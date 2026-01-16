¡È»øº²¤ÎÂÎ¸½¼Ô¡É¸»ÅÄÁÔÎ¼¡¢£²Âç²ñÏ¢Â³£×£Â£Ã¡Ä£²£³Ç¯Âç²ñ¤Ï¹üÀÞ¢ª¶¯¹Ô½Ð¾ì
¡¡»ø¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤Î°æÃ¼¹°ÏÂ´ÆÆÄ¡Ê£µ£°¡Ë¤¬£±£¶Æü¡¢ÍèÇ¯£³·î¤ÎÂè£¶²ó¥ï¡¼¥ë¥É¡¦¥Ù¡¼¥¹¥Ü¡¼¥ë¡¦¥¯¥é¥·¥Ã¥¯¡Ê£×£Â£Ã¡Ë¤Ë½Ð¾ì¤¹¤ëÆüËÜÂåÉ½¥á¥ó¥Ð¡¼£±£±¿Í¤òÄÉ²ÃÈ¯É½¤·¡¢À¾Éð¤Î¸»ÅÄÁÔÎ¼ÆâÌî¼ê¡Ê£³£²¡Ë¤¬Áª½Ð¤µ¤ì¤¿¡££²£°£²£³Ç¯¤ÎÁ°²óÂç²ñ¤ÏÀµÍ··â¼ê¤È¤·¤ÆÁª½Ð¤µ¤ì¡¢¹üÀÞ¤·¤Ê¤¬¤éÍ¥¾¡¤Ë¹×¸¥¤·¤¿¡£
¡¡Í··â¼ê¤È¤·¤ÆÆüËÜµå³¦¶þ»Ø¤Î¼éÈ÷ÎÏ¤ò¸Ø¤ë¸»ÅÄ¤Ï¡¢£²£±Ç¯Åìµþ¸ÞÎØ¤Ç¶â¥á¥À¥ë³ÍÆÀ¤Ë¹×¸¥¤·¡¢£²£³Ç¯Âç²ñ¤Ç£×£Â£Ã½é½Ð¾ì¡££±¼¡¥é¥¦¥ó¥É¤Î´Ú¹ñÀï¤ÇÆóÎÝ¤Ëµ¢ÎÝ¤·¤¿ºÝ¤Ë±¦¼ê¾®»Ø¤ò¹üÀÞ¤·¤¿¤¬¡¢»Ö´ê¤·¤Æ¶¯¹Ô½Ð¾ì¤òÂ³¤±¡¢£³Âç²ñ¤Ö¤ê¤ÎÍ¥¾¡¤Ë¹×¸¥¤·¤¿¡£½à·è¾¡¤Î¥á¥¥·¥³Àï¤Ç¤ÏÎ®¤ì¤òÊÑ¤¨¤ë¥×¥ì¡¼¤ÇµÕÅ¾¾¡¤Á¤Ø¤Îµ¡±¿¤ò¾úÀ®¤·¤¿¡££³ÅÀ¥Ó¥Ï¥¤¥ó¥É¤Î£·²ó£±»à°ìÎÝ¤Î¼éÈ÷¡£ÂÇ¼Ô¤Ï»°¿¶¤·¡¢¥¹¥¿¡¼¥È¤òÀÚ¤Ã¤Æ¤¤¤¿Áö¼Ô¤¬ÆóÎÝ¤Ë¥Ø¥Ã¥É¥¹¥é¥¤¥Ç¥£¥ó¥°¤·¤Ê¤¬¤éº¸¼ê¤ò°ú¤Ã¹þ¤á¤Æ¸»ÅÄ¤Î¥¿¥Ã¥Á¤ò¤«¤ï¤¹¥È¥ê¥Ã¥¡¼¤ÊÆ°¤¤ò¸«¤»¤¿¡£°ìÅÙ¤Ï¥»¡¼¥Õ¤ÈÈ½Äê¤µ¤ì¤¿¤¬¡¢¥ê¥×¥ì¡¼¸¡¾Ú¤Ç¥¢¥¦¥È¤Ë¡£°ìÅÙ¤Ï¥Ù¡¼¥¹¤Ë¿¨¤ì¤¿Áö¼Ô¤Î±¦¼ê¤¬¤ï¤º¤«¤ËÎ¥¤ì¤¿½Ö´Ö¤Ë¸»ÅÄ¤Î¥°¥é¥Ö¤¬º¸Â¤Ë¿¨¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¡Ö¸»ÅÄ¤Î£±¥ß¥ê¡×¤È¸Æ¤Ð¤ì¤¿¡£
¡¡ºòµ¨¤Ï£±£°£´»î¹ç¤ÇÂÇÎ¨£²³ä£¹ÎÒ¤È¶ì¤·¤ó¤À¤¬¡¢°ÂÄê¤·¤¿¼éÈ÷¤ÈËÉÙ¤Ê·Ð¸³¤òÇã¤ï¤ì¤ÆÂåÉ½Æþ¤ê¡£°æÃ¼´ÆÆÄ¤Ïºò½©¤ËÏ¢Íí¤ò¤È¤Ã¤¿ºÝ¤Ë¡Ö¡Ø¤â¤¦°ìÅÙÃÃ¤¨Ä¾¤·¤¿¤¤¡Ù¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç½©µ¨Îý½¬¤Ë»²²Ã¤·¤¿¤¤¡¢¤¹¤ë¤È¡£¤½¤³¤Ç¤¤Ã¤Á¤êÃÃ¤¨Ä¾¤·¤Æ¤È¤¤¤¦ÏÃ¤·¹ç¤¤¤Ï¤·¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿¡£Á°²óÂç²ñÄ¾¸å¡¢¡Ö£³Ç¯¸å¤Þ¤¿Áª¤Ð¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¡×¤ÈÀÀ¤Ã¤Æ¤¤¤¿Ì¾¼ê¤¬¡¢ºÆ¤ÓÀ¤³¦°ì¤òÌÜ»Ø¤·¤ÆÀï¤¦¡£
