ºå¿À¡¦Ã¸Ï©Âç¿ÌºÒ¤«¤é17Æü¤Ç31Ç¯¤È¤Ê¤ë¤Î¤òÁ°¤Ë¡¢ÂçÊ¬»Ô¤Î¾®³Ø¹»¤ÇÃÏ¿Ì¤äÄÅÇÈ¤ËÈ÷¤¨¤ë·±Îý¤¬¹Ô¤ï¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
ÂçÊ¬»Ô¤Î²¼·´¾®³Ø¹»¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿ÈòÆñ·±Îý¤Ë¤Ï¡¢Á´¹»»ùÆ¸¤ª¤è¤½700¿Í¤¬»²²Ã¤·¤Þ¤·¤¿¡£¶¯¤¤ÃÏ¿Ì¤Ç5¥áー¥È¥ë¤ÎÄÅÇÈ¤¬È¯À¸¤·¡¢20Ê¬¸å¤Ë¾®³Ø¹»¤ËÅþÃ£¤¹¤ëÁÛÄê¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
»ùÆ¸¤ÏÍÉ¤ì¤¬¼ý¤Þ¤ë¤Þ¤Ç´ù¤Î²¼¤Ë±£¤ì¤Æ¿È¤ò¼é¤ê¡¢¹»¼Ë¤Î3³¬¤Ë¿âÄ¾ÈòÆñ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ê1Ç¯À¸¡Ë¡Ö¼ÂºÝ¤ËºÒ³²¤¬µ¯¤¤¿¤È¤¤Ë¤³¤¦¤ä¤Ã¤ÆÆ¨¤²¤ë¤ó¤À¤È»×¤Ã¤¿¡×¡Ê6Ç¯À¸¡Ë¡ÖÃÏ¿Ì¤äÄÅÇÈ¤¬¤¢¤Ã¤¿¤È¤¤ËÆ¨¤²¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¤¤¡×¡Ö´ù¤Î²¼¤Ë±£¤ì¤ë¤Ê¤É6Ç¯À¸¤é¤·¤¯¤·¤¿¤¤¡×
·±Îý¤ÎºÇ¸å¤Ë¤Ï¡¢»ùÆ¸¤¬ºå¿ÀÃ¸Ï©Âç¿ÌºÒ¤äÅìÆüËÜÂç¿ÌºÒ¤Ê¤É¤Îµ¾À·¼Ô¤ËÌÛ¤È¤¦¤òÊû¤²¤Þ¤·¤¿¡£