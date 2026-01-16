µÆÃÓÎÜÈþ ¡Ö»º¸å¤ÎÂÎ·¿Ã¡¤«¤ì¡ÄÀµÄ¾½ý¤Ä¤¤¤¿¡×ÅÏÊÆ¡¢É×¤Î¿©»ö´ÉÍý¡¢½é¤á¤Æ¤Î°é»ù¤ËÉ¬»à¤À¤Ã¤¿Åö»þ¤Î¡ÖËÜ²»¡×
WBC¤ÎÆüËÜÂåÉ½¤ËÁª½Ð¤µ¤ì¤¿É×¡¦µÆÃÓÍºÀ±¤µ¤ó¤Î¥á¥¸¥ãー¥êー¥°°ÜÀÒ¤ËÈ¼¤¤¡¢¥¢¥á¥ê¥«¤ØÅÏ¤Ã¤¿µÆÃÓÎÜÈþ¤µ¤ó¡£´·¤ì¤Ê¤¤ÃÏ¤Ç¤ÎÉ×¤Î¿©»ö´ÉÍý¤ä½é¤Î»Ò°é¤Æ¤ËÊ³Æ®¤·¡¢¼«Ê¬¤Î¤³¤È¤ò¤¢¤È²ó¤·¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¿¤Ê¤«¤Ç¡¢»×¤ï¤Ì½ÐÍè»ö¤ËÄ¾ÌÌ¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¡Ö¥È¥ìー¥Ë¥ó¥°¤ÇÃÃ¤¨¤¿ÂÎ¤ÇÈè¤ìÃÎ¤é¤º¡×µÆÃÓÎÜÈþ¤µ¤ó¤Î³¤³°¥É¥é¥Þ¤Î¤è¤¦¤Ê¥¢¥á¥ê¥«À¸³è¡ÊÁ´21Ëç¡Ë
¿ÍÀ¸¤ÎÅ¾´¹ÅÀ¤È¤Ê¤Ã¤¿¥¢¥á¥ê¥«¤Ç¤ÎÀ¸³è
¨¡¨¡ É×¤Ç¥á¥¸¥ãー¥êー¥¬ー¤ÎµÆÃÓÍºÀ±¤µ¤ó¤Î°ÜÀÒ¤ËÈ¼¤¤¡¢¸½ºß¤Ï¥¢¥á¥ê¥«¤ÇÀ¸³è¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢ÎÜÈþ¤µ¤ó¤ÏÂç³ØÂ´¶È¸å¡¢ÃÏÊý¶É¤Î¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µー¤È¤·¤Æ¥¥ã¥ê¥¢¤ò¥¹¥¿ー¥È¤µ¤»¤Þ¤·¤¿¡£
ÎÜÈþ¤µ¤ó¡§¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µー¤È¤¤¤Ã¤Æ¤â¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µー¿¦¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢ÊóÆ»Éô¤Ë½êÂ°¤·¤Æ¡¢¼èºà³èÆ°¤â¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£³ØÀ¸»þÂå¤«¤é¥Æ¥ì¥Ó¶É¤ÎAD¤Î»Å»ö¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤ÇÄñ¹³¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¥«¥á¥é¤ò²ó¤·¤Æ¡¢¸¶¹Æ¤â½ñ¤¤¤Æ¡¢±ÇÁü¤ÎÊÔ½¸ºî¶È¤â¤·¤Æ¡¢¤½¤ì¤ò¼«Ê¬¤ÇÆÉ¤à¤È¤¤¤¦¡¢¥Ë¥åー¥¹À©ºî¤Î°ìÏ¢¤ÎÎ®¤ì¤ò·Ð¸³¤µ¤»¤Æ¤â¤é¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¨¡¨¡ ¼«Ê¬¤Ç¥«¥á¥é¤â²ó¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¤Ï¶Ã¤¤Þ¤·¤¿¡£
ÎÜÈþ¤µ¤ó¡§¿²¤ë¤È¤¤Ï¾ï¤ËËí¸µ¤Ë¥«¥á¥é¤òÃÖ¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£²¿¤«¤¬µ¯¤¤¿¤é¤¹¤°»£±Æ¤¹¤ë½àÈ÷¤ò¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢¾ÃËÉ¼Ö¤ä¥Ñ¥È¥«ー¤Î¥µ¥¤¥ì¥ó¤Î²»¤¬Ê¹¤³¤¨¤¿¤é¤¹¤°¤µ¤Þ²È¤ÎÁë¤ò³«¤±¤Æ¡£¤³¤Î·Ð¸³¤¬¤½¤Î¸å¡¢¥Õ¥êー¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤È¤¤Ë³è¤¤Þ¤·¤¿¡£¼«Ê¬¤ÎÌÜ¤Ç¸«¤¿¤³¤È¤ò¸¶¹Æ¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢À¸ÊüÁ÷¤Ç»þ´Ö¤¬¸Â¤é¤ì¤ë¤Ê¤«¤Ç¡¢¤³¤³¤Ï¤³¤¦¸À¤¤´¹¤¨¤è¤¦¤È¤«¡¢¤³¤ÎÊ¸¾Ï¤Ï¤³¤³¤ÇÀÚ¤í¤¦¡¢¤È¤¤¤¦È½ÃÇ¤¬½Ö»þ¤Ë¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢ºÇ½é¤Î¥¥ã¥ê¥¢¤¬±Æ¶Á¤·¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¨¡¨¡ É×¤ÎµÆÃÓÍºÀ±¤µ¤ó¤¬¥á¥¸¥ãー¥êー¥°¤Ë°ÜÀÒ¤µ¤ì¤¿¤¢¤È¡¢³¤³°¤Ç¤ÎÀ¸³è¤¬¥¹¥¿ー¥È¤·¤Þ¤·¤¿¡£»Å»ö¤Ø¤ÎÌ¤Îý¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¤«¡£
ÎÜÈþ¤µ¤ó¡§Ì¤Îý¤¬¥¼¥í¤È¸À¤Ã¤¿¤é±³¤Ë¤Ê¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£Ãç´Ö¤¬¤¤¤Æ¡¢¼«Ê¬¤Îµï¾ì½ê¤¬¤¢¤Ã¤¿»Å»ö¤Î¤³¤È¤ÏËÜÅö¤ËÂçÀÚ¤Ë»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤¿¤À¡¢¥é¥¤¥Õ¥¹¥Æー¥¸¤¬ÊÑ¤ï¤ë¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤Ç¤â¤¢¤Ã¤¿¤Î¤«¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£É×¤Î¥á¥¸¥ãー¥êー¥°¤Ø¤Î°ÜÀÒ¤¬·è¤Þ¤Ã¤Æ¡¢¥¢¥á¥ê¥«¤Ë¹Ô¤¯¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¡¢¤½¤Î¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤ÇÇ¥¿±¤â¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤Î¤Ç¡¢¤³¤³¤Ï¤¤¤Ã¤¿¤ó²ÈÄí¤ËÆþ¤ë»þ´ü¤Ê¤Î¤Ç¤Ï¤È¡£
¤Ç¤â¡¢²ÈÄí¤ËÆþ¤ë¤È¤¤¤Ã¤Æ¤â¡¢²È¤Ç¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ï»Å»ö¤Î¤è¤¦¤ËÀÕÇ¤¤¬Âç¤¤¤¤â¤Î¤Ç¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£°ú±Û¤·¤Î¤¿¤á¤Î½àÈ÷¤«¤é¸½ÃÏ¤Ç¤ÎÀ¸³è¤ÎÎ©¤Á¾å¤²¡¢É×¤Î¿©»ö¤Î´ÉÍý¤ä³¤³°¤Ç¤Î½é¤á¤Æ¤Î½Ð»º¤È°é»ù¡£¿ÍÀ¸¤ÎÂç¤¤ÊÅ¾´¹ÅÀ¤À¤Ã¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
ÆüËÜ¤È¥¢¥á¥ê¥«¤Ç°Û¤Ê¤ë¥¹¥Ýー¥ÄÁª¼ê¤ÎºÊ¤ÎÌò³ä
¨¡¨¡ ÌîµåÁª¼ê¤ÎºÊ¤È¤¤¤¨¤Ð¡¢¤´¼ç¿Í¤Î¥µ¥Ýー¥È¤ËÅ°¤·¤ÆÂçÊÑ¤½¤¦¤È¥¤¥áー¥¸¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
