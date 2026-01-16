ÍøÍÑµÒ¤é¤«¤é´î¤Ó¤ÎÀ¼¡¡JRÎ¦±©À¾Àþ¤¬3Ç¯8¤«·î¤Ö¤ê¤Ë±¿Å¾ºÆ³«¡¡°ìÊý¤ÇÍøÍÑµÒ¾¯¤Ê¤¤2±Ø¤ÏÇÑ»ß¤Ø¸¡Æ¤
¹ñÆ»¤Î¥È¥ó¥Í¥ë¹©»ö¤Î¤¿¤á±¿µÙ¤·¤Æ¤¤¤¿JRÎ¦±©À¾Àþ¤¬16Æü¤«¤é±¿Å¾¤òºÆ³«¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤ª¤è¤½3Ç¯8¤«·î¤Ö¤ê¤Î±¿Å¾ºÆ³«¤ËÍøÍÑµÒ¤«¤é¤Ï´î¤Ó¤ÎÀ¼¤¬Ê¹¤«¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
»³·Á¸©¿·¾±»Ô¤ÎJR¿·¾±±Ø¤Ç¤Ï¡¢16ÆüÄ«Áá¤¯¤«¤éÎ¦±©À¾Àþ¤Î»ÏÈ¯Îó¼Ö¤ÎÍøÍÑµÒ¤ä±¿¹ÒºÆ³«¤Ë¶î¤±ÉÕ¤±¤¿Å´Æ»¥Õ¥¡¥ó¤é¤¬¥Ûー¥à¤òË¬¤ì¤Þ¤·¤¿¡£Î¦±©À¾Àþ¤ÏÊÂ¹Ô¤¹¤ë¹ñÆ»47¹æ¡Ö¹â²°Æ»Ï©¡×¤Î¥È¥ó¥Í¥ë·úÀß¹©»ö¤Ç2022Ç¯5·î¤«¤é±¿µÙ¤¬Â³¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
ÄÌ³Ø¤ÇÍøÍÑ¡Ö¡Ê¥Ð¥¹¤À¤È¡Ëº£¤è¤ê30Ê¬¤°¤é¤¤Áá¤¯½ÐÈ¯¤·¤Æ¡¢Æ±¤¸¤°¤é¤¤¤Î»þ´Ö¤ËÃå¤¯¤Î¤Ç¡¢ 30Ê¬¤°¤é¤¤ÅÅ¼Ö¤ÎÊý¤¬Áá¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤¦¤È¡¢Á´Á³¤¤¤¤¡×
¤½¤·¤Æ¸áÁ°6»þÈ¾Á°ー¡£
ÃæÀîÍª¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µー¡ÖJRÎ¦±©À¾Àþ¼òÅÄ¹Ô¤¤Î»ÏÈ¯¤¬º£¡¢¿·¾±±Ø¤ò½ÐÈ¯¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤ª¤è¤½3Ç¯8¤«·î¤Ö¤ê¤Î±¿¹Ô¤Ç¤¹¡×
JR¿·¾±±Ø¤«¤é²¼¤ê¤Î»ÏÈ¯Îó¼Ö¤¬½ÐÈ¯¤·¤Þ¤·¤¿¡£JR¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢Î¦±©À¾Àþ¤Ï±¿µÙÁ°¤ÈÆ±¤¸¾å²¼¹ç¤ï¤»¤Æ18ËÜ¤¬±¿¹Ô¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
°ìÊý¡¢¾±ÆâÄ®¤ÎJRÍ¾ÌÜ±Ø¤Ç¤Ï¸©¤äÄ®¤Ë¤è¤ëÎ¦±©À¾Àþ¤ÎÎó¼Ö±¿Å¾ºÆ³«¤òµÇ°¤·¤¿¥¤¥Ù¥ó¥È¤¬³«¤«¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¹â¹»3Ç¯À¸¡Ö¤¤¤Þ¤Þ¤ÇÄ«¤À¤¤¤ÖÁá¤«¤Ã¤¿¤¬Îó¼Ö¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤Á¤ç¤Ã¤ÈÍ¾Íµ¤¬½ÐÍè¤Æ¤¦¤ì¤·¤¤¡£Âå¹Ô¥Ð¥¹¤ÎËÜ¿ô¤â¾¯¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç²È¤ÎºÇ´ó¤ê±Ø¤Þ¤Ç¹Ô¤¯¤Î¤¬ÂçÊÑ¤À¤Ã¤¿¡×
ºÆ³«¸å¤ÎÎ¦±©À¾Àþ¤Ç¤Ï¡¢ÍøÍÑµÒ¤¬¾¯¤Ê¤¤¿·¾±»Ô¤Î¡Ö±©Á°Á°ÇÈ±Ø¡×¤È¸ÍÂôÂ¼¤Î¡Ö¹â²°±Ø¡×¤Ç¤ÏÄä¼Ö¤»¤º±¿¹Ô¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£JR¤Ïº£¸å¡¢¤³¤Î2¤Ä¤Î±Ø¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÇÑ»ß¤Ë¸þ¤±¤Æ¸¡Æ¤¤ò¿Ê¤á¤ë¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£