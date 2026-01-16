WBCÄÉ²Ã¥á¥ó¥Ð¡¼11¿ÍÈ¯É½¡ªFA¿ûÌîÃÒÇ·¡¢º´Æ£µ±ÌÀ¤éÁª½Ð¡¡»³ËÜÍ³¿¤Ê¤ÉMLBÁÈ¤Ï¡Ö¤Ê¤«¤Ê¤«È¯É½¤Ç¤¤Ê¤¤¡×
»ø¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤Î°æÃ¼¹°ÏÂ´ÆÆÄ¡Ê50¡Ë¤¬16Æü¡¢3·î¤Ë³«ºÅ¤µ¤ì¤ëWBC¡Ê¥ï¡¼¥ë¥É¡¦¥Ù¡¼¥¹¥Ü¡¼¥ë¡¦¥¯¥é¥·¥Ã¥¯¡Ë¤Ë½Ð¾ì¤¹¤ë¥á¥ó¥Ð¡¼¡ÊÂè2¿Ø¡Ë11¿Í¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£
ºå¿À¤Îº´Æ£µ±ÌÀ¡Ê26¡Ë¡¢¿¹²¼æÆÂÀ¡Ê25¡Ë¡¢ºäËÜÀ¿»ÖÏº¡Ê32¡Ë¡¢¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤Î¾¾ËÜÍµ¼ù¡Ê29¡Ë¡¢¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹¡¦¼ã·î·òÌð¡Ê30¡Ë¤é5¿Í¤¬½éÁª½Ð¡£¤µ¤é¤ËÁ°²óÂç²ñ¤ËÂ³¤¶áÆ£·ò²ð¡Ê32¡¢¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¡Ë¡¢ËÒ½¨¸ç¡Ê27¡¢DeNA¡Ë¡¢¼þÅì±¦µþ¡Ê29¡¢¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¡Ë¡¢¸»ÅÄÁÔÎ¼¡Ê32¡¢À¾Éð¡Ë¤é¹ñÆâÁÈ¤ÎÍÎÏÁª¼ê¤¬Áª¤Ð¤ì¤¿¡£
¥á¥¸¥ã¡¼ÁÈ¤Ï¥ª¥ê¥ª¡¼¥ë¥º¤«¤éFA¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¿ûÌîÃÒÇ·¡Ê36¡¢FA¡Ë¤Î¤ß¤¬ÄÉ²Ã¤ÇÈ¯É½¤µ¤ì¤¿¡£¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¡¦»³ËÜÍ³¿¡Ê27¡Ë¡¢¥Û¥ï¥¤¥È¥½¥Ã¥¯¥¹¤ÎÂ¼¾å½¡Î´¡Ê25¡Ë¡¢¥Ö¥ë¡¼¥¸¥§¥¤¥º¤Ë°ÜÀÒ¤·¤¿²¬ËÜÏÂ¿¿¡Ê29¡Ë¤éÁ°²óÂåÉ½¥á¥ó¥Ð¡¼¤ÎÈ¯É½¤Ï¤Ê¤·¡£¡Ö½Ð¤ë°Õ»×¤ÏËÜ¿Í¤«¤éÅÁ¤¨¤é¤ì¤Æ¤Þ¤¹¤±¤É¡¢Àµ¼°¤ËMLB¤«¤éÍè¤Æ¤Þ¤»¤ó¤Î¤Ç¡¢¤Ê¤«¤Ê¤«È¯É½¤Ç¤¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡£Íè¤ë¤Î¤òÂÔ¤Ã¤Æ¤ë¤è¤¦¤Ê¾õ¶·¤Ç¤¹¡×¤È¤Þ¤ÀÁ´Áª¼ê¤ÎÈ¯É½¤Ë¤Ï»ê¤é¤Ê¤¤¤è¤¦¤À¡£