ÎÜÈþ¤µ¤ó¡§Ìîµå¤Ë¸Â¤Ã¤¿¤³¤È¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢ÆüËÜ¤Ç¤Ï¥¹¥Ýー¥Ä³¦¡¢À¯³¦¤È¸À¤ï¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢～³¦¤¬¤Ä¤¯»Å»ö¤ò¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤´¼ç¿Í¤ò»Ù¤¨¤ë²ÈÂ²¤Ï¡¢Î¢¤Ç»Ù¤¨¤ë¤³¤È¤¬µá¤á¤é¤ì¤ëÉ÷Ä¬¤¬¤¢¤ë¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£»ä¤â·ëº§¸å¡¢¥¢¥¹¥êー¥È¤Î±ÉÍÜ¤Ë´Ø¤¹¤ë»ñ³Ê¤ò¤È¤Ã¤Æ¡¢É×¤Î¿©»öÌÌ¤Ç¤Î¥µ¥Ýー¥È¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Ç¤â¤³¤ì¤ÏÊ¸²½Åª¤ÊÂ¦ÌÌ¤â¤¢¤ë¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢ÆüËÜ¤Ç¡¢ÌîµåÁª¼ê¤Î±ü¤µ¤Þ¤¬Â³¤±¤Æ¤¤¿ÅÁÅý¤Ë·É°Õ¤ò»ý¤Ã¤Æ¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤Ç¤â¡¢¥¢¥á¥ê¥«¤Ç¤Ï¤Þ¤Ã¤¿¤¯°ã¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡£±ü¤µ¤Þ¤ÏÎ¢¤Ç¤âÉ½¤ÎÎ©¾ì¤Ç¤â¤Ê¤¯¡¢¤Ò¤È¤ê¤Î¿Í´Ö¤È¤·¤ÆÃ¶Æá¤µ¤ó¤ÈÂÐÅù¤ÊÂ¸ºß¤Ç¤¢¤ë¤È´¶¤¸¤ë¤³¤È¤¬Â¿¤¤¤Ç¤¹¡£¤´¼ç¿Í¤Î¿©»öÌÌ¤Ç¤Î¥µ¥Ýー¥È¤Ï¥·¥§¥Õ¤¬Ã´Åö¤·¡¢¤ªÁÝ½ü¤Ê¤É¤Î²È»ö¤â°ÍÍê¤·¤Æ¡¢±óÀ¬¤¬¤¢¤ì¤Ð½»¤ß¹þ¤ß¤Î¤ª¼êÅÁ¤¤¤µ¤ó¤ËÍè¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯Êý¤â¤¤¤é¤Ã¤·¤ã¤¤¤Þ¤¹¡£±ü¤µ¤Þ¤â¥Ó¥¸¥Í¥¹¤ä¥Á¥ã¥ê¥Æ¥£ー³èÆ°¤Ê¤É¤Ç¼«Ê¬¤Î¿ÍÀ¸¤òÂçÀÚ¤Ë¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëÊý¤Ë½Ð²ñ¤Ã¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£
¨¡¨¡ ¸Ä¿Í¤òÂº½Å¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¤Î¤¬É×ÉØ¤Î¤¢¤êÊý¤Ë¤â¸½¤ì¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¤Í¡£
ÎÜÈþ¤µ¤ó¡§¥¢¥á¥ê¥«¤Ç¤Ï¡¢»î¹çÃæ¤Ë²¿¤«µ¯¤¤Æ¤â¡¢ÈðëîÃæ½ý¤ÎÌð¤¬²ÈÂ²¤Ë¸þ¤¯¤³¤È¤Ï¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤Î¤â¶Ã¤¤Ç¤·¤¿¡£Ìîµå¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤ÏÌîµåÁª¼ê¤Ç¤¢¤ëÉ×¤Ç¡¢ºÊ¤¬¥×¥ìー¤·¤Æ¤¤¤ë¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢¡ÖÂçÊÑ¤Ç¤·¤¿¤Í¡¢¤Þ¤¿´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡×¤ÈÀ¼¤ò¤«¤±¤é¤ì¤ë¤³¤È¤Ï¤¢¤Ã¤Æ¤â»ä¤Ë¥Þ¥¤¥Ê¥¹¤Ê¸ÀÍÕ¤ò¸þ¤±¤é¤ì¤ë¤³¤È¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
°ì¿´Æ±ÂÎ¤Ç²ÈÂ²°ì´Ý¤È¤Ê¤Ã¤ÆÀï¤¦¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤Ï°ì½ï¤Ç¤¹¤¬¡¢～¤ÎºÊ¤ä¡¢～É×¿Í¤È¤·¤Æ¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢»ä¤âÌ¾Á°¤Ç¸Æ¤Ð¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤É¤Á¤é¤¬¤è¤¯¤Æ¡¢¤É¤Á¤é¤¬°¤¤¤È¤¤¤¦¤â¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢ÂçÀÚ¤Ê¤Î¤Ï¤ª¸ß¤¤¤Ë¿´ÃÏ¤è¤¯²á¤´¤¹¤¿¤á¤Ë¤É¤¦¤·¤¿¤é¤¤¤¤¤Î¤«¹Í¤¨¤ë¤³¤È¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤Í¡£
