»³ËÜÍ³¿¤Î¡ÖÎø¿Í¡×¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹¡¦¼ã·î·òÌð¤¬£×£Â£Ã½éÁª½Ð¡¡ºÇ¶¯¥Ð¥Ã¥Æ¥ê¡¼Éü³è¤Ø
¡¡»ø¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤Î°æÃ¼¹°ÏÂ´ÆÆÄ¡Ê£µ£°¡Ë¤¬£±£¶Æü¡¢£³·î¤ÎÂè£¶²ó¥ï¡¼¥ë¥É¡¦¥Ù¡¼¥¹¥Ü¡¼¥ë¡¦¥¯¥é¥·¥Ã¥¯¡Ê£×£Â£Ã¡Ë¤Ë½Ð¾ì¤¹¤ëÆüËÜÂåÉ½¥á¥ó¥Ð¡¼£±£±¿Í¤òÄÉ²ÃÈ¯É½¤·¡¢¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹¡¦¼ã·î·òÌðÊá¼ê¡Ê£³£°¡Ë¤¬Áª½Ð¤µ¤ì¤¿¡£¼çÍ×¹ñºÝÂç²ñ¤Ï½é½Ð¾ì¤È¤Ê¤ëÀð¤ÎÍ×¤Ï¡Ö¥Á¡¼¥à¤Î¾¡Íø¤Ë¾¯¤·¤Ç¤â¹×¸¥¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢Á´ÎÏ¤Ç½àÈ÷¤ò¤·¤ÆÂç²ñ¤ËÎ×¤ß¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÎÏ¤ò¹þ¤á¤¿¡£
¡¡¼ã·î¤Ï£±£³Ç¯¥É¥é¥Õ¥È£³°Ì¤Ç²ÖºéÆÁ±É¡Êºë¶Ì¡Ë¤«¤é¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹Æþ¤ê¡£°ËÆ£¡Ê¸½³ÚÅ·¡Ë¡¢Éú¸«¡Ê¸½ºå¿À¡Ë¤é¤ÎÊá¼ê¤¬ºßÀÒ¤·¤Æ¤¤¤¿Ãæ¤Ç¡¢£±£·Ç¯¤Ë¤Ï½é¤á¤Æ³«Ëë¥¹¥¿¥á¥ó¤ò¤Ä¤«¤ó¤Ç¡¢½é¤á¤Æ£±£°£°»î¹ç¤Ë½Ð¾ì¡££±£¹Ç¯¤Ë¤Ï¼«¸ÊºÇÂ¿£±£³£¸»î¹ç¤Ë½Ð¾ì¤·¤¿¡£¤½¤Î¸å¤ÏÆÜµÜ¤ä¿¹¤Î²ÃÆþ¤â¤¢¤Ã¤Æ½Ð¾ì¤¬¸º¤Ã¤Æ£±£°£°»î¹ç½Ð¾ì¤ËÆÏ¤«¤Ê¤«¤Ã¤¿¤¬¡¢ºòµ¨¤Ï£±£²£±»î¹ç¤Ë½Ð¾ì¡£¥Ð¥Ã¥È¤Ç¤âÂÇÎ¨£²³ä£·Ê¬£²ÎÒ¤ÎÀ®ÀÓ¤ò»Ä¤·¡¢£±£±·î¤Î¶¯²½»î¹ç¡Ö¥é¥°¥¶¥¹¡¡»ø¥¸¥ã¥Ñ¥ó¥·¥ê¡¼¥º£²£°£²£µÆüËÜ£Ö£Ó´Ú¹ñ¡×¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤ËÁª½Ð¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¡¦»³ËÜÍ³¿Åê¼ê¡Ê£²£·¡Ë¤ò½ÏÃÎ¤¹¤ëÃË¤È¤·¤Æ¤â´üÂÔ¤¬¤«¤«¤ë¡£¸½»þÅÀ¤Ç¤ÏÌ¤È¯É½¤À¤¬¡¢»³ËÜ¤Ï»ø¥¸¥ã¥Ñ¥óÆþ¤ê¤¹¤ë¸«¹þ¤ß¡£»³ËÜ¤¬¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹¤ËºßÀÒ¤·¤¿£²£³Ç¯¤Þ¤Ç¤Ï¥Ð¥Ã¥Æ¥ê¡¼¤òÁÈ¤ß¡¢£²£±Ç¯¤«¤é¤Ï£³Ç¯Ï¢Â³¤ÇºÇÍ¥½¨¥Ð¥Ã¥Æ¥ê¡¼¾Þ¤ò£²¿Í¤Ç¼õ¾Þ¤·¤¿¡£¡¡¥á¥¸¥ã¡¼ÁÈ¤ÏÂç²ñÄ¾Á°¤Ë¹çÎ®¤¹¤ë²ÄÇ½À¤¬¹â¤¯¡¢Êá¼ê¤¬¥Ü¡¼¥ë¤ò¤Û¤Ü¼õ¤±¤º¤Ë¤Ö¤Ã¤Ä¤±ËÜÈÖ¤Ç£×£Â£Ã¤ËÄ©¤à²ÄÇ½À¤¬¹â¤¤¡£¤½¤ÎÃæ¤Ç¡¢¥¨¡¼¥¹³Ê¤È¤·¤Æ´üÂÔ¤µ¤ì¤ë»³ËÜ¤òÃÎ¤ê¿Ô¤¯¤·¤¿¼ã·î¤Ï¿´¶¯¤¤Â¸ºß¤Ë¤Ê¤ë¡£
