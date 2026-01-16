²¬»³¸©¤Î»äÎ©¹â¹»¤Î½Ð´ê¾õ¶·¤Þ¤È¤Þ¤ë¡¡Ê¿¶ÑÇÜÎ¨¤¬3Ç¯¤Ö¤ê¤Ë5ÇÜÄ¶¤¨
2025Ç¯¤Î½¢¼Â¤ÎÆþ»î
¡¡²¬»³¸©¤ÎÁ´ÆüÀ©»äÎ©¹â¹»¤ÎÆþ»î¤Î½Ð´ê¾õ¶·¤¬¤Þ¤È¤Þ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£Ê¿¶ÑÇÜÎ¨¤¬3Ç¯¤Ö¤ê¤Ë5ÇÜ¤òÄ¶¤¨¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡²¬»³¸©»ä³Ø¶¨²ñ¤¬¡¢1·î22Æü¤È23Æü¤ËÆþ»î¤ò¹Ô¤¦¸©Æâ21¤Î»äÎ©¹â¹»¤Î½Ð´ê¾õ¶·¤ò¤Þ¤È¤á¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤ì¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È5425¿Í¤ÎÄê°÷¤ËÂÐ¤·¡¢±ä¤Ù2Ëü7203¿Í¤¬½Ð´ê¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡Ê¿¶ÑÇÜÎ¨¤Ï5.01ÇÜ¤Ç2025Ç¯¤ò0.05¥Ý¥¤¥ó¥È¾å²ó¤ê¤Þ¤·¤¿¡£5ÇÜ¤òÄ¶¤¨¤¿¤Î¤Ï3Ç¯¤Ö¤ê¤Ç¤¹¡£
¡¡ÇÜÎ¨¤¬10ÇÜ°Ê¾å¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ï5¹»¤Î10¥³ー¥¹¤Ç¡¢ºÇ¤â¹â¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ï½¢¼Â¤ÎÆÃÊÌ¿Ê³Ø¥³ー¥¹¥Ï¥¤¥°¥ìー¥É¥¯¥é¥¹¤Ç53.70ÇÜ¤Ç¤·¤¿¡£
¡¡²¬»³¸©»ä³Ø¶¨²ñ¤ÏÇÜÎ¨¤¬¾å¤¬¤Ã¤¿¤³¤È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö2025Ç¯¤ÈÈæ¤Ù¤ÆÂ´¶È¸«¹þ¤ß¤ÎÃæ³ØÀ¸¤Î¿ô¤¬100¿Í¶á¤¯Áý¤¨¤¿¤³¤È¤ÈÊç½¸Äê°÷¤¬Á´ÂÎ¤Ç30¿Í¸º¤Ã¤¿¤³¤È¤¬¼ç¤ÊÍ×°ø¡£¼ø¶ÈÎÁ¤ÎÌµ½þ²½¤Ë¤è¤ëÂç¤¤Ê±Æ¶Á¤Ï¤Ê¤¤¡×¤ÈÊ¬ÀÏ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£