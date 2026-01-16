¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤Î²óÀþÇ§¾Ú¤Î¶ÛµÞ¥á¥ó¥Æ¤¬½ªÎ»¡¢¡ÖMy SoftBank¡×¥¢¥×¥ê¤Ê¤É½ç¼¡ºÆ³«
¡¡¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤Ï¡¢1·î15Æü1»þ¤´¤í¤«¤é¼Â»Ü¤·¤Æ¤¤¤¿²óÀþÇ§¾Ú¤Î¶ÛµÞ¥á¥ó¥Æ¥Ê¥ó¥¹¤¬¡¢1·î16Æü5»þ50Ê¬¤Ë½ªÎ»¤·¤¿¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤ì¤Ë¤è¤ê¡¢ÍøÍÑ¤Ç¤¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¸ø¼°¥¢¥×¥ê¡ÖMy SoftBank¡×¤ä³Æ¥Ö¥é¥ó¥É¤ÎWebÈÇ²ñ°÷¥Úー¥¸¡ÖMy SoftBank¡×¡ÖMy Y!mobile¡×¡ÖMy Menu¡×¤Ç¤Î²óÀþÇ§¾Ú¤Ë¤è¤ë¼«Æ°¥í¥°¥¤¥ó¡¢¤½¤Î¤Û¤«´ØÏ¢¤¹¤ë¼êÂ³¤¤Ê¤É¤¬½ç¼¡¡¢ÍøÍÑ²ÄÇ½¤Ë¤Ê¤ë¡£
¡¡Æ±¼Ò¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¥µー¥Ó¥¹¤Ï½ç¼¡ºÆ³«¤·¤Æ¤ª¤ê¡ÖÁ´¤Æ¤Î¤ªµÒ¤µ¤Þ¤¬¥µー¥Ó¥¹¤ò¤´ÍøÍÑ¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ë¤Þ¤Ç¡¢¤·¤Ð¤é¤¯¤ªÂÔ¤Á¤¯¤À¤µ¤¤¡×¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£