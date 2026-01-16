Àµ·î¥Ü¥±²ò¾Ã¤Î¥¹¥¤¥Ã¥ÁÀÚ¤êÂØ¤¨Ë¡
¡¡²¼µ¤¬¡¢Àµ·î¥Ü¥±²ò¾Ã¤Î¤¿¤á¤Î¥¹¥¤¥Ã¥ÁÀÚ¤êÂØ¤¨Ë¡¤Ç¤¹¡£
¾å¼ê¤ËÀÚ¤êÂØ¤¨¤Æ¿·¤·¤¤1Ç¯¤Î¤Ï¤¸¤Þ¤ê¤ò¸µµ¤¤Ë²á¤´¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡ª
£±.Ä«ÍÛ¤òÍá¤Ó¤ë
Ä«µ¯¤¤¿¤é¡¢¥«¡¼¥Æ¥ó¤ò³«¤±¤Æ¤·¤Ã¤«¤êÄ«ÍÛ¤òÍá¤Ó¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
²¿¸Î¤Ê¤é¡¢ÂÀÍÛ¸÷¤òÍá¤Ó¤ë¤È¡¢µ¤Ê¬¤ò¹âÍÈ¤µ¤»¤ëÇ¾ÆâÊª¼Á¤Î¥»¥í¥È¥Ë¥ó¤¬»ºÀ¸¤µ¤ì¤ë¤«¤é¡ý¡¡¥»¥í¥È¥Ë¥ó¤Ï¿çÌ²¥Û¥ë¥â¥ó¤Î¥á¥é¥È¥Ë¥ó¤Î¸¶ÎÁ¤Ç¤â¤¢¤ê¡¢ÂÎÆâ»þ·×¤ÎÄ´À°¤Ë¤âÌòÎ©¤Á¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢²ÄÇ½¤Ê¤é»¶Êâ¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢²°³°¤Ç¸÷¤òÍá¤Ó¤ë¤È¤¤¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£
£².Ä«¿©¤ò¤È¤ë
Ä«Èô¤Óµ¯¤¤Æ¡¢Ä«¤´¤Ï¤ó¤â¿©¤Ù¤º¤Ë½Ð¤«¤±¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Î¤Ï¥À¥á¤Ç¤¹¡£
Ä«¿©¤ò¤È¤ë¤³¤È¤Ç¾Ã²½´É¤Ê¤ÉÆâÂ¡¤ÎÆ°¤¤¬³èÈ¯¤Ë¤Ê¤ê¡¢ÂÎ¤¬ÌÜ³Ð¤á¤Æ¤¤Þ¤¹¡ý¤µ¤é¤Ë¥¨¥Í¥ë¥®¡¼Êäµë¤Ë¤Ê¤ê¡¢ÆüÃæ¤ÎÂÎ²¹¤òÊÝ¤Ä¤³¤È¤Ë¤âÌòÎ©¤Á¤Þ¤¹¡£
£³.¥¿¥ª¥ëÂÎÁà
·Ú¤¤¥¹¥È¥ì¥Ã¥Á¤ÇÂÎ¤òÆ°¤«¤·¤Æ¡¢ÂÎ¤òÌÜ³Ð¤á¤µ¤»¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
Ä«¤Ï¤Þ¤ÀÂÎ¤¬²¹¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢ÌµÍý¤ò¤»¤º¤æ¤Ã¤¯¤êÆ°¤«¤·¤Þ¤¹¡£
ÉáÃÊ¤«¤é¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î¤Ç¤è¤¤¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¤³¤³¤Ç¤Ï¥¿¥ª¥ë¤ò»È¤Ã¤Æ¸ª¹Ã¹ü¤òÆ°¤«¤¹¥¹¥È¥ì¥Ã¥Á¤ò¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£
¸ª¤«¤éÇØÃæ¤Î·ì¹Ô¤ò¤è¤¯¤·¤Æ¡¢Æ¬¤¬¤¹¤Ã¤¤ê¤µ¤»¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¡Á¥¿¥ª¥ëÂÎÁà¤Î¤ä¤êÊý¡Á
1¡¢¥Õ¥§¥¤¥¹¥¿¥ª¥ë¤ÎÎ¾Ã¼¤ò»ý¤Ä
2¡¢¤½¤Î¤Þ¤ÞÏÓ¤òÆ¬¤Î¾å¤Ë¤æ¤Ã¤¯¤ê¾å¤²
3¡¢ÇØÃæÂ¦¤ØÏÓ¤ò¤æ¤Ã¤¯¤ê²¼¤í¤¹
