¡¡ÇÐÍ¥¤Î¾¾»³¥±¥ó¥¤¥Á¡Ê40¡Ë¤¬16Æü¡¢NHK¡Ö¤¢¤µ¥¤¥Á¡×¡Ê·î¡Á¶âÍËÁ°8¡¦15¡Ë¤ËÀ¸½Ð±é¡£¼«¿È¤Î±éµ»¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¶½Ì£¤ò¼¨¤µ¤Ê¤¤¿ÍÊª¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡2024Ç¯Á°´üÊüÁ÷¤ÎNHKÏ¢Â³¥Æ¥ì¥Ó¾®Àâ¡Ö¸×¤ËÍã¡×¤Ç¡¢ºÛÈ½´±¡¦·Ë¾ìÅù°ìÏº¤ò±é¤¸¤¿¾¾»³¡£Åö»þ¤ÎÈ¿¶Á¤òÊ¹¤«¤ì¤ë¤È¡ÖÍ§Ã£¤¬¾¯¤Ê¤¤¤ó¤Ç¡¢¤¢¤ó¤Þ¤êLINE¤È¤«¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤Ç¤¤¤¿¤À¤¯¤³¤È¤Ï¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢·ë¹½X¡Êµì¥Ä¥¤¥Ã¥¿¡¼¡Ë¾å¤Ç³Ú¤·¤ó¤Ç¤¤¤¿¤À¤±¤Æ¤ë¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤Ï¡¢¸«¤Æ¤ÆÀ¨¤¤¤¦¤ì¤·¤«¤Ã¤¿¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡¤·¤«¤·Æ±ÈÖÁÈÆâ¤Ç¥³¥á¥ó¥È¤ò´ó¤»¤¿¡È20Ç¯Íè¤Î¿ÆÍ§¡É¤È¤¤¤¦¥Ô¥¢¥Ë¥¹¥È¡¦À¶ÄÍ¿®Ìé»á¤«¤é¤Î´¶ÁÛ¤Ï¡ÖÍè¤Æ¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡×¤È¥¥Ã¥Ñ¥ê¡£¤½¤ÎÍýÍ³¤È¤·¤Æ¡¢¾¾»³¤Ï¡Ö¤Ê¤ó¤«¤Á¤ç¤Ã¤ÈÊ¬¤«¤é¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤±¤É¡¢30¤°¤é¤¤¤Î»þ¤Ë¡ÈÀ»¤ÎÀÄ½Õ¡É¤Ã¤Æ¤¤¤¦±Ç²è¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡¢¥Ö¥ë¡¼¥ê¥Ü¥ó¤Î¼ç±éÃËÍ¥¾Þ¤ò¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
¡¡¡Ö¤½¤ÎÏÃ¤òÀ¶ÄÍ¤µ¤ó¤Ë¤·¤¿¤é¡¢¡È¤Ï¡©¥Þ¥¸¼»ÅÊ¤¹¤ë¤ó¤À¤±¤É¡É¡×¤È¸À¤ï¤ì¤¿¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¡¢¿ÆÍ§¤Î±éµ»¤¬É¾²Á¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö¤â¤·¤«¤·¤¿¤é·ù¤Ê¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡×¤È¿äÂ¬¤·¤¿¡£ÇîÂ¿ÂçµÈ¤¬¡Ö¿ÆÍ§¤Ç¤·¤ç¡©¤¢¤Î¿Í¤â¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¾Þ¤È¤«¤ò³Í¤Ã¤Æ¤ë¡×¤È¤¢¤¤ì¤ë¤È¡¢¾¾»³¤Ï¡ÖÇÐÍ¥¤Î¾Þ¤Ê¤ó¤À¤±¤É¡×¤Èº¤ÏÇ¤·¤Ê¤¬¤é¡¢¡ÖÁÀ¤Ã¤Æ¤¿¤Î¤«¤Ê¡£Ï¢Íí¤¬¤¤¤Ã¤µ¤¤Íè¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡¢¼ç±é¤·¤¿¤ä¤Ä¡×¤È¾Ð¤¤¤òÍ¶¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£