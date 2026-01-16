¿Íµ¤¤Î¾è¤êÊª¤¬°Å¤¤Æ»¤Ç¤Î°ÂÁ´¤ò¥µ¥Ý¡¼¥È¡ª¥¹¥±¡¼¥¿¡¼¡Ö¥È¥ß¥« ¥×¥é¥ì¡¼¥ë¡×¥ê¥Õ¥ì¥¯¥¿¡¼¥¹¥Æ¥Ã¥«¡¼
¿ôÂ¿¤¯¤Î¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¸ø¼°¥é¥¤¥»¥ó¥¹¥°¥Ã¥º¤òÅ¸³«¤·¤Æ¤¤¤ë¡Ö¥¹¥±¡¼¥¿¡¼¡×¤«¤é¡¢¥¿¥«¥é¥È¥ß¡¼¤¬Å¸³«¤¹¤ë¥À¥¤¥¥ã¥¹¥ÈÀ½¥ß¥Ë¥«¡¼¡Ö¥È¥ß¥«¡×¤ÈÅ´Æ»´á¶ñ¡Ö¥×¥é¥ì¡¼¥ë¡×¤Î¥Ç¥¶¥¤¥ó¤¬¤¢¤·¤é¤ï¤ì¤¿¡Ö¥ê¥Õ¥ì¥¯¥¿¡¼¥¹¥Æ¥Ã¥«¡¼¡×¤¬ÅÐ¾ì¡£
¼Ö¤Î¥é¥¤¥È¤Ê¤É¤òÈ¿¼Í¤·¤Æ¸÷¤ëÁÇºà¤¬»ÈÍÑ¤µ¤ì¤¿¡¢¤ª»Ò¤µ¤ó¤ÎÄÌ±à¡¦ÄÌ³Ø¤ä³°½Ð»þ¤Î°ÂÁ´ÂÐºö¤È¤·¤Æ³èÍÑ¤Ç¤¤ë¥¹¥Æ¥Ã¥«¡¼¤Ç¤¹¡ù
¥¹¥±¡¼¥¿¡¼¡Ö¥È¥ß¥« ¥×¥é¥ì¡¼¥ë¡×¥ê¥Õ¥ì¥¯¥¿¡¼¥¹¥Æ¥Ã¥«¡¼
²Á³Ê¡§³Æ880±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¥µ¥¤¥º¡§Ìó90¡ß180mm¡Ê¥·¡¼¥È¥µ¥¤¥º¡Ë
ÈÎÇäÅ¹ÊÞ¡§¥¹¥±¡¼¥¿¡¼¸ø¼°¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥·¥ç¥Ã¥×¡¢Á´¹ñ¤Î»¨²ßÅ¹¤Ê¤É
»Ò¶¡¤¿¤Á¤ËÂç¿Íµ¤¤Î¡Ö¥È¥ß¥«¡×¤È¡Ö¥×¥é¥ì¡¼¥ë¡×¤ÎÀ¤³¦´Ñ¤ò¤½¤Î¤Þ¤Þ¥¹¥Æ¥Ã¥«¡¼¤Ë¤·¤¿¡Ö¥ê¥Õ¥ì¥¯¥¿¡¼¥¹¥Æ¥Ã¥«¡¼¡×¤¬¥¹¥±¡¼¥¿¡¼¤«¤éÅÐ¾ì¡£
¡Ö¥È¥ß¥«¡×¤Ï¥Ñ¥È¥í¡¼¥ë¥«¡¼¤ä¾ÃËÉ¼Ö¤Ê¤É¤Î¶ÛµÞ¼ÖÎ¾¤òÃæ¿´¤Ë¡¢¡Ö¥×¥é¥ì¡¼¥ë¡×¤Ï¿·´´Àþ¤äÆÃµÞÎó¼Ö¤Ê¤É¡¢¿Íµ¤¤Î¾è¤êÊª¤¬Àª¤¾¤í¤¤¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
°ÂÁ´¥°¥Ã¥º¤Ç¤¢¤ê¤Ê¤¬¤é¡¢¤ª»Ò¤µ¤ó¼«¿È¤¬¡ÖÅ½¤ê¤¿¤¤¡×¤È»×¤¨¤ëÌ¥ÎÏÅª¤Ê¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ë»Å¾å¤²¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ç¤¹¡ù