ÂÎ·¿¤Ø¤ÎÈãÈ½Åª¤Ê°Õ¸«¤âÎÈ¤Ë
¨¡¨¡ ÃíÌÜ¤òÍá¤Ó¤ëÂ¸ºß¤Ç¤â¤¢¤ê¡¢·ëº§¸å¤«¤éÀ¤´Ö¤«¤é¤¤¤í¤¤¤í¤Ê¸ÀÍÕ¤¬´ó¤»¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤È»Ç¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
µÆÃÓ¤µ¤ó¡§·ëº§¤¹¤ëºÝ¤â¤ª¶âÌÜÅö¤Æ¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤È¤«¡¢¤¤¤í¤ó¤ÊÀ¼¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£ËèÆüÆ¯¤¤¤Æ¼«Ê¬¤ÇÀ¸³è¤ò¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤Î¤Ç¡¢Ê£»¨¤Êµ¤»ý¤Á¤Ç¤·¤¿¡£À¤´Ö¤«¤é¤Ï¤¤¤í¤ó¤ÊÈ¿±þ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤Í¡£¤â¤Á¤í¤óÈ¿ÏÀ¤Ï¤·¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢¿¿¼Â¤Ï°ã¤¦¤Î¤Ë¡¢¤½¤ì¤Ë¤è¤Ã¤Æ¼þ°Ï¤ÎÊý¤¬Èá¤·¤à»Ñ¤ò¸«¤ë¤Î¤¬¤¤¤Á¤Ð¤ó¤Ä¤é¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£
»º¸å¡¢¥á¥¸¥ãー¥êー¥°¤Î¥ªー¥ë¥¹¥¿ー½Ð¾ì¤ÎºÝ¤Ë¡¢µ×¡¹¤Ë¥ì¥Ã¥É¥«ー¥Ú¥Ã¥È¤òÊâ¤¤¤Æ¿ÍÁ°¤Ë½Ð¤¿¤È¤¤â»ä¤ÎÂÎ·¿¤Ø¤ÎÈãÈ½Åª¤Ê¥³¥á¥ó¥È¤¬Â¿¤¯ÆÏ¤¤Þ¤·¤¿¡£ÊÛ¸î»Î¤ËÂÐ±þ¤ò°ÍÍê¤·¤Æ¤ä¤ê¤È¤ê¤ò¤¹¤ë¤Ê¤«¤Ç¤¹¤Ù¤Æ¤Î¥³¥á¥ó¥È¤ò³ÎÇ§¤·¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢»ä¤Ë¸þ¤±¤é¤ì¤¿¥Þ¥¤¥Ê¥¹¤Ê¸ÀÍÕ¤Ï»ÄÇ°¤Ê¤¬¤é¤¹¤Ù¤ÆÆüËÜ¸ì¤Ç¤·¤¿¡£³¤³°¤ÇÀ¸³è¤·¤Ê¤¬¤é¡¢É×¤Î¥µ¥Ýー¥È¤È½é¤á¤Æ¤Î°é»ù¤ËÉ¬»à¤À¤Ã¤¿»ä¤Ï¡¢¼«Ê¬¤Î¤³¤È¤Ï¤¢¤È²ó¤·¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¨¡¨¡ »º¸å¤¤¤Ä¤´¤í¤Î¤³¤È¤Ç¤·¤¿¤«¡£
ÎÜÈþ¤µ¤ó¡§2Ç¯¸å¤Ç¤¹¤Í¡£¤ª¼êÅÁ¤¤¤µ¤ó¤âÍê¤Þ¤º²È»ö¤â°é»ù¤â¤¹¤Ù¤Æ¼«Ê¬¤Ç¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£Î¥Æý¿©¤â¤¹¤Ù¤Æ¼êºî¤ê¤Ç¡¢¸½ÃÏ¤Ç¤Ï¼ê¤ËÆþ¤ë¿©ºà¤â¸Â¤é¤ì¤ë¤Ê¤«¡¢±ÉÍÜ¤ò¹Í¤¨¤Æ¥Óー¥Ä¤ä¥±ー¥ë¤Ê¤É¤ò¤¹¤ê¤Ä¤Ö¤·¤Æ¿©¤Ù¤µ¤»¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£ÌëÃæ¡¢»Ò¤É¤â¤¬µ¯¤¤Æ¤âÉ×¤òµ¯¤³¤µ¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤Ò¤È¤ê¤ÇÂÐ±þ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤·¡¢±¿Æ°¤ò¤¹¤ë»þ´Ö¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢¼«Ê¬¤Î»þ´Ö¤È¤¤¤¦¤â¤Î¤¬¤¤¤Ã¤µ¤¤¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£