4¡¢1¡Á3¤ò5²ó¤Û¤É·«¤êÊÖ¤·¤Þ¤¹
£´.¥·¥ã¥¥Ã¤È¤¹¤ë¥Ä¥Ü
Ì²µ¤¤ò´¶¤¸¤ë¤è¤¦¤Ê¤Ü¤ó¤ä¤ê¤·¤¿¾õÂÖ¤Ë¸ú¤¯¡ÚÇ¾¸Í(¤Î¤¦¤³)¡Û
¤¦¤Ê¤¸Ãæ±û¤Î¤¯¤Ü¤ó¤ÀÉôÊ¬¤Î2¡Á2.5cm¾å¤Ë¤¢¤ë¡£Æ¬¤Î½Å¤ß¤ò¤«¤±¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢¥¸¥ï¤Ã¤Èµ¤»ý¤Á¤¤¤¤ÄøÅÙ¤Ë²¡¤¹¡£
¤·¤ç¤Ü¤·¤ç¤Ü¤·¤¿ÌÜ¤ò¤¤ê¤Ã¤È³«¤«¤»¤ë¡ÚÀ²ÌÀ(¤»¤¤¤á¤¤)¡Û
ÌÜÆ¬¤Î¼Ð¤á¾å¤Î¾®¤µ¤Ê¤¯¤Ü¤ß¤Î¤¢¤¿¤ê¤Ë¤¢¤ë¡£¿Íº¹¤·»Ø¤È¿Æ»Ø¤Çº¸±¦¤«¤é¤®¤å¤¦¤Ã¤È10ÉÃ¤¯¤é¤¤²¡¤¹¡£
ÅÅ¼Ö¤ÎÃæ¤ä¥Ç¥¹¥¯¤ÎÁ°¤Ç¤æ¤Ã¤¯¤ê²¡¤·¤Æ¡¢¥¹¥¤¥Ã¥Á¤òÀÚ¤êÂØ¤¨¤Þ¤·¤ç¤¦¡ª
meilong¡¡±¡Ä¹¡¦ÀÐÀîÈþ³¨¡Ê¤¤¤·¤«¤ï¡¦¤ß¤¨¡Ë
Âç³Ø¤Ç¤Ï±ÉÍÜ³Ø¤ò³Ø¤Ó¥Æ¥ì¥Ó¶É¡¢IT´ë¶È¡¢¹¹ðÂåÍýÅ¹¤Ê¤É¤Ë¶ÐÌ³¤·¡¢20Âå¸åÈ¾»þ¤ÎÂç¤¤Ê¿ÍÀ¸¤ÎºÃÀÞ¤«¤éÅìÍÎ°å³Ø¤ÎÀ¤³¦¤Ë½Ð²ñ¤¦¡£ïªµä¤È´ÁÊý¤Î±ü¿¼¤µ¤ËÌ¥¤«¤ìïªµä³Ø¹»¤ËÆþ³Ø¤·¹ñ²È»ñ³Êïªµä»ÕÌÈµö¤ò¼èÆÀ¡£³ØÀ¸»þÂå¤Ï40±¡¤Î·Ð±Ä·ó½ÀÆ»À°Éü»Õ¡¦ïªµä¤¢¤óËà»Ø°µ¥Þ¥Ã¥µ¡¼¥¸»Õ¤Ç¤â¤¢¤ëÀèÀ¸¤Î¥¢¥·¥¹¥¿¥ó¥È¤ò¤·¡¢¹ñ²È»ñ³Ê¼èÆÀ¸å¡¢ËÌµþÃæ°åÌôÂç³ØÂ´¤Ç¤â¤¢¤ëïªµä30Ç¯¤ÎÀèÀ¸¤«¤éµ»½Ñ¤ò¼èÆÀ¤¹¤ë¡£¤µ¤é¤ËÈþÍÆïªµä¤Î¥Ñ¥¤¥ª¥Ë¥¢¤Ë»Õ»ö¤·¡¢À¤³¦¤Ç³èÌö¤¹¤ëÆüËÜïªµä¤Îµ»½Ñ¤Ë»É·ã¤µ¤ì¸¦µæ¤ò½Å¤Í¤ë¡£¤µ¤é¤Ë200·ï°Ê¾å¤Î¼£ÎÅ±¡¡¦¥¯¥ê¥Ë¥Ã¥¯¡¦¥¹¥Ñ¡¦¥¨¥¹¥Æ¤Ê¤É¤ò¼þ¤ë¡£¥Û¥Æ¥ëÄØ»³Áñ¤Îïªµä¼£ÎÅ»ÜÀß¡ÖKENBITOKYO¡×¡¢¡ÖÅìÊý·òÈþ¡×¤Ø¶ÐÌ³¤·¤¿¸å¡¢2014Ç¯¡¢»ÍÃ«¤Ë¾Ò²ðÀ©¼£ÎÅ±¡Meilong¤ò³«¶È¡£
À¤¤Ëïªµä¤ò¹¤á¤¿¤¯2015Ç¯meilong·ÃÈæ¼÷±¡¤ò¥ª¡¼¥×¥ó¤·¡¢Â³¤±¤Æ2017Ç¯meilong·ÃÈæ¼÷mana±¡¤ò¥ª¡¼¥×¥ó¡£2019Ç¯meilong¶äºÂ±¡¤â¥ª¡¼¥×¥ó¡£
ÀéÍÕÂç³Ø°å³ØÉôÉíÂ°ÉÂ±¡¤ÎÏÂ´Á¿ÇÎÅ²Ê¤Ç¤Î¸¦½¤¡¢´ÁÊý°å¡¢³ÆÀìÌçÊ¬Ìî¤Î°å»Õ¤È¤ÎÏ¢·È¤â¤·Æü¡¹¡¢¾ðÊó¸ò´¹¡¢³Ø²ñ¤Ø¤Î»²²Ã¤âÅØ¤á¤Æ¤¤¤ë¡£¤Þ¤¿¼«Ê¬¼«¿È¤¬ÉÔÇ¥¼£ÎÅ¤ò¤·ïªµä¤È´ÁÊý¤âÊ»ÍÑ¤·»Ò¤ò¼ø¤«¤Ã¤¿¤¬ÅÓÃæ¡¢»à»ºÊ¬ÊÚ¤ò·Ð¸³¤·¤Æ¤¤¤ë»ö¡¢¤µ¤é¤ËÉÔ°é¾É¤«¤é¤ÎÇ¥¿±¤ò°Ý»ý¤¹¤ë°Ù¤ÎÂÎ¸³¡¢ÃÎ¼±¤â¤¢¤êÉÔÇ¥¼£ÎÅ¤Ë¤â´ó¤êÅº¤¤¤¿¤¤¤È¤¤¤¦ÁÛ¤¤¤â¶¯¤¤¡£À¤¤Î´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¤¤ë½÷À¤Î°ìÈÖ¤ÎÌ£Êý¤Ç¤¢¤ê¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£