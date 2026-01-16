À®ÇÏÎí°ì ¡ß ±§Ìî°ÝÀµ¤¬¸ì¤ë¡¢ºä¸µÍµÆó¤È¥É¥é¥ÞÈãÉ¾¤Î¸½ºßÃÏ¡Öºä¸µÍµÆó¤Î¡È°äÅÁ»Ò¡É¤¬»ÞÊ¬¤«¤ì¤·¤Æ¹¤¬¤Ã¤Æ¤ë¡×
¡¡1990Ç¯Âå¤Ë¡ØÅìµþ¥é¥Ö¥¹¥Èー¥êー¡Ù¤Ç¡È¥È¥ì¥ó¥Ç¥£¥É¥é¥Þ¤Î´ú¼ê¡É¤È¤·¤Æ»þÂå¤òÄÏ¤ß¡¢2010Ç¯Âå¤Ë¤Ï¡ØMother¡Ù¡Ø¤½¤ì¤Ç¤â¡¢À¸¤¤Æ¤¤¤¯¡Ù¡Ø¥«¥ë¥Æ¥Ã¥È¡Ù¤Ê¤É¤Çºî²È¤È¤·¤Æ¤ÎÉ¾²Á¤ò³ÎÎ©¡£¤µ¤é¤Ë2020Ç¯Âå¤Ï¡Ø²ÖÂ«¤ß¤¿¤¤¤ÊÎø¤ò¤·¤¿¡Ù¡Ø²øÊª¡Ù¤Ç±Ç²è³¦¤Ç¤âÂ¸ºß´¶¤òÁý¤·¡¢¤¤¤Þ¤äÀ¤³¦Åª¤Ë¤âÃíÌÜ¤µ¤ì¤ëµÓËÜ²È¡¦ºä¸µÍµÆó¡£
¡¡¥É¥é¥ÞÉ¾ÏÀ²È¡¦À®ÇÏÎí°ì¤Ë¤è¤ëºÇ¿·´©¡Øºä¸µÍµÆóÏÀ Ì¤Íè¤ËÀ¸¤¤ë»ä¤¿¤Á¤Ø¤Î¼ê»æ¡Ù¡Êblueprint¡Ë¤Ï¡¢¤½¤ÎËÄÂç¤Ê¥Õ¥£¥ë¥â¥°¥é¥Õ¥£ー¤ò¡È»þ·ÏÎó¤ÇÃ©¤ê¤Ê¤¬¤é¡É¡¢ºä¸µºîÉÊ¤ËÄÌÄì¤¹¤ëÌä¤¤¤ÈÊÑ²½¤òÉÁ¤½Ð¤¹ËÜ³ÊÉ¾ÏÀ½¸¤À¡£
¡¡ËÜ½ñ¤Î´©¹Ô¤òµÇ°¤·¡¢À®ÇÏ¤È±Ç²è¥¸¥ãー¥Ê¥ê¥¹¥È¡¦±§Ìî°ÝÀµ¤¬ÂÐÃÌ¡£¡Øºä¸µÍµÆóÏÀ¡Ù¤Î½ñ¤Êý¤«¤é¡¢SNS°Ê¹ß¤Î»ëÄ°ÂÎ¸³¡¢¥ßー¥È¥¥ー¡¿¥¥ã¥ó¥»¥ë¥«¥ë¥Á¥ãー¤¬ÈãÉ¾¤Ë¤â¤¿¤é¤·¤¿±Æ¶Á¡¢¤½¤·¤Æ¡ÈÏ¢¥É¥é¤ÎÊýË¡ÏÀ¡É¤¬À®Î©¤·¤Ë¤¯¤¯¤Ê¤Ã¤¿¸½ºß¤Þ¤Ç――¤Õ¤¿¤ê¤¬ºä¸µºîÉÊ¤òµ¯ÅÀ¤Ë¡¢¥É¥é¥ÞÈãÉ¾¤Î¡Ö¤¤¤Þ¡×¤ò¸ÀÍÕ¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¯¡£
¡Øºä¸µÍµÆóÏÀ¡Ù¤ÎÀß·×¿Þ
±§Ìî°ÝÀµ¡§À®ÇÏ¤µ¤ó¤Î¡Øºä¸µÍµÆóÏÀ¡Ù¡¢¤Þ¤ºÌÌÇò¤«¤Ã¤¿¤Î¤¬¡¢¤¹¤´¤¯¥Õ¥é¥Ã¥È¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡£¼«Ê¬¤À¤Ã¤¿¤é¹¥¤¤ÊºîÉÊ¤Ë´ó¤Ã¤Æ½ñ¤¤¤Á¤ã¤¦¤È»×¤¦¤ó¤À¤±¤É¡¢ºîÉÊ¤´¤È¤ÎÊ¬ÎÌ¤¬Èæ³ÓÅª¶Ñ°ì¤Ç¡¢É¾²Á¤¬¹â¤¤¡¿¤½¤¦¤Ç¤â¤Ê¤¤¡¢¤ß¤¿¤¤¤Ê¤È¤³¤í¤â´Þ¤á¤ÆÆ±¤¸¥Æー¥Ö¥ë¤ËÃÖ¤¤¤Æ¤ë¡£¤¢¤ì¤Ï¤É¤¦¤¤¤¦°Õ¿Þ¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤«¡©
À®ÇÏÎí°ì¡§¤³¤ÎËÜ¤ÏÌÜ¼¡¤¬¥·¥ó¥×¥ë¤Ç¡¢ºä¸µÍµÆó¤Î·ÐÎò¤ò»þ·ÏÎó½ç¤Ë»Í¾Ï¤ËÊ¬¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Âè°ì¾Ï¤¬¥Ç¥Ó¥åー¤«¤é96Ç¯¤Þ¤Ç¡£ÂèÆó¾Ï¤¬Éüµ¢¸å¤Î2002Ç¯～2009Ç¯¡£Âè»°¾Ï¤¬2010Ç¯～2018Ç¯¡£Âè»Í¾Ï¤¬2020Ç¯～2025Ç¯¡£¤¿¤À¡¢Âè°ì¾Ï¤ÈÂèÆó¾Ï¤Ï·ë²ÌÅª¤Ë¡È¾õ¶·¡É¤È¡ÈÂåÉ½ºî¡É¤ò¹Ê¤Ã¤Æ½ñ¤¯·Á¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£Âè°ì¾Ï¤Ï¡ØÅìµþ¥é¥Ö¥¹¥Èー¥êー¡Ù¤¬¥á¥¤¥ó¤Ç¡¢ÂèÆó¾Ï¤Ï¡Ø»ä¤¿¤Á¤Î¶µ²Ê½ñ¡Ù¤¬Ãæ¿´¡£2010Ç¯°Ê¹ß¤Ï¡¢Ï¢¥É¥é¤ò´ðËÜ²¡¤µ¤¨¤Ä¤Ä¡¢ºÇ¿·ºî¤Î¡ØÊÒ»×¤¤À¤³¦¡Ù¤Þ¤ÇÄÉ¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¡£
±§Ìî¡§¤Ê¤ë¤Û¤É¡¢¤À¤«¤é2010Ç¯°Ê¹ß¤¬¤è¤ê¡ÈÌÖÍåÅª¡É¤Ë¸«¤¨¤ë¡£
