¸µ¥½¥Õ¥È¥Æ¥Ë¥¹À¤³¦°ì¤«¤éÅ¾¿È¡ªÁ¥¿åÍºÂÀ¡Ö¥Ô¥Ã¥¯¥ë¥Ü¡¼¥ë³¦¤ÎÂçÃ«æÆÊ¿¤Ë¤Ê¤ë¡×¡ÄÆüËÜ¿Í½é¤ÎÊÆ¥×¥í¥ê¡¼¥°Áª¼ê
¡¡ºòÇ¯£³·î¡¢¥Ô¥Ã¥¯¥ë¥Ü¡¼¥ë¤ÎÊÆ¥×¥í¥ê¡¼¥°¡Ö¥á¥¸¥ã¡¼¥ê¡¼¥°¥Ô¥Ã¥¯¥Ü¡¼¥ë¡Ê£Í£Ì£Ð¡Ë¡×¤Î¥Þ¥¤¥¢¥ß¡¦¥Ô¥Ã¥¯¥ë¥Ü¡¼¥ë¥¯¥é¥Ö¤Ë¥É¥é¥Õ¥È¤Ç»ØÌ¾¤µ¤ì¡¢ÆüËÜ¿Í½é¤Î£Í£Ì£ÐÁª¼ê¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤¬Á¥¿åÍºÂÀ¤À¡£¥×¥í¥½¥Õ¥È¥Æ¥Ë¥¹Áª¼ê¤«¤éÁ°Îã¤Î¤Ê¤¤Àï¤¤¤ËÄ©¤ó¤À£³£²ºÐ¤¬¥¹¥Ý¡¼¥ÄÊóÃÎ¤ÎÃ±ÆÈ¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤Ë±þ¤¸¤¿¡£¥×¥íÁª¼ê¤Ë¤Ê¤ë¤Þ¤Ç¤Î¶ìÇº¡¢¼«¿È¤È¶¥µ»¤Îº£¸å¤Ê¤É¤ò¸ì¤ê¿Ô¤¯¤·¡¢¡Ö¥Ô¥Ã¥¯¥ë¥Ü¡¼¥ë³¦¤ÎÂçÃ«æÆÊ¿¤Ë¤Ê¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢À¤³¦°ì¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ´èÄ¥¤ê¤¿¤¤¡×¤ÈÌÜÉ¸¤ò¸ý¤Ë¤·¤¿¡£¡Ê¼èºà¡¦¹½À®¡áÀõ²¬¡¡ÎÊÍ´¡Ë
¡¡³«ÂóÀº¿À¤òÆÍ¤Æ°¤«¤µ¤ì¤¿¡£¥Ô¥Ã¥¯¥ë¥Ü¡¼¥ë¤ÎÂ¸ºß¤òÃÎ¤Ã¤¿¤Î¤Ï£²£°£²£³Ç¯¡£¥³¥í¥Ê²Ò¤¬ÌÀ¤±¡¢¥×¥í¥½¥Õ¥È¥Æ¥Ë¥¹Áª¼ê¤È¤·¤Æ¤Îº£¸å¤ò»×°Æ¤·¤Æ¤¤¤¿»þ¤Ë½Ð²ñ¤Ã¤¿¡£¿·¤·¤¤²ÄÇ½À¤Ë¿´¤¬Ìö¤Ã¤¿¡£
¡¡¡Ö¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î¥½¥Õ¥È¥Æ¥Ë¥¹¤Î¥¥ã¥ê¥¢¤â¤¢¤Ã¤¿¤¬¡¢À¤³¦Âç²ñ¤Ç£²¡¢£³²óÏ¢ÇÆ¤·¤Æ¤â¡¢¼«Ê¬¤ÎÀ¤³¦Àþ¤ÏÊÑ¤ï¤é¤Ê¤¤¤Î¤«¤Ê¡¢¤È¡£¤Ê¤é¤Ð¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤ÎÅØÎÏ¤ä¿´µ»ÂÎ¤Ï¸Ø¤ê¤Ë»×¤¤¤Ä¤Ä¡¢¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥¨¥ó¥¿¥á¡¢¥Ó¥¸¥Í¥¹¤Î¤É¿¿¤óÃæ¤Ç¤¢¤ëÊÆ¹ñ¤Ç°ìÈÖ¿¤Ó¤Æ¤¤¤ë¥¹¥Ý¡¼¥Ä¤ÇÀ¤³¦°ì¤òÌÜ»Ø¤¹¤Î¤¬¼¡¤Î¼«Ê¬¤Î¥â¥Á¥Ù¡¼¥·¥ç¥ó¡¢ÌÜÉ¸¤Ë¤Ê¤ë¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤È»×¤¤¡¢»×¤¤ÀÚ¤Ã¤ÆÄ©Àï¤·¤Þ¤·¤¿¡×
¡¡Åö»þ¤ÎÆüËÜ²¦¼Ô¤Ë¤â£Ó£Î£Ó¤òÄÌ¤¸¤ÆÏ¢Íí¤·¡¢¼ÂºÝ¤Ë¥×¥ì¡¼¤¹¤ë¤¦¤Á¤Ë¥½¥Õ¥È¥Æ¥Ë¥¹¤ÇÇÝ¤Ã¤¿µ»½Ñ¤È·Ð¸³¤òÀ¸¤«¤»¤ë¼ê±þ¤¨¤ò¤Ä¤«¤ó¤À¡£¤½¤·¤ÆËÜ¾ì¤ÎÊÆ¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹Ë¬Ìä¤¬·èÄêÂÇ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡¡ÖÄÙ¤ì¤«¤±¤¿¥Æ¥Ë¥¹¥³¡¼¥È¤¬¥Ô¥Ã¥¯¥ë¥Ü¡¼¥ëÀìÍÑ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¼ý±×¤¬²¿ÇÜ¤Ë¤âÉü³è¤·¤¿¤È¤«¡¢¥Ó¥Ð¥ê¡¼¥Ò¥ë¥º¤ÇÍÌ¾¿Í¤ä±Ç²è¤Î¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¤¬¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤ê¤È¤¤¤¦¸½¾õ¤ò¸«¤Æ¡¢¤³¤ì¤Ï¡ØËÜÊª¡Ù¤À¤È³Î¿®¡£ÆüËÜ¤Ç¤â¤½¤ÎÇÈ¤òµ¯¤³¤»¤ì¤Ð¤È¡¢¤½¤³¤Ç·è°Õ¤·¤Þ¤·¤¿¡×
¡¡ÆüËÜ¤Ç¤Ï¤Þ¤À¥Þ¥¤¥Ê¡¼¤Ê¶¥µ»¤Ç¥×¥í¤òÌÜ»Ø¤¹¡½¡£Á°Îã¤Î¤Ê¤¤Ä©Àï¤ò·èÃÇ¤·¤¿ÇØ·Ê¤Ë¤Ï¡¢Á¥¿å¤Î¥¥ã¥ê¥¢¤â¤¢¤Ã¤¿¡£
¡¡¡Ö¥½¥Õ¥È¥Æ¥Ë¥¹¤ÇÀ¤³¦°ì¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤ê¡¢ÌµÍý¤À¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¤¤¿¤³¤È¤òÀ®¤·¿ë¤²¤Æ¤¤¿¡£¥½¥Õ¥È¥Æ¥Ë¥¹¤Ç¥×¥í¤Ë¤Ê¤Ã¤¿»þ¤â¡¢¡Ø¥×¥í¤Ç¤Ï¿©¤¨¤Ê¤¤¡£¤½¤ó¤ÊÁ°Îã¤¬¤Ê¤¤¡Ù¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¤¤¿¤¬¡¢ËÍ¤ÈÄï¡Êñ¥¿Í¡Ë¤Ç¤º¤Ã¤ÈÆ»¤òºî¤Ã¤Æ¤¤¿¡£³«Âó¤·¤Æ¤¤¤¯À³Ê¤Ï¸µ¤«¤é¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡×
¡¡£²£´Ç¯£±·î¤ËÅÏÊÆ¡£¸µÁ´ÊÆ²¦¼Ô¤Ç¡¢ÆüËÜ¤Ç¤ÎÉáµÚ¤Ë¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤¤¿¥à¡¼¥¢»á¤ÎÉã¤Î¤â¤È¤Ç¡¢£±Æü£¶¡Á£±£°»þ´Ö¤ÎÎý½¬¤ò£²¤«·î´Ö¤³¤Ê¤·¤¿¡£Îý½¬»î¹ç¤â¹Ô¤Ã¤¿¤¬¡¢¥¢¥Þ¥Á¥å¥¢¤Ë¤¹¤é¾¡¤Æ¤º¡Ö¤¹¤°¤ËÉ¡¤¬¤Ø¤·ÀÞ¤é¤ì¤¿¡×¡£¼¡Âè¤Ë¿´¤¬¤¹¤ê¸º¤Ã¤Æ¤¤¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡¡¡Ö¾¡¤Æ¤Ê¤¤»þ´ü¤Ï¡¢¥À¥Ö¥ë¥¹¤Ç£±¡Á£²µå¤·¤«¿¨¤ì¤Ê¤¤Æü¤â¤¢¤Ã¤¿¡£¸ÀÍÕ¤âÄÌ¤¸¤Ê¤¤¤·¡¢²¼¼ê¤ÇÆÈÆÃ¤Ê¥¹¥¥ë¤ò»ý¤Ã¤¿ÆüËÜ¿Í¤È¤ÏÊÌ¤Ë¤ß¤ó¤Ê¤ä¤ëÉ¬Í×¤Ï¤Ê¤¤¡£Îý½¬Áê¼ê¤òÃµ¤¹¤Î¤Ë¤â¶ìÏ«¤·¤Æ¡¢ÊÉÂÇ¤Á¤Ð¤«¤ê¤·¤Æ¤¤¤ë»þ´ü¤â¤¢¤Ã¤¿¡£¥×¥í¤ÈÃÎ¤ê¹ç¤¦¤¿¤á¤À¤±¤ËÌëÃæ¤Ë¡Ê¼«Âð¤ò¡Ë½Ð¤Æ¡¢£³»þ´Ö¤¯¤é¤¤¤«¤±¤ÆÈô¹Ôµ¡¤Ç¹Ô¤Ã¤¿¤³¤È¤â¤¢¤ë¡£¤¿¤À¡¢¤½¤Î»þ¤â¡ÊÎý½¬Êä½õ¤Î¡Ëµå½Ð¤·¤·¤«¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡££±£°£°¿Í¤¤¤¿¤é¡¢Â¿Ê¬£¹£¹¿Í¤¯¤é¤¤¤¬Äü¤á¤Æ¼¤á¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×
¡¡¥×¥í¤Ø¤ÎÆ»¶Ú¤â¸«¤¨¤º¡¢»ñ¶âÅª¤Ë¤â¶ì¤·¤¤¡£¤½¤ì¤Ç¤âÄü¤á¤º¡¢Ä«¤«¤éÈÕ¤Þ¤Ç»î¹ç²ñ¾ì¤òÎý¤êÊâ¤¡¢´Ø·¸¤òºî¤êÂ³¤±¤¿¡£
