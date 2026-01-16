¡ÖÅ¹¤Ç°ì¿Í¤Ç¿²¤ë¡£¤È¤Æ¤âÉÝ¤¤¡×Åö»þ12ºÐ¤Î¥¿¥¤¹ñÀÒ¾¯½÷¡È°ãË¡Ï«Æ¯¡É¡¡¥¿¥¤¸ì¤Ç¾¯½÷¤¬½ñ¤¤¤¿Æüµ¤«¡¡Åìµþ¡¦Ê¸µþ¶è¤Î¥Þ¥Ã¥µ¡¼¥¸Å¹
¥¿¥¤¹ñÀÒ¤ÎÅö»þ12ºÐ¤Î¾¯½÷¤¬Åìµþ¡¦Ê¸µþ¶è¤Î¥Þ¥Ã¥µ¡¼¥¸Å¹¤Ç°ãË¡¤ËÆ¯¤«¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿»ö·ï¤Ç¤¹¡£¡Ö¤È¤Æ¤âÉÝ¤¤¡×¤Ê¤É¤È¾¯½÷¤¬½ñ¤¤¤¿¤È¤ß¤é¤ì¤ëÆüµ¤¬Å¹¤«¤é¸«¤Ä¤«¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤¬¤ï¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¤³¤Î»ö·ï¤Ï¡¢Åìµþ¡¦Ê¸µþ¶è¤Î¥Þ¥Ã¥µ¡¼¥¸Å¹·Ð±Ä¡¢ºÙÌîÀµÇ·Èï¹ð¡Ê52¡Ë¤¬¥¿¥¤¹ñÀÒ¤ÎÅö»þ12ºÐ¤Î¾¯½÷¤ò°ãË¡¤ËÆ¯¤«¤»¤¿¤È¤·¤Æ»ùÆ¸Ê¡»ãË¡°ãÈ¿¤Ê¤É¤Îºá¤ËÌä¤ï¤ì¡¢¤ª¤È¤È¤¤¥Ö¥í¡¼¥«¡¼¤È¤ß¤é¤ì¤ë¥¿¥¤¹ñÀÒ¡¢¥×¥ó¥·¥ê¥Ñ¥ó¥ä¡¼¡¦¥Ñ¥«¥Ý¡¼¥óÍÆµ¿¼Ô¡Ê38¡Ë¤¬ÂáÊá¤µ¤ì¤¿¤â¤Î¤Ç¤¹¡£
·Ù»ëÄ£¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢¥¿¥¤¸ì¤Ç¾¯½÷¤¬½ñ¤¤¤¿¤È¤ß¤é¤ì¤ëÆüµ¤¬Å¹¤«¤é¸«¤Ä¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¡ÖÅ¹¤òÊÄ¤á¤ë¤È¤¡¢Å¹¤Ç°ì¿Í¤Ç¿²¤ë¡£¼ä¤·¤¤¡£¤È¤Æ¤âÉÝ¤¤¡×¤Ê¤É¤È½ñ¤«¤ì¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¥×¥ó¥·¥ê¥Ñ¥ó¥ä¡¼ÍÆµ¿¼Ô¤Î¥¹¥Þ¡¼¥È¥Õ¥©¥ó¤Ë¤Ï3000·ï¤ÎÏ¢ÍíÀè¤¬¤¢¤ê¡¢·Ù»ëÄ£¤Ï¼ÂÂÖ²òÌÀ¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£