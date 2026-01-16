£Ä£å£Î£Á¡¦ËÒ½¨¸ç¡Öº£ÅÙ¤ÏÀïÎÏ¤È¤·¤Æ¡×¡ÄÁ°²ó¤Ï¹µ¤¨¤Ë´Å¤ó¤¸¤ë¤â£²Âç²ñÏ¢Â³£×£Â£Ã¤ÇÀã¿«ÀÀ¤Ã¤¿
¡¡»ø¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤Î°æÃ¼¹°ÏÂ´ÆÆÄ¡Ê£µ£°¡Ë¤¬£±£¶Æü¡¢£³·î¤ÎÂè£¶²ó¥ï¡¼¥ë¥É¡¦¥Ù¡¼¥¹¥Ü¡¼¥ë¡¦¥¯¥é¥·¥Ã¥¯¡Ê£×£Â£Ã¡Ë¤Ë½Ð¾ì¤¹¤ëÆüËÜÂåÉ½¥á¥ó¥Ð¡¼£±£±¿Í¤òÄÉ²ÃÈ¯É½¤·¡¢£Ä£å£Î£Á¡¦ËÒ½¨¸çÆâÌî¼ê¡Ê£²£·¡Ë¤¬£²Âç²ñÏ¢Â³¤ÇÁª½Ð¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡²ù¤·¤µ¤â»Ä¤Ã¤¿£×£Â£Ã¤ËºÆ¤ÓÄ©¤à¡££²£³Ç¯¤ÎÁ°²óÂç²ñ¤Ï¡¢¥×¥í£³Ç¯ÌÜ¤Î³«ËëÄ¾Á°¤Ë½Ð¾ì¡£½à¡¹·è¾¡¤Î¥¤¥¿¥ê¥¢Àï¤Ê¤É£³»î¹ç¤Ç¥¹¥¿¥á¥ó½Ð¾ì¤ò¤·¤¿¤¬¡¢½à·è¾¡°Ê¹ß¤Ï¥¹¥¿¥á¥ó¤ò³°¤ì¤¿¡£½à·è¾¡¤Î¥á¥¥·¥³Àï¤ÏÂåÂÇ¤Î£±ÂÇÀÊ¤Î¤ß¤Ç¡¢·è¾¡¤Ï½Ð¾ì¤Ê¤·¡£´¿´î¤ÎÎØ¤Ë¤Ï²Ã¤ï¤Ã¤¿¤¬°ìÎÝ¤Ï²¬ËÜ¡Ê¸½¥Ö¥ë¡¼¥¸¥§¥¤¥º¡Ë¡¢ÆóÎÝ¤Ï»³ÅÄ¡Ê¥ä¥¯¥ë¥È¡Ë¤¬½Ð¾ì¤·¡¢Äê°ÌÃÖ¤ò¤Ä¤«¤à¤³¤È¤Ï¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£½Ð¾ì·èÄê¤ò¼õ¤±¡¢¡ÖÁ°²óÂç²ñ¤òÄ¶¤¨¤ëÂç²ñ¤Ë¤·¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤·¡¢Ï¢ÇÆ¤òÌÜ»Ø¤¹°ì°ì°÷¤È¤·¤Æ¡¢º£ÅÙ¤ÏÀïÎÏ¤È¤·¤ÆÀï¤¨¤ë¤è¤¦¤Ë´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡×¤È°Õµ¤¹þ¤ó¤À¡£
¡¡£×£Â£Ã¸å¤â½çÄ´¤ËÀ®Ä¹¤ò½Å¤Í¤¿ËÒ¡£Âç²ñÄ¾¸å¤Î£²£³Ç¯¤Ï£±£¶£´°ÂÂÇ¡¢£±£°£³ÂÇÅÀ¤ÇºÇÂ¿°ÂÂÇ¡¢ÂÇÅÀ²¦¤Ëµ±¤¤¤¿¡££²£³Ç¯¤Î¥¢¥¸¥¢¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¥·¥Ã¥×¡¢£²£´Ç¯¥×¥ì¥ß¥¢£±£²¡¢£²£µÇ¯¶¯²½»î¹ç¡¦´Ú¹ñÀï¤È°æÃ¼¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤Ç¤âÂåÉ½Æþ¤ê¡£¥á¥¸¥ã¡¼Æþ¤ê¤·¤Æ»ø¥¸¥ã¥Ñ¥óÆþ¤ê¤¬¤Þ¤ÀÈ¯É½¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤²¬ËÜ¡Ê¥Ö¥ë¡¼¥¸¥§¥¤¥º¡Ë¡¢Â¼¾å¡Ê¥Û¥ï¥¤¥È¥½¥Ã¥¯¥¹¡Ë¤Î¾õ¶·¤Ë¤â¤è¤ë¤¬¡¢°ì¡¢»°ÎÝ¤Ë¤Ï²¬ËÜ¡¢Â¼¾å¡¢º´Æ£µ±¤¬Æþ¤ë²ÄÇ½À¤¬¹â¤¯¡¢ÆóÎÝ¤Ç¤Î¥ì¥®¥å¥é¡¼¤È¤·¤Æ¤Î½Ð¾ì¤¬´üÂÔ¤µ¤ì¤ë¡£
