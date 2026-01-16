¡ÈÂçÃ«æÆÊ¿¤ò¤¤¤¸¤ì¤ëÃË¡É¶áÆ£·ò²ð¡¢£×£Â£Ã·èÄê¡¡¼çÍ×Âç²ñ£³Ï¢ÇÆÃæ¤Î£ÖÀÁÉé¿Í¡ÖæÆÊ¿¤Ë¤Ï¤â¤¦°ìÅÙ´èÄ¥¤Ã¤Æ¤â¤é¤¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡×
¡¡»ø¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤Î°æÃ¼¹°ÏÂ´ÆÆÄ¡Ê£µ£°¡Ë¤¬£±£¶Æü¡¢£³·î¤ÎÂè£¶²ó¥ï¡¼¥ë¥É¡¦¥Ù¡¼¥¹¥Ü¡¼¥ë¡¦¥¯¥é¥·¥Ã¥¯¡Ê£×£Â£Ã¡Ë¤Ë½Ð¾ì¤¹¤ëÆüËÜÂåÉ½¥á¥ó¥Ð¡¼£±£±¿Í¤òÄÉ²ÃÈ¯É½¤·¡¢¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¡¦¶áÆ£·ò²ð³°Ìî¼ê¡Ê£³£²¡Ë¤¬£²Âç²ñÏ¢Â³¤Ç¥á¥ó¥Ð¡¼Æþ¤ê¤·¤¿¡£
¡¡¡Ö£×£Â£Ã¤È¤¤¤¦ÂçÉñÂæ¤Ç¡¢¤Þ¤¿Æü¤Î´Ý¤òÇØÉé¤Ã¤ÆÀï¤¨¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤ò¤¦¤ì¤·¤¯»×¤¤¤Þ¤¹¡£º£Âç²ñ¤ÏÏ¢ÇÆ¤È¤¤¤¦¤È¤³¤í¤¬ÌÜÉ¸¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤·¡¢¤½¤³¤Ë¸þ¤±¤ÆÎÏ¤Ë¤Ê¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¤¤¤Ç¤¹¡£ÆüËÜÂåÉ½¤ËÁª½Ð¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¤³¤È¤Ë´¶¼Õ¤ÈÀÕÇ¤´¶¤ò¤â¤Ã¤ÆÁ´ÎÏ¤ÇÀï¤Ã¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤·¤Æ¡¢æÆÊ¿¡ÊÂçÃ«¡Ë¤Ë¤Ï¤â¤¦°ìÅÙ´èÄ¥¤Ã¤Æ¤â¤é¤¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤ì¤Þ¤Ç¶áÆ£¤Ï¡¢¼çÍ×¹ñºÝÂç²ñ¤Ç¤Ï£±£¹Ç¯¥×¥ì¥ß¥¢£±£²¡¢£²£±Ç¯Åìµþ¸ÞÎØ¡¢£²£³Ç¯£×£Â£Ã¤Ë½Ð¾ì¤·¤Æ¤¤¤º¤ì¤âÄºÅÀ¤ËÎ©¤Ã¤¿¡ÈÍ¥¾¡ÀÁÉé¿Í¡É¤À¡££²£³Ç¯¤Î£×£Â£Ã¤Ç¤ÏÁ´»î¹ç¤Ë¡¢ÂçÃ«¤ÎÁ°¤òÂÇ¤Ä¡Ö£²ÈÖ¡¦±¦Íã¡×¤È¤·¤Æ½Ð¾ì¤·¡¢£²£¶ÂÇ¿ô£¹°ÂÂÇ¤ÎÂÇÎ¨£³³ä£´Ê¬£¶ÎÒ¤ÈÂ¸ºß´¶¤ò¼¨¤·¤ÆÍ¥¾¡¤Ë¹×¸¥¤·¤¿¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¤Ï¡ÖÂçÃ«¤ò¤¤¤¸¤ì¤ëÃË¡×¤È¤·¤Æ¤âµ®½Å¤ÊÌò³ä¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¡£¤¤¤Þ¤äÀ¤³¦ºÇ¹â¤ÎÁª¼ê¤È¤Ê¤Ã¤¿ÂçÃ«¤È¤Ï½éÂÐÌÌ¤È¤¤¤¦Áª¼ê¤âÂ¿¤«¤Ã¤¿Ãæ¤Ç¡¢ÆüËÜ¥Ï¥à¤Ç¤È¤â¤Ë¥×¥ì¡¼¤·¤¿ÀèÇÚ¤È¤·¤Æ¡¢ÊÑ¤ï¤é¤º¤Ë¥Õ¥é¥ó¥¯¤ËÀÜ¤·¡¢ÂçÃ«¤ÈÂ¾¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤Î´Ö¤ËÆþ¤Ã¤Æ¥Á¡¼¥à¤Î°ìÂÎ²½¤Ë¤â¹×¸¥¤·¤¿¡£ÂçÃ«¤¬µ¤¤ò»È¤¦¤³¤È¤Ê¤¯¤Î¤Ó¤Î¤Ó¤È¥×¥ì¡¼¤¹¤ë°ÕÌ£¤Ç¤â¡¢¶áÆ£¤ÎÌò³ä¤Ï½ÅÍ×¤Ê¤â¤Î¤È¤Ê¤ê¤½¤¦¤À¡£
¡¡¼ÂÎÏ¤Ï¿½¤·Ê¬¤Ê¤·¡£µ¬ÄêÂÇÀÊ¤ËÅþÃ£¤·¤Ê¤«¤Ã¤¿¥·¡¼¥º¥ó¤â¤¢¤ë¤¬¡¢£±£·Ç¯°Ê¹ß¤Ç¡¢ÂÇÎ¨¤¬£³³ä¤ËÆÏ¤«¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢£²³ä£¹Ê¬£¸ÎÒ¤À¤Ã¤¿£²£±Ç¯¤Î£±ÅÙ¤À¤±¡££²£³Ç¯¤Ë¤ÏËÜÎÝÂÇ²¦¤ÈÂÇÅÀ²¦¤Ëµ±¤¯¤Ê¤É¡¢Ä¹ÂÇÎÏ¤È¾¡Éé¶¯¤µ¤âÉð´ï¤Ë²Ã¤ï¤Ã¤¿¡£ºòµ¨¤Ï³«Ëë¸å¤Ë¹ø¤Î¼ê½Ñ¤ò¼õ¤±¤¿¤¬¡¢£·£µ»î¹ç¤Î½Ð¾ì¤ÇÂÇÎ¨£³³ä£±ÎÒ¡¢£±£°ËÜÎÝÂÇ¡¢£´£±ÂÇÅÀ¤ò¥Þ¡¼¥¯¡£Ìî¼ê¤Ç¤ÏÂç²ñ»þ¤Ë£³£³ºÐ¤ÎËÒ¸¶¡Ê¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¡Ë¡¢¸»ÅÄ¡ÊÀ¾Éð¡Ë¤Ë¼¡¤°£³£²ºÐ¤È¤¢¤Ã¤Æ¡¢¥Á¡¼¥à¤ÎÀèÆ¬¤ËÎ©¤Ã¤Æ¡¢ºÆ¤ÓÄºÅÀ¤òÁÀ¤Ã¤Æ¤¤¤¯¡£
¡¡°æÃ¼´ÆÆÄ¤Ï¡Ö¡ÊºòÇ¯¤Î¡Ë£±£²·î¤«¤é¥Þ¥á¤ËÏ¢Íí¤ò¼è¤Ã¤Æ¡¢¤³¤ÎÈ¯É½¤ÎÁ°¤Ë¤âÏ¢Íí¤·¤Æ¡£¿ï»þº£¤Î¾õ¶·¤ò³ÎÇ§¤·¤Ê¤¬¤é¿Ê¤á¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È¡¢¶áÆ£¤Î¥³¥ó¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤òµ¤¤Ë¤«¤±¤Æ¤¤¿¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡¢¡¶áÆ£·ò²ð¡Ê¤³¤ó¤É¤¦¡¦¤±¤ó¤¹¤±¡Ë