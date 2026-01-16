ºå¿À¡¦¿¹²¼æÆÂÀ¤¬£×£Â£ÃÀµÃæ·ø¼ê¸õÊä¤ËµÞÉâ¾å¡¡½Ð¾ì·èÄê¤Ç°æÃ¼´ÆÆÄ¡Ö¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¡ÄÎ¾Íã¤Ï¶áÆ£¡¢ÎëÌÚ¤é¤¬¸õÊä
¡¡»ø¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤Î°æÃ¼¹°ÏÂ´ÆÆÄ¡Ê£µ£°¡Ë¤¬£±£¶Æü¡¢£³·î¤ÎÂè£¶²ó¥ï¡¼¥ë¥É¡¦¥Ù¡¼¥¹¥Ü¡¼¥ë¡¦¥¯¥é¥·¥Ã¥¯¡Ê£×£Â£Ã¡Ë¤Ë½Ð¾ì¤¹¤ëÆüËÜÂåÉ½¥á¥ó¥Ð¡¼£±£²¿Í¤òÄÉ²ÃÈ¯É½¤·¡¢ºå¿À¡¦¿¹²¼æÆÂÀ³°Ìî¼ê¡Ê£²£µ¡Ë¤¬Áª½Ð¤µ¤ì¤¿¡£¹ñºÝ¼çÍ×Âç²ñ¤Ï½é½Ð¾ì¤È¤Ê¤ë¡£
¡¡¡ÖÁª½Ð¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¡¢¸÷±É¤Êµ¤»ý¤Á¤Ç¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤Ç¤¹¡£ÌÜÉ¸¤Ç¤â¤¢¤Ã¤¿Âç²ñ¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤¹¤´¤¯¥ï¥¯¥ï¥¯¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤·µ¤¤¬°ú¤Äù¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£À¤³¦°ì¤ò¼è¤ì¤ëÍÍ¤Ë¥Á¡¼¥à¤Î¤¿¤á¤ËÉ¬»à¤Ë¥×¥ì¡¼¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¤¿¡£
¡¡Åì³¤ÂçÁêÌÏ¡Ê¿ÀÆàÀî¡Ë¡¢ÃæÂç¤ò·Ð¤Æ£²£²Ç¯¥É¥é¥Õ¥È£±°Ì¤Çºå¿ÀÆþ¤ê¤·¤¿¿¹²¼¡££±Ç¯ÌÜ¤Î£²£³Ç¯¤«¤é³«Ëë¥¹¥¿¥á¥ó¤ÎºÂ¤ò¤Ä¤«¤à¤È¡¢£³Ç¯Ï¢Â³¤Ç£²¥±¥¿ËÜÎÝÂÇ¡£Á´»î¹ç¤Ë½Ð¾ì¤·¤¿£³Ç¯ÌÜ¤Îºòµ¨¤Ï¡¢¼«¸ÊºÇÂ¿¤Î£²£³ËÜÎÝÂÇ¡¢£¸£¹ÂÇÅÀ¤Î³èÌö¤ò¸«¤»¡¢¼ç¤Ë£³ÈÖ¤ÇÂÇÎ¨£²³ä£·Ê¬£µÎÒ¤ò¥Þ¡¼¥¯¤·¤Æ¥Ù¥¹¥È¥Ê¥¤¥ó¡¢¥´¡¼¥ë¥Ç¥ó¡¦¥°¥é¥Ö¾Þ¤Ë¤âµ±¤¤¤Æ¥Á¡¼¥à¤Î¥ê¡¼¥°Í¥¾¡¤Ë¹×¸¥¤·¤¿¡£
¡¡°æÃ¼¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤Ï¾ïÏ¢¤Ç¡¢£²£³Ç¯¤Î¥¢¥¸¥¢¥×¥íÌîµå¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¥·¥Ã¥×¤Ç»ø¥¸¥ã¥Ñ¥óÆþ¤ê¤¹¤ë¤È¡¢£²£´Ç¯¥×¥ì¥ß¥¢£±£²¤Ç¤Ï¡¢Á´£¹»î¹ç¤Ç£´ÈÖ¤òÌ³¤á¡¢ÂÇÎ¨£³³ä£µÊ¬£·ÎÒ¡¢£¹ÂÇÅÀ¤È³èÌö¤·¡¢ºòÇ¯£±£±·î¤Î»ø¥¸¥ã¥Ñ¥ó¥·¥ê¡¼¥º£²£°£²£µ¤Ë¤âÌ¾¤òÏ¢¤Í¤¿¡£
¡¡ºå¿À¤Ç¤ÎËÜ¿¦¤Ï±¦Íã¤À¤¬¡¢¶áÆ£¡Ê¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¡Ë¤¬º¸Íã¡¢ÎëÌÚ¡Ê¥«¥Ö¥¹¡Ë¤äº´Æ£µ±¡Êºå¿À¡Ë¤¬±¦Íã¤ËÆþ¤ë²ÄÇ½À¤¬¹â¤¤¤³¤È¤ò¹ÍÎ¸¤¹¤ë¤È¡¢Ãæ·ø¤Ç½Ð¾ì¤¹¤ë²ÄÇ½À¤â¹â¤¤¡£°æÃ¼´ÆÆÄ¤ÏÃæ·øµ¯ÍÑ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÌÀ¸À¤·¤¿¡££²£µÇ¯£±£±·î¤Î´Ú¹ñÀï¤Ç¤ÏÃæ·ø¤Ç¥¹¥¿¥á¥ó½Ð¾ì¤·¤ÆÅ¬À¤â³ÎÇ§ºÑ¤ß¤À¡£