¡¡£±£²Æü¤Ë¼¯»ùÅç¡¦¼¯²°»Ô¤Ç¤Î¼«¼ç¥È¥ì¤ò¸ø³«¤·¤¿ºÝ¤Ë¤Ï¡¢ÆüËÜÅá¡ÊÌÏÂ¤Åá¡Ë¤ò»È¤Ã¤¿¡Ö»ø¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¡×¤â¼Â»Ü¡££×£Â£Ã¤Ø¤Î»×¤¤¤ò¡Ö¤â¤Á¤í¤óÁª¤Ð¤ì¤¿¤¤°ì¿´¤Ç¤ä¤Ã¤Æ¤ë¤·¡¢Áª¤Ð¤ì¤ë¤Ä¤â¤ê¤Ç½àÈ÷¤·¤Æ¤¤¤ë¡£º£²ó¤ÏºÇ½é¤«¤éºÇ¸å¤Þ¤Ç½Ð¤Æ¡¢¥Á¡¼¥à¤ò¾¡¤¿¤»¤ëÁª¼ê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤±¤¿¤é¡×¤È¸ý¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¢¡ËÒ¡¡½¨¸ç¡Ê¤Þ¤¡¦¤·¤å¤¦¤´¡Ë£±£¹£¹£¸Ç¯£´·î£²£±Æü¡¢Ä¹Ìî¡¦ÃæÌî»ÔÀ¸¤Þ¤ì¡££²£·ºÐ¡£¾¾ËÜÂè°ì¤Ç¤Ï¹Ã»Ò±à½Ð¾ì¤Ê¤·¡£ÃæÂç¤Ç£³Ç¯½Õ¤Ë¼ó°ÌÂÇ¼Ô¡¢½©¤Ï¥ê¡¼¥°Í¥¾¡¤ËÆ³¤£Í£Ö£Ð¡£Âç³ØÆüËÜÂåÉ½¤Ç¤Ï£´ÈÖ¡££²£°£²£°Ç¯¥É¥é¥Õ¥È£²°Ì¤Ç£Ä£å£Î£ÁÆþÃÄ¡££²£±Ç¯¤Ï¿·¿Í»Ë¾å½é¤Î¥µ¥¤¥¯¥ë°ÂÂÇ¤òÃ£À®¤·¡¢¿·¿ÍÆÃÊÌ¾Þ¡££²£³Ç¯£×£Â£Ã¤Ç»ø¥¸¥ã¥Ñ¥óÆþ¤ê¡£Æ±Ç¯ºÇÂ¿°ÂÂÇ¡¢ÂÇÅÀ²¦¡£ÄÌ»»£¶£´£±»î¹ç¤ÇÂÇÎ¨£²³ä£¹Ê¬£µÎÒ¡¢£±£±£´ËÜÎÝÂÇ¡¢£³£¸£´ÂÇÅÀ¡££±£·£¸¥»¥ó¥Á¡¢£¹£·¥¥í¡£±¦Åê±¦ÂÇ¡£Ç¯Êð£²²¯£µ£°£°£°Ëü±ß¡Ê¿äÄê¡Ë¡£´ûº§¡£
¡¡¢¡£×£Â£ÃÆüËÜÂåÉ½¥á¥ó¥Ð¡¼
¡ú¤Ïº£²óÈ¯É½¤ÎÁª¼ê
¡ÚÅê¼ê¡á£±£°¡Û
£±¡¡¡¡¾¾°æ¡¡Íµ¼ù¡Ê¥Ñ¥É¥ì¥¹¡Ë
£±£´¡¡°ËÆ£¡¡Âç³¤¡ÊÆüËÜ¥Ï¥à¡Ë
£±£µ¡¡Âç¡¡¡¡¡¡Àª¡Êµð¿Í¡Ë
£±£¶¡¡ÂçÃ«¡¡æÆÊ¿¡Ê¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¡Ë
£±£·¡¡µÆÃÓ¡¡ÍºÀ±¡Ê¥¨¥ó¥¼¥ë¥¹¡Ë
£±£¹¡¡¡ú¿ûÌî¡¡ÃÒÇ·¡Ê¥ª¥ê¥ª¡¼¥ë¥º£Æ£Á¡Ë
£²£¶¡¡¼ï»Ô¡¡ÆÆÚö¡Ê¥í¥Ã¥Æ¡Ë
£¶£±¡¡Ê¿ÎÉ¡¡³¤ÇÏ¡ÊÀ¾Éð¡Ë
£¶£¶¡¡¡ú¾¾ËÜ¡¡Íµ¼ù¡Ê¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¡Ë
£¶£¹¡¡ÀÐ°æ¡¡ÂçÃÒ¡Êºå¿À¡Ë
¡ÚÊá¼ê¡á£²¡Û
£´¡¡¡¡¡ú¼ã·î¡¡·òÌð¡Ê¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹¡Ë
£±£²¡¡¡úºäËÜÀ¿»ÖÏº¡Êºå¿À¡Ë
¡ÚÆâÌî¼ê¡á£´¡Û
£²¡¡¡¡¡úËÒ¡¡¡¡½¨¸ç¡Ê£Ä£å£Î£Á¡Ë
£µ¡¡¡¡¡úËÒ¸¶¡¡ÂçÀ®¡Ê¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¡Ë
£¶¡¡¡¡¡ú¸»ÅÄ¡¡ÁÔÎ¼¡ÊÀ¾Éð¡Ë
£·¡¡¡¡¡úº´Æ£¡¡µ±ÌÀ¡Êºå¿À¡Ë
¡Ú³°Ìî¼ê¡á£³¡Û
£¸¡¡¡¡¡ú¶áÆ£¡¡·ò²ð¡Ê¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¡Ë
£²£°¡¡¡ú¼þÅì¡¡Í¤µþ¡Ê¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¡Ë
£²£³¡¡¡ú¿¹²¼¡¡æÆÂÀ¡Êºå¿À¡Ë
¢¨Ì¾Á°¤ÎÁ°¤Î¿ô»ú¤ÏÇØÈÖ¹æ