¡¡»ø¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤Î°æÃ¼¹°ÏÂ´ÆÆÄ¡Ê£µ£°¡Ë¤¬£±£¶Æü¡¢£³·î¤ÎÂè£¶²ó¥ï¡¼¥ë¥É¡¦¥Ù¡¼¥¹¥Ü¡¼¥ë¡¦¥¯¥é¥·¥Ã¥¯¡Ê£×£Â£Ã¡Ë¤Ë½Ð¾ì¤¹¤ëÆüËÜÂåÉ½¥á¥ó¥Ð¡¼£±£±¿Í¤òÄÉ²ÃÈ¯É½¤·¤¿¡£Á°²ó¤Ï¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¡¦ÂçÃ«¡¢¥¨¥ó¥¼¥ë¥¹¡¦µÆÃÓ¤é£¸Åê¼ê¤òÀè¹ÔÈ¯É½¤·¤¿¤¬¡¢Âè£²ÃÆ¤Îº£²ó¤Ï¿·¤¿¤Ë¥ª¥ê¡¼¥ë¥º¤«¤é£Æ£Á¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¿ûÌîÃÒÇ·Åê¼ê¡Ê£³£´¡Ë¡¢ºå¿À¡¦º´Æ£µ±ÌÀÆâÌî¼ê¡Ê£²£¶¡Ë¤é£±£²¿Í¤Î½Ð¾ì¤òÈ¯É½¡£ºòµ¨¤Î¥Ñ¡¦¥ê¡¼¥°ÇÆ¼Ô¤ÇÆüËÜ°ì¤Ëµ±¤¤¤¿¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤«¤é¤Ï¾¾ËÜÍµ¼ùÅê¼ê¡Ê£²£¹¡Ë¡¢ËÒ¸¶ÂçÀ®ÆâÌî¼ê¡Ê£³£³¡Ë¡¢¼þÅìÍ¤µþ³°Ìî¼ê¡Ê£²£¹¡Ë¡¢¶áÆ£·ò²ð³°Ìî¼ê¡Ê£³£²¡Ë¡¢¥»¡¦¥ê¡¼¥°¤òÀ©¤·¤¿ºå¿À¤«¤é¤Ïº´Æ£µ±¤Î¤Û¤«¡¢ºäËÜÀ¿»ÖÏºÊá¼ê¡Ê£³£²¡Ë¤È¿¹²¼æÆÂÀ¡Ê£²£µ¡Ë³°Ìî¼ê¤¬²Ã¤ï¤Ã¤¿¡£
¡¡¤³¤ì¤Ç½Ð¾ì¥á¥ó¥Ð¡¼£³£°¿Í¤Î¤¦¤Á£±£¹¿Í¤¬È¯É½¤µ¤ì¡¢¥á¥¸¥ã¡¼Àª¤ÏÂçÃ«¡¢µÆÃÓ¡¢¾¾°æ¡Ê¥Ñ¥É¥ì¥¹¡Ë¤Î£³¿Í¡£Íèµ¨¤â¥á¥¸¥ã¡¼¤Ç¥×¥ì¡¼¤¹¤ë°Õ¸þ¤Î¿ûÌî¤ò´Þ¤á¤ì¤Ð£´¿Í¤À¡£°æÃ¼´ÆÆÄ¤Ï¡Ö¥á¥¸¥ã¡¼¤ÎÊý¤«¤éÏ¢Íí¤¬Íè¤Æ¤¤¤Ê¤¤Áª¼ê¤â¤¤¤ë¤±¤É¡¢¤À¤¤¤Ö¡ÊÏ¢Íí¤¬¡ËÍè¤À¤·¤¿¤Î¤Ç¼¡¤®¤Ë¤ÏÁ´°÷È¯É½¤Ç¤¤ë¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¡×¤ÈÌÀ¤ë¤¤¸«ÄÌ¤·¤ò¸ý¤Ë¤·¤¿¡£¸½¾õ¤Ç»³ËÜ¡Ê¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¡Ë¡¢ÎëÌÚ¡Ê¥«¥Ö¥¹¡Ë¤é¤ÎÌ¾Á°¤Ï¤Ê¤¯¡¢£±·î²¼½Ü¤ËÍ½Äê¤µ¤ì¤ëºÇ½ªÈ¯É½¤Ç¤ÎÂåÉ½Æþ¤ê¤¬´üÂÔ¤µ¤ì¤ë¡££Î£Ð£ÂÀª¤Ç¤Ï¡¢ºòµ¨¤Î¥ê¡¼¥°²¦¼Ô¤«¤éÂçÎÌÁª½Ð¡£ºå¿À¤«¤é¤ÏÀè¹ÔÈ¯É½¤µ¤ì¤¿ÀÐ°æ¤Ë£³¿Í¤¬²Ã¤ï¤ê¡¢¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤ÈÊÂ¤ÖÂçÎÌ£´Áª¼ê¤¬Áª¤Ð¤ì¤¿¡£