¥ê¥Õ¥ì¥¯¥¿¡¼¥¹¥Æ¥Ã¥«¡¼ ¥È¥ß¥«
1970Ç¯¤ËÆüËÜ½é¤Î¼ê¤Î¤Ò¤é¥µ¥¤¥º¤Î¹ñ»º¼Ö¥À¥¤¥¥ã¥¹¥ÈÀ½¥ß¥Ë¥«¡¼¥·¥ê¡¼¥º¤È¤·¤ÆÈ¯Çä¤µ¤ì¡¢2025Ç¯¤Ë55¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¤¿¡Ö¥È¥ß¥«¡×¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Î¥ê¥Õ¥ì¥¯¥¿¡¼¥¹¥Æ¥Ã¥«¡¼¡£
¥Ñ¥È¥í¡¼¥ë¥«¡¼¡¢¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥«¡¼¡¢¾ÃËÉ¼Ö¤Ê¤É¤Î¿Íµ¤¤Î¼Ö¤Ë²Ã¤¨¡¢¥í¥´¥Þ¡¼¥¯¤äÉ¸¼±¤Ê¤É¤¬¥»¥Ã¥È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿È¿¼Í¥¹¥Æ¥Ã¥«¡¼¤Ç¤¹¡£
¥ê¥Õ¥ì¥¯¥¿¡¼¥¹¥Æ¥Ã¥«¡¼ ¥×¥é¥ì¡¼¥ë
1959Ç¯¤ËÃÂÀ¸¤·¤¿¡¢3À¤Âå¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤Æ°¦¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¥í¥ó¥°¥»¥é¡¼¤ÎÅ´Æ»´á¶ñ¥Ö¥é¥ó¥É¡Ö¥×¥é¥ì¡¼¥ë¡×¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Î¥ê¥Õ¥ì¥¯¥¿¡¼¥¹¥Æ¥Ã¥«¡¼¡£
¿·´´Àþ¤äÆÃµÞÎó¼Ö¤Ê¤É¤Î¿Íµ¤¼ÖÎ¾¤È¡¢¼×ÃÇµ¡¤ä¥ì¡¼¥ë¤Ê¤É¤Î¥¢¥¤¥³¥ó¤¬¥»¥Ã¥È¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¸÷¤ËÈ¿¼Í¤·¤Æ¥É¥é¥¤¥Ð¡¼¤ËÂ¸ºß¤òÃÎ¤é¤»¤ë¡Ö¸òÄÌ°ÂÁ´ÂÐºö¡×
¼Ö¤Î¥Ø¥Ã¥É¥é¥¤¥È¤Ê¤É¤Î¸÷¤¬Åö¤¿¤ë¤ÈÈ¿¼Í¤·¤Æ¸÷¤ëÆÃ¼ì¤ÊÁÇºà¤¬»ÈÍÑ¤µ¤ì¤¿¡Ö¥ê¥Õ¥ì¥¯¥¿¡¼¥¹¥Æ¥Ã¥«¡¼¡×