¡¡¡ÖÍýÉÔ¿Ô¤Ê¤³¤È¤¬Â¿¤¯¡¢¤¦¤Þ¤¯¹Ô¤«¤Ê¤¤¤³¤È¤Ð¤«¤ê¤Ç¡¢Äü¤á¤Æ¤â¤¤¤¤»þ¤Ï¤¤¤¯¤é¤Ç¤â¤¢¤Ã¤¿¡£¤¿¤À¡¢Äü¤á¤ë¤È¡¢¤³¤ì¤Þ¤ÇÇÝ¤Ã¤Æ¤¤¿¿´µ»ÂÎ¤¬Á´¤ÆÈÝÄê¤µ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£¤³¤Î¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¤Ë´üÂÔ¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤Æ¤¤¤ëÊý¡¹¡¢¼¡¤ËÂ³¤¯¤Ç¤¢¤í¤¦¼ã¤¤À¤Âå¤Î¤¿¤á¡¢ËÍ¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¤ß¤ó¤Ê¤Î»×¤¤¤ò¥¨¥Í¥ë¥®¡¼¤ËÊÑ¤¨¤ÆÆ§¤óÄ¥¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡×
¡¡£Í£Ì£Ð¤Î¥É¥é¥Õ¥È¤Ç»ØÌ¾¤µ¤ì¤ë¤¿¤á¤Ë¤Ï¡¢¥æ¥Ê¥¤¥Æ¥Ã¥É¥Ô¥Ã¥¯¥ë¥Ü¡¼¥ë¶¨²ñ¡Ê£Õ£Ð£Á¡Ë¤È¤Î·ÀÌó¤¬É¬Í×¤Ç¡¢´ð½à¤ÏÁ´ÊÆ¥é¥ó¥¥ó¥°¤Ç£¶£°°Ì°ÊÆâ¡£Á¥¿å¤ÏºòÇ¯£±·î¤ÎÂç²ñ¤ÇÀ¤³¦¥é¥ó¥¯£±°Ì¤Ë¾¡Íø¤·»ñ³Ê¤òÆÀ¤Æ¡¢Äù¤áÀÚ¤ê£²»þ´ÖÁ°¤Ë¡¢³ê¤ê¹þ¤ß¤Ç·ÀÌó¤ò¸ò¤ï¤·¤¿¡£¤³¤³¤ÇËþÂ¤¹¤ë¤³¤È¤Ï¤Ê¤¯£²½µ´Ö¸å¤Î¥É¥é¥Õ¥ÈËÜÈÖ¤Þ¤Ç¡¢ÀÑ¶ËÅª¤Ê±Ä¶È³èÆ°¤ò»Ï¤á¤¿¡£
¡¡¡ÖÁ´¥Á¡¼¥à¤Ë¥á¡¼¥ë¤òÁ÷¤Ã¤Æ¡¢ÆüËÜ¿Í¤Ç½é¤á¤Æ¤Î¥×¥íÁª¼ê¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¡¢¥½¥Õ¥È¥Æ¥Ë¥¹¤ÇÀ¤³¦²¦¼Ô¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¡¢Ã¯¤â¸«¤¿¤³¤È¤Î¤Ê¤¤ÆÈÆÃ¤Ê¥Ü¥ì¡¼¥¹¥¥ë¤¬¤¢¤ë¤È½ñ¤¤Þ¤·¤¿¡££±²ó¸«¤¿¤éËÍ¤Î²ÁÃÍ¤¬Ê¬¤«¤ë¡¢¤¯¤é¤¤¤Î¥´¥ê¥´¥ê¤Î±Ä¶È¤ò¤·¤Þ¤·¤¿¤Í¡×
¡¡³Æ¥ª¡¼¥Ê¡¼¤«¤éÄó¼¨¤µ¤ì¤¿¾ò·ï¤Ï¥È¡¼¥Ê¥á¥ó¥È¤Ç¤Î£³£²¶¯°ÊÆâ¡£¥É¥é¥Õ¥ÈÌó£±½µ´ÖÁ°¤Ë¥¯¥ê¥¢¤·¡¢Ê£¿ô¥Á¡¼¥à¤«¤é¥È¥é¥¤¥¢¥¦¥È¤Îµ¡²ñ¤ò¤â¤é¤¤¡¢ÎÏ¤ò¼¨¤·Â³¤±¤¿¡£
¡¡¡ÖÄ«¤«¤éÁ´¥¹¥¥ë¤ò¥Á¥§¥Ã¥¯¤µ¤ì¤Æ¡¢£±²ó¤Î¥ß¥¹¤âµö¤µ¤ì¤Ê¤¤Ê·°Ïµ¤¤Ç¤ä¤é¤µ¤ì¤¿¡×