¡¡¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ï¥á¥¸¥ã¡¼¥ê¡¼¥¬¡¼¤¬Áª½Ð¤µ¤ì¤Ê¤¤¹ñÆâÁÈ¤Ç¤ÎÂåÉ½Æþ¤ê¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢¥á¥¸¥ã¡¼ÁÈ¤¬Ì¾¤òÏ¢¤Í¤ëÃæ¤Ç¤â¥á¥ó¥Ð¡¼Æþ¤ê¡£¾¡Éé¶¯¤¤ÂÇ·â¤òÈäÏª¤¹¤ë¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢£²£µºÐ¤Î¼ãÉð¼Ô¤Ïº£¸å¤ÎÀ®Ä¹¤ØÂç¤¤ÊÎÈ¤È¤Ê¤ë»þ´Ö¤Ë¤Ê¤ë¤Ï¤º¤À¡£
¡¡¢¡¿¹²¼¡¡æÆÂÀ¡Ê¤â¤ê¤·¤¿¡¦¤·¤ç¤¦¤¿¡Ë¡¡£²£°£°£°Ç¯£¸·î£±£´Æü¡¢²£ÉÍ»ÔÀ¸¤Þ¤ì¡££²£µºÐ¡££µºÐ¤«¤éÆð¼°¤ÎÌîÄíÆü¸Â¥Õ¥§¥Ë¥Ã¥¯¥¹¤ÇÌîµå¤ò»Ï¤á¤ë¡£Æü¸Â»³Ãæ¤Ç¤Ï¸ÍÄÍ¥·¥Ë¥¢¤Ç¥×¥ì¡¼¡£Åì³¤ÂçÁêÌÏ¤Ç¤Ï£±Ç¯²Æ¤«¤é¥ì¥®¥å¥é¡¼¡££³Ç¯¤Î¥»¥ó¥Ð¥Ä¤Ç£´¶¯¡£¹â¹»ÄÌ»»£µ£·ËÜÎÝÂÇ¡£ÃæÂç¤Ç¤Ï¥ê¡¼¥°ÄÌ»»£¹ËÜÎÝÂÇ¤Ç¥Ù¥¹¥È¥Ê¥¤¥ó¤Ï£²ÅÙ¼õ¾Þ¡££±Ç¯¤«¤éÂç³ØÆüËÜÂåÉ½¤ËÁª½Ð¡££²£²Ç¯¥É¥é¥Õ¥È£±°Ì¤Çºå¿ÀÆþ¤ê¡£ÄÌ»»£³£¶£¶»î¹ç¤Ç£´£¹ËÜÎÝÂÇ¡¢£²£°£³ÂÇÅÀ¡¢ÂÇÎ¨£²³ä£¶Ê¬£¶ÎÒ¡££±£¸£²¥»¥ó¥Á¡¢£¹£³¥¥í¡£±¦Åê±¦ÂÇ¡£º£µ¨Ç¯Êð£²²¯£±£°£°£°Ëü±ß¡Ê¿äÄê¡Ë¡£
¡¡¢¡£×£Â£ÃÆüËÜÂåÉ½¥á¥ó¥Ð¡¼
¡ú¤Ïº£²óÈ¯É½¤ÎÁª¼ê
¡ÚÅê¼ê¡á£±£°¡Û
£±¡¡¾¾°æ¡¡Íµ¼ù¡Ê¥Ñ¥É¥ì¥¹¡Ë
£±£´°ËÆ£¡¡Âç³¤¡ÊÆüËÜ¥Ï¥à¡Ë
£±£µÂç¡¡¡¡¡¡Àª¡Êµð¿Í¡Ë
£±£¶ÂçÃ«¡¡æÆÊ¿¡Ê¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¡Ë
£±£·µÆÃÓ¡¡ÍºÀ±¡Ê¥¨¥ó¥¼¥ë¥¹¡Ë
£±£¹¡ú¿ûÌî¡¡ÃÒÇ·¡Ê¥ª¥ê¥ª¡¼¥ë¥º£Æ£Á¡Ë
£²£¶¼ï»Ô¡¡ÆÆÚö¡Ê¥í¥Ã¥Æ¡Ë
£¶£±Ê¿ÎÉ¡¡³¤ÇÏ¡ÊÀ¾Éð¡Ë
£¶£¶¡ú¾¾ËÜ¡¡Íµ¼ù¡Ê¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¡Ë
£¶£¹ÀÐ°æ¡¡ÂçÃÒ¡Êºå¿À¡Ë
¡ÚÊá¼ê¡á£²¡Û
£´¡¡¡ú¼ã·î¡¡·òÌð¡Ê¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹¡Ë
£±£²¡úºäËÜÀ¿»ÖÏº¡Êºå¿À¡Ë
¡ÚÆâÌî¼ê¡á£´¡Û
£²¡¡¡úËÒ¡¡¡¡½¨¸ç¡Ê£Ä£å£Î£Á¡Ë
£µ¡¡¡úËÒ¸¶¡¡ÂçÀ®¡Ê¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¡Ë
£¶¡¡¡ú¸»ÅÄ¡¡ÁÔÎ¼¡ÊÀ¾Éð¡Ë
£·¡¡¡úº´Æ£¡¡µ±ÌÀ¡Êºå¿À¡Ë
¡Ú³°Ìî¼ê¡á£³¡Û
£¸¡¡¡ú¶áÆ£¡¡·ò²ð¡Ê¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¡Ë
£²£°¡ú¼þÅì¡¡Í¤µþ¡Ê¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¡Ë
£²£³¡ú¿¹²¼¡¡æÆÂÀ¡Êºå¿À¡Ë
¢¨Ì¾Á°¤ÎÁ°¤Î¿ô»ú¤ÏÇØÈÖ¹æ