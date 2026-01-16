³¤¼«¤Î¸î±Ò´Ï¤Ë¡Ö¶õÈô¤Ö¥ì¡¼¥À¡¼¡×ÅëºÜ¤òÌÜ»Ø¤¹¡ª ¡È¸«ÄÌ¤·³°¡É¤«¤éÈô¤ó¤Ç¤¯¤ë¥ß¥µ¥¤¥ë¤òÃµÃÎ²ÄÇ½ ¤¤¤è¤¤¤è»îºî¤Ø
¥Ø¥ê¥³¥×¥¿¡¼¤Ë¤½¤Ã¤¯¤ê!?
¡¡ËÉ±ÒÁõÈ÷Ä£¤Ï¡¢³¤ÌÌ¾å¤òÄã¶õ¤ÇÈô¹Ô¤¹¤ë¥ß¥µ¥¤¥ë¤Ê¤É¤òÁá´ü¤ËÃµÃÎ²ÄÇ½¤Ê¡¢´ÏºÜ·¿¤ÎÌµ¿Í²óÅ¾Íãµ¡¤òÍÑ¤¤¤¿ÃµÃÎ¥·¥¹¥Æ¥à¤Î¸¦µæ»îºî¤ËÃå¼ê¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ú²èÁü¡Û¤³¤ì¤¬¸î±Ò´Ï¤ËÅëºÜ¤µ¤ì¤ë¡Ö¶õÈô¤Ö¥ì¡¼¥À¡¼¡×¤Î¥¤¥á¡¼¥¸¤Ç¤¹
¡¡¶áÇ¯¤Ç¤Ï¡¢½ä¹Ò¥ß¥µ¥¤¥ë¤Î¤è¤¦¤Ê³¤ÌÌ¾å¤òÄã¶õ¤ÇÈô¹Ô¤¹¤ë¶¼°Ò¤¬ÁýÂç¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤¿¤À¡¢ÃÏ¾å¥ì¡¼¥À¡¼¤ä´ÏºÜ¥ì¡¼¥À¡¼¤Ç¤Ï¡¢ÃÏµå¤Î´Ý¤ß¤¬¸¶°ø¤Ç¿åÊ¿Àþ¤Î¸þ¤³¤¦¤Ï¸«ÄÌ¤»¤º¡¢ÂÐ½è»þ´Ö¤¬¸Â¤é¤ì¤ë¤È¤¤¤¦²ÝÂê¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡²Ã¤¨¤Æ¡¢¸«ÄÌ¤·µ÷Î¥Æâ¤ËÆþ¤Ã¤¿¸å¤Ë²ÃÂ®¤¹¤ë¥ß¥µ¥¤¥ë¤âÅÐ¾ì¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢ËÉ±ÒÁõÈ÷Ä£¤Ï¸«ÄÌ¤·µ÷Î¥³°¤Î¶¼°Ò¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢Áá´ü·Ù²ü¤¬²ÄÇ½¤Êµ»½Ñ¤òÂ®¤ä¤«¤Ë³ÎÎ©¤¹¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ë¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡´ÏºÜ·¿¤ÎÌµ¿Í²óÅ¾Íãµ¡¤Ï¾®·¿¥ì¡¼¥À¡¼¤òÅëºÜ¤·¡¢¸î±Ò´Ï¤È¥Ç¡¼¥¿¥ê¥ó¥¯¤¬²ÄÇ½¡£Å¨¤Î¥ß¥µ¥¤¥ë°Ê³°¤Ë¡¢¾®·¿¥É¥í¡¼¥ó¤Ê¤É¤âÃµÃÎ¤¹¤ëÌò³ä¤¬ÁÛÄê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡ËÉ±ÒÁõÈ÷Ä£¤Ï¡¢¤³¤Î¡ÖÌµ¿Í²óÅ¾Íãµ¡ÅëºÜ¥ì¡¼¥À¤Ë¤è¤ë¸«ÄÌ¤·³°ÃµÃÎ¥·¥¹¥Æ¥à¤Î¸¦µæ¡×¤Ë´Ø¤·¤Æ¡¢º£Ç¯ÅÙ¤«¤é¸¦µæ»îºî¤ò¼Â»Ü¤¹¤ëÍ½Äê¡£2026Ç¯1·î9Æü¤Ë¸¦µæ»îºî¤Î·ÀÌó¤ò´õË¾¤¹¤ë»ö¶È¼Ô¤Î¸øÊç¤ò³«»Ï¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡º£¸å¤Ï2028Ç¯ÅÙ¤Þ¤Ç¸¦µæ»îºî¤ò¼Â»Ü¤·¡¢2027Ç¯ÅÙ¤«¤é2029Ç¯ÅÙ¤Ë¤«¤±¤Æ½êÆâ»î¸³¤â¹Ô¤¤¡¢À®²Ì¤ò¸¡¾Ú¤¹¤ë¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