À®ÇÏ¡§¤½¤¦¤Ç¤¹¤Í¡£Âè»°¾Ï¤«¤é¤¬ËÜÈÖ¤«¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ½ñ¤»Ï¤á¤Þ¤·¤¿¡£¤¢¤ÈÎ¢»ö¾ð¤ò¸À¤¦¤È¡¢2000Ç¯Âå¤Þ¤Ç¤ÎºîÉÊ¤Ï¡¢ÇÛ¿®¤Ç¸«¤é¤ì¤ë¤â¤Î¤òÍ¥ÀèÅª¤ËÁª¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£¸Å¤¤ºîÉÊ¤À¤È¡¢¥½¥Õ¥È²½¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤â¤Î¤ä¥Ó¥Ç¥ª²½¤Ï¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤±¤ÉDVD²½¤Ï¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤â¤Î¤âÂ¿¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢»ëÄ°¤¬º¤Æñ¤Ê¤â¤Î¤Ï¡¢¤¢¤Þ¤ê¿¼¤¯¤Ï¿¨¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£
±§Ìî¡§µÓËÜ²È¤Î¥Õ¥£¥ë¥â¥°¥é¥Õ¥£ー¤Ã¤Æ¡¢±Ç²è´ÆÆÄ¤È°ã¤Ã¤Æ¡È¸«¤é¤ì¤ë¡¿¸«¤é¤ì¤Ê¤¤¡ÉÌäÂê¤â¶¯¤¤¤Ç¤¹¤è¤Í¡£¼çÂê²Î¤Î¸¢Íø¤È¤«¡¢»öÌ³½ê¤ÎÅÔ¹ç¤È¤«¡¢¤¤¤í¤¤¤íÍí¤à¡£
À®ÇÏ¡§¤Ç¤¹¤Î¤Ç¡¢°ì¾Ï¤ÈÆó¾Ï¤Ï¡Ö¸å¤Ë·Ò¤¬¤ëºîÉÊ¡×¤ò¡¢ÂåÉ½ºî¤È¤·¤ÆÁª¤ó¤À¤È¤¤¤¦´¶¤¸¤Ç¤¹¤Í¡£¼Â¤Ïº£²ó¤Ï¤¢¤Þ¤ê¥Æー¥Þ¤ò¸Ç¤á¤º¤Ë½ñ¤»Ï¤á¤Æ¡¢¥Ç¥Ó¥åーºî¤Î¥ä¥ó¥°¥·¥Ê¥ê¥ªÂç¾Þ¤Îº¢¤«¤é¡È1ËÜ¤º¤Ä½çÈÖ¤Ë¡É½ñ¤¤¤Æ¤¤¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¡£ºä¸µÍµÆó¤¬Ï¢¥É¥é¤Ç¡È°ìÏÃ¤«¤é½ñ¤¤Ê¤¬¤é¡¢ÅÓÃæ¤ÇÏÃ¤¬ÊÑ¤ï¤Ã¤¿¤ê¡¢»×¤ï¤Ì¿ÍÊª¤¬½Ð¤Æ¤¤¿¤ê¡É¤¹¤ë¡¢¤¢¤Î¥é¥¤¥Ö´¶¤ò¡¢ËÜ¤ÎÃæ¤Ç¤âºÆ¸½¤·¤¿¤«¤Ã¤¿¡£
±§Ìî¡§Ì´Ãæ¤Ç½ñ¤¤¤Æ¤¤¤ë¤¦¤Á¤ËÈãÉ¾ÂÐ¾Ý¤Î¥Õ¥©ー¥Þ¥Ã¥È¤Ë°ú¤ÃÄ¥¤é¤ì¤Æ¤¤¤¯¡£¼«Ê¬¤â¿´Åö¤¿¤ê¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
À®ÇÏ¡§°ÊÁ°¡Ø¥Æ¥ì¥Ó¥É¥é¥Þ¥¯¥í¥Ë¥¯¥ë 1990¢ª2020¡Ù¡ÊPLANETS¡Ë¤ò½ñ¤¤¤¿»þ¤â¡¢µÜÆ£´±¶åÏºµÓËÜ¤ÎÂç²Ï¥É¥é¥Þ¡Ø¤¤¤À¤Æ¤ó～Åìµþ¥ª¥ê¥à¥Ô¥Ã¥¯È¸～¡Ù¤¬ÊüÁ÷¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿»þ´ü¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¤É¤ó¤É¤ó¡È¥¯¥í¥Ë¥¯¥ë¡ÊÇ¯Âåµ¡Ë¤Ã¤Ý¤¤½ñ¤Êý¡É¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤À¤«¤éÈãÉ¾¤Î¥Õ¥©ー¥Þ¥Ã¥È¤¬ºîÉÊ¤Ë°ú¤ÃÄ¥¤é¤ì¤ë·¹¸þ¤Ï¶¯¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
±§Ìî¡§¥¥ã¥ê¥¢¤ÎÄ¹¤¤±Ç²è´ÆÆÄ¤Ç1ºý½ñ¤¯¤È¡¢¤¿¤Ö¤ó¤Þ¤¿°ã¤¦¡È°ú¤ÃÄ¥¤é¤ìÊý¡É¤¬¤¢¤ë¤ó¤Ç¤·¤ç¤¦¤Í¡£¤½¤ó¤ÊÂçÊÑ¤½¤¦¤ÊËÜ¤ò½ñ¤¯¤Ê¤ó¤Æ¡¢¹Í¤¨¤¿¤¯¤â¤Ê¤¤¤±¤É¡Ê¾Ð¡Ë¡£
À®ÇÏ¡§¤¿¤À¡¢½çÈÖ¤Ë½ñ¤¤¤Æ¤¤¤¯¤È¡¢µÕ¤Ë¼«Ê¬¤Î´Ø¿´¤¬¤É¤³¤Ë¤¢¤ë¤«¤¬Ïª¹ü¤ËÉ½¤ì¤Þ¤¹¤Í¡£ÆÉ¤ßÊÖ¤¹¤È¡Ø²ÖÂ«¤ß¤¿¤¤¤ÊÎø¤ò¤·¤¿¡Ù¤È¤«¡¢±Ç²è¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤«¤é¤Î¾Ï¤Ï¡ÖºîÉÊ¤½¤Î¤â¤Î¡×¤è¤ê¡Ö¤É¤¦¸ì¤é¤ì¤¿¤«¡×¤ÎÏÃ¤Ë¤Ê¤ê¤¬¤Á¤Ç¡¢¼«Ê¬¤ÇÆÉ¤ó¤Ç¤¤¤Æ¡Ö°¦¾ð¤¬¤Ê¤¤½ñ¤Êý¤À¤Ê¤¡¡×¤È»×¤¦ÉôÊ¬¤¬¤¢¤ë¡£ºîÉÊ¤¬¤É¤¦¸ì¤é¤ì¤¿¤«¤òÁ´Éô²ó¼ý¤·½Ð¤¹¤È¥¥ê¤¬¤Ê¤¤¤·¡¢¡Ö¤³¤ÎËÜ¤Ç¤ä¤ë¤Ù¤¤³¤È¤«¡©¡×¤È»×¤Ã¤Æ¡¢¤¢¤¨¤ÆÎ®¤·¤¿¤È¤³¤í¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¥È¥ì¥ó¥Ç¥£¤ÎºÆÆÉ¤È¡¢¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¤Î°ø²Ì