¡¡¢¡¸»ÅÄ¡¡ÁÔÎ¼¡Ê¤²¤ó¤À¡¦¤½¤¦¤¹¤±¡Ë£±£¹£¹£³Ç¯£²·î£±£¶Æü¡¢ÂçÊ¬¸©À¸¤Þ¤ì¡££³£²ºÐ¡£ÂçÊ¬¾¦¤Ç¤Ï¹Ã»Ò±à½Ð¾ì¤Ê¤·¡£°¦ÃÎ³Ø±¡Âç¤«¤é¥È¥è¥¿¼«Æ°¼Ö¤Ë¿Ê¤ß¡¢£²£°£±£¶Ç¯ÅÔ»ÔÂÐ¹³¤Ç½éÍ¥¾¡¤Ë¹×¸¥¤·¡¢Æ±Ç¯¤Î¥É¥é¥Õ¥È£³°Ì¤ÇÀ¾ÉðÆþ¤ê¡££±Ç¯ÌÜ¤Ë¿·¿Í²¦¡£ÅðÎÝ²¦£±ÅÙ¡¢¥Ù¥¹¥È¥Ê¥¤¥ó£´ÅÙ¡¢¥´¡¼¥ë¥Ç¥ó¡¦¥°¥é¥Ö¾Þ£·ÅÙ¡£¹ñºÝÂç²ñ¤Ï£±£¹Ç¯¥×¥ì¥ß¥¢£±£²¡¢£²£±Ç¯¤ÎÅìµþ¸ÞÎØ¡¢£²£³Ç¯£×£Â£Ã½Ð¾ì¡££±£·£¹¥»¥ó¥Á¡¢£·£µ¥¥í¡£±¦Åêº¸ÂÇ¡£
¡¡¢¡£×£Â£ÃÆüËÜÂåÉ½¥á¥ó¥Ð¡¼
¡ú¤Ïº£²óÈ¯É½¤ÎÁª¼ê
¡ÚÅê¼ê¡á£±£°¡Û
£±¡¡¡¡¾¾°æ¡¡Íµ¼ù¡Ê¥Ñ¥É¥ì¥¹¡Ë
£±£´¡¡°ËÆ£¡¡Âç³¤¡ÊÆüËÜ¥Ï¥à¡Ë
£±£µ¡¡Âç¡¡¡¡¡¡Àª¡Êµð¿Í¡Ë
£±£¶¡¡ÂçÃ«¡¡æÆÊ¿¡Ê¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¡Ë
£±£·¡¡µÆÃÓ¡¡ÍºÀ±¡Ê¥¨¥ó¥¼¥ë¥¹¡Ë
£±£¹¡¡¡ú¿ûÌî¡¡ÃÒÇ·¡Ê¥ª¥ê¥ª¡¼¥ë¥º£Æ£Á¡Ë
£²£¶¡¡¼ï»Ô¡¡ÆÆÚö¡Ê¥í¥Ã¥Æ¡Ë
£¶£±¡¡Ê¿ÎÉ¡¡³¤ÇÏ¡ÊÀ¾Éð¡Ë
£¶£¶¡¡¡ú¾¾ËÜ¡¡Íµ¼ù¡Ê¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¡Ë
£¶£¹¡¡ÀÐ°æ¡¡ÂçÃÒ¡Êºå¿À¡Ë
¡ÚÊá¼ê¡á£²¡Û
£´¡¡¡¡¡ú¼ã·î¡¡·òÌð¡Ê¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹¡Ë
£±£²¡¡¡úºäËÜÀ¿»ÖÏº¡Êºå¿À¡Ë
¡ÚÆâÌî¼ê¡á£´¡Û
£²¡¡¡¡¡úËÒ¡¡¡¡½¨¸ç¡Ê£Ä£å£Î£Á¡Ë
£µ¡¡¡¡¡úËÒ¸¶¡¡ÂçÀ®¡Ê¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¡Ë
£¶¡¡¡¡¡ú¸»ÅÄ¡¡ÁÔÎ¼¡ÊÀ¾Éð¡Ë
£·¡¡¡¡¡úº´Æ£¡¡µ±ÌÀ¡Êºå¿À¡Ë
¡Ú³°Ìî¼ê¡á£³¡Û
£¸¡¡¡¡¡ú¶áÆ£¡¡·ò²ð¡Ê¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¡Ë
£²£°¡¡¡ú¼þÅì¡¡Í¤µþ¡Ê¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¡Ë
£²£³¡¡¡ú¿¹²¼¡¡æÆÂÀ¡Êºå¿À¡Ë
¢¨Ì¾Á°¤ÎÁ°¤Î¿ô»ú¤ÏÇØÈÖ¹æ