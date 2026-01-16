º´Æ£µ±ÌÀ¡¢£×£Â£Ã½é½Ð¾ì¡¡°æÃ¼´ÆÆÄ¡ÖÆüËÜµå³¦¤Ç°ìÈÖ¤ÎÈôµ÷Î¥¡×¡Ö°ìÈ¯Ä¹ÂÇ´üÂÔ¡×¡¡²¬ËÜ¡õÂ¼¾å¤È¼éÈ÷°ÌÃÖ½ÅÊ£¤âºòµ¨¥»£²´§
¡¡»ø¥¸¥ã¥Ñ¥ó¡¦°æÃ¼¹°ÏÂ´ÆÆÄ¡Ê£µ£°¡Ë¤¬£±£¶Æü¡¢£³·î¤ÎÂè£¶²ó¥ï¡¼¥ë¥É¡¦¥Ù¡¼¥¹¥Ü¡¼¥ë¡¦¥¯¥é¥·¥Ã¥¯¡Ê£×£Â£Ã¡Ë¤Ë½Ð¾ì¤¹¤ëÆüËÜÂåÉ½¥á¥ó¥Ð¡¼£±£±¿Í¤òÄÉ²ÃÈ¯É½¤·¡¢ºå¿À¡¦º´Æ£µ±ÌÀÆâÌî¼ê¡Ê£²£¶¡Ë¤¬½éÁª½Ð¤µ¤ì¤¿¡£¸ÞÎØ¡¢¥×¥ì¥ß¥¢£±£²¤ò´Þ¤á¡¢¼çÍ×¹ñºÝÂç²ñ¤Ï½é½Ð¾ì¤È¤Ê¤ë¡£
¡¡»Ø´ø´±¤Ï¡Öº£¤ÎÆüËÜ¤Îµå³¦¤Ç¤Ï´Ö°ã¤¤¤Ê¤¯°ìÈÖ¤ÎÈôµ÷Î¥¤ò»ý¤ÄÁª¼ê¤«¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤³¤Ëºòµ¨¤Ï³Î¼ÂÀ¤â²Ã¤ï¤Ã¤¿¡£°ìÈ¯Ä¹ÂÇ¤È¤¤¤¦¤È¤³¤í¤Ç¤Ï¤¹¤´¤¯´üÂÔ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÀâÌÀ¤·¤¿¡£
¡¡º´Æ£¤Ï£±Ç¯ÌÜ¤«¤é¿·¿Í¤È¤·¤Æ¤Ï£±£¹£µ£¸Ç¯¤ÎÄ¹ÅèÌÐÍº¡Êµð¿Í¡Ë°ÊÍè¤È¤Ê¤ë£±»î¹ç£³È¯¤òÊü¤Ä¤Ê¤ÉÂç´ï¤ÎÊÒ¤ê¤ó¤ò¸«¤»¤Æ¤¤¿¡££²£´Ç¯¤Ë¤Ï¼«¸ÊºÇÄã¤Î£±£¶ËÜ¤Ë½ª¤ï¤ê¡¢ÆþÃÄ»þ¤«¤éÂ³¤¤¤Æ¤¤¤¿£²£°ËÜÎÝÂÇ°Ê¾å¤ÎµÏ¿¤Ï£³Ç¯Ï¢Â³¤Þ¤Ç¤ÇÅÓÀÚ¤ì¤¿¤¬¡¢£µÇ¯ÌÜ¤Îºòµ¨¤ÏÂç¤¤¯ÈôÌö¤·¤¿¡££±£³£¹»î¹ç¤ÇÂÇÎ¨£²³ä£·Ê¬£·ÎÒ¡¢£´£°ËÜÎÝÂÇ¡¢£±£°£²ÂÇÅÀ¤ÏÁ´¤Æ¥¥ã¥ê¥¢¥Ï¥¤¡£ËÜÎÝÂÇ¡¢ÂÇÅÀ¤Î£²´§¤Ëµ±¤¡¢ºå¿À¤ÎÀ¸¤¨È´¤ÂÇ¼Ô¤È¤·¤Æ¤Ï£±£¹£´£¹Ç¯¤ÎÆ£Â¼ÉÙÈþÃË°ÊÍè£·£¶Ç¯¤Ö¤ê¤Î£Í£Ö£Ð¤ò¼õ¾Þ¤·¤¿¡£