¡¡²áÌ©¤ÊÆüÄø¡¢µÞ¤ÊÍ½ÄêÊÑ¹¹¡¢¥È¥é¥¤¥¢¥¦¥È¤Ç¤Ï£´£°ÅÙ¤Î¹âÇ®¤È¤®¤Ã¤¯¤ê¹ø¤Ë¶ì¤·¤á¤é¤ì¤¿¤¬¡¢Á´ÂÎ£³£¹°Ì¤Ç¼«¿È¤ÎÌ¾Á°¤¬¸Æ¤Ð¤ì¤¿¡£
¡¡¡Ö¤³¤ì¤Þ¤Ç¤ÎÅØÎÏ¤¬Á´¤ÆÊó¤ï¤ì¤¿¡£¥á¥Ç¥£¥¢¤ò´Þ¤á¤Æ¡¢¾¡¤Æ¤Ê¤¤»þ¤â²¹¤«¤¤±þ±ç¤ò¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤Æ¡¢¥¨¥Í¥ë¥®¡¼¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£¤ªÀ¤ÏÃ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¿Í¤¿¤Á¤Î´é¤¬¤¹¤´¤¤Éâ¤«¤ó¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡×
¡¡À²¤ì¤Æ¥×¥í¤Ë¤Ê¤ë¤È¡¢¼«¿È¤ò¼è¤ê´¬¤¯´Ä¶¤Ï£±£¸£°ÅÙÊÑ¤ï¤Ã¤¿¡£ÆÃ¤Ë¡¢Âç²ñÃæ¤Î¥×¥í¤È¥¢¥Þ¥Á¥å¥¢¤Î°ã¤¤¤Ï±ÀÅ¥¤Îº¹¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡¡Ö¥×¥í¤ÎÍ½Áª¤Ë½Ð¤Æ¤¤¤¿»þ¤Ï¡¢£±Æü£¸¡Á£¹»î¹ç¡¢¿¿²Æ¤Î£´£°ÅÙ¤ÎÃæ¤Ç¤ä¤é¤µ¤ì¤¿¡£Á´¿È¤¬¤±¤¤¤ì¤ó¤·¡¢ÍâÆü¤ÎËÜÀï¤òÀï¤¨¤Ê¤¤»þ¤â¤¢¤Ã¤¿¡£¤¿¤À¡¢¥á¥¸¥ã¡¼¥ê¡¼¥°Áª¼ê¤Ë¤Ê¤ë¤È¹µ¼¼¤â¥¯¡¼¥é¡¼¤¬Íø¤¤¤¿¤È¤³¤í¡£¥±¡¼¥¿¥ê¥ó¥°¤â¤¢¤ë¤·¡¢¥·¥§¥Õ¤â¤¤¤ë¡£¤³¤ì¤À¤±º¹¤¬¤¢¤ë¤Î¤«¡¢¤È¡×
¡¡³Æ¶¥µ»¤Î¥¹¥¿¡¼Áª¼ê¤È¤Î¸òÎ®¤âÀ¸¤Þ¤ì¤¿¡£
¡¡¡Ö¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹¤ÇÎý½¬¾ì½ê¤Ëº¤¤Ã¤Æ¤¤¤¿»þ¡¢¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤Î¥Ù¥Ã¥ÄÁª¼ê¤Ë¡ØÆüËÜ¿Í¤Ç½é¤á¤Æ¤Î¥á¥¸¥ã¡¼¥ê¡¼¥°Áª¼ê¤Ê¤é»È¤Ã¤Æ¤¤¤¤¤è¡Ù¤È¸À¤ï¤ì¡¢Èà¤Î²È¤Ë¹Ô¤¡¢Îý½¬¾ì½ê¤òÄó¶¡¤·¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