±§Ìî¡§²áµî¤Îºä¸µºîÉÊ¤ò´ÑÄ¾¤·¤Æ¿·¤¿¤Ëµ¤¤Å¤¤¤¿¤³¤È¤âÂ¿¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤«¡©
À®ÇÏ¡§¡ØÆ±¡¦µé¡¦À¸¡Ù¤ä¡ØÅìµþ¥é¥Ö¥¹¥Èー¥êー¡Ù¤È¤¤¤Ã¤¿½é´ü¤ÎºîÉÊ¤Ïº£´Ñ¤ë¤ÈÌÌÇò¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤Í¡£¥Ð¥Ö¥ëËö´ü¤ÎÅìµþ¤Î¶õµ¤¤Ë°µÅÝ¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£¥Æ¥ì¥Ó¥É¥é¥Þ¤Ï¡È¾ÞÌ£´ü¸Â¤¬ÀÚ¤ì¤ë¤Î¤¬Áá¤¤¡É¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡£90Ç¯Âå¤Î¥É¥é¥Þ¤ò2000Ç¯¤Ë´Ñ¤ë¤È¸Å¤¯´¶¤¸¤ë¡£¤Ç¤â20Ç¯·Ð¤Ä¤È¡¢±ÇÁü¤ËÊÌ¤Î°ÕÌ£¤¬À¸¤Þ¤ì¤ë¡£
±§Ìî¡§¥Î¥¹¥¿¥ë¥¸ー¾ÃÈñ¤È¤·¤Æ¤âµ¡Ç½¤·»Ï¤á¤ë¡£90Ç¯ÂåÁ°È¾¤ÎÅìµþ¤Î¶õµ¤¤ò¡¢È¢¤äÇÛ¿®¤Ç¤Þ¤È¤á¤Æ´Ñ¤ëÂÎ¸³¤Ã¤Æ¡¢È¾Ê¬¡È¥¿¥¤¥à¥Þ¥·¥ó¡É¤Ç¤¹¤«¤é¤Í¡£
À®ÇÏ¡§ºÇ¸å¾Ï¤Ï¡Ö¼ê»æ¡×¤ÎÏÃ¤ÇÄù¤á¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢ÀÎ¤Î¥É¥é¥Þ¤Ã¤Æ²áµî¤«¤éÆÏ¤¤¤¿¼ê»æ¤ß¤¿¤¤¤Ê¤È¤³¤í¤¬¤¢¤ë¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£¡£¡£
±§Ìî¡§°ìÊý¤Ç¡¢ºä¸µÍµÆó¤Ã¤Æ¡È¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¤Î¿Í¡É¤Ç¤â¤¢¤ë¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡£10Âå¤Ç¥ä¥ó¥°¥·¥Ê¥ê¥ªÂç¾Þ¤Ç¥Ç¥Ó¥åー¤·¤Æ¡¢¡ØÅìµþ¥é¥Ö¥¹¥Èー¥êー¡Ù¤Ç¹ñÌ±Åª¥Ò¥Ã¥È¤òÈô¤Ð¤·¤Æ¡£2010Ç¯Âå¤ËÆþ¤ë¤Þ¤Ç¤Ï¡¢Îã³°Åª¤ËÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó¤Ç¤Î¡Ø¥ê¥âー¥È¡Ù¤ÈTBS¤Ç¤Î¡ØÎÄ´ñÅª¤ÊÈà½÷¡Ù¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤±¤É¡¢¡È¤Û¤Ü¥Õ¥¸¤Îºî²È¡É¤À¤Ã¤¿¡£
À®ÇÏ¡§¤½¤¦¤Ç¤¹¤Í¡£ºä¸µ¤µ¤ó¤â¡Ö¤È¤ó¤Í¤ë¤º¤Ë²ñ¤¤¤¿¤¯¤Æ¤³¤ÎÀ¤³¦¤ËÆþ¤Ã¤¿¡×¤È¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤·¡£80Ç¯Âå¤Î¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥ÓÊ¸²½¤ÎÂÎ¸½¼Ô¤È¤·¤Æ½Ð¤Æ¤¤¿ºî²È¤Ç¤â¤¢¤ë¡£
±§Ìî¡§¤À¤«¤é¤³¤½¡¢À®ÇÏ¤µ¤ó¤¬¡Ö¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥ÓÌäÂê¤¬²áÇ®¤·¤Æ¤¿º¢¤Ë½ñ¤»Ï¤á¤¿¡×¤Ã¤Æ¸À¤Ã¤Æ¤¿¤Î¤¬¡¢Ì¯¤Ë»É¤µ¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¤«¤Ä¤Æºä¸µ¤È»Å»ö¤·¤Æ¤¤¤¿¥×¥í¥Ç¥åー¥µー¤ÎÌ¾Á°¤¬¤¤¤Þ¤ÏÊÌ¤ÎÊ¸Ì®¤Ç½Ð¤Æ¤¯¤ë¡¢¤ß¤¿¤¤¤Ê¡£²ñ¼Ò¤¬¡È¤«¤Ä¤Æ¤Î¥È¥Ã¥×¡É¤òÁÊ¤¨¤ë¡¢¤ß¤¿¤¤¤ÊÏÃ¤â´Þ¤á¤Æ¡¢¤¢¤ì¤Ï¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¤¬¼«¼Ò¤Î²áµî¤ò¤¹¤Ù¤ÆÈÝÄê¤¹¤ë¹Ô°Ù¤Î¤è¤¦¤Ë¤â¸«¤¨¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡£¤Ç¤âÈéÆù¤Ê¤³¤È¤Ë¡¢¡ØÌäÂê¤Î¤¢¤ë¥ì¥¹¥È¥é¥ó¡Ù¡Ê2015Ç¯¡Ë¤ß¤¿¤¤¤Ê¡¢¤¢¤ë¼ï#MeToo¤ÎÀè¼è¤ê¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤¤¿¤Î¤â¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¤Ç¤ÎºîÉÊ¤À¤Ã¤¿¡£
