Âçºå»Ô¤Î¡ÖÃÏÌÌ»Õ¡×»ö·ï¡¡ÂáÊá¤ÎÃË¤Î²ñ¼Ò¤Ï¡Ö¥Ú¡¼¥Ñ¡¼¥«¥ó¥Ñ¥Ë¡¼¡×¡¡80ÂåÃËÀ¤Ë¤Ê¤ê¤¹¤Þ¤·¡È½êÍ¸¢°Ü¤Ã¤¿¡É¤È¥¦¥½¤ÎÅÐµ¿½ÀÁ¤«
ÉÔÆ°»º¤Î½êÍ¼Ô¤Ë¤Ê¤ê¤¹¤Þ¤·¤Æ½êÍ¸¢¤ò¾è¤Ã¼è¤ë¡¢¤¤¤ï¤æ¤ë¡ÖÃÏÌÌ»Õ¡×»ö·ï¤Ç¡¢Âçºå¤Î»ÊË¡½ñ»Î¤È¤È¤â¤ËÂáÊá¤µ¤ì¤¿ÃË¤¬·Ð±Ä¤¹¤ë²ñ¼Ò¤Ï¡¢¼ÂÂÖ¤Î¤Ê¤¤¥Ú¡¼¥Ñ¡¼¥«¥ó¥Ñ¥Ë¡¼¤À¤Ã¤¿¤³¤È¤¬·Ù»¡¤Ø¤Î¼èºà¤ÇÊ¬¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
Âçºå»Ô¤Î»ÊË¡½ñ»Î¡¦¾¾ËÜÎÇÊ¿ÍÆµ¿¼Ô¡Ê34¡Ë¤È¡¢»°½Å¸©·¬Ì¾»Ô¤ÎÅÅµ¤ÄÌ¿®²ñ¼Ò¡Ö¥Í¥Ã¥È¥é¥Á¥§¥Ã¥¯¡×¤Î¸µÂåÉ½¡¦¾®¼¯¿ð¼ùÍÆµ¿¼Ô¡Ê33¡Ë¤ÏµîÇ¯1·î¡¢Âçºå»ÔËÌ¶è¤ÎÉÔÆ°»º¤ò½êÍ¤¹¤ë80Âå¤ÎÃËÀ¤Ë¤Ê¤ê¤¹¤Þ¤·¡¢ÇäÇã¤Ç½êÍ¸¢¤¬°Ü¤Ã¤¿¤È¤¹¤ë¥¦¥½¤ÎÅÐµ¿½ÀÁ¤ò¹Ô¤Ã¤¿¤Ê¤É¤Îµ¿¤¤¤¬¤â¤¿¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
·Ù»¡¤¬½êÍ¸¢¤Î°ÜÅ¾Àè¤À¤Ã¤¿¾®¼¯ÍÆµ¿¼Ô¤Î²ñ¼Ò¤òÄ´¤Ù¤¿¤È¤³¤í¡¢·Ð±Ä¼ÂÂÖ¤Î¤Ê¤¤¥Ú¡¼¥Ñ¡¼¥«¥ó¥Ñ¥Ë¡¼¤À¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
·Ù»¡¤Ï2¿Í¤ÎÇ§ÈÝ¤òÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢ÃÏÌÌ»Õ¥°¥ë¡¼¥×¤Î°ì°÷¤À¤Ã¤¿¤È¤ß¤ÆÄ´¤Ù¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£