ë¡£¥Ù¥Ã¥ÄÁª¼ê¤Ï¥·¡¼¥º¥óÃæ¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¥×¥ì¡¼¤·¤Ê¤«¤Ã¤¿¤¬¡¢Èà¤¬¤¤¤ëÁ°¤ÇÉáÄÌ¤ËÎý½¬¤·¡¢¼«¸Ê¾Ò²ð¤Þ¤Ç¤·¤¿¡£¥Æ¥Ë¥¹¤Î¥¢¥ë¥«¥é¥¹Áª¼ê¡Ê¸½À¤³¦¥é¥ó¥¯£±°Ì¡Ë¤È¤â¥Ë¥å¡¼¥è¡¼¥¯¤Ç°ì½ï¤Ë¥¤¥Ù¥ó¥È¤ò¤·¤Þ¤·¤¿¡£Â¾¤Î¶¥µ»¤ÈÆ±¿å½à¤È¤Þ¤Ç¤Ï¤¤¤«¤Ê¤¤¤¬¡¢¸ª¤òÊÂ¤Ù¤é¤ì¤ë¤¯¤é¤¤¤ÎÎ©¤Á°ÌÃÖ¤Ë¤Ï¤¢¤ë¤Î¤«¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×
¡¡¼«¿È¤ÎÄ©Àï¤ÎÌÏÍÍ¤Ï£Ù£ï£õ£Ô£õ£â£å¡Ö¥Ô¥Ã¥¯¥ë¥Ü¡¼¥ë¥¸¥ã¥Ñ¥ó£Ô£Ö¡×¤Ç¤âÈ¯¿®¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢ÆüËÜ¤Ç¤ÎÉáµÚ¤Ë¹×¸¥¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¡Ö¼¡À¤Âå¤Î¿Í¤¬ËÍ¤è¤ê¾å¤Î·ë²Ì¤ò»Ä¤¹¤¿¤á¤ÎÆ»¤·¤ë¤Ù¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤¤¤·¡¢¤½¤Îµ°À×¤ò»Ä¤¹¤¿¤á¤ËÈ¯¿®¤â¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤Þ¤º¤Ï¶¥µ»¤Ë½¸Ãæ¤·¤Æ¡¢·ë²Ì¤Ç¤¤¤¤¥Ë¥å¡¼¥¹¤òÆÏ¤±¤¿¤¤¡£¥Ô¥Ã¥¯¥ë¥Ü¡¼¥ë³¦¤ÎÂçÃ«æÆÊ¿¤Ë¤Ê¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢À¤³¦°ì¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ´èÄ¥¤ê¤¿¤¤¤Ç¤¹¡×
¡¡¢¡¥á¥¸¥ã¡¼¥ê¡¼¥°¥Ô¥Ã¥¯¥ë¥Ü¡¼¥ë¡Ê£Í£Ì£Ð¡Ë¡¡ÊÆ¹ñ¤Î¥×¥í¥ê¡¼¥°¡£¥ê¡¼¥°¤Ï¥×¥ì¥ß¥¢¤È¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¥ã¡¼¤ËÊ¬¤«¤ì¡¢£²£¶Ç¯¤Ï¥×¥ì¥ß¥¢¤Ë£±£·¥Á¡¼¥à¡¢¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¥ã¡¼¤Ë£µ¥Á¡¼¥à¤¬½êÂ°¡££±¥Á¡¼¥à¤Î¿Í¿ô¤Ï¥×¥ì¥ß¥¢¤¬ÃË½÷£³¿Í¤º¤Ä¡¢¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¥ã¡¼¤ÏÃË½÷£²¿Í¤º¤ÄÅÐÏ¿¤Ç¤¡¢¥ê¡¼¥°Àï¤Ç¤ÏÃË»Ò¥À¥Ö¥ë¥¹¡¢½÷»Ò¥À¥Ö¥ë¥¹¡¢º®¹ç¥À¥Ö¥ë¥¹£²»î¹ç¤ò¼Â»Ü¡£¥·¡¼¥º¥óÃæ¤Ë¤ÏÁ´¥Á¡¼¥à¤¬°ìÆ²¤Ë²ñ¤·¤¿¥È¡¼¥Ê¥á¥ó¥È¤â¹Ô¤ï¤ì¤ë¡£¥ê¡¼¥°Àï½ªÎ»¸å¤Ï¾å°Ì£±£°¥Á¡¼¥à¤Ë¤è¤ë¥×¥ì¡¼¥ª¥Õ¤ò¹Ô¤¤¡¢²¦¼Ô¤ò·è¤á¤ë¡£
¡¡³Æ¥¯¥é¥Ö¤Î¥ª¡¼¥Ê¡¼¤Ë¤Ï¡¢£Î£Â£ÁÁª¼ê¤Î¥ì¥Ö¥í¥ó¡¦¥¸¥§¡¼¥à¥º¡¢£Î£Æ£ÌÁª¼ê¤Î¥Ñ¥È¥ê¥Ã¥¯¡¦¥Þ¥Û¡¼¥à¥º¤éÃøÌ¾¿Í¤âÂ¿¤¤¡£Á¥¿å¤¬½êÂ°¤¹¤ë¥Þ¥¤¥¢¥ß¡¦¥Ô¥Ã¥¯¥ë¥Ü¡¼¥ë¤Î¥ª¡¼¥Ê¡¼¤Î£±¿Í¤Ï¡¢¥×¥í¥Æ¥Ë¥¹Áª¼ê¤ÎÂçºä¤Ê¤ª¤ß¡£
¡¡¢¡Á¥¿å¡¡ÍºÂÀ¡Ê¤Õ¤Í¤ß¤º¡¦¤æ¤¦¤¿¡Ë£±£¹£¹£³Ç¯£±£°·î£·Æü¡¢ÀÄ¿¹¡¦¹õÀÐ»ÔÀ¸¤Þ¤ì¡££³£²ºÐ¡£µÜ¾ë¡¦ÅìËÌ¹â£³Ç¯»þ¤Î¹â¹»ÁíÂÎ¤Ç¥½¥Õ¥È¥Æ¥Ë¥¹¤Î¸Ä¿Í¤ÈÃÄÂÎ¤ÇÍ¥¾¡¡£ÁáÂç¤Ë¿Ê³Ø¤·¡¢Á´ÆüËÜÂç³ØÂÐ¹³Áª¼ê¸¢Âç²ñ¤Ç¤Ï£´Ï¢ÇÆ¡£¥À¥Ö¥ë¥¹¤È¸Ä¿Í¤Ç¤âÍ¥¾¡¤ò·Ð¸³¡£ÁáÂçºß³ØÃæ¤Î£²£°£±£µÇ¯¤Ë¤Ï¹ñÊÌÂÐ¹³Àï¤ÇÍ¥¾¡¡£Â´¶È¸å¤Ï£Î£Ô£ÔÀ¾ÆüËÜ¤ËÆþ¼Ò¤·¡¢ÆüËÜ¥ê¡¼¥°£±£°Ï¢ÇÆ¤òÃ£À®¡££²£°Ç¯¤Ë¥×¥íÅ¾¸þ¡££²£³Ç¯¤«¤é¥Ô¥Ã¥¯¥ë¥Ü¡¼¥ë¤Ë¼è¤êÁÈ¤ß»Ï¤á¡¢£²£µÇ¯£³·î¤Ë£Í£Ì£Ð¥É¥é¥Õ¥È¤ÎÁ´ÂÎ£³£¹°Ì¤Ç¥Þ¥¤¥¢¥ß¡¦¥Ô¥Ã¥¯¥ë¥Ü¡¼¥ë¤«¤é»ØÌ¾¡££±£·£¸¥»¥ó¥Á¡£±¦Íø¤¡£