À®ÇÏ¡§¤¢¤Î½ª¤ï¤êÊý¡¢¥¥ã¥ó¥»¥ë¥«¥ë¥Á¥ãー¤ÎÀè¶î¤±¤Ã¤Ý¤µ¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤è¤Í¡£Åö»þ¤Ï»¿ÈÝ¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤·¡¢¡Ø¥«¥ë¥Æ¥Ã¥È¡Ù¤ä¡Ø²ÖÂ«¡Ù¤ß¤¿¤¤¤ÊÀ¹¤ê¾å¤¬¤ê¤Ë¤Ï¤Ê¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¤À¤±¤É¶áÇ¯¤Ï¡Öº£¤Î»þÂå¤Ëµ¯¤³¤Ã¤Æ¤¤¤ëÌäÂê¤òÀè¶î¤±¤ÆÉÁ¤¤¤Æ¤¤¤¿¥É¥é¥Þ¡×¤È¤·¤Æ°ú¤¹ç¤¤¤Ë½Ð¤µ¤ì¤ë¥±ー¥¹¤¬Áý¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤Í¡£
ºä¸µÍµÆó¤Î±Æ¶ÁÎÏ
±§Ìî¡§¤¿¤ÀËÍ¤Ï¡¢2015Ç¯¤Ë¥ê¥¢¥ë¥¿¥¤¥à¤Ç´Ñ¤ÆÉ¾²Á¤ò¤·¤Æ¤¿Î©¾ì¤«¤é¤¹¤ë¤È¡¢10Ç¯·Ð¤Ã¤¿¤¤¤Þ¡¢¤¢¤¢¤¤¤¦ºîÉÊ¤ò¥Õ¥£¥¯¥·¥ç¥ó¤È¤·¤ÆÌµ¼Ùµ¤¤Ë³Ú¤·¤á¤¿»þÂå¤¬²û¤«¤·¤¤¤È¤¤¤¦´¶³Ð¤â¤¢¤ë¡£
¡¡ºä¸µ¤¬¤½¤Î¸å¡¢¡ÈÃËÀ¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤Î¸¶ºá¡É¤ß¤¿¤¤¤Ê¥Æー¥Þ¤Ë¤â¶á¤Å¤¤Ê¤¬¤é¡¢ºÇ¶á¤Ï¤½¤³¤«¤éÎ¥¤ì¤Æ¤¤¤¯Î®¤ì¤¬¡¢2010Ç¯Âå°Ê¹ß¤ÎÃæ¤Ë¸«¤¨¤ëµ¤¤¬¤¹¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£¼«Ê¬¤Ï¤½¤¦¤¤¤¦É÷Ä¬¤ËÈ¿ÂÐ¤ÎÎ©¾ì¤Ç¤¹¤¬¡¢ºî²È¤ÎÅö»ö¼ÔÀ¤¬²áÅÙ¤ËÌä¤ï¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ë¤È¡¢ÃæÇ¯ÃËÀ¤ÏºÇ½ªÅª¤Ëºî²È¼«¿È¤Ë¿Ï¤¬¸þ¤¯¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¡£ºä¸µ¼«¿È¡¢Î®¹Ôºî²È¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤ò¼«Ç§¤·¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢¤¢¤Îº¢¤Î¡È¼Ò²ñÇÉ¡ÉÅª¤ÊºîÉÊ¤Ï¤½¤Î¸å¤Ë¥Õ¥©¥í¥ïーÅª¤ÊºîÉÊ¤¬ÍôÂ¤¤µ¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿»þÅÀ¤Ç¡¢¼«Ê¬¤ÎÌò³ä¤Ï½ª¤ï¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦Ç§¼±¤¬¤¢¤Ã¤¿¤ó¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
À®ÇÏ¡§ºä¸µ¤µ¤ó¤Î¥É¥é¥Þ¤Ã¤ÆÀè¶îÅª¤Ç¡¢¡ØMother¡Ù～¡ØÌäÂê¤Î¤¢¤ë¥ì¥¹¥È¥é¥ó¡Ù～¡Ø¤¤¤Ä¤«¤³¤ÎÎø¤ò»×¤¤½Ð¤·¤Æ¤¤Ã¤Èµã¤¤¤Æ¤·¤Þ¤¦¡Ù¤Çºä¸µ¤µ¤ó¤¬³ÎÎ©¤·¤¿¼Ò²ñÇÉ¥É¥é¥Þ¤Î¥Õ¥©ー¥Þ¥Ã¥È¤¬¡¢º£¤Î¥É¥é¥Þ¤Î¥¹¥¿¥ó¥Àー¥É¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¼ÂºÝ¡¢2025Ç¯¤Î¥Æ¥ì¥Ó¥É¥é¥Þ¤Ï¡¢ºä¸µÍµÆó¤Î±Æ¶Á¤ò´¶¤¸¤ëºîÉÊ¤¬¤È¤Æ¤âÂ¿¤¯¤Æ¡£ÂçÀÐÀÅ¤Î¡Ø¤·¤¢¤ï¤»¤Ê·ëº§¡Ù¤Ï¾¾¤¿¤«»Ò¼ç±é¤Ç¡Ø¥«¥ë¥Æ¥Ã¥È¡Ù¤È¡ØÂçÆ¦ÅÄ¤È¤ï»Ò¤È»°¿Í¤Î¸µÉ×¡Ù¤Î¥»¥ó¥¹¤ò¼«³ÐÅª¤Ë¼è¤êÆþ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤·¡¢¥¹¥¯ー¥ë¥í¥¤¥äー¤ÎÊÛ¸î»Î¤ò¼ç¿Í¸ø¤Ë¤·¤¿¡ØËÍÃ£¤Ï¤Þ¤À¤½¤ÎÀ±¤Î¹»Â§¤òÃÎ¤é¤Ê¤¤¡Ù¤â¡¢¡Ø»ä¤¿¤Á¤Î¶µ²Ê½ñ¡Ù¤Î±äÄ¹Àþ¤Ë¤¢¤ëºîÉÊ¤À¤È¸À¤¨¤Þ¤¹¤·¡Ø¤¸¤ã¤¢¡¢¤¢¤ó¤¿¤¬ºî¤Ã¤Æ¤ß¤í¤è¡Ù¤â¡ØºÇ¹â¤ÎÎ¥º§¡Ù¤Î¥Æー¥Þ¤ò°ú¤·Ñ¤¤¤ÀºîÉÊ¤À¤È¸À¤¨¤ë¡£»ëÄ°Î¨¤È¤¤¤¦É¾²Á¼´¤Ç¤Ï¡ØÅìµþ¥é¥Ö¥¹¥Èー¥êー¡Ù°Ê³°¤ÏÂç¥Ò¥Ã¥Èºî¤È¤Ï¸À¤¨¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢º£¤Îºî¤ê¼ê¤ËÍ¿¤¨¤¿±Æ¶Á¤Ï¤È¤Æ¤âÂç¤¤¤¡£
