¡¡ºî¶Ê²È³èÆ°£²£°¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¤¿²»³Ú¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¤Îß·Ìî¹°Ç·»á¤Î¥¨¥Ã¥»¡¼¡Öºø³Ð¤Î²»¡×¡Ê£²·î£³ÆüÈ¯Çä¡Ë¤ÎÈ¯Çä¤ËÈ¼¤¤¡¢¡Ö¥¥ó¥°¥À¥à¡×¤Îºî¼Ô¡¦¸¶ÂÙµ×ÀèÀ¸¤ÎÂÓ¥³¥á¥ó¥È¤¬£±£¶Æü¡¢ÅþÃå¤·¤¿¡£
¡¡¥É¥é¥Þ¡Ö°åÎ¶¡½£Ô£å£á£í¡¡£Í£å£ä£é£ã£á£ì¡¡£Ä£ò£á£ç£ï£î¡½¡×¡¢¥¢¥Ë¥á¡Ö¿Ê·â¤Îµð¿Í¡×¡Öµ¡Æ°Àï»Î¥¬¥ó¥À¥à£Õ£Ã¡×¡Ö¼·¤Ä¤ÎÂçºá¡×¡¢±Ç²è¡Öµ¡Æ°Àï»Î¥¬¥ó¥À¥à¡¡Á®¸÷¤Î¥Ï¥µ¥¦¥§¥¤¡×¤Ê¤É¡¢¿ô¡¹¤ÎÌ¾¾ìÌÌ¤ò¿Ì¤ï¤»¤¿²»³Ú¤Ï¤É¤³¤«¤éÀ¸¤Þ¤ì¤¿¤Î¤«¡£
¡¡Á´£µ¾Ï¤Î¹½À®¤Î¤¦¤Á¡¢Âè£±¾Ï¡¢Âè£²¾Ï¤Ïß·Ìî»á¼«¤é¼¹É®¡£Âè£³¾Ï¤«¤éÂè£µ¾Ï¤Þ¤Ç¤Ï¡¢ß·Ìî»á¤Ø¤Î¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤ò¤â¤È¤Ë¥é¥¤¥¿¡¼¡¦ËÌÌîÁÏ¤µ¤ó¤¬¼¹É®¸å¡¢ß·Ìî»á¤µ¤ó¤¬²ÃÉ®¡¦½¤Àµ¤·¤¿¡£
¡¡¥¨¥Ã¥»¡¼¤Ç¤Ï¡¢ÍÄ¾¯´ü¤Î¥Ô¥¢¥Î¥ì¥Ã¥¹¥ó¤«¤éºî¶Ê¤Ë¤Î¤á¤ê¹þ¤ó¤À¹â¹»»þÂå¡¢ÌÄ¤«¤ºÈô¤Ð¤º¤Î²¼ÀÑ¤ß¡¢¥Ö¥ì¥¤¥¯¤Î¤¤Ã¤«¤±¤È¤Ê¤Ã¤¿¡Ö°åÎ¶¡×¤«¤éÀ¤³¦Åª¥Ò¥Ã¥È¤Î¡Ö¿Ê·â¤Îµð¿Í¡×¤Þ¤Ç¼ê¤¬¤±¤Æ¤¤¿¿ô¡¹¤ÎºîÉÊ¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢¼«¿È¤Î»×¹Í¤äÀ³Ê¤Ê¤É¤ò¡¢ß·Ìî¤¬¼«¤é¤Î¸ÀÍÕ¤Ç¸ì¤ê¿Ô¤¯¤¹¡£
¡¡¸¶»á¤Ï¡Öß·Ìî¤µ¤ó¤Î²»³Ú¤Ë¿´¿ì¤·¤Æ¤¤¤ëÊý¤¬ÆÉ¤à¤È¡¢¤½¤ÎÍ½ÁÛ³°¤Ê¿ÍÀ¸¤ÎÊ×Îò¤Ë¶Ã¤¯¤³¤È¤À¤í¤¦¡£ß·Ìî¹°Ç·¤È¤Ï¤³¤¦¤¤¤¦¿Í¤À¤Ã¤¿¤Î¤«¤È¡£ËÍ¤â¤½¤Î°ì¿Í¡£¤Þ¤¿¡¢ß·Ìî¤µ¤ó¤Î²»³Ú¤òÄ°¤¤¿¤¯¤Ê¤ë¡£²¿ÅÙ¤â¡£²¿ÅÙ¤â¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¤¿¡£