ÃÝÅÄ¹±ÂÙ»á¡¡¿·ÅÞÌ¾¡ÈÃæÆ»²þ³×Ï¢¹ç¡ÉÊý¿Ë¤Ë¡ÖÎ©·ûÌ±¼ç¤Ï´°Á´¤Ê¥µ¥è¥¯¡Ä¡Ø¿·ÅÞÌÇµÑ¡Ù¤ò¤ª´«¤á¤·¤Þ¤¹¡×
¡¡ÌÀ¼£Å·¹Ä¤Î¸¼Â¹¡Ê¤ä¤·¤ã¤´¡Ë¤Ç¡¢ºî²È¤ÎÃÝÅÄ¹±ÂÙ»á¡Ê50¡Ë¤¬16Æü¡¢¼«¿È¤ÎX¡Êµì¥Ä¥¤¥Ã¥¿¡¼¡Ë¤ò¹¹¿·¡£Î©·ûÌ±¼çÅÞ¤È¸øÌÀÅÞ¤¬¡¢½°±¡Áª¤ÎÁªµó¶¨ÎÏ¤Ç·ëÀ®¤¹¤ë¿·ÅÞ¤ÎÌ¾¾Î¤ò¡ÖÃæÆ»²þ³×Ï¢¹ç¡×¤È¤¹¤ëÊý¸þ¤ÇºÇ½ªÄ´À°¤ËÆþ¤Ã¤¿¤³¤È¤Ë¸ÀµÚ¤·¤¿¡£
¡¡Î©Ì±¡¢¸øÌÀ¤ÏÃæÆ»ÀªÎÏ¤Î·ë½¸¤ò¥¢¥Ô¡¼¥ë¤·¡¢ÊÝ¼é¿§¤Î¶¯¤¤¹â»ÔÀ¯¸¢¤ËÂÐ¹³¤¹¤ëÁÀ¤¤¡£Î©Ì±¤ÎÌîÅÄ²ÂÉ§ÂåÉ½¤Ï¡¢16ÆüÃæ¤ËÁíÌ³¾Ê¤Ø¿·ÅÞÀßÎ©¤òÆÏ¤±½Ð¤ëÍ½Äê¤À¤Èµ¼ÔÃÄ¤ËÀâÌÀ¤·¤¿¡£½°±¡Áª¤Ï2·î8ÆüÅê³«É¼¤¬ÍÎÏ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢¸øÌóºöÄê¤ä¸õÊä¼Ô¤ÎÍÊÎ©ºî¶È¤ò²ÃÂ®¤µ¤»¤ë¡£
¡¡ÌîÅÄ»á¤È¸øÌÀ¤ÎÀÆÆ£Å´É×ÂåÉ½¤Ïº£·î15Æü¤Ë²ñÃÌ¤·¡¢¿·ÅÞ·ëÀ®¤Ç¹ç°Õ¤·¤¿¡£¸øÌÀ¤ÏÁ´¾®Áªµó¶è¤«¤éÅ±Âà¡£¾®Áªµó¶è¤ÎÎ©Ì±½Ð¿È¸õÊä¤Î¾¡Íø¤Ë¸þ¤±¶¦Æ®¤¹¤ë¡£¸øÌÀ½Ð¿È¸õÊä¤ÏÈæÎãÂåÉ½¤ËÎ©¤Æ¡¢Ì¾Êí½ç°Ì¤Ç¾å°Ì¤ËÍ¥¶ø¤¹¤ë¡£
¡¡ÃÝÅÄ»á¤Ï¡Ö¿·ÅÞÌ¾¤Ï¡ØÃæÆ»²þ³×Ï¢¹ç¡Ù¤ÎÊý¿Ë¡×¤ÈÂê¤µ¤ì¤¿µ»ö¤ò°úÍÑ¤·¡ÖÎ©·ûÌ±¼ç¤¬¡ØÃæÆ»¡Ù¤À¤È¤Ï¾Ð¤ï¤»¤ë¡£Èà¤é¤Ï´°Á´¤Ê¥µ¥è¥¯¤Ç¤¹¡£¸øÌÀ¤È¤Î¹çÎ®¤ÏÁÐÊý¤Ë¤È¤Ã¤ÆÂç¤¤Ê¥ê¥¹¥¯¤È¤Ê¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¿·ÅÞÌ¾¤Ï¡Ø¿·ÅÞÌÇµÑ¡Ù¤ò¤ª´«¤á¤·¤Þ¤¹¡×¤È»ä¸«¤ò¤Ä¤Å¤Ã¤¿¡£