¹©Æ£ÀÅ¹á¡¢·ò¹¯Åª¤Ê¡È¼êºî¤ê¤ª¤ä¤Ä¡É¤ò¾Ò²ð¡Ö¹ÚÁÇ¥É¥é¥¤¥Õ¥ë¡¼¥ÄÀ¨¤¤¡×¡Ö¤á¤Á¤ã¤á¤Á¤ã¼ê´Ö¤Î¤«¤«¤Ã¤¿¤ª¤ä¤Ä¡×¡Ö¥Û¥ó¥È¤ËÀ¨¤¤!!¡×
¡¡²Î¼ê¤Î¹©Æ£ÀÅ¹á¡Ê55¡Ë¤¬15Æü¡¢¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£¡È¼êºî¤ê¤ª¤ä¤Ä¡É¤ò¾Ò²ð¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¡Ö¥Û¥ó¥È¤ËÀ¨¤¤!!¡×¹©Æ£ÀÅ¹á¤¬ÈäÏª¤·¤¿¡È¼êºî¤ê¤ª¤ä¤Ä¡É¤Î¿ô¡¹
¡¡¹©Æ£¤Ï¡Ö¸½¾ì¤ËÃå¤¯Á°¤Ë¤ª¤ä¤Ä¡£¾Ð¡×¤È¡¢¹ÚÁÇ¥É¥é¥¤¥Õ¥ë¡¼¥Ä¤ò¼ê¤Ë¤·¤¿¼Ì¿¿¤Ê¤ÉÊ£¿ôËç¤òÅê¹Æ¡£¤¢¤ï¤»¤Æ¡Ö¥¿¥ó¥Ñ¥¯¼Á¤òÀÝ¤ê¤¿¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¾Ð¡×¤È¡¢¤ª¤ä¤Äºî¤ê¤Î¹©Äø¤â¸ø³«¤·¤¿¡£
¡¡¤½¤ÎÆâÍÆ¤Ï¡Ö¤ªÆ¦¤ÎÂÞ¤ËÊÒ·ªÊ´¤ò¾¯¤·Æþ¤ì¿¶¤ë¡¢¥Õ¥é¥¤¥Ñ¥ó¤Ë¥ª¥ê¡¼¥ÖÌý¤ò¤¤¤ì¡¢¤ªÆ¦¡¢¤½¤·¤Æ¥Á¥Ó¥¤¥ï¥·¡ªßÖ¤Ã¤Æ¤«¤é¤ª¼ò¡¢¥ª¥ê¥´Åü¡¢¾ßÌý¡¢ºÇ¸å¤Ë¥´¥Þ¡ª¡×¤ÈËÜ³ÊÅª¤Ê¤â¤Î¤Ç¡¢¡ÖÌ£¤òÇ»¤¯¤·¤Æ¡¢¥¸¥ã¥³¤ä¥·¥é¥¹¤Ë¤¹¤ë¤È¤ª¤«¤º¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡ª¡×¤È¥¢¥ì¥ó¥¸½Ñ¤â¾Ò²ð¤·¤¿¡£
¡¡¤Û¤«¤Ë¤â¡¢¡Ö¹¥¤¤Ê¿Í¤Ë¿©¤Ù¤ÆÍß¤·¤¤¤¯¤é¤¤ÈþÌ£¤·¤¤¡×¤È¤¤¤¦¡Ö¹ÚÁÇ¥É¥é¥¤¥Õ¥ë¡¼¥Ä¡×¤ä¡¢¡Öµ¢Âð¤·¤Æ¤«¤é¤Î¤ª³Ú¤·¤ß¡×¤È¤¤¤¦¡Ö¥À¡¼¥¯¥Á¥ç¥³¤«¤±¥Ê¥Ã¥Ä¡×¤âÈäÏª¤·¤¿¡£
