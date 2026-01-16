¡ÖÀïÁè¾Ê¡×²þ¾Î¤Ë198²¯±ß¤â¡¡CNN¡¢µÄ²ñÍ½»»¶É¤¬ÈñÍÑ»î»»
¡¡¡Ú¥ï¥·¥ó¥È¥ó¶¦Æ±¡ÛÊÆCNN¥Æ¥ì¥Ó¤Ï15Æü¡¢¹ñËÉÁí¾Ê¤ÎÌ¾¾Î¤ò¡ÖÀïÁè¾Ê¡×¤ËÊÑ¹¹¤¹¤ëºî¶È¤òÁ´ÌÌ¼Â»Ü¤·¤¿¾ì¹ç¡¢´ØÏ¢ÈñÍÑ¤¬ºÇÂç1²¯2500Ëü¥É¥ë¡ÊÌó198²¯±ß¡Ë¤È¤Ê¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¤ÈÊó¤¸¤¿¡£µÄ²ñÍ½»»¶É¡ÊCBO¡Ë¤¬»î»»¤·¤¿¡£µðÂç¤Ê¹ÔÀ¯µ¡´Ø¤Î²þ¾Î¤ËÈ¼¤¦ÈñÍÑ¤È¸ú²Ì¤¬Ìä¤ï¤ì¤½¤¦¤À¡£
¡¡¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¤ÏºòÇ¯9·î¡¢¹ñËÉÁí¾Ê¤òÀïÁè¾Ê¤È¸Æ¤Ö¤³¤È¤òÇ§¤á¤ëÂçÅýÎÎÎá¤Ë½ðÌ¾¤·¤¿¡£Æ±ÌÁ¹ñ¤äÅ¨ÂÐ¹ñ¤ËÊÆ¹ñ¤Î¡Ö¶¯¤µ¡×¤ò¼¨¤¹¤Î¤¬ÌÜÅª¤Ç¡¢¥Ø¥°¥»¥¹Ä¹´±¤Î¸ª½ñ¤â¡ÖÀïÁèÄ¹´±¡×¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡CNN¤Ë¤è¤ë¤È»î»»¤Ç¤Ï¡¢Ì¾¾ÎÊÑ¹¹¤ÎÊýË¡¤Ë¤è¤Ã¤ÆÈñÍÑ¤Ï1ÀéËü¡Á1²¯2500Ëü¥É¥ë¤È¤Ê¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¡£Àµ¼°¤ÊÊÑ¹¹¤Ë¤ÏµÄ²ñ¤Î¾µÇ§¤¬É¬Í×¡£