µð¿Í¿ä¤·½÷À¥¿¥ì¥ó¥È¡Ö¤â¤¦¶Ã¤«¤Ê¤¤¡×FAÊä¶¯¤â¼ã¼ê¤Ë¥¨¡¼¥ë¡Ö¤É¤ó¤Ê¥Ù¥Æ¥é¥óÍè¤Æ¤â´Ø·¸¤Ê¤¤¡×
¥¿¥ì¥ó¥È¡¢¥¥ã¥¹¥¿¡¼¤ÎµÜºêÎÜ°Í¡Ê42¡Ë¤¬16Æü¡¢¼«¿È¤ÎX¡Êµì¥Ä¥¤¥Ã¥¿¡¼¡Ë¤ò¹¹¿·¡£±þ±ç¤¹¤ë¥×¥íÌîµåµð¿Í¤¬¡¢³¤³°FA¸¢¤ò¹Ô»È¤·¤¿³ÚÅ·Â§ËÜ¹·ÂçÅê¼ê¡Ê35¡Ë¤ò³ÍÆÀ¤¹¤ëÏÃÂê¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢»×¤¤¤ò¤Ä¤Å¤Ã¤¿¡£
µÜºê¤Ï¡¢µð¿Í¤¬Â§ËÜ¤ò³ÍÆÀ¤¹¤ë¤È¤ÎÊóÆ»¤Ë¡¢¤Þ¤º¡Ö¥Ó¥Ã¥¯¥ê¡×¤ÈÈ¿±þ¡£¤¿¤ÀÂ³¤¯Åê¹Æ¤Ç¤Ï¡Ö40Ç¯µð¿Í¥Õ¥¡¥ó¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ÈFA¤Ç¤Î¥Ù¥Æ¥é¥óÁª¼ê³ÍÆÀ¤Ë¤â¤¦¶Ã¤«¤Ê¤¤¡×¤ÈÎäÀÅ¤Ë¤Ä¤Å¤ë¤È¡Ö·Ð¸³¤ò³è¤«¤·¤¿³èÌö¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡ª¡×¤È¸Æ¤Ó¤«¤±¤¿¡£
¤µ¤é¤Ë¡Ö¤½¤ì¤ÈÆ±»þ¤Ë¡Ä¥¸¥ã¥¤¥¢¥ó¥Ä¼ã¼êÁª¼ê±þ±çÂâ¤È¤·¤Æµ¤¹ç¤¬Æþ¤ë¡ª¡ª¡ª¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¡£¡Ö¤ß¤ó¤Ê´èÄ¥¤Ã¤Æ¡£¤É¤ó¤Ê¥Ù¥Æ¥é¥ó¤¬Íè¤Æ¤â´Ø·¸¤Ê¤¤¤«¤é¡£5Ç¯¸å10Ç¯¸åÉ¬Í×¤ÊÁª¼ê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡×¤È¡¢¼ã¼êÁª¼ê¤Ë¥¨¡¼¥ë¤òÁ÷¤Ã¤¿¡£
µÜºê¤Ï¸µ¥×¥íÌîµåDeNA¹ÓÇÈæÆ»á¡Ê39¡Ë¤ÎºÊ¡£ÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó¡ÖZIP¡ª¡×¥ê¥Ý¡¼¥¿¡¼¤ä¡¢BSÆü¥Æ¥ì¡Ö·î´©¥×¥íÌîµå¤µ¤Þ¤¡¡Á¤º¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¡×¥Ë¥Ã¥Ý¥óÊüÁ÷¡Ö¥é¥¸¥ª¥Ú¥Ê¥ó¥È¥ì¡¼¥¹NEXT¡×¤Ê¤ÉÌîµå´ØÏ¢ÈÖÁÈ¤âÂ¿¤¯½Ð±é¤·¤Æ¤¤¤ë¡£