¡¡¥³¥á¥ó¥ÈÍó¤Ë¤Ï¡Ö¹ÚÁÇ¥É¥é¥¤¥Õ¥ë¡¼¥ÄÀ¨¤¤¡×¡Ö¤á¤Á¤ã¤á¤Á¤ã¼ê´Ö¤Î¤«¤«¤Ã¤¿¤ª¤ä¤Ä¡×¡Ö¥Û¥ó¥È¤ËÀ¨¤¤!!¡×¡Ö¿ÈÂÎ¤ËÎÉ¤µ¤½¤¦¡×¡Ö¥Ø¥ë¥·¡¼¤Ç¤ª¤¤¤·¤¤¤½¤¦¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬Â¿¿ô´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¡Ö¥Û¥ó¥È¤ËÀ¨¤¤!!¡×¹©Æ£ÀÅ¹á¤¬ÈäÏª¤·¤¿¡È¼êºî¤ê¤ª¤ä¤Ä¡É¤Î¿ô¡¹
¡¡¹©Æ£¤Ï¡Ö¸½¾ì¤ËÃå¤¯Á°¤Ë¤ª¤ä¤Ä¡£¾Ð¡×¤È¡¢¹ÚÁÇ¥É¥é¥¤¥Õ¥ë¡¼¥Ä¤ò¼ê¤Ë¤·¤¿¼Ì¿¿¤Ê¤ÉÊ£¿ôËç¤òÅê¹Æ¡£¤¢¤ï¤»¤Æ¡Ö¥¿¥ó¥Ñ¥¯¼Á¤òÀÝ¤ê¤¿¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¾Ð¡×¤È¡¢¤ª¤ä¤Äºî¤ê¤Î¹©Äø¤â¸ø³«¤·¤¿¡£
¡¡¤½¤ÎÆâÍÆ¤Ï¡Ö¤ªÆ¦¤ÎÂÞ¤ËÊÒ·ªÊ´¤ò¾¯¤·Æþ¤ì¿¶¤ë¡¢¥Õ¥é¥¤¥Ñ¥ó¤Ë¥ª¥ê¡¼¥ÖÌý¤ò¤¤¤ì¡¢¤ªÆ¦¡¢¤½¤·¤Æ¥Á¥Ó¥¤¥ï¥·¡ªßÖ¤Ã¤Æ¤«¤é¤ª¼ò¡¢¥ª¥ê¥´Åü¡¢¾ßÌý¡¢ºÇ¸å¤Ë¥´¥Þ¡ª¡×¤ÈËÜ³ÊÅª¤Ê¤â¤Î¤Ç¡¢¡ÖÌ£¤òÇ»¤¯¤·¤Æ¡¢¥¸¥ã¥³¤ä¥·¥é¥¹¤Ë¤¹¤ë¤È¤ª¤«¤º¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡ª¡×¤È¥¢¥ì¥ó¥¸½Ñ¤â¾Ò²ð¤·¤¿¡£
¡¡¤Û¤«¤Ë¤â¡¢¡Ö¹¥¤¤Ê¿Í¤Ë¿©¤Ù¤ÆÍß¤·¤¤¤¯¤é¤¤ÈþÌ£¤·¤¤¡×¤È¤¤¤¦¡Ö¹ÚÁÇ¥É¥é¥¤¥Õ¥ë¡¼¥Ä¡×¤ä¡¢¡Öµ¢Âð¤·¤Æ¤«¤é¤Î¤ª³Ú¤·¤ß¡×¤È¤¤¤¦¡Ö¥À¡¼¥¯¥Á¥ç¥³¤«¤±¥Ê¥Ã¥Ä¡×¤âÈäÏª¤·¤¿¡£
¡¡¥³¥á¥ó¥ÈÍó¤Ë¤Ï¡Ö¹ÚÁÇ¥É¥é¥¤¥Õ¥ë¡¼¥ÄÀ¨¤¤¡×¡Ö¤á¤Á¤ã¤á¤Á¤ã¼ê´Ö¤Î¤«¤«¤Ã¤¿¤ª¤ä¤Ä¡×¡Ö¥Û¥ó¥È¤ËÀ¨¤¤!!¡×¡Ö¿ÈÂÎ¤ËÎÉ¤µ¤½¤¦¡×¡Ö¥Ø¥ë¥·¡¼¤Ç¤ª¤¤¤·¤¤¤½¤¦¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬Â¿¿ô´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£