¡¡»Ä¤ë¥á¥ó¥Ð¡¼ÏÈ¤Ï£±£±¡£½Ð¾ì¤Ë¸þ¤±¤ÆºÇ½ªÄ´À°Ãæ¤Î»³ËÜ¤é¥á¥¸¥ã¡¼Àª¤ÎÆ°¸þ¤¬ÃíÌÜ¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ë¤Ê¤ë¡£²áµî¤Î£×£Â£Ã¤Ç¥á¥¸¥ã¡¼ÀªºÇÂ¿½Ð¾ì¤Ï£²£°£°£¹Ç¯¤Î£µ¿Í¡£¤¹¤Ç¤Ë½Ð¾ì¤¬È¯É½¤µ¤ì¤¿¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ë»³ËÜ¡¢ÎëÌÚ¡¢º£±Ê¤é¤ÎÌ¾Á°¤ÏÆþ¤Ã¤Æ¤ª¤é¤º¡¢¥á¥¸¥ã¡¼ÁÈ¤¬»Ë¾åºÇÂ¿£¶¿Í°Ê¾å¤ÎÁª½Ð¤È¤Ê¤ë²ÄÇ½À¤â¤¢¤ê¤½¤¦¤À¡£
¡¡¢¡£×£Â£ÃÆüËÜÂåÉ½¥á¥ó¥Ð¡¼
¡ú¤Ïº£²óÈ¯É½¤ÎÁª¼ê
¡ÚÅê¼ê¡á£±£°¡Û
£±¡¡¾¾°æ¡¡Íµ¼ù¡Ê¥Ñ¥É¥ì¥¹¡Ë
£±£´°ËÆ£¡¡Âç³¤¡ÊÆüËÜ¥Ï¥à¡Ë
£±£µÂç¡¡¡¡¡¡Àª¡Êµð¿Í¡Ë
£±£¶ÂçÃ«¡¡æÆÊ¿¡Ê¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¡Ë
£±£·µÆÃÓ¡¡ÍºÀ±¡Ê¥¨¥ó¥¼¥ë¥¹¡Ë
£±£¹¡ú¿ûÌî¡¡ÃÒÇ·¡Ê¥ª¥ê¥ª¡¼¥ë¥º£Æ£Á¡Ë
£²£¶¼ï»Ô¡¡ÆÆÚö¡Ê¥í¥Ã¥Æ¡Ë
£¶£±Ê¿ÎÉ¡¡³¤ÇÏ¡ÊÀ¾Éð¡Ë
£¶£¶¡ú¾¾ËÜ¡¡Íµ¼ù¡Ê¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¡Ë
£¶£¹ÀÐ°æ¡¡ÂçÃÒ¡Êºå¿À¡Ë
¡ÚÊá¼ê¡á£²¡Û
£´¡¡¡ú¼ã·î¡¡·òÌð¡Ê¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹¡Ë
£±£²¡úºäËÜÀ¿»ÖÏº¡Êºå¿À¡Ë
¡ÚÆâÌî¼ê¡á£´¡Û
£²¡¡¡úËÒ¡¡¡¡½¨¸ç¡Ê£Ä£å£Î£Á¡Ë
£µ¡¡¡úËÒ¸¶¡¡ÂçÀ®¡Ê¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¡Ë
£¶¡¡¡ú¸»ÅÄ¡¡ÁÔÎ¼¡ÊÀ¾Éð¡Ë
£·¡¡¡úº´Æ£¡¡µ±ÌÀ¡Êºå¿À¡Ë
¡Ú³°Ìî¼ê¡á£³¡Û
£¸¡¡¡ú¶áÆ£¡¡·ò²ð¡Ê¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¡Ë
£²£°¡ú¼þÅì¡¡Í¤µþ¡Ê¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¡Ë
£²£³¡ú¿¹²¼¡¡æÆÂÀ¡Êºå¿À¡Ë
¢¨Ì¾Á°¤ÎÁ°¤Î¿ô»ú¤ÏÇØÈÖ¹æ