¨¡¨¡ ¤Þ¤À¤Þ¤À¤ª»Ò¤µ¤ó¤â¼ê¤¬¤«¤«¤ë¤³¤í¤Ç¤¹¤Í¡£
ÎÜÈþ¤µ¤ó¡§¥ªー¥ë¥¹¥¿ー½Ð¾ì¤â¤¤¤¤Ê¤ê·è¤Þ¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¥É¥ì¥¹¤ò½àÈ÷¤¹¤ë´Ö¤â¤Ê¤¯¡¢¥¯¥íー¥¼¥Ã¥È¤Ë¤¢¤Ã¤¿¤â¤Î¤òÃå¤Æ¹Ô¤¤Þ¤·¤¿¡£¥¢¥á¥ê¥«¤Ç¤ß¤Ê¤µ¤ó¤¬Ãå¤Æ¤¤¤é¤Ã¤·¤ã¤ë¤è¤¦¤Ê¡¢¥¿¥¤¥È¤á¤Ê¥É¥ì¥¹¤òÁª¤ó¤À¤³¤È¤â±Æ¶Á¤·¤¿¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢¿Í¤µ¤Þ¤ËÌÂÏÇ¤ò¤«¤±¤Æ¤¤¤Ê¤¯¤Æ¤â¡¢ÂÎ·¿¤Ø¤ÎÈãÈ½¤¬Áê¼¡¤¤¤Ç¡¢ÀµÄ¾¡¢½ý¤Ä¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤Ç¤â¡¢¤³¤Î½ÐÍè»ö¤¬¡¢º£¤Þ¤ÇÂç·ù¤¤¤À¤Ã¤¿±¿Æ°¤ò»Ï¤á¤ë¤¤Ã¤«¤±¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£Êª»ö¤Ë¤Ï¤Õ¤¿¤Ä¤ÎÂ¦ÌÌ¤¬¤¢¤ë¤È¡¢»ä¤Ï¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Åö»þ¤ÏÈá¤·¤¤·Ð¸³¤ò¤·¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤½¤Î½ÐÍè»ö¤¬»ä¤Ë¤È¤Ã¤ÆÂç¤¤ÊÅ¾µ¡¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¥Õ¥£¥Ã¥È¥Í¥¹¤È½Ð²ñ¤Ã¤¿¤³¤È¤ÇÁ°¤ò¸þ¤¯ÎÏ¤òÆÀ¤Æ¡¢º£¤Ç¤Ï¤ß¤º¤«¤é¥¤¥Ù¥ó¥È¤òÎ©¤Á¾å¤²¤ë¤Þ¤Ç¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¸ÀÍÕ¤Ï¿Í¤ò½ý¤Ä¤±¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡¢ÃÎ¤é¤Ê¤¤¤¦¤Á¤ËÃ¯¤«¤ò½ý¤Ä¤±¤Æ¤¤¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦°Õ¼±¤¬É¬Í×¤Ê¤Î¤«¤Ê¤È´¶¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¾å¤Ç¤¢¤Ã¤Æ¤â¡¢ÌÌ¤È¸þ¤«¤Ã¤Æ¤Ç¤â¡¢Áê¼ê¤Ø¤Îµ¤¤Å¤«¤¤¤ä¥Þ¥Êー¤ÏÉ¬Í×¤Ç¤¹¤è¤Í¡£¤¤¤í¤¤¤í¤Ê·Ð¸³¤¬¤¢¤Ã¤¿¤«¤é¤³¤½¡¢±þ±ç¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤ëÊý¤òÂçÀÚ¤Ë¤·¤è¤¦¤È¤¤¤¦»×¤¤¤¬¤è¤ê¶¯¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¤·¡¢º£¤³¤¦¤·¤ÆÁ°¤ò¸þ¤¤¤ÆÊâ¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£²ÈÂ²¤ËÂÐ¤·¤Æ¤â¡¢Í§¿Í¤Ç¤â¡¢¿¦¾ì¤Ç¤â¡¢¤¤¤í¤ó¤Ê¾ìÌÌ¤Ç¿´¤Îµ÷Î¥¤ò·ò¹¯¤ËÊÝ¤Ä¤È¤¤¤¦¤Î¤ÏÂçÀÚ¤Ê¤³¤È¤À¤È´¶¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¼èºà¡¦Ê¸¡¿Æâ¶¶ÌÀÆü¹á¡¡¼Ì¿¿Äó¶¡¡¿µÆÃÓÎÜÈþ