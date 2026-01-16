¥íー¥½¥ó¤Ç¥®¥¬¤â¤é¤¨¤ë¡Öpovo Data Oasis¡×¡¢3¥¿¥Ã¥×¤Ë´ÊÎ¬²½
¡¡KDDI¤È²Æì¥»¥ë¥éー¤Ï¡¢2026Ç¯1·î16Æü¤«¤é¡Öpovo Data Oasis¡×¤Ç¥Çー¥¿¤òÌµÎÁ¥Á¥ãー¥¸¤¹¤ëºÝ¤Î¼ê½ç¤ò¡¢¥¢¥×¥êµ¯Æ°¤ò´Þ¤á¤Æ¹ç·×¤Ç3¥¿¥Ã¥×¤Ë´ÊÎ¬²½¤¹¤ë¡£
¡¡ÌµÎÁ¥Á¥ãー¥¸¤ÇÉÕÍ¿¤µ¤ì¤ë¥Çー¥¿ÍÆÎÌ¤Ï0.1GB¤Ç¡¢Í¸ú´ü´Ö¤Ï24»þ´Ö¡£ÍøÍÑ²ó¿ô¤Ï1Æü1²ó¤Þ¤Ç¡¢·î´Ö¹ç·×¤Ç10²ó¤Þ¤Ç¡£
¡¡Æ±Æü¤«¤é¤Ï¡¢2²óÌÜ°Ê¹ß¤ÎÍøÍÑ¤Ë¤ª¤±¤ë¼ê½ç¤Ï¡¢¡Ö¥¢¥×¥ê¤òµ¯Æ°¡×¢ª¡Ö¥¢¥×¥êÆâ¤ÎÆÃÀß¥Ð¥Êー¤ò¥¿¥Ã¥×¡×¢ª¡Ö¡Ø¥Á¥ãー¥¸¤òÄÉ²Ã¤¹¤ë¡Ù¤ò¥¿¥Ã¥×¡×¤Î3¥¹¥Æ¥Ã¥×¤Î¤ß¤Ç´°Î»¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ë¡£
¡¡¡Öpovo Data Oasis¡×¤Ï¡¢povo2.0¤Î·ÀÌó¼Ô¤¬¥íー¥½¥ó¤òË¬Ìä¤·¤¿ºÝ¤Ë¡¢ÌµÎÁ¤Ç¥Çー¥¿ÄÌ¿®ÎÌ¤¬ÆÀ¤é¤ì¤ë¥µー¥Ó¥¹¡£