±§Ìî¡§À¤´ÖÅª¤ÊÉ¾²Á¤Ç¤¤¤¦¤È¡¢ÆÃ¤Ë¶áÇ¯¤Ïºä¸µÍµÆó¤Î¡È»³ÅÄÂÀ°ì²½¡É¤¬¿Ê¹Ô¤·¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Êµ¤¤¬¤·¤Æ¤¤¤Æ¡£»³ÅÄÂÀ°ì¤Î¥É¥é¥Þ¤Ã¤Æ¡¢¥Æ¥ì¥Ó¤Ë½Ð»Ï¤á¤¿¤Ð¤«¤ê¤Î¥¦¥Ã¥Á¥ã¥ó¥Ê¥ó¥Á¥ã¥ó¤¬¤¢¤ÎÆÈÆÃ¤Ê²ñÏÃ¤Î´Ö¹ç¤¤¤ò¥Í¥¿¤Ë¤¹¤ë¤è¤¦¤Ê¥ì¥Ù¥ë¤Çµ¹æ²½¤·¤Æ¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¡£ºä¸µ¤â¡¢¤¢¤Î¥¢¥Õ¥©¥ê¥º¥à¤òÂ¿ÍÑ¤·¤¿²ñÏÃ¤ò¤Á¤ç¤Ã¤È¿¿»÷¤¿¤À¤±¤Ç¡Öºä¸µ¤Ã¤Ý¤¤¡×¤Ã¤Æ¸À¤ï¤ì¤ë¤è¤¦¤Ê¸½¾Ý¤¬µ¯¤¤Æ¤ë¡£¤Ç¤â¤½¤ì¤Ã¤Æ¡¢ºî¼ÔËÜ¿Í¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï¹¹¿·¤µ¤ì¤Ê¤¤¥¤¥áー¥¸¤Ç¸ÇÄê¤µ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦ÉÔ¹¬¤Ç¤â¤¢¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¡£2010Ç¯ÂåÁ°È¾¤ÎºîÉÊ¤Î¡È¼Ò²ñÇÉ¡É¥¤¥áー¥¸¤¬¡¢¤½¤Î¸å±Ç²è¤Ç²¿ºî¤â¥Ò¥Ã¥È¤ò½Ð¤·¤Æ¤ë¤Î¤Ë¡¢10Ç¯°Ê¾å·Ð¤Ã¤Æ¤â°ìÉô¤Ç¹¹¿·¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤Î¤âµ¤¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤Í¡£
ºä¸µÍµÆó¤Ï¡È±Ç²è¤Îµð¾¢¡É¤Ë¤Ê¤Ã¤¿
À®ÇÏ¡§±Ç²è¥¸¥ãー¥Ê¥ê¥¹¥È¤Î±§Ìî¤µ¤ó¤«¤é¸«¤Æ¡¢±Ç²è¤Ë¤ª¤±¤ëºä¸µÍµÆó¤Ï¡¢¤É¤Î¤è¤¦¤ÊÂ¸ºß¤Ç¤¹¤«¡£
±§Ìî¡§¤¤¤Þºä¸µ¤Î¼´Â¤Ï±Ç²è¤Ë¤Ê¤ê¤Ä¤Ä¤¢¤ë¡£¤¤Ã¤«¤±¤Ï¡Ø²ÖÂ«¤ß¤¿¤¤¤ÊÎø¤ò¤·¤¿¡Ù¤Ç¡¢¥¤¥ó¥Ç¥£¥Ú¥ó¥Ç¥ó¥È´ó¤ê¤ÎºÂÁÈ¤Ç¤¢¤ì¤À¤±¤Î¥Ò¥Ã¥È¤ò½Ð¤·¤¿¤Î¤âÂç¤¤¤¤·¡¢¤µ¤é¤Ë¡Ø²øÊª¡Ù¤Ç¥«¥ó¥Ì¤ÎµÓËÜ¾Þ¤Þ¤Ç³Í¤Ã¤Æ¤ë¡£¥ä¥ó¥°¥·¥Ê¥ê¥ªÂç¾Þ¤«¤é¥«¥ó¥Ì¤Þ¤Ç¹Ô¤¯¤Ã¤Æ¡¢¥Æ¥ì¥Ó¥É¥é¥Þ½Ð¿È¤ÎµÓËÜ²È¤Ë¤È¤Ã¤ÆÁ°Îã¤Î¤Ê¤¤¡ÈÃ£À®¡É¤Ç¤¹¤è¤Í¡£
À®ÇÏ¡§¤¿¤À¡¢±Ç²è¤Ç¤Ï¡¢Ï¢¥É¥é¤ÇÇÝ¤Ã¤¿ÊýË¡ÏÀ¤¬»È¤¨¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤ë¡£ÀÎ¤ß¤¿¤¤¤Ë¡Ö»£¤ê¤Ê¤¬¤é½ñ¤¯¡×¡ÖÈ¿±þ¤ò¼õ¤±¤ÆÊý¸þ¤òÄ´À°¤¹¤ë¡×¤¬¡¢SNS¤ÎÈ¿±þ¤¬Ìµ¸Â¤Ë¤¢¤ë´Ä¶¤È¡¢Æ¯¤Êý²þ³×¤Ç¡È¥®¥ê¥®¥ê¤Þ¤Ç»£¤ë¡É¤¬µö¤µ¤ì¤Ê¤¤´Ä¶¤ÇÆñ¤·¤¯¤Ê¤Ã¤¿¡£¤½¤Î¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤Ç¡¢±Ç²è¤Ç¤ÎÂç¥Ò¥Ã¥È¤È¥«¥ó¥Ì¤Ç¤Î¼õ¾Þ¤¬½Å¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤ÏÉ¬Á³¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
