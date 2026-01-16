21ºÐÆüËÜÂåÉ½¤¬¡ÖÍ£°ì¤ÎÌÀ¤ë¤¤Ãû¤·¡×¡¡±Ñ¢ªÆÈ°ÜÀÒ¤Ç³èÌö¡Ä ¸½ÃÏ¾Î»¿¡ÖÈæ³ÓÅªÁá¤¯ÆëÀ÷¤ó¤Ç¤¤¤ë¡×
¹â°æ¹¬Âç¤¬¶ì¶¡¦¥Ü¥ë¥·¥¢MG¤òÎ©¤ÆÄ¾¤»¤ë¤«
¡¡¥É¥¤¥Ä1Éô¥Ü¥ë¥·¥¢MG¤Ï¸½ÃÏ»þ´Ö1·î14Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿¥Ö¥ó¥Ç¥¹¥ê¡¼¥¬Âè17Àá¤Ç¥Û¥Ã¥Õ¥§¥ó¥Ï¥¤¥à¤Ë1-5¤ÇÇÔ¤ì¤¿¡£
¡¡Á°È¾Àï¤ËÂç¤¤¯½ÐÃÙ¤ì¡¢Ä¾¶á4»î¹ç¤Ç¤Ï1¾¡3ÇÔ¤È¼ºÂ®¤¬Â³¤¯¤Ê¤«¡¢Åß¤Ë²ÃÆþ¤·¤¿DF¹â°æ¹¬Âç¤¬¡ÖÍ£°ì¤ÎÌÀ¤ë¤¤Ãû¤·¡×¤È¤·¤ÆÃíÌÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡º£µ¨¤Î¥Ü¥ë¥·¥¢MG¤Ï³«Ëë¤«¤é8»î¹çÌ¤¾¡Íø¤È¥¹¥¿¡¼¥È¥À¥Ã¥·¥å¤Ë¼ºÇÔ¤·¡¢½øÈ×¤ÏºÇ²¼°Ì¤ËÄãÌÂ¡£¤½¤Î¸å¡¢´ÆÆÄ¸òÂå¤ò·Ð¤ÆÂè9Àá¥¶¥ó¥¯¥È¡¦¥Ñ¥¦¥êÀï¡Ê4-0¡Ë¤Çº£µ¨½éÇòÀ±¤òµó¤²¤ë¤È¡¢3Ï¢¾¡¤Ç»ÃÄê10°Ì¤Þ¤ÇÉâ¾å¤·¤¿¤¬¡¢ºÆ¤Ó¼ºÂ®¤·¡¢¤³¤³4»î¹ç¤Ç3ÇÔ¤È¶ì¤·¤¤¾õ¶·¤Ë¤¢¤ë¡£
¡¡¥É¥¤¥Ä»æ¡Ö¥Ó¥ë¥È¡×¤Ï¡Ö¥Ç¥£¥Õ¥§¥ó¥¹¥ê¡¼¥À¡¼¤Î¥Ë¥³¡¦¥¨¥Ù¥ë¥Ç¥£¤Ë¤È¤Ã¤Æ¥Û¥Ã¥Õ¥§¥ó¥Ï¥¤¥àÀï¤Î1-5¤Ç¤ÎÇÔÀï¤ÏËº¤ì¤¿¤¤°ìÆü¤À¤Ã¤¿¡×¤È»ØÅ¦¡£29ºÐ¤ÎDF¤Ï¡ÖËº¤ì¤¿¤¤»î¹ç¡£½øÈ×¤«¤é¤Ò¤É¤¤¥×¥ì¡¼¤¬Â¿¤¯¡¢¤³¤ÎÅÀº¹¤Ç¤ÎÉé¤±¤ÏÅöÁ³¤À¤Ã¤¿¡£¥ß¥¹¤ÏÂ¿¤¹¤®¤ë¤·¡¢¥Á¥ã¥ó¥¹¤ò²¿ÅÙ¤âÆ¨¤·¤¿¡×¤È¶ì¸À¤òÄè¤·¤¿¡£
¡¡°ìÊý¤Ç¡ÖÍ£°ì¤ÎÌÀ¤ë¤¤Ãû¤·¡×¤È¤·¤Æ¸ÀµÚ¤µ¤ì¤¿¤Î¤¬¡¢¹â°æ¤Î¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤À¤Ã¤¿¡£²ÃÆþ2»î¹çÌÜ¤Ç45Ê¬´Ö½Ð¾ì¤·¡¢°ÂÄê¤·¤¿¼éÈ÷¤òÈäÏª¡£¥¨¥Ù¥ë¥Ç¥£¤â¡Ö¿·¤·¤¤¥Á¡¼¥à¤Ç¤Ï»þ´Ö¤¬¤«¤«¤ë¤â¤Î¤À¤¬¡¢Èà¤ÏÈæ³ÓÅªÁá¤¯ÆëÀ÷¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£¸åÈ¾¤Ï¥Á¡¼¥à¤È¤·¤Æ¤¤¤¤¼éÈ÷¤¬¤Ç¤¤Æ¤¤¤¿¤·¡¢Èà¤â²÷Å¬¤Ë¥×¥ì¡¼¤Ç¤¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤À¤Ã¤¿¡×¤È¾Î»¿¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡21ºÐ¤Î¥»¥ó¥¿¡¼¥Ð¥Ã¥¯¤¬¡¢ÉÔ¿¶¤Î¥Á¡¼¥à¤Ë¤ª¤¤¤ÆºÆ·ú¤Î¸°¤ò°®¤ëÂ¸ºß¤È¤Ê¤ì¤ë¤«ÃíÌÜ¤µ¤ì¤ë¡£¡ÊFOOTBALL ZONEÊÔ½¸Éô¡Ë