¡¡²ÝÂê¤À¤Ã¤¿»°ÎÝ¼éÈ÷¤Ç¤â¼«¿È½é¤Î¥´¡¼¥ë¥Ç¥ó¡¦¥°¥é¥Ö¾Þ¤ò³ÍÆÀ¤¹¤ë¤Ê¤ÉÀ®Ä¹¡£ºòµ¨¤Þ¤ÇÆ±¤¸¥»¡¦¥ê¡¼¥°¤Ç¤·¤Î¤®¤òºï¤Ã¤¿²¬ËÜÏÂ¿¿¡Ê¥Ö¥ë¡¼¥¸¥§¥¤¥º¡Ë¡¢Â¼¾å½¡Î´¡Ê¥Û¥ï¥¤¥È¥½¥Ã¥¯¥¹¡Ë¤È¤Ï¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¤¬½ÅÊ£¤·¤Æ¤¤¤ë¤¿¤á¡¢£²¿Í¤Î½Ð¾ì¤¬Àµ¼°·èÄê¤¹¤ì¤ÐÂåÂÇ¤Ê¤É¤ÎÌò³ä¤â¹Í¤¨¤é¤ì¤ë¤¬¡¢±¦Íã¤ò¼é¤ë¤³¤È¤â¤Ç¤¤ëº´Æ£¤ÎÄ¹ÂÇÎÏ¤âµå³¦¶þ»Ø¡£ºòÇ¯£³·î¤Ë¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤ÈÂÐÀï¤·¤¿¥×¥ì¥·¡¼¥º¥ó¥²¡¼¥à¤Ç¤Ï¡¢¥µ¥¤¡¦¥ä¥ó¥°¾Þ£²ÅÙ¤Î¥¹¥Í¥ë¤«¤é¹ë²÷¤Ê°ìÈ¯¤ò¸«Éñ¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢À¤³¦´ð½à¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤â¾ÚÌÀºÑ¤ß¤À¡£
¡¡º´Æ£¤ÏÂçÃ«æÆÊ¿¡Ê¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¡Ë¤Î¤³¤È¤ò¡ÖÀ¤³¦°ì¤ÎÂÇ¼Ô¡×¤ÈÂº·É¤·¡¢ÂÇ·â¥Õ¥©¡¼¥à¤ò»²¹Í¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¡£º£²ó¤Î£×£Â£Ã¤Ë¸þ¤±¤Æ¤â¡ÖÌÜ¤ÎÁ°¤Ç¸«¤¿¤¤¤·¡¢²¿¤«Ê¹¤±¤ë¥Á¥ã¥ó¥¹¤¬¤¢¤Ã¤¿¤éÊ¹¤¤¤Æ¤ß¤¿¤¤¡×¤È½Ð¾ì¤òÇ®Ë¾¤·¤Æ¤¤¿¡£ÃíÌÜ¤Î¡ÈÆüÊÆ£Í£Ö£Ð¶¦±é¡É¤Ï¤É¤ó¤Ê²½³ØÈ¿±þ¤òÀ¸¤à¤À¤í¤¦¤«¡£
