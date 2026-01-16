£³£¶ºÐ¿ûÌîÃÒÇ·¡¢º£µ¨½êÂ°Ì¤Äê¤â£¹Ç¯¤Ö¤ê»ø¡¡°æÃ¼´ÆÆÄ¤Ï¡ÖËÜ¿Í¤È¤è¤¯ÏÃ¤·¹ç¤¤¡¢¤³¤¦¤¤¤¦¾õ¶·¤Ç¤â¤È¤¤¤¦¤È¤³¤í¤Ç¡×
¡¡»ø¥¸¥ã¥Ñ¥ó¡¦°æÃ¼¹°ÏÂ´ÆÆÄ¡Ê£µ£°¡Ë¤¬£±£¶Æü¡¢£³·î¤ÎÂè£¶²ó¥ï¡¼¥ë¥É¡¦¥Ù¡¼¥¹¥Ü¡¼¥ë¡¦¥¯¥é¥·¥Ã¥¯¡Ê£×£Â£Ã¡Ë¤Ë½Ð¾ì¤¹¤ëÆüËÜÂåÉ½¥á¥ó¥Ð¡¼£±£±¿Í¤òÄÉ²ÃÈ¯É½¤·¡¢¥ª¥ê¥ª¡¼¥ë¥º¤«¤é£Æ£Á¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¿ûÌîÃÒÇ·Åê¼ê¡Ê£³£¶¡Ë¤¬Áª½Ð¤µ¤ì¤¿¡££±£·Ç¯£×£Â£Ã°ÊÍè¡¢£¹Ç¯¤Ö¤ê¤Î»øÆþ¤ê¡£ÂçÃ«æÆÊ¿¡Ê¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¡Ë¡¢µÆÃÓÍºÀ±¡Ê¥¨¥ó¥¼¥ë¥¹¡Ë¡¢¾¾°æÍµ¼ù¡Ê¥Ñ¥É¥ì¥¹¡Ë¤Ë¼¡¤¤¤Ç£´¿ÍÌÜ¤Î¥á¥¸¥ã¡¼¥ê¡¼¥¬¡¼¤È¤Ê¤ë¡£
¡¡¿ûÌî¤Ï¸½ºß¡¢¥ª¥ê¥ª¡¼¥ë¥º¤«¤é£Æ£Á¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢º£µ¨¤Î½êÂ°Àè¤ÏÌ¤Äê¤À¤¬¡Ö¤¢¤È¤Ï¡Ê¥á¥¸¥ã¡¼¤Î¡Ë¥ª¥Õ¥¡¡¼¤òÂÔ¤Ä¤À¤±¡×¤È½àÈ÷¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤ó¤ÊÃæ¡¢¤Þ¤º¤Ï»øÆþ¤ê¤¬Àè¤Ë·è¤Þ¤Ã¤¿¡£¸½»þÅÀ¤Ç¤Ïº£²ó¤Î»ø¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤ÇºÇÇ¯Ä¹¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£°æÃ¼´ÆÆÄ¤Ï¡ÖËÜ¿Í¤È¤è¤¯ÏÃ¤·¹ç¤¤¤Ï¤·¤Æ¡¢¤³¤¦¤¤¤¦¾õ¶·¤Ç¤â¤È¤¤¤¦¤È¤³¤í¤Ç¡¢¤³¤Á¤é¤È¤·¤Æ¤â²¿¤È¤·¤Æ¤âÍè¤Æ¤Û¤·¤¤¤È¡£ËÜ¿Í¤È¤·¤Æ¤â¡Ø¹Ô¤¤¿¤¤¡Ù¤È¤¤¤¦¤Î¤¬°ìÃ×¤·¤Æ¡¢½êÂ°Àè¤¬·è¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¯¤Æ¤âÈ¯É½¤·¤è¤¦¤È¤¤¤¦·Á¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡Ù¤ÈÀâÌÀ¤·¤¿¡£