¡¡»î¹çÃæ¤Ë¤Ï¥°¥é¥¦¥ó¥ÉÆâ¤Î´ÆÆÄ¤È¸À¤ï¤ì¤ë¤Û¤É½ÅÍ×¤Ê¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¤È¤Ê¤ë¥¥ã¥Ã¥Á¥ã¡¼¡£ºòÇ¯£±£²·î¤Ë¤Ï¡ÖÁª¤Ð¤ì¤ë¤â¤Î¤À¤È»×¤Ã¤Æ½àÈ÷¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡£ËÜÅö¤ËÁÛÁü¤òÄ¶¤¨¤ë¤è¤¦¤Ê·Ð¸³¤Ë¤Ê¤ë¤È»×¤¦¤Î¤Ç¡¢¤â¤·Áª¤ó¤Ç¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤Ê¤é¤¹¤´¤¯³Ú¤·¤ß¡×¤ÈÌÜ¤òµ±¤«¤»¤Æ¤¤¤¿¡£¼çÍ×¹ñºÝÂç²ñ¤Ï½é½Ð¾ì¤È¤Ê¤ë¤¬¡¢Àð¤ÎÍ×¤È¤Ê¤Ã¤ÆÀ¤³¦°ì¤òÁÀ¤¦¡£
¡¡¢¡¼ã·î¡¡·òÌð¡Ê¤ï¤«¤Ä¤¡¦¤±¤ó¤ä¡Ë¡¡£±£¹£¹£µÇ¯£±£°·î£´Æü¡¢ºë¶Ì¡¦²Ã¿Ü»ÔÀ¸¤Þ¤ì¡££³£°ºÐ¡£²ÖºéÆÁ±É¤Ç¤Ï£³Ç¯»þ¤Ë¥»¥ó¥Ð¥Ä½Ð¾ì¡££Õ¡½£±£¸ÆüËÜÂåÉ½¡££±£³Ç¯¤Î¥É¥é¥Õ¥È£³°Ì¤Ç¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹ÆþÃÄ¡££²£±Ç¯¤«¤é£³Ç¯Ï¢Â³¤Ç»³ËÜÍ³¿¡Ê¸½¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¡Ë¤ÈºÇÍ¥½¨¥Ð¥Ã¥Æ¥ê¡¼¾Þ¡££²£³¡¢£²£µÇ¯¥´¡¼¥ë¥Ç¥ó¡¦¥°¥é¥Ö¾Þ¡¢£²£µÇ¯¥Ù¥¹¥È¥Ê¥¤¥ó¡££±£¸£°¥»¥ó¥Á¡¢£¸£¸¥¥í¡£±¦Åê±¦ÂÇ¡£Ç¯Êð£±²¯£¸£°£°£°Ëü±ß¡Ê¿äÄê¡Ë¡£
¡¡¢¡£×£Â£ÃÆüËÜÂåÉ½¥á¥ó¥Ð¡¼
¡ú¤Ïº£²óÈ¯É½¤ÎÁª¼ê
¡ÚÅê¼ê¡á£±£°¡Û
£±¡¡¡¡¾¾°æ¡¡Íµ¼ù¡Ê¥Ñ¥É¥ì¥¹¡Ë
£±£´¡¡°ËÆ£¡¡Âç³¤¡ÊÆüËÜ¥Ï¥à¡Ë
£±£µ¡¡Âç¡¡¡¡¡¡Àª¡Êµð¿Í¡Ë
£±£¶¡¡ÂçÃ«¡¡æÆÊ¿¡Ê¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¡Ë
£±£·¡¡µÆÃÓ¡¡ÍºÀ±¡Ê¥¨¥ó¥¼¥ë¥¹¡Ë
£±£¹¡¡¡ú¿ûÌî¡¡ÃÒÇ·¡Ê¥ª¥ê¥ª¡¼¥ë¥º£Æ£Á¡Ë
£²£¶¡¡¼ï»Ô¡¡ÆÆÚö¡Ê¥í¥Ã¥Æ¡Ë
£¶£±¡¡Ê¿ÎÉ¡¡³¤ÇÏ¡ÊÀ¾Éð¡Ë
£¶£¶¡¡¡ú¾¾ËÜ¡¡Íµ¼ù¡Ê¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¡Ë
£¶£¹¡¡ÀÐ°æ¡¡ÂçÃÒ¡Êºå¿À¡Ë
¡ÚÊá¼ê¡á£²¡Û
£´¡¡¡¡¡ú¼ã·î¡¡·òÌð¡Ê¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹¡Ë
£±£²¡¡¡úºäËÜÀ¿»ÖÏº¡Êºå¿À¡Ë
¡ÚÆâÌî¼ê¡á£´¡Û
£²¡¡¡¡¡úËÒ¡¡¡¡½¨¸ç¡Ê£Ä£å£Î£Á¡Ë
£µ¡¡¡¡¡úËÒ¸¶¡¡ÂçÀ®¡Ê¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¡Ë
£¶¡¡¡¡¡ú¸»ÅÄ¡¡ÁÔÎ¼¡ÊÀ¾Éð¡Ë
£·¡¡¡¡¡úº´Æ£¡¡µ±ÌÀ¡Êºå¿À¡Ë
¡Ú³°Ìî¼ê¡á£³¡Û
£¸¡¡¡¡¡ú¶áÆ£¡¡·ò²ð¡Ê¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¡Ë
£²£°¡¡¡ú¼þÅì¡¡Í¤µþ¡Ê¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¡Ë
£²£³¡¡¡ú¿¹²¼¡¡æÆÂÀ¡Êºå¿À¡Ë
¢¨Ì¾Á°¤ÎÁ°¤Î¿ô»ú¤ÏÇØÈÖ¹æ