¡¡»ø¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤Î°æÃ¼¹°ÏÂ´ÆÆÄ¡Ê£µ£°¡Ë¤¬£±£¶Æü¡¢£³·î¤ÎÂè£¶²ó¥ï¡¼¥ë¥É¡¦¥Ù¡¼¥¹¥Ü¡¼¥ë¡¦¥¯¥é¥·¥Ã¥¯¡Ê£×£Â£Ã¡Ë¤Ë½Ð¾ì¤¹¤ëÆüËÜÂåÉ½¥á¥ó¥Ð¡¼£±£±¿Í¤òÄÉ²ÃÈ¯É½¤·¡¢ºå¿À¡¦ºäËÜÀ¿»ÖÏºÊá¼ê¡Ê£³£²¡Ë¤¬Áª½Ð¤µ¤ì¤¿¡£¹ñºÝ¼çÍ×Âç²ñ¤Ï½é½Ð¾ì¤È¤Ê¤ë¡£
¡¡°æÃ¼´ÆÆÄ¤Ï¡Ö¤¹¤´¤¯Åê¼ê¤Î¤³¤È¤ò¹Í¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£¥ê¡¼¥É¤«¤éÂÖÅÙ¤«¤é¡¢¤³¤³²¿Ç¯¤«¸«¤Æ¤¤¤Æ¡£¤½¤³¤ò¡Ê´üÂÔ¤·¤Æ¡ËÆüËÜ¤Ï¤¤¤¤Åê¼ê¤Ð¤«¤ê¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤¦¤Þ¤¯¤ä¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ë¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È´üÂÔ¤·¤¿¡£
¡¡ÍúÀµ¼Ò¹â¡ÊÂçºå¡Ë¡¢ÌÀÂç¤ò·Ð¤Æ£±£µÇ¯¥É¥é¥Õ¥È£²°Ì¤Çºå¿ÀÆþ¤ê¤·¤¿ºäËÜ¡£ÆþÃÄ»þ¤«¤é£²³ØÇ¯¾å¤ÎÇßÌî¤È¤ÎÊ»ÍÑ¤¬Â³¤¡¢£²£´Ç¯¤Þ¤Ç¤Ï£¹£°»î¹ç°Ê¾å¤Î½Ð¾ì¤¬£±ÅÙ¤â¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¤À¤¬¡¢ÀµÊá¼ê¤ÎºÂ¤ò»ö¼Â¾å¤Ä¤«¤ó¤Àºòµ¨¤Ï¡¢¼«¸ÊºÇÂ¿¤Î£±£±£·»î¹ç¤Ë½Ð¾ì¤·¤Æ£²ËÜÎÝÂÇ¡¢£²£·ÂÇÅÀ¡¢ÂÇÎ¨£²³ä£´Ê¬£·ÎÒ¡£¥¥ã¥ê¥¢¥Ï¥¤¤ÎÀ®ÀÓ¤ò»Ä¤·¤Æ¥Á¡¼¥à¤ò¥ê¡¼¥°Í¥¾¡¤ËÆ³¤¤¤¿¡£
¡¡»ø¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤Ë¤â¤³¤ì¤Þ¤Ç±ï¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿¤¬¡¢ºòÇ¯£±£±·î¤Î»ø¥¸¥ã¥Ñ¥ó¥·¥ê¡¼¥º£²£°£²£µ¡¦´Ú¹ñÀï¤Ç¥×¥íÆþ¤ê¸å½é¤á¤ÆÆüËÜÂåÉ½Æþ¤ê¡££×£Â£Ã¤ÇºÎÍÑ¤µ¤ì¤ë¥Ô¥Ã¥Á¥¯¥í¥Ã¥¯¤ä¥Ô¥Ã¥Á¥³¥à¤Ê¤É¤ò·Ð¸³¤·¡¢½àÈ÷¤òÀ°¤¨¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡Êá¼ê¤Ï£³¿Í¤¬¥á¥ó¥Ð¡¼Æþ¤ê¤¹¤ë²ÄÇ½À¤¬¹â¤¤¤¬¡¢¤³¤³¤Þ¤ÇÈ¯É½¤µ¤ì¤¿¤Î¤ÏºäËÜ¤È¼ã·î¡Ê¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹¡Ë¤Î£²¿Í¤À¤±¡£Á°²óÂç²ñ¤Ë½Ð¾ì¤·¤¿¹ÃÈå¡¢Âç¾ë¡Ê¤È¤â¤Ë¸½µð¿Í¡Ë¡¢ÃæÂ¼¡Ê¥ä¥¯¥ë¥È¡Ë¤Ï¸½»þÅÀ¤Ç¤Ï¥á¥ó¥Ð¡¼Æþ¤ê¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£Â¿¤¯¤ÎÅê¼ê¤ò¥ê¡¼¥É¤·¡¢Ã»´ü·èÀï¤Ç¤Ï½ÅÍ×¤Ë¤Ê¤ë¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¡£À¤³¦¤ÎÉñÂæ¤Ç¤âÅê¼ê¿Ø¤ò°ú¤ÃÄ¥¤Ã¤ÆÄºÅÀ¤òÁÀ¤¦¡£
