¡ÖÍ½»»10Ëü±ß¡×¤Î¥Ä¥ï¥â¥Î¤â¡ÄÆüËÜºÇÂçµé¤Î¥Á¥ç¥³¤Îº×Åµ¡Ø¥¢¥àー¥ë¡¦¥Ç¥å¡¦¥·¥ç¥³¥é¡Ù³«Ëë µîÇ¯¤ÎÇä¾å¤Ï²áµîºÇ¹â¤Î49²¯±ßÄ¶
¡¡ÆüËÜºÇÂçµé¤Î¥Á¥ç¥³¥ìー¥È¤Îº×Åµ¡Ö¥¢¥àー¥ë¡¦¥Ç¥å¡¦¥·¥ç¥³¥é¡×¤¬16Æü¡¢¥¸¥§¥¤¥¢ー¥ëÌ¾¸Å²°¥¿¥«¥·¥Þ¥ä¤Ç»Ï¤Þ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡²ñ¾ì¤Ë¤Ï¡¢¹âµé¥Ö¥é¥ó¥É¤Î¥·¥§¡¦¥·¥Ð¥¿¤ä¥¯¥é¥Ö¥Ï¥ê¥¨¤È¤Î¥³¥é¥Ü¾¦ÉÊ¤ä¡¢»Ë¾åºÇÂ¿¤È¤Ê¤ë¸ÂÄê¾¦ÉÊ¤Ê¤É¡¢À¤³¦Ãæ¤«¤é¤ª¤è¤½150¥Ö¥é¥ó¥É¡¦2700¼ïÎà¤Û¤É¤Î¥Á¥ç¥³¥ìー¥È¤¬ÈÎÇä¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡º£Ç¯¤Ï9¤Î¥Õ¥í¥¢¤Ë¤Þ¤¿¤¬¤ë²áµîºÇÂçÌÌÀÑ¤Ç¤Î³«ºÅ¤Ç¡¢¥ªー¥×¥ó¤ÈÆ±»þ¤ËÂ¿¤¯¤Î¿Í¤¬Ë¬¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ö¡ÊÍ½»»¤Ï¡Ë·è¤á¤Æ¤Ê¤¤¡£¤³¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¤â¹¥¤¤À¤·¡¢¥¯¥é¥Ö¥Ï¥ê¥¨¤âÂç¹¥¤¤À¤·¡¢³Ú¤·¤ß¤Ç¤¹¡×
¡Ö¥Á¥ç¥³¥ìー¥È¥Ð¥ó¥¯¤¬¹¥¤¤ÇËèÇ¯Çã¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢¿·¾¦ÉÊ¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡£Í½»»¤Ï10Ëü±ß¤°¤é¤¤¤Ç¤¹¡×
¡¡¤Þ¤¿¡¢ÀçÂæ¤ÎÌÃ²Û¡ÖÇë¤Î·î¡×¤Î»ÐËåÉÊ¡ÖÇë¤ÎÄ´¡×¤Î¥Á¥ç¥³Ì£¤¬Åì³¤ÃÏ¶è¤Ë½éÅÐ¾ì¤·¡¢Â¿¤¯¤Î¿Í¤¬Çã¤¤µá¤á¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡µîÇ¯¡¢²áµîºÇ¹â³Û¤Î49²¯±ß°Ê¾å¤òÇä¤ê¾å¤²¤¿¡Ö¥¢¥àー¥ë¡¦¥Ç¥å¡¦¥·¥ç¥³¥é¡×¡¢º£Ç¯¤â¥Ð¥ì¥ó¥¿¥¤¥ó¥Çー¤Î2·î14Æü¤Þ¤Ç³«¤«¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£