¡¡¢¡ÆüÊÆ¤Î»ö¾ð¡¡¥Ô¥Ã¥¯¥ë¥Ü¡¼¥ë¥ï¥ó¼Ò¤Ë¤è¤ë¤È¡¢£²£´Ç¯¤ÎÊÆ¹ñ¤Ç¤Î¶¥µ»¿Í¸ý¤ÏÌó£±£¹£¸£°Ëü¿Í¤Ç¡¢ÊÆ¹ñÆâ¤Ç¤Î¥³¡¼¥È¿ô¤ÏÌó£·ËüÌÌ¡££Í£Ì£Ð¤Î¾Þ¶âÁí³Û¤Ï£µ£°£°Ëü¥É¥ë¡ÊÌó£·²¯±ß¡Ë¤Ç¡¢¥È¥Ã¥×Áª¼ê¤ÏÇ¯Êð£±²¯±ß°Ê¾å¡£ÆüËÜ¤Ç¤Î¶¥µ»¿Í¸ý¤Ï£²£µÇ¯£³·î»þÅÀ¤Ç£´Ëü£µ£°£°£°¿Í¡£¥Ô¥Ã¥¯¥ë¥Ü¡¼¥ëÀìÍÑ¤Î¥³¡¼¥È¤âÁý¤¨¤Æ¤¤Æ¤ª¤ê¡¢£²£µÇ¯£··î¤Ë¤ÏÅìµþ¥¿¥ï¡¼¤Î¿¿²¼¤Ë¥³¡¼¥È¤¬¾ïÀß¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡¡Ú¼èºà¸åµ¡Û
¡¡¥Ô¥Ã¥¯¥ë¥Ü¡¼¥ë¤Î·Ð¸³¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿¤¿¤á¡¢¼èºàÁ°¤ËÂÎ¸³¤µ¤»¤Æ¤â¤é¤¤¡¢´ÊÃ±¤Ê¥²¡¼¥à·Á¼°¤â¹Ô¤Ã¤¿¡£¥×¥ì¡¼¤·¤ÆÊ¬¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢¥Ü¡¼¥ë¤¬ÃÆ¤Þ¤Ê¤¤¤¿¤á½Å¿´¤¬Äã¤¯¤Ê¤ê¡¢²¼È¾¿È¤ËÉéÃ´¤¬¤«¤«¤ë¤³¤È¡£¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤Ç¤½¤Î¤³¤È¤ò¿Ò¤Í¤ë¤È¡¢Á¥¿å¤â¡Ö¾ï¤Ë·Ú¤¤¥¹¥¯¥ï¥Ã¥È¡¢Ãæ¹ø¾õÂÖ¤Ç¤ä¤ë¤Î¤Ç¡¢ºÇ½é¤Ï·Ð¸³¤·¤¿¤³¤È¤Ê¤¤¶ÚÆù¤ÎÄ¥¤êÊý¤ò¤·¤Þ¤·¤¿¤Í¡×¤È¡¢¶ì¾Ð¤¤¤Ç¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
¡¡¤â¤Á¤í¤ó¡¢Á´°÷¤¬Ä©Àï¤ò¹¥°ÕÅª¤Ë¼õ¤±»ß¤á¤¿¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£¼ÂºÝ¤Ë¡¢¥Ô¥Ã¥¯¥ë¥Ü¡¼¥ë¤ò»Ï¤á¤¿Åö½é¤Ï¡ÖÆ¬¤¬¤ª¤«¤·¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤«¡£²¿¤À¤½¤Î¥¹¥Ý¡¼¥Ä¤Ï¡×¤È¸À¤ï¤ì¤ë¤³¤È¤â¤¢¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£·è¤·¤Æ¤Ö¤ì¤º¡¢¼«¿È¤ÎÁªÂò¤ò¿®¤¸¤¿¡£º£¸å¤âÄ©Àï¤·Â³¤±¤ë¤Î¤À¤í¤¦¡¢¤È´¶¤¸¤¿£´£°Ê¬¤Î¼èºà¡£ÍâÆü¡¢»ä¤¬Î¾Â¤Î¶ÚÆùÄË¤Ë¶ì¤·¤á¤é¤ì¤¿¤Î¤Ï¸À¤¦¤Þ¤Ç¤â¤Ê¤¤¡£¡ÊÀõ²¬¡¡ÎÊÍ´¡Ë