¡¡µð¿Í»þÂå¤Ë½Ð¾ì¤·¤¿£±£·Ç¯£×£Â£Ã¤Ç¤Ï¡¢£³»î¹ç¤Ç£°¾¡£°ÇÔ¡¢£±£´²ó£±¡¿£³¤òÅê¤²¤ÆËÉ¸æÎ¨£³¡¦£±£´¤À¤Ã¤¿¡£¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿½à·è¾¡¤ÎÊÆ¹ñÀï¤Ç¤Ï¥á¥¸¥ã¡¼·³ÃÄ¤òÁê¼ê¤Ë£¶²ó£³°ÂÂÇ£±¼ºÅÀ¡Ê¼«ÀÕ£°¡Ë¡£¥Á¡¼¥à¤ÏÇÔ¤ì¤¿¤¬¡¢Å¨¾¤Î¥ê¡¼¥é¥ó¥É´ÆÆÄ¤«¤é¡ÖÁÇÀ²¤é¤·¤¤¡£Èà¤Ï¥á¥¸¥ã¡¼¤ÎÅê¼ê¤À¡×¤È»¿¼¤òÂ£¤é¤ì¤¿¡£¤½¤Î¸å£²£°£±£¸Ç¯¤ÎÆüÊÆÌîµå¡¢£²£±Ç¯¤ÎÅìµþ¸ÞÎØ¤ËÁª½Ð¤µ¤ì¤ë¤â¼Âà¤·¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢ºòÇ¯¤«¤é¤Ï¥á¥¸¥ã¡¼¤ËÀï¤¤¤ÎÉñÂæ¤ò°Ü¤·¤Æµ»½Ñ¤òËá¤¤¤Æ¤¤¿¡£
¡¡ºòÇ¯£±£±·î¤Ë¤Ï¡Ö¤ª¸Æ¤Ó¤¬¤«¤«¤ì¤ÐÁ´ÎÏ¤Ç¡£ËÍ¤â¡Ê£×£Â£Ã¤Ï¡Ë¥é¥¹¥È¥Á¥ã¥ó¥¹¤Ë¤Ê¤ë¤È»×¤¦¤Î¤Ç¡¢¥×¥ì¡¼¤·¤¿¤¤¤Ê¤Ã¤Æµ¤»ý¤Á¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£²¿¤«¼«Ê¬¤Ë¤Ç¤¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ì¤Ð¡¢ÎÏ¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤¤µ¤»ý¤Á¤Ç¤¹¡×¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¥á¥¸¥ã¡¼£±Ç¯ÌÜ¤Îºòµ¨¤ÏÆüËÜ¿Í¥ë¡¼¥¡¼£±£°¿ÍÌÜ¤Î£²¥±¥¿¾¡Íø¤òÃ£À®¡££³£°»î¹ç¤Ç£±£°¾¡£±£°ÇÔ¡¢ËÉ¸æÎ¨£´¡¦£¶£´¤ÎÀ®ÀÓ¤ò»Ä¤·¤¿¡£ÊÆ¹ñÂåÉ½¤Î¼ç¾¥¸¥ã¥Ã¥¸¤é¥é¥¤¥Ð¥ë¹ñ¤Î¶¯ÂÇ¼Ô¤¿¤Á¤ÈÂÐÀï¤·¤Æ¤¤¿¡È·Ð¸³¡É¤âÆüËÜ¤Ë¤È¤Ã¤ÆÂç¤¤Êºâ»º¡£ÀïÎÏ¤È¤·¤Æ¤â¡¢¼ã¼êÁª¼ê¤Î¤ª¼êËÜ¤È¤·¤Æ¤â¿ûÌî¤Ë¤ÏÂç¤¤Ê´üÂÔ¤¬¤«¤«¤ë¤À¤í¤¦¡£
¡¡¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î£×£Â£ÃÆüËÜÂåÉ½¤ÇºÇ¤â¥á¥¸¥ã¡¼¥ê¡¼¥¬¡¼¤¬Â¿¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ï£°£¹Ç¯¤ÎÂè£²²óÂç²ñ¤Î£µ¿Í¡£º£Âç²ñ¤ÏÈ¯É½¤µ¤ì¤¿£´¿Í¤Ë²Ã¤¨¡¢»³ËÜÍ³¿¡Ê¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¡Ë¡¢Â¼¾å½¡Î´¡Ê£×¥½¥Ã¥¯¥¹¡Ë¤Î½Ð¾ì¤¬ÆâÄê¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢»Ë¾åºÇÂ¿¤Î£¶¿Í°Ê¾å¤È¤Ê¤ë²ÄÇ½À¤¬¹â¤¤¡£ºÇ½ªÅÐÏ¿¥á¥ó¥Ð¡¼¤Î£³£°¿Í¤Þ¤Ç»Ä¤ëÏÈ¤Ï¡Ö£±£±¡×¤È¤Ê¤Ã¤¿¤¬¡¢²¬ËÜÏÂ¿¿¤â¥Ö¥ë¡¼¥¸¥§¥¤¥ºÆþÃÄ²ñ¸«¤Ç½Ð¾ì¤òÇ®Ë¾¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢ÎëÌÚÀ¿Ìé¡Ê¥«¥Ö¥¹¡Ë¤é¤âÂåÉ½Æþ¤ê¤¹¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¡£
