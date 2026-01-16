¡ÖSLAP SLIP¡×¤«¤é¡Ø¥¹¥é¤×¤¯¥·¡¼¥ë¡Ù¡õ¡Ø¥·¡¼¥ëÄ¢¡Ù¤¬¿·ÅÐ¾ì¡¡¥·¡¼¥ë¤Ï¤æ¤á¤«¤ï¡¢¥¹¥¤¡¼¥Ä¡¢¥¢¥Ë¥Þ¥ë¡¢¶²Îµ¤Ê¤ÉÁ´8¼ï
¡¡¿À¸ÍÈ¯¤Î»Ò¶¡¥¢¥Ñ¥ì¥ë¡ÖSLAP SLIP¡Ê¥¹¥é¥Ã¥× ¥¹¥ê¥Ã¥×¡Ë¡×¤è¤ê¡¢¡Ø¥¹¥é¤×¤¯¥·¡¼¥ë¡Ù¡õ¡Ø¥·¡¼¥ëÄ¢¡Ù¤¬¿·ÅÐ¾ì¡£Á´¹ñ62Å¹ÊÞ¡¢BEBE¸ø¼°¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥¹¥È¥¢¡ÊBEBE MALL¡Ë¤Ç¡¢22Æü°Ê¹ß½ç¼¡Æþ²Ù¡¢Å¸³«¤µ¤ì¤ë¡£
¡Ú²èÁü¡Û¡Ø¥¹¥é¤×¤¯¥·¡¼¥ë¡Ù¤æ¤á¤«¤ï¡¢¥¹¥¤¡¼¥Ä¡¢¥¢¥Ë¥Þ¥ë¡¢¶²Îµ¤Ê¤ÉÁ´8¼ï
¡¡º£ÏÃÂê¤Î¤×¤Ã¤¯¤ê¥·¡¼¥ë¡õ¥¥é¥¥é¤«¤ï¤¤¤¤¥·¡¼¥ëÄ¢¤¬ÅÐ¾ì¡£¤×¤Ã¤¯¤ê´¶¤¬¤«¤ï¤¤¤¤ÊõÀÐ¤ß¤¿¤¤¤Ê¥«¥Á¥«¥Á¥·¡¼¥ë¤Ï¥·¡¼¥ëÄ¢¤Ç¤â±Ç¤¨¤ë¤³¤È´Ö°ã¤¤¤Ê¤·¡£
¢£¥¹¥é¤×¤¯¥·¡¼¥ë¡ÊÁ´8¼ï¡¿ÀÇ¹þ¤ß440±ß¡Ë
¡¡¥¹¥é¤×¤¯¥·¡¼¥ë¤Ï¡¢¤Þ¤ë¤ÇÊõÀÐ¤Î¤è¤¦¤Ê¡È¥«¥Á¥«¥Á·Ï¡É¤Î¼Á´¶¤¬ÆÃÄ§¡£Âç¿Í¤â¿´¤È¤¤á¤¯¡¢ÀöÎý¤µ¤ì¤¿¤«¤ï¤¤¤é¤·¤µ¤Ë»Å¾å¤¬¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢¸ü¤ß¤Î¤¢¤ëÎ©ÂÎ»ÅÍÍ¤Ç¡¢¥·¡¼¥ë¸ò´¹¤Î¾ìÌÌ¤Ç¤â¤Ò¤È¤¤ïÌÜ¤ò°ú¤¯Â¸ºß´¶¤òÊü¤Ä¡£
¡¡½÷¤Î»Ò¤âÃË¤Î»Ò¤â¡¢¤½¤·¤ÆÂç¿Í¤Þ¤ÇÉý¹¤¤À¤Âå¤Ç³Ú¤·¤á¤ëÅ¸³«¤Ç¡¢¤æ¤á¤«¤ï¡¢¥¹¥¤¡¼¥Ä¡¢¥¢¥Ë¥Þ¥ë¡¢¶²Îµ¡¢¿·¥é¥¤¥ó¤Î¡Ö¥¹¥é¥×¥ê¡×¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤Ê¤É¡¢Á´8¼ï¤Î¥é¥¤¥ó¥¢¥Ã¥×¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¢£¥·¡¼¥ëÄ¢¡ÊÀÇ¹þ¤ß770±ß¡Ë
¥¯¥ê¥¢¡ßÀ±ÊÁ¤Î¥ª¡¼¥í¥é¥·¡¼¥ëÄ¢¡£¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¤Î¥¥å¡¼¥È¤ÊÉ½»æ2Ëç¡Ü¥·¡¼¥ëÂæ»æ5ËçÉÕ¤¡£¥·¡¼¥ëÂæ»æ¤Ï¤·¤Ã¤«¤ê¸Ç¤á¤Î¥¯¥ê¥¢¥¿¥¤¥×¤Ç¡¢¥ê¥ó¥°¤Ï¾æÉ×¤Ê¶âÂ°¥¿¥¤¥×¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¢£È¯Çä¡¦Æþ²Ù»þ´ü¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¡ÚÅ¹Æ¬¡Û
1·î22Æü¡ÊÌÚ¡Ë°Ê¹ß¡¢½ç¼¡Æþ²ÙÍ½Äê
¡ÚBEBE¸ø¼°¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥¹¥È¥¢¡ÊBEBE MALL¡Ë¡Û
1·îËö¡Á2·î¾å½Üº¢¡¢½ç¼¡Æþ²ÙÍ½Äê
¢¨¾¦ÉÊ¤ÏÆþ²Ù¼¡Âè¡¢½ç¼¡ÈÎÇä¤ò³«»Ï¡£
¢¨¹ØÆþÀ©¸Â¤òÀß¤±¤ë¾ì¹ç¤¢¤ê