Æü¤¬Íî¤Á¤ë¤Î¤¬Áá¤¤µ¨Àá¤ä¡¢½¬¤¤»ö¤Îµ¢¤êÆ»¡¢±«¤ÎÆü¤Ê¤É¡¢»ë³¦¤¬°¤¤¾õ¶·²¼¤Ç¤â¥É¥é¥¤¥Ð¡¼¤Ø¤ª»Ò¤µ¤ó¤ÎÂ¸ºß¤ò¤¤¤ÁÁá¤¯ÃÎ¤é¤»¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¥«¥Ð¥ó¡¢¥é¥ó¥É¥»¥ë¡¢¼«Å¾¼Ö¡¢¥Ø¥ë¥á¥Ã¥È¡¢°áÎà¤Ê¤É¡¢¿È¤Î²ó¤ê¤Î»ý¤ÁÊª¤ËÅ½¤ë¤À¤±¤Ç¡¢¼ê·Ú¤Ë°ÂÁ´ÂÐºö¤ò¼è¤êÆþ¤ì¤é¤ì¤ë¤Î¤â´ò¤·¤¤¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ç¤¹¡£
Å½¤ë¤À¤±¤Ç¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥°¥Ã¥º¤ËÊÑ¿È¡ª¹¤¬¤ë¥«¥¹¥¿¥Þ¥¤¥º¤Î³Ú¤·¤µ
ÌµÃÏ¤Î¥Ø¥ë¥á¥Ã¥È¤ä¿åÅû¤Ê¤É¤Ë¥¹¥Æ¥Ã¥«¡¼¤òÅ½¤ë¤³¤È¤Ç¡¢À¤³¦¤Ë°ì¤Ä¤À¤±¤Î¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥°¥Ã¥º¤òºî¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¡Ö¼«Ê¬¤Î»ý¤ÁÊª¡×¤È¤¤¤¦°¦Ãå¤¬Í¯¤¯¤³¤È¤Ç¡¢¥â¥Î¤òÂçÀÚ¤Ë¤¹¤ë¿´¤ò°é¤à¤È¤È¤â¤Ë¡¢³Ú¤·¤ß¤Ê¤¬¤é°ÂÁ´ÂÐºö¤ò¹Ô¤¦¤³¤È¤¬²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£
¥«¥Ð¥ó¤ä¥é¥ó¥É¥»¥ë¡¢¼«Å¾¼Ö¡¢¥Ø¥ë¥á¥Ã¥È¡¢°áÎà¤Ê¤É¡¢¿È¤Î²ó¤ê¤Î»ý¤ÁÊª¤ËÅ½¤ë¤À¤±¤Ç¡¢¼ê·Ú¤Ë°ÂÁ´ÂÐºö¤ò¼è¤êÆþ¤ì¤é¤ì¤ë¥¹¥Æ¥Ã¥«¡¼¡£
¡Ö¥È¥ß¥«¡×¤È¡Ö¥×¥é¥ì¡¼¥ë¡×¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Î¡Ö¥ê¥Õ¥ì¥¯¥¿¡¼¥¹¥Æ¥Ã¥«¡¼¡×¤Ï¡¢¥¹¥±¡¼¥¿¡¼¸ø¼°¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥·¥ç¥Ã¥×¡¢Á´¹ñ¤Î»¨²ßÅ¹¤Ê¤É¤ÇÈÎÇäÃæ¤Ç¤¹¡ù
© TOMY¡¡ ¡Ö¥È¥ß¥«¡×¡Ö¥×¥é¥ì¡¼¥ë¡×¤Ï³ô¼°²ñ¼Ò¥¿¥«¥é¥È¥ß¡¼¤ÎÅÐÏ¿¾¦É¸¤Ç¤¹¡£
£Ê£ÒÅìÆüËÜ¾¦ÉÊ²½µöÂúºÑ £Ê£ÒÅì³¤¾µÇ§ºÑ £Ê£ÒÀ¾ÆüËÜ¾¦ÉÊ²½µöÂúºÑ
¢¨¥Ø¥ë¥á¥Ã¥È¤ä¿åÅû¤Ï»ÈÍÑ¥¤¥á¡¼¥¸¤Ç¤¹¡£ËÜ¾¦ÉÊ¤Ï¥¹¥Æ¥Ã¥«¡¼¤Î¤ß¤ÎÈÎÇä¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹
