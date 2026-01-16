º£µ¨¥â¥Ê¥³¤Ç¸½ÌòÉüµ¢¤·¤¿¥Ý¥°¥Ð¤ÎÁí½Ð¾ì»þ´Ö¤Ï¶Ï¤«33Ê¬¡¡¥¯¥é¥Ö´´Éô¡ÖÅö½é¥¤¥á¡¼¥¸¤·¤Æ¤¤¤¿¤è¤¦¤Ëµ¡Ç½¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡×
¥É¡¼¥Ô¥ó¥°¸¡ºº°ãÈ¿¤Ë¤è¤ë18¥«·î¤Î³èÆ°¶Ø»ß½èÊ¬¤ò½ª¤¨¤Æ¡¢¥Ý¡¼¥ë¡¦¥Ý¥°¥Ð¤ÏºòÇ¯²Æ¤Ë¥â¥Ê¥³¤È·ÀÌó¤ò¸ò¤ï¤·¤Æ¸½ÌòÉüµ¢¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¡£
¤·¤«¤·¡¢Éüµ¢¸å¤Î¥Ý¥°¥Ð¤Ï¶ì¶¤Ë´Ù¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£ÂÀ¤â¤â¡¢Â¼ó¡¢¤½¤·¤Æ¤Õ¤¯¤é¤Ï¤®¤Î²ø²æ¤ÇÎ¥Ã¦¤ò·«¤êÊÖ¤·¡¢º£µ¨¤Î¸ø¼°Àï½Ð¾ì¤Ï3»î¹ç¤Î¤ß¡£¤½¤ì¤âÁ´¤Æ¸åÈ¾ÅÓÃæ¤«¤é¤Îµ¯ÍÑ¤Ç¡¢Áí½Ð¾ì»þ´Ö¤Ï33Ê¬¤·¤«¤Ê¤¤¡£¥æ¥ô¥§¥ó¥È¥¹¤ä¥Þ¥ó¥Á¥§¥¹¥¿¡¼¡¦¥æ¥Ê¥¤¥Æ¥Ã¥É¤È¤¤¤Ã¤¿Ì¾Ìç¤òÅÏ¤êÊâ¤¡¢¥Õ¥é¥ó¥¹ÂåÉ½¤Î¼çÎÏ¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ç¤â¤¢¤Ã¤¿Ì¾¼ê¤Ï¡¢´üÂÔÄÌ¤ê¤Î³èÌö¤ò¸«¤»¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤º¤Ë¤¤¤ë¡£
¡Ö¥Ý¡¼¥ë¤Ë´Ø¤¹¤ë¥×¥í¥°¥é¥à¤È·×²è¤¬Åö½é¥¤¥á¡¼¥¸¤·¤Æ¤¤¤¿¤è¤¦¤Ëµ¡Ç½¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤Î¤ÏÌÀ¤é¤«¤À¡£´Ø·¸¼ÔÁ´°÷¤¬²ò·èºö¤ò¸«¤Ä¤±½Ð¤½¤¦¤È°ìÀ¸·üÌ¿´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¥Ý¡¼¥ë¤Ï¡¢½Ð¾ì»þ´Ö¤òÁý¤ä¤¹¤¿¤á¤ËÀï¤ï¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤º£¤Î¾õ¶·¤Ë¤È¤Æ¤âÅöÏÇ¤·¤Æ¤¤¤ë¡×
¥â¥Ê¥³¤È¥Ý¥°¥Ð¤È¤Î·ÀÌó¤Ï¡¢2027Ç¯6·îËö¤Þ¤Ç¡£¤³¤Î¤Þ¤Þ¾õ¶·¤¬ÊÑ¤ï¤é¤Ê¤±¤ì¤Ð·ÀÌó²ò¾Ã¤È¤¤¤¦»öÂÖ¤Ë¤â¤Ê¤ê¤«¤Í¤Ê¤¤¤¬¡¢¤³¤ì¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¥¹¥¯¡¼¥í»á¤Ï¡Ö¥Ý¡¼¥ë¤Î·ÀÌó¤Ë¤Ï¿Í¡¹¤¬¹Í¤¨¤Æ¤¤¤ë°Ê¾å¤ËÂ¿¤¯¤Î¤³¤È¤¬´Þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¡£¸½»þÅÀ¤Ç·ÀÌó²ò¾Ã¤Î¹Í¤¨¤¬¤Ê¤¤¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¡¢¤µ¤é¤Ë°Ê²¼¤Î¤è¤¦¤ËÂ³¤±¤¿¡£
¡Ö¤¿¤È¤¨Èà¤Ë¤ÏÁÛÁü°Ê¾å¤ËÂ¿¤¯¤Î»þ´Ö¤¬É¬Í×¤Ç¤¢¤Ã¤¿¤È¤·¤Æ¤â¡¢²æ¡¹¤Ï¼«Ê¬Ã£¤Î·×²è¤ò¿®¤¸¤Æ¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤¤¯¡£²ÄÇ½À¤È¤·¤Æ¤ÏÆó¤Ä¤Î¤³¤È¤¬¹Í¤¨¤é¤ì¤ë¡£°ì¤Ä¤Ï¡¢·×²è¤¬¾å¼ê¤¯¿Ê¤ß¡¢Èà¤¬¥Ô¥Ã¥Á¾å¤Ç±Æ¶ÁÎÏ¤Î¤¢¤ëÂ¸ºß¤Ë¤Ê¤ì¤ë¾ì¹ç¡£µÕ¤Ë·×²è¤¬µ¡Ç½¤·¤Ê¤«¤Ã¤¿¾ì¹ç¡¢²æ¡¹¤È¥Ý¡¼¥ë¤Ïº£¸å¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÏÃ¤·¹ç¤¦¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¡£¤¿¤À¤·¡¢º£¤Ï¤½¤ÎµÄÏÀ¤Î»þ¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£²æ¡¹¤Ï¡¢²ò·èºö¤ò¸«¤Ä¤±¤ÆÈà¤ò¥Ô¥Ã¥Á¤ËÁ÷¤ê½Ð¤¹¤³¤È¤Ë½¸Ãæ¤·¤Æ¤¤¤ë¡×
²Ì¤¿¤·¤Æ¥Ý¥°¥Ð¤Ï¤«¤Ä¤Æ¤Îµ±¤¤ò¼è¤êÌá¤¹¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤Î¤À¤í¤¦¤«¡£