¡¡¢¡ºäËÜ¡¡À¿»ÖÏº¡Ê¤µ¤«¤â¤È¡¦¤»¤¤¤·¤í¤¦¡Ë£±£¹£¹£³Ç¯£±£±·î£±£°Æü¡¢Ê¼¸Ë¡¦ÍÜÉã»ÔÀ¸¤Þ¤ì¡££³£²ºÐ¡£ÍúÀµ¼Ò¡¢ÌÀÂç¤ò·Ð¤Æ£²£°£±£µÇ¯¥É¥é¥Õ¥È£²°Ì¤Çºå¿ÀÆþÃÄ¡££²£³Ç¯¤Ï¥Á¡¼¥à¤òÆüËÜ°ì¤ËÆ³¤¡¢¥´¡¼¥ë¥Ç¥ó¡¦¥°¥é¥Ö¾Þ¤ò¼õ¾Þ¡££²£µÇ¯¤Ï¥Ù¥¹¥È¥Ê¥¤¥ó¡¢¥´¡¼¥ë¥Ç¥ó¡¦¥°¥é¥Ö¾Þ¡£ÄÌ»»£µ£±£³»î¹ç¡¢£¸ËÜÎÝÂÇ¡¢£¹£¹ÂÇÅÀ¡¢ÂÇÎ¨£²³ä£²Ê¬£³ÎÒ¡££±£·£¶¥»¥ó¥Á¡¢£·£¹¥¥í¡£±¦Åê±¦ÂÇ¡£º£µ¨Ç¯Êð£±²¯±ß¡Ê¿äÄê¡Ë¡£´ûº§¡£
¡¡¢¡£×£Â£ÃÆüËÜÂåÉ½¥á¥ó¥Ð¡¼
¡ú¤Ïº£²óÈ¯É½¤ÎÁª¼ê
¡ÚÅê¼ê¡á£±£°¡Û
£±¡¡¡¡¾¾°æ¡¡Íµ¼ù¡Ê¥Ñ¥É¥ì¥¹¡Ë
£±£´¡¡°ËÆ£¡¡Âç³¤¡ÊÆüËÜ¥Ï¥à¡Ë
£±£µ¡¡Âç¡¡¡¡¡¡Àª¡Êµð¿Í¡Ë
£±£¶¡¡ÂçÃ«¡¡æÆÊ¿¡Ê¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¡Ë
£±£·¡¡µÆÃÓ¡¡ÍºÀ±¡Ê¥¨¥ó¥¼¥ë¥¹¡Ë
£±£¹¡¡¡ú¿ûÌî¡¡ÃÒÇ·¡Ê¥ª¥ê¥ª¡¼¥ë¥º£Æ£Á¡Ë
£²£¶¡¡¼ï»Ô¡¡ÆÆÚö¡Ê¥í¥Ã¥Æ¡Ë
£¶£±¡¡Ê¿ÎÉ¡¡³¤ÇÏ¡ÊÀ¾Éð¡Ë
£¶£¶¡¡¡ú¾¾ËÜ¡¡Íµ¼ù¡Ê¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¡Ë
£¶£¹¡¡ÀÐ°æ¡¡ÂçÃÒ¡Êºå¿À¡Ë
¡ÚÊá¼ê¡á£²¡Û
£´¡¡¡¡¡ú¼ã·î¡¡·òÌð¡Ê¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹¡Ë
£±£²¡¡¡úºäËÜÀ¿»ÖÏº¡Êºå¿À¡Ë
¡ÚÆâÌî¼ê¡á£´¡Û
£²¡¡¡¡¡úËÒ¡¡¡¡½¨¸ç¡Ê£Ä£å£Î£Á¡Ë
£µ¡¡¡¡¡úËÒ¸¶¡¡ÂçÀ®¡Ê¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¡Ë
£¶¡¡¡¡¡ú¸»ÅÄ¡¡ÁÔÎ¼¡ÊÀ¾Éð¡Ë
£·¡¡¡¡¡úº´Æ£¡¡µ±ÌÀ¡Êºå¿À¡Ë
¡Ú³°Ìî¼ê¡á£³¡Û
£¸¡¡¡¡¡ú¶áÆ£¡¡·ò²ð¡Ê¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¡Ë
£²£°¡¡¡ú¼þÅì¡¡Í¤µþ¡Ê¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¡Ë
£²£³¡¡¡ú¿¹²¼¡¡æÆÂÀ¡Êºå¿À¡Ë
¢¨Ì¾Á°¤ÎÁ°¤Î¿ô»ú¤ÏÇØÈÖ¹æ