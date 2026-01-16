Î©·û¤È¸øÌÀ¡¡¿·ÅÞÌ¾¡ÖÃæÆ»²þ³×Ï¢¹ç¡×¤ÇºÇ½ªÄ´À°¡¡¸á¸å¤Ë¤âÈ¯É½¤Ø
Î©·ûÌ±¼çÅÞ¤È¸øÌÀÅÞ¤Î¿·ÅÞ¤ÎÌ¾Á°¤¬¡ÖÃæÆ»²þ³×Ï¢¹ç¡×¤ÇºÇ½ªÄ´À°¤ËÆþ¤Ã¤¿»ö¤¬¤ï¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡£16Æü¸á¸å¡¢È¯É½¤µ¤ì¤ëÍ½Äê¤Ç¤¹¡£Ãæ·Ñ¤Ç¤¹¡£
Ä¶Ã»´ü·èÀï¤ÎÃæ¤Ç¿·¤·¤¤ÅÞ¤ÎÌ¾Á°¤¬¤É¤³¤Þ¤ÇÍ¸¢¼Ô¤Ë¼õ¤±Æþ¤ì¤é¤ì¤ë¤«¤¬¾ÇÅÀ¤Ç¤¹¡£
Î©·ûÌ±¼çÅÞ¤È¸øÌÀÅÞ¤Ï¡ÖÊÝ¼é¿§¡×¤¬¶¯¤¤¹â»ÔÀ¯¸¢¤ËÂÐ¹³¤¹¤ëÀªÎÏ¤È¤·¤Æ¡ÖÃæÆ»²þ³×¡×¤Î·ë½¸¤ò·Ç¤²¤Æ¤¤¤Æ¡¢ÅÞ¤ÎÌ¾Á°¤Ë¤â¡ÖÃæÆ»¡×¤òÂÇ¤Á½Ð¤·¤¿·Á¤Ç¤¹¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î¶¨µÄ¤Ç¡ÖÃæÆ»²þ³×Ï¢¹ç¡×¤ÇºÇ½ªÄ´À°¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦»ö¤Ç¡¢16Æü¸á¸å¤Ë¤âÎ¾¥È¥Ã¥×¤¬¡ÖÌ¾Á°¡×¤ä¡ÖÅÞ¤Î¥í¥´¡×¤Ê¤É¤òÈ¯É½¤¹¤ëÍ½Äê¤Ç¤¹¡£
Î©·ûÌ±¼çÅÞ¡¦ÌîÅÄÂåÉ½¡Ö´ðËÜÅª¤Ë¤ÏÃæÆ»²þ³×Ï©Àþ¡£»¿Æ±¤¹¤ë¿Í¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¾ï¤Ë¥ª¡¼¥×¥ó¡£ÂÔ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤À¤±¤Ç¤ÏÂ¤ê¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡£º£Æü¤«¤é¸øÊç¤â»Ï¤á¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡×
ÌîÅÄÂåÉ½¤Ï¿·ÅÞ¤Ø¤Î»²²Ã¤òÉý¹¤¯¸Æ¤Ó¤«¤±¤ë¹Í¤¨¤Ç¤¹¤¬¡¢Î©·ûÆâ¤Ë¤ÏÈ¿ÂÐ¤¹¤ëµÄ°÷¤â¤¤¤Æ¿·ÅÞ¹½ÁÛ¤Ë¡ÖÏ³¤ì¤ë¡×µÄ°÷¤¬½Ð¤ë¤«¤â¾ÇÅÀ¤Ç¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢ÌîÅÄÂåÉ½¤ÏÅÞ¤Î¹ËÎÎ¤â16Æü¤ËÈ¯É½¤·¤¿¤¤¹Í¤¨¤ò¼¨¤·¤Þ¤·¤¿¡£´ðËÜÀ¯ºö¤ÇÎ¾ÅÞ¤Ë³Ö¤¿¤ê¤¬¤¢¤ë°ÂÁ´ÊÝ¾ã¤ä¸¶È¯¤ò´Þ¤à¥¨¥Í¥ë¥®¡¼À¯ºö¤Ç¤É¤¦À°¹çÀ¤ò¤È¤ë¤«¤â²ÝÂê¤Ç¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢Î©·û¡¦°©ºäÁªÂÐ°Ñ°÷Ä¹¤Ï¡¢16Æü¤«¤é3Æü´Ö¸ÂÄê¤Ç¸õÊä¼Ô¤Î¶ÛµÞ¸øÊç¤ò¹Ô¤¦¤ÈÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£¸½¾õ¤Ï¤ª¤è¤½170¿Í¤Î¸õÊä¼Ô¤ò¶ÛµÞ¸øÊç¤Ç¤¢¤ï¤»¤Æ200¿Í¤ÎÍÊÎ©¤òÌÜ»Ø¤·¤Þ¤¹¡£°ìÊý¡¢¹â»Ô¼óÁê¤Ï16ÆüÃë²á¤®¤«¤é¥¤¥¿¥ê¥¢¤Î¥á¥í¡¼¥Ë¼óÁê¤È¤Î¼óÇ¾²ñÃÌ¤ËÎ×¤ß¤Þ¤¹¡£¼óÁê¼þÊÕ¤Ï¡Ö¤Þ¤º¤Ï³°¸òÆüÄø¤Ë½¸Ãæ¤·½ª¤ï¤Ã¤¿¤éÍè½µ·îÍËÆü¤Î²ñ¸«¤Ë¸þ¤±¤¿½àÈ÷¤Ë¥·¥Õ¥È¤¹¤ë¡×¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£