17Ç¯Âç²ñ°ÊÍè¤ÎÁª½Ð¤È¤Ê¤Ã¤¿¿ûÌî¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡ÖËÜ¿Í¤È¤â¤è¤¯ÏÃ¤·¹ç¤¤¤ò¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤Á¤é¤È¤·¤Æ¤â¤¤Æ¤Û¤·¤¤¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤È¤³¤í¤È¡¢ËÜ¿Í¤È¤·¤Æ¤â¤¤¤¤¿¤¤¤È¤¤¤¦¤Î¤¬°ìÃ×¤·¤Æ¡¢½êÂ°Àè·è¤Þ¤Ã¤Æ¤Ê¤¯¤Æ¤â¡¢È¯É½¤·¤è¤¦¤È¤¤¤¦·Á¤Ë¡£¸þ¤³¤¦¤Ç1Ç¯¤ä¤Ã¤Æ·ë²Ì¤â»Ä¤·¤Þ¤·¤¿¤Î¤Ç¡×¤È´üÂÔ¤ò´ó¤»¤¿¡£
Áª¹Í¤â²Â¶¤Ø¡Ö¤Ç¤¤ë¸Â¤êÁá¤¯·è¤á¤¿¤¤¡×
¥á¥¸¥ã¡¼ÁÈ¤ÏºòÇ¯12·î26Æü¤ËÂè1ÃÆ¤È¤·¤Æ¡¢¤¹¤Ç¤Ë½Ð¾ì¤òÉ½ÌÀ¤·¤Æ¤¤¤¿ÂçÃ«æÆÊ¿¡Ê31¡¢¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¡Ë¤¬2Âç²ñÏ¢Â³¤Î½Ð¾ì¡£WBC½éÁª½Ð¤ÎµÆÃÓÍºÀ±¡Ê34¡¢¥¨¥ó¥¼¥ë¥¹¡Ë¡¢3ÅÙÌÜ¤Î½Ð¾ì¤È¤Ê¤ë¾¾°æÍµ¼ù¡Ê30¡¢¥Ñ¥É¥ì¥¹¡Ë¤Î3¿Í¤¬È¯É½¤µ¤ì¡¢¹ñÆâÁÈ¤Ï23Ç¯¤ËÀ¤³¦°ì¤ò·Ð¸³¤·¤¿°ËÆ£Âç³¤¡Ê28¡¢ÆüËÜ¥Ï¥à¡Ë¤äÂçÀª¡Ê26¡¢µð¿Í¡Ë¤é5Áª¼ê¤¬Ì¾¤òÏ¢¤Í¤¿¡£
Á°²ó¤ÏÅê¼êÃæ¿´¤ÎÈ¯É½¤È¤Ê¤Ã¤¿¤¬¡¢º£²ó¤ÏÌî¼ê¤ÎÈ¯É½¤â´Þ¤Þ¤ì¤¿¡£½éÁª½Ð¤Îº´Æ£¤ËÂÐ¤·¤Æ¤Ï¡Öº£¤ÎÆüËÜ¤Îµå³¦¤Ç¤Ï´Ö°ã¤¤¤Ê¤¯°ìÈÖ¤ÎÈôµ÷Î¥¤ò»ý¤ÄÁª¼ê¤«¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¤½¤³¤Ëºò¥·¡¼¥º¥ó¤Ï³Î¼ÂÀ¤â²Ã¤ï¤ê¡¢°ìÈ¯Ä¹ÂÇ¤È¤¤¤¦¤È¤³¤í¤Ç¤Ï¤¹¤´¤¯´üÂÔ¤·¤Æ¤Þ¤¹¡×¤È¤·¡¢Á°²ó¤Ï¥±¥¬¤òÉé¤¤¤Ê¤¬¤é¤â½Ð¾ì¤·¤¿¸»ÅÄ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö¼éÈ÷¤Ï¤Í¡¢ÆüËÜ¤Ç¤â¥È¥Ã¥×¡£¤·¤Ö¤È¤¤ÂÇ·â¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤È¤³¤í¤â´üÂÔ¤·¤Æ¤Þ¤¹¡×¤È¹¶¼é¤È¤â¤ËÉ¾²Á¤·¤¿¡£
ÂåÉ½¹ç½É¤Þ¤Ç»Ä¤ê1¤«·î¤òÀÚ¤ëÃæ¡¢²Â¶¤ËÆþ¤Ã¤¿Áª¹Í¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö¤Ç¤¤ë¸Â¤êÁá¤¯·è¤á¤¿¤¤¡£¤³¤ì¿¤Ð¤·¤Æ¤â¤Í¡¢¥Ô¥Ã¥Á¥ã¡¼¤ÎÄ´À°¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤·¡×¤ÈÏÃ¤¹°æÃ¼´ÆÆÄ¡£Âè1¿Ø¤ÎÈ¯É½¤ÎºÝ¤Ë¤Ï¡Ö¡ÊÂ¼¾åÁª¼ê¤Ï¡Ë¥Û¥ï¥¤¥È¥½¥Ã¥¯¥¹¤Ë·è¤Þ¤Ã¤¿Æü¤Ë¼êÂ³¤¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤¢¤È¤Ï¡¢²¬ËÜ¡ÊÏÂ¿¿¡ËÁª¼ê¡£¤â¤¦¡Ê°ÜÀÒÀè¤¬¡Ë·è¤Þ¤Ã¤¿¤È¤³¤í¤Ç¤¹¤°¤ä¤í¤¦¤«¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¡×¤È¥á¥¸¥ã¡¼ÁÈ¤Î¥ª¥Õ¥¡¡¼¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ÀµÚ¡£»³ËÜ¤Ï¼«¿È¤¬Âç¾Þ¤ò¼õ¾Þ¤·¤¿¡ÖÆâ³ÕÁíÍýÂç¿ÃÇÕÆüËÜ¥×¥í¥¹¥Ý¡¼¥Ä¾Þ¡×¤Î¼øÍ¿¼°Åµ¡Ê12·î17Æü¡Ë¤Ç¡Ö·è¤Þ¤Ã¤¿¤³¤È¤ÏÁ´¤¯²¿¤â¤Ê¤¤¡×¤ÈÌÀ¸À¤òÈò¤±¤ë¤â¡Ö¤Þ¤¿Âç²ñ¤Ç¥×¥ì¡¼¤Ç¤¤ì¤Ð¤¤¤¤¤Ê¤È¡×¤È»×¤¤¤ò¸ý¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
Âè6²ó¤ò·Þ¤¨¤ëWBC¤Ï2026Ç¯3·î¤Ë³«ºÅ¡£ÆüËÜ¤Ï´Ú¹ñ¡¢¥ª¡¼¥¹¥È¥é¥ê¥¢¡¢¥Á¥§¥³¡¢ÂæÏÑ¤ÈÆ±ÁÈ¤Î¥×¡¼¥ëC¤Ç¡¢3·î6Æü¤ËÂæÏÑ¤È½éÀï¤ò·Þ¤¨¤ë¡£ºÇ½ª¤Î¸ø¼°Áª¼ê¥í¡¼¥¹¥¿¡¼¤Ï¡¢ÆüËÜ»þ´Ö2·î6Æü¤ËWBCI¤è¤êÈ¯É½¤µ¤ì¤ëÍ½Äê¡£
¡Ú2026WBC½Ð¾ìÍ½ÄêÁª¼ê¡Û¢¨1·î16ÆüÈ¯É½¡Êº¸¤ÏÇØÈÖ¹æ¡Ë
2.ËÒ½¨¸ç¡Ê27¡¢DeNA¡Ë
4.¼ã·î·òÌð¡Ê30¡¢¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹¡Ë
5.ËÒ¸¶ÂçÀ®¡Ê33¡¢¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¡Ë
6.¸»ÅÄÁÔÎ¼¡Ê32¡¢À¾Éð¡Ë
7.º´Æ£µ±ÌÀ¡Ê26¡¢ºå¿À¡Ë
8.¶áÆ£·ò²ð¡Ê32¡¢¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¡Ë
12.ºäËÜÀ¿»ÖÏº¡Ê32¡¢ºå¿À¡Ë
19.¿ûÌîÃÒÇ·¡Ê36¡¢FA¡Ë
20.¼þÅì±¦µþ¡Ê29¡¢¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¡Ë
23.¿¹²¼æÆÂÀ¡Ê25¡¢ºå¿À¡Ë
66.¾¾ËÜÍµ¼ù¡Ê29¡¢¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¡Ë
¢¨°Ê²¼¡¢12·î26Æü¤ËÈ¯É½ºÑ¤Î8Áª¼ê
1.¾¾°æÍµ¼ù¡Ê30¡¢¥Ñ¥É¥ì¥¹¡Ë
14.°ËÆ£Âç³¤¡Ê28¡¢ÆüËÜ¥Ï¥à¡Ë
15.ÂçÀª¡Ê26¡¢µð¿Í¡Ë
16.ÂçÃ«æÆÊ¿¡Ê31¡¢¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¡Ë
17.µÆÃÓÍºÀ±¡Ê34¡¢¥¨¥ó¥¼¥ë¥¹¡Ë
26.¼ï»ÔÆÆÚö¡Ê27¡¢¥í¥Ã¥Æ¡Ë
61.Ê¿ÎÉ³¤ÇÏ¡Ê26¡¢À¾Éð¡Ë
69.ÀÐ°æÂçÃÒ¡Ê28¡¢ºå¿À¡Ë