±§Ìî¡§¤·¤«¤âºä¸µËÜ¿Í¤¬¡¢±Ç²è¤À¤È¼ç¿Í¸øÀßÄê¤è¤ê²¼¤Î10Âå¤Ë¤Þ¤ÇÆÏ¤¯¤È¤¤¤¦¼Â´¶¤ò¡Ø²ÖÂ«¡Ù¤ÇÆÀ¤¿¡¢¤ß¤¿¤¤¤ÊÏÃ¤â¤·¤Æ¤ë¡£¥Æ¥ì¥Ó¤Ç20Âå¤ÎÎø°¦¥É¥é¥Þ¤¬À®Î©¤·¤Ë¤¯¤¤»þÂå¤Ë¡¢±Ç²è¤Ç¤½¤³¤òÀ®Î©¤µ¤»¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡£
À®ÇÏ¡§°ìÊý¤Ç2025Ç¯¤Ï¡Ø¥Õ¥¡ー¥¹¥È¥¥¹ 1ST KISS¡Ù¤È¡ØÊÒ»×¤¤À¤³¦¡Ù¤È¤¤¤¦ÆóËÜ¤Î±Ç²è·à¾ì¸ø³«¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢ËÍ¤Ï¡ØÊÒ»×¤¤À¤³¦¡Ù¤Ë´Ø¤·¤Æ¤Ï¡¢¸·¤·¤á¤Ë½ñ¤¤Þ¤·¤¿¡£ºä¸µÍµÆó¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï½¸ÂçÀ®¤È¸À¤¨¤ëºîÉÊ¤À¤½¤¦¤Ç¤¹¤¬¡¢ËÍ¤Ïºä¸µºîÉÊ¤ò¡¢²Ã³²¡¿Èï³²¤ä¡ÈÂ¾¼Ô¡É¤ÎÂ¦¤Ë¤É¤¦¸þ¤¹ç¤¦¤«¤Ç¸«¤Æ¤¤¿¡£¡ØÊÒ»×¤¤À¤³¦¡Ù¤Ç¤â¡¢²Ã³²¼Ô¤Ë²ñ¤¤¤Ë¹Ô¤¯Å¸³«¤¬»Ï¤Þ¤Ã¤¿½Ö´Ö¤Ë¡Ö¤¹¤´¤¤¤³¤È¤¬»Ï¤Þ¤ë¡×¤È»×¤Ã¤¿¤Î¤Ë¡¢ÂÐÖµ¤¬²óÈò¤µ¤ì¤ë¡£Æ¨¤²¤é¤ì¤¿´¶¤¸¤¬¤·¤¿¡£
±§Ìî¡§ËÍ¤Ï¡¢ºä¸µ¤Ë¡ÈÀ¯¼£Åª¤ÊÀµ¤·¤µ¡É¤òµá¤á¤ë¤³¤È¼«ÂÎ¤¬¥º¥ì¤Æ¤ë¤È¤â»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡£ºä¸µ¤Ã¤Æ¡¢Ìä¤¤¤ÏÅê¤²¤ë¤±¤ÉÅú¤¨¤ò½Ð¤¹¥¿¥¤¥×¤¸¤ã¤Ê¤¤¡£¡ØÌäÂê¤Î¤¢¤ë¥ì¥¹¥È¥é¥ó¡Ù¤Ç¤¹¤é¤½¤¦¡£¤À¤«¤é¡Ö¤³¤³¤¬Àµ¤·¤¯¤Ê¤¤¡ª¡×¤À¤±¤ÇÈÝÄê¤·¤Æ¤¤¤ë¸ÀÀâ¤ËÀÜ¤¹¤ë¤È¡¢¼Ò²ñ¤ÎÉÂ¤Î¤è¤¦¤Ë¸«¤¨¤ë»þ¤â¤¢¤ë¡£¤³¤³¿ôÇ¯¤Û¤ó¤È¤ËÂ¿¤¤¤Î¤¬¡¢¡ÈÀ¯¼£Åª¤ÊÀµ¤·¤µ¡¿Àµ¤·¤¯¤Ê¤µ¡É¤ÇºîÉÊ¤ò¸ì¤Ã¤¿µ¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤ë¿Í¡£±Ç²è¤Ç¤â¤½¤¦¤¤¤¦·¹¸þ¤Ï¤¢¤ë¤±¤É¡¢¥É¥é¥Þ¤ÏÈãÉ¾¤Î¥×¥ì¥¤¥äー¤¬¸Â¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤È¤½¤ÎÎò»Ë¤¬Àõ¤¤Ê¬¡¢¥×¥í¤Î¸ÀÀâ¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤âÉ¾²Á¼´¤¬¤½¤³¤Ë¼ýÂ«¤·¤ä¤¹¤¤µ¤¤¬¤·¤Þ¤¹¡£
À®ÇÏ¡§¡ÈÀ¯¼£Åª¤ÊÀµ¤·¤µ¡¿Àµ¤·¤¯¤Ê¤µ¡É¤À¤±¤ÇºîÉÊ¤ÎÉ¾²Á¤¬º¸±¦¤µ¤ì¤ë·¹¸þ¤Ï¶¯¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤è¤Í¡£¤¿¤À¡¢ËÍ¤¬¸À¤¤¤¿¤¤¤Î¤Ï¡ÈÀ¯¼£Åª¤ÊÀµ¤·¤µ¡É¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤¸¤ã¤Ê¤¯¡¢ºä¸µÍµÆó¤¬²áµî¤Ë·¡¤Ã¤Æ¤¤¿¥Æー¥Þ¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢º£²ó¤Ï·¡¤êÀÚ¤Ã¤Æ¤Ê¤¤¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¡¢¤È¤¤¤¦ÏÃ¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡£¤½¤ì¤Ï¤ª¤½¤é¤¯¸½¼Â¤ÎÈ¿±Ç¤Ç¤¢¤ê¡¢ÀÐ°æÍµÌé´ÆÆÄ¤Î¡Ø·î¡Ù¤Î¤è¤¦¤Ê¡¢¸½¼Â¤ÎÈÈºá¤ò°·¤Ã¤¿±Ç²è¤ò´Ñ¤Æ¤â¡¢¼Ò²ñ¤Îµ¾À·¼Ô¤«ÆÀÂÎ¤ÎÃÎ¤ì¤Ê¤¤¥â¥ó¥¹¥¿ー¤«¤ÎÎ¾¶Ë¤ÎÉÁ¤Êý¤·¤«¤Ç¤¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡ÖÈÈºá¼Ô¤ÎÆâÌÌ¤ò·¡¤ê²¼¤²¤ë¡×¤È¤¤¤¦¹Ô°Ù¼«ÂÎ¤¬´÷Èò¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ë´¶¤¸¤Þ¤¹¡£¡Ø¤½¤ì¤Ç¤â¡¢À¸¤¤Æ¤æ¤¯¡Ù¤¬·æºî¤È¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢ÎÄ´ñ»¦¿ÍÈÈ¤ÎÆâÌÌ¤È¤¤¤¦Æñ¤·¤¤ÎÎ°è¤ËÆ§¤ß¹þ¤³¤¦¤È¤·¤¿¤«¤é¤Ç¡¢¡È¶á¤Å¤³¤¦¤È¤·¤Æ¤â¶á¤Å¤¯¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Ê¤¤¸Â³¦¡É¤Þ¤Ç¸þ¤¹ç¤ª¤¦¤È¤·¤¿¤³¤È¤Ë°ÕÌ£¤¬¤¢¤ëºîÉÊ¤À¤Ã¤¿¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¡£¤À¤«¤é¤³¤½¡Øºä¸µÍµÆóÏÀ¡Ù¤Ç¤Ï¡¢¡Ø¤½¤ì¤Ç¤â¡¢À¸¤¤Æ¤æ¤¯¡Ù°Ê¹ß¤ÎºîÉÊ¤Ç»¦¿ÍÈÈ¤È¤¤¤¦Â¾¼Ô¤È¤É¤¦ÉÁ¤¤¤Æ¤¤¿¤«¤òÄÉ¤Ã¤Æ¤¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡ØÊÒ»×¤¤À¤³¦¡Ù¤Ç¤Ï¸þ¤¹ç¤¦¤³¤È¼«ÂÎ¤òÊü´þ¤·¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ë¸«¤¨¤Æ¡¢ÈãÈ½Åª¤Ë½ñ¤¤Þ¤·¤¿¡£
±§Ìî¡§¤Ê¤ë¤Û¤É¡£ÈÈºá¼Ô¤òÃ±¤Ê¤ëÁÇºà¤È¤·¤Æ»È¤Ã¤Á¤ã¥À¥á¡¢¤Ã¤Æ´¶³Ð¤Ï¤ï¤«¤ê¤Þ¤¹¡£
ÈãÉ¾¤Ï¡ÈÎò»Ë¡É¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¯
±§Ìî¡§¥É¥é¥ÞÈãÉ¾¤ÎÏÃ¤ËÌá¤¹¤È¡¢À®ÇÏ¤µ¤ó¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤Ç¤â´ðËÜ¡¢¥×¥é¥¤¥à¥¿¥¤¥à¤Î¥É¥é¥Þ¤Ï°ìÄÌ¤ê¸«¤Æ¤ë¤ï¤±¤Ç¤¹¤è¤Í¡©¡¡¤½¤ì¤Ë²Ã¤¨¤Æº£¤ÏÇÛ¿®¸ÂÄê¤â¤¢¤ë¤·¡¢³¤³°¤Î¥Æ¥ì¥Ó¥·¥êー¥º¤â¤¢¤ë¤·¡¢¤â¤¦¥¥ê¤¬¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤è¤Í¡£
À®ÇÏ¡§¥¥ê¤¬¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£Î®ÀÐ¤ËËÍ¤âËè¥¯ー¥ëÁ´¤Æ¤Î¥É¥é¥Þ¤òÄÉ¤¤¤«¤±¤ë¤³¤È¤Ï¤Ç¤¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¤·¡£¤ª¤½¤é¤¯¡¢ËÍ¤¬¥É¥é¥ÞÈãÉ¾¤òÂ³¤±¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¡¢¥È¥ì¥ó¥Ç¥£¥É¥é¥Þ°Ê¹ß¤ÎÎò»Ë¤ò½ñ¤¤¤Æ¤ë´¶³Ð¤¬¤¢¤ë¤«¤é¤À¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¤è¡£10Ç¯¸å¡¢20Ç¯¸å¤Ë¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¤È¤¤Ë¡Ö¥Æ¥ì¥Ó¥É¥é¥Þ¤Ç²¿¤¬µ¯¤¤Æ¤¿¤«¡×¤òµÏ¿¤·¤Æ¤ª¤¤¿¤¤¤È¤¤¤¦¤«¡£¥È¥ì¥ó¥Ç¥£¥É¥é¥Þ¤Î»þÂå¤À¤Ã¤ÆÅö»þ¤Ï¥Ü¥í¥¯¥½¤Ë¸À¤ï¤ì¤Æ¤¿¤±¤É¡¢Ä¹¤¯Â³¤±¤ÐÎò»Ë¤Ë¤Ê¤ë¤·¡¢¤½¤³¤«¤éºä¸µÍµÆó¤Î¤è¤¦¤Êºî²È¤¬½Ð¤Æ¤¤¿¤ï¤±¤Ç¡¢¤½¤¦¤¤¤Ã¤¿¥É¥é¥Þ»Ë¤òµÏ¿¤È¤·¤Æ»Ä¤·¤Æ¤ª¤¤¿¤¤¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤Ï¾ï¤Ë¤¢¤ë¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
±§Ìî¡§¤¿¤À¡¢¤¤¤Þ³¤³°¤Î¥Æ¥ì¥Ó¥·¥êー¥º¤â¡È¥Ôー¥¯TV¡É¤Î»þÂå¤¬½ª¤ï¤Ã¤Æ¡¢Ä¹´ü¥·¥êー¥º¤¬¹½Â¤Åª¤ËÀ®¤êÎ©¤Á¤Ë¤¯¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¡¢¥ê¥ß¥Æ¥Ã¥É¥·¥êー¥º¤¬¼çÎ®¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¿¡£Á´ÂÎÅª¤Ë¤ª¶â¤â²ó¤é¤Ê¤¯¤Ê¤ê¤Ä¤Ä¤¢¤ë¡£¤½¤ì¤È¤Ï¤Þ¤Ã¤¿¤¯°ã¤¦¥ì¥Ù¥ë¤Ç¤¹¤¬¡¢¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¤â¥É¥é¥Þ¤ÎÍ½»»¤òÂçÉýºï¸º¤¹¤ë¤ÈÊóÆ»¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤·¡¢ÆüËÜ¤ÎÌ±Êü¥É¥é¥Þ¤âÁêÅö¸·¤·¤¤»þÂå¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¤è¤Í¡£