£±£¹£¹£³Ç¯£¸·î£¹Æü¡¢ÀéÍÕ»ÔÀ¸¤Þ¤ì¡££³£²ºÐ¡£²£ÉÍ¹â¤«¤é£²£°£±£±Ç¯¥É¥é¥Õ¥È£´°Ì¤ÇÆüËÜ¥Ï¥àÆþÃÄ¡££²£³Ç¯¤Ë¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤Ø°ÜÀÒ¡££Í£Ö£Ð¡¢ËÜÎÝÂÇ²¦¡¢ÂÇÅÀ²¦¡¢¼ó°ÌÂÇ¼Ô³Æ£±ÅÙ¡£ºÇ¹â½ÐÎÝÎ¨£´ÅÙ¡¢¥Ù¥¹¥È¥Ê¥¤¥ó£µÅÙ¡Ê³°Ìî£³ÅÙ¡¢£Ä£È£²ÅÙ¡Ë¡£ÄÌ»»£±£³£¶£±»î¹ç½Ð¾ì¡¢£±£°£·ËÜÎÝÂÇ¡¢£¶£´£¶ÂÇÅÀ¡¢ÂÇÎ¨£³³ä£·ÎÒ¡££±£·£³¥»¥ó¥Á¡¢£¸£µ¥¥í¡£±¦Åêº¸ÂÇ¡£º£µ¨Ç¯Êð£µ²¯£µ£°£°£°Ëü±ß¡Ê¿äÄê¡Ë¡£
¡¡¢¡£×£Â£ÃÆüËÜÂåÉ½¥á¥ó¥Ð¡¼
¡ú¤Ïº£²óÈ¯É½¤ÎÁª¼ê
¡ÚÅê¼ê¡á£±£°¡Û
£±¡¡¡¡¾¾°æ¡¡Íµ¼ù¡Ê¥Ñ¥É¥ì¥¹¡Ë
£±£´¡¡°ËÆ£¡¡Âç³¤¡ÊÆüËÜ¥Ï¥à¡Ë
£±£µ¡¡Âç¡¡¡¡¡¡Àª¡Êµð¿Í¡Ë
£±£¶¡¡ÂçÃ«¡¡æÆÊ¿¡Ê¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¡Ë
£±£·¡¡µÆÃÓ¡¡ÍºÀ±¡Ê¥¨¥ó¥¼¥ë¥¹¡Ë
£±£¹¡¡¡ú¿ûÌî¡¡ÃÒÇ·¡Ê¥ª¥ê¥ª¡¼¥ë¥º£Æ£Á¡Ë
£²£¶¡¡¼ï»Ô¡¡ÆÆÚö¡Ê¥í¥Ã¥Æ¡Ë
£¶£±¡¡Ê¿ÎÉ¡¡³¤ÇÏ¡ÊÀ¾Éð¡Ë
£¶£¶¡¡¡ú¾¾ËÜ¡¡Íµ¼ù¡Ê¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¡Ë
£¶£¹¡¡ÀÐ°æ¡¡ÂçÃÒ¡Êºå¿À¡Ë
¡ÚÊá¼ê¡á£²¡Û
£´¡¡¡¡¡ú¼ã·î¡¡·òÌð¡Ê¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹¡Ë
£±£²¡¡¡úºäËÜÀ¿»ÖÏº¡Êºå¿À¡Ë
¡ÚÆâÌî¼ê¡á£´¡Û
£²¡¡¡¡¡úËÒ¡¡¡¡½¨¸ç¡Ê£Ä£å£Î£Á¡Ë
£µ¡¡¡¡¡úËÒ¸¶¡¡ÂçÀ®¡Ê¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¡Ë
£¶¡¡¡¡¡ú¸»ÅÄ¡¡ÁÔÎ¼¡ÊÀ¾Éð¡Ë
£·¡¡¡¡¡úº´Æ£¡¡µ±ÌÀ¡Êºå¿À¡Ë
¡Ú³°Ìî¼ê¡á£³¡Û
£¸¡¡¡¡¡ú¶áÆ£¡¡·ò²ð¡Ê¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¡Ë
£²£°¡¡¡ú¼þÅì¡¡Í¤µþ¡Ê¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¡Ë
£²£³¡¡¡ú¿¹²¼¡¡æÆÂÀ¡Êºå¿À¡Ë
¢¨Ì¾Á°¤ÎÁ°¤Î¿ô»ú¤ÏÇØÈÖ¹æ