¡¡¢¡º´Æ£¡¡µ±ÌÀ¡Ê¤µ¤È¤¦¡¦¤Æ¤ë¤¢¤¡Ë£±£¹£¹£¹Ç¯£³·î£±£³Æü¡¢Âçºå¡¦ÂçÅì»ÔÀ¸¤Þ¤ì¡££²£¶ºÐ¡£¿ÎÀî³Ø±¡¹â¡ÊÊ¼¸Ë¡Ë¤Ç¤ÏÄÌ»»£²£°ËÜÎÝÂÇ¤â¹Ã»Ò±à½Ð¾ì¤Ê¤·¡£¶áÂç¤Ç¤Ï´ØÀ¾³ØÀ¸¥ê¡¼¥°ÄÌ»»£±£´ËÜÎÝÂÇ¤Ç¿·µÏ¿¤ò¼ùÎ©¤·¤¿¡££²£°Ç¯¥É¥é¥Õ¥È£±°Ì¤Ç£´µåÃÄ¶¥¹ç¤ÎËö¤Ëºå¿ÀÆþÃÄ¡££²£µÇ¯¤ËËÜÎÝÂÇ²¦¡¢ÂÇÅÀ²¦¤Î£²´§¤Ç¼«¿È½é¥¿¥¤¥È¥ë¡££±£¸£·¥»¥ó¥Á¡¢£¹£µ¥¥í¡£±¦Åêº¸ÂÇ¡£
¡¡¢¡£×£Â£ÃÆüËÜÂåÉ½¥á¥ó¥Ð¡¼
¡ú¤Ïº£²óÈ¯É½¤ÎÁª¼ê
¡ÚÅê¼ê¡á£±£°¡Û
£±¡¡¡¡¾¾°æ¡¡Íµ¼ù¡Ê¥Ñ¥É¥ì¥¹¡Ë
£±£´¡¡°ËÆ£¡¡Âç³¤¡ÊÆüËÜ¥Ï¥à¡Ë
£±£µ¡¡Âç¡¡¡¡¡¡Àª¡Êµð¿Í¡Ë
£±£¶¡¡ÂçÃ«¡¡æÆÊ¿¡Ê¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¡Ë
£±£·¡¡µÆÃÓ¡¡ÍºÀ±¡Ê¥¨¥ó¥¼¥ë¥¹¡Ë
£±£¹¡¡¡ú¿ûÌî¡¡ÃÒÇ·¡Ê¥ª¥ê¥ª¡¼¥ë¥º£Æ£Á¡Ë
£²£¶¡¡¼ï»Ô¡¡ÆÆÚö¡Ê¥í¥Ã¥Æ¡Ë
£¶£±¡¡Ê¿ÎÉ¡¡³¤ÇÏ¡ÊÀ¾Éð¡Ë
£¶£¶¡¡¡ú¾¾ËÜ¡¡Íµ¼ù¡Ê¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¡Ë
£¶£¹¡¡ÀÐ°æ¡¡ÂçÃÒ¡Êºå¿À¡Ë
¡ÚÊá¼ê¡á£²¡Û
£´¡¡¡¡¡ú¼ã·î¡¡·òÌð¡Ê¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹¡Ë
£±£²¡¡¡úºäËÜÀ¿»ÖÏº¡Êºå¿À¡Ë
¡ÚÆâÌî¼ê¡á£´¡Û
£²¡¡¡¡¡úËÒ¡¡¡¡½¨¸ç¡Ê£Ä£å£Î£Á¡Ë
£µ¡¡¡¡¡úËÒ¸¶¡¡ÂçÀ®¡Ê¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¡Ë
£¶¡¡¡¡¡ú¸»ÅÄ¡¡ÁÔÎ¼¡ÊÀ¾Éð¡Ë
£·¡¡¡¡¡úº´Æ£¡¡µ±ÌÀ¡Êºå¿À¡Ë
¡Ú³°Ìî¼ê¡á£³¡Û
£¸¡¡¡¡¡ú¶áÆ£¡¡·ò²ð¡Ê¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¡Ë
£²£°¡¡¡ú¼þÅì¡¡Í¤µþ¡Ê¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¡Ë
£²£³¡¡¡ú¿¹²¼¡¡æÆÂÀ¡Êºå¿À¡Ë
¢¨Ì¾Á°¤ÎÁ°¤Î¿ô»ú¤ÏÇØÈÖ¹æ