À®ÇÏ¡§¤¿¤·¤«¤ËÀ©Ìó¤Ï¤É¤ó¤É¤ó¸·¤·¤¯¤Ê¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤¬¿·¿ÍµÓËÜ²È¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï¥Á¥ã¥ó¥¹¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£º£¤Î¥Æ¥ì¥Ó¥É¥é¥Þ¤Ï2022Ç¯¤Ë¿·¿ÍµÓËÜ²È¤À¤Ã¤¿À¸ÊýÈþµ×¤¬¡Øsilent¡Ù¤ò¥Ò¥Ã¥È¤µ¤»¤Æ°Ê¹ß¡¢¿·¿ÍµÓËÜ²È¤Ë¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¤ÎÏ¢Â³¥É¥é¥Þ¤ò½ñ¤«¤»¤è¤¦¤È¤¤¤¦µ¡±¿¤¬À¹¤ê¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢ºä¸µÍµÆó¤äÌîÅç¿»Ê¤¬¥ä¥ó¥°¥·¥Ê¥ê¥ªÂç¾Þ¤«¤é½Ð¤Æ¤¤ÆÏ¢Â³¥É¥é¥Þ¤ò½ñ¤¤¤Æ¤¤¤¿»þ¤Î¾õ¶·¤¬Ìá¤Ã¤Æ¤¤Æ¤¤¤ë¡£¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¥É¥é¥Þ¤Ï¼ã¤¤¿Í¤¬½ñ¤¯¤Î¤¬°ìÈÖ¤¤¤¤¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¡£¡ØÅìµþ¥é¥Ö¥¹¥Èー¥êー¡Ù¤¬ÌÌÇò¤«¤Ã¤¿¤Î¤â¡¢ÅÐ¾ì¿ÍÊª¤È½ñ¤¼ê¤ÎÇ¯Îð¤¬¶á¤«¤Ã¤¿¤«¤é¤Ç¤¹¤·¡£¶áÇ¯¤Ï¡¢ºä¸µÍµÆó¤Î¼þÊÕ¤«¤é¤â¡¢¶µ¤¨»Ò¤ä±Æ¶Á¤ò¼õ¤±¤¿¼ã¼êµÓËÜ²È¤¬Â¿¿ô¥Ç¥Ó¥åー¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¼Ò²ñÇÉÅª¥É¥é¥Þ¤ÎÎ®¤ì¤Ï¡Ø¸×¤ËÍã¡ÙÅù¤ÎºîÉÊ¤Ë±Æ¶Á¤òÍ¿¤¨¤Æ¤ª¤ê¡¢²ñÏÃ·à¤Î³Ú¤·¤µ¤Ï¼ã¤¤½ñ¤¼ê¤¬·Ñ¾µ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤Ç¤¹¤Î¤Ç¡¢ºä¸µÍµÆó¤Î¡È°äÅÁ»Ò¡É¤¬»ÞÊ¬¤«¤ì¤·¤Æ¹¤¬¤Ã¤Æ¤ë´¶¿¨¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
±§Ìî¡§¤Ç¤â¥É¥é¥Þ¤ÎÌ¤Íè¤ÏÌÀ¤ë¤¤¤Î¤«¤È¸À¤ï¤ì¤ë¤È¡¢ÀµÄ¾¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¤Ê¡£ÆÃ¤ËÎø°¦¥É¥é¥Þ¤Ë´Ø¤·¤Æ¤Ï¡¢Îø°¦¥ê¥¢¥ê¥Æ¥£¥·¥çー¤Ë´°Á´¤Ë¿©¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¾õ¶·¤¬Â³¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤â¤½¤â5Ç¯¸å¤ä10Ç¯¸å¡¢Ì±Êü¥Æ¥ì¥Ó¶É¤¬¤É¤¦¤Ê¤Ã¤Æ¤ë¤Î¤«¡¢¤Ã¤ÆÏÃ¤Ë¤â¤Ê¤Ã¤Æ¤¤Á¤ã¤¤¤Þ¤¹¤¬¡£
À®ÇÏ¡§¤½¤ì¤Ç¤â¡¢¤³¤Î1～2Ç¯¤Ï¤Ê¤ó¤È¤«»Ä¤ë¤À¤í¤¦¤·¡¢¿·¤·¤¤ºÍÇ½¤ÏÁý¤¨¤Æ¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£ºä¸µ¤µ¤ó¤¬¥Æ¥ì¥Ó¥É¥é¥Þ¤ËÌá¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤«¤Ï¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤±¤É¡¢ºä¸µÍµÆó¤Î±Æ¶Á¤ÏÍÍ¡¹¤Ê·Á¤Ç»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤Î¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤Ç¤¹¤Î¤Ç¡¢¥É¥é¥Þ¤¬ºî¤é¤ìÂ³¤±¤ë¸Â¤ê¤Ï¡¢ËÍ¤â½ñ¤Â³¤±¤¿¤¤¤Ç¤¹¡£
¡Ê¾¾ÅÄ¹Àë¡Ë