¡¡¢¡²áµî¤Î£×£Â£Ã¤Ç»ø¥¸¥ã¥Ñ¥óÆþ¤ê¤·¤¿¥á¥¸¥ã¡¼¥ê¡¼¥¬¡¼
¡¡¢¦Âè£±²ó¡Ê£°£¶Ç¯¡Ë¡¡ÂçÄÍ¾½Ê¸¡Ê¥ì¥ó¥¸¥ã¡¼¥º¡Ë¡¢¥¤¥Á¥í¡¼¡Ê¥Þ¥ê¥Ê¡¼¥º¡Ë
¡¡¢¦Âè£²²ó¡Ê£°£¹Ç¯¡Ë¡¡¾¾ºäÂçÊå¡Ê£Ò¥½¥Ã¥¯¥¹¡Ë¡¢´äÂ¼ÌÀ·û¡Ê¥ì¥¤¥º¡Ë¡¢Ê¡Î±¹§²ð¡Ê¥«¥Ö¥¹¡Ë¡¢¾ëÅç·ò»Ê¡¢¥¤¥Á¥í¡¼¡Ê¤È¤â¤Ë¥Þ¥ê¥Ê¡¼¥º¡Ë
¡¡¢¦Âè£³²ó¡Ê£±£³Ç¯¡Ë¡¡¤Ê¤·
¡¡¢¦Âè£´²ó¡Ê£±£·Ç¯¡Ë¡¡ÀÄÌÚÀë¿Æ¡Ê¥¢¥¹¥È¥í¥º¡Ë
¡¡¢¦Âè£µ²ó¡Ê£²£³Ç¯¡Ë¡¡ÂçÃ«æÆÊ¿¡Ê¥¨¥ó¥¼¥ë¥¹¡Ë¡¢¥À¥ë¥Ó¥Ã¥·¥åÍ¡Ê¥Ñ¥É¥ì¥¹¡Ë¡¢µÈÅÄÀµ¾°¡Ê£Ò¥½¥Ã¥¯¥¹¡Ë¡¢¥é¡¼¥º¡¦¥Ì¡¼¥È¥Ð¡¼¡Ê¥«¡¼¥¸¥Ê¥ë¥¹¡Ë¡¢¢¨ÎëÌÚÀ¿Ìé¡Ê¥«¥Ö¥¹¡áÂç²ñÄ¾Á°»þ¼Âà¡Ë
¡¡¢¡£×£Â£ÃÆüËÜÂåÉ½¥á¥ó¥Ð¡¼¡Ê¡ú¤Ïº£²óÈ¯É½¤ÎÁª¼ê¡Ë
¡ÚÅê¼ê¡á£±£°¡Û
£±¡¡¡¡¾¾°æ¡¡Íµ¼ù¡Ê¥Ñ¥É¥ì¥¹¡Ë
£±£´¡¡°ËÆ£¡¡Âç³¤¡ÊÆüËÜ¥Ï¥à¡Ë
£±£µ¡¡Âç¡¡¡¡¡¡Àª¡Êµð¿Í¡Ë
£±£¶¡¡ÂçÃ«¡¡æÆÊ¿¡Ê¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¡Ë
£±£·¡¡µÆÃÓ¡¡ÍºÀ±¡Ê¥¨¥ó¥¼¥ë¥¹¡Ë
£±£¹¡¡¡ú¿ûÌî¡¡ÃÒÇ·¡Ê¥ª¥ê¥ª¡¼¥ë¥º£Æ£Á¡Ë
£²£¶¡¡¼ï»Ô¡¡ÆÆÚö¡Ê¥í¥Ã¥Æ¡Ë
£¶£±¡¡Ê¿ÎÉ¡¡³¤ÇÏ¡ÊÀ¾Éð¡Ë
£¶£¶¡¡¡ú¾¾ËÜ¡¡Íµ¼ù¡Ê¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¡Ë
£¶£¹¡¡ÀÐ°æ¡¡ÂçÃÒ¡Êºå¿À¡Ë
¡ÚÊá¼ê¡á£²¡Û
£´¡¡¡¡¡ú¼ã·î¡¡·òÌð¡Ê¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹¡Ë
£±£²¡¡¡úºäËÜÀ¿»ÖÏº¡Êºå¿À¡Ë
¡ÚÆâÌî¼ê¡á£´¡Û
£²¡¡¡¡¡úËÒ¡¡¡¡½¨¸ç¡Ê£Ä£å£Î£Á¡Ë
£µ¡¡¡¡¡úËÒ¸¶¡¡ÂçÀ®¡Ê¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¡Ë
£¶¡¡¡¡¡ú¸»ÅÄ¡¡ÁÔÎ¼¡ÊÀ¾Éð¡Ë
£·¡¡¡¡¡úº´Æ£¡¡µ±ÌÀ¡Êºå¿À¡Ë
¡Ú³°Ìî¼ê¡á£³¡Û
£¸¡¡¡¡¡ú¶áÆ£¡¡·ò²ð¡Ê¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¡Ë
£²£°¡¡¡ú¼þÅì¡¡Í¤µþ¡Ê¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¡Ë
£²£³¡¡¡ú¿¹²¼¡¡æÆÂÀ¡Êºå¿À¡Ë
¢¨Ì¾Á°¤ÎÁ°¤Î¿ô»ú¤ÏÇØÈÖ¹æ