¸µ¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¤Î¥Õ¥ê¡¼¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼³Þ°æ¿®Êå¡Ê62¡Ë¤¬16Æü¡¢¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£Æ±¶É¤ÎÀèÇÚ¤Î·ÚÉô¿¿°ì¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¡Ê63¡Ë¤È¤È¤â¤Ë2000Ç¯4·î¤Ë¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¤Ç¥¹¥¿¡¼¥È¤·¡¢¸½ºß¡¢¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥ÓCS¤ÇÊüÁ÷Ãæ¤Î±Ç²è¾Ò²ðÈÖÁÈ¡ÖÃË¤ª¤Ð¤µ¤ó¡×¤¬¡¢3·îËö¤ÇÊüÁ÷25Ç¯¤ÎÎò»Ë¤Ë¥Ô¥ê¥ª¥É¤òÂÇ¤Ä¤ÈÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤¿¡£
³Þ°æ¤Ï¡ÖËÜÆü¡¢¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥ÓCSÊüÁ÷¡Ø¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥ÓTOW¡Ù¤Î¸ø¼°¥Û¡¼¥à¥Ú¡¼¥¸¤Ç»ä¤È·ÚÉô¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤¬25Ç¯Ã´Åö¤·¤Æ¤¤¿±Ç²è¾Ò²ðÈÖÁÈ¡ØÃË¤ª¤Ð¤µ¤ó¡Ù¤¬3·îËö¤ò¤â¤Ã¤Æ½ªÎ»¤¹¤ë¤³¤È¤¬È¯É½¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡¡¤â¤¦ËÜÅö¤Ë»ÄÇ°¤Ç¤¹¡×¤È¤Ä¤Å¤Ã¤¿¡£¡Ö¤¢¤ì¤Ï2000Ç¯¡¡±ÒÀ±ÊüÁ÷¤ÎCSÊüÁ÷¥¹¥¿¡¼¥È»þ¡¢ÅÚÍË¤ÎÃë¤Ë¡Ø¤ªÂæ¾ìÀ¸¤Þ¤ë¤´¤È¾ðÊó739¡Ù¤È¸À¤¦¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¤Î¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤¬½µÂØ¤ï¤ê¤Ç»Ê²ñ¤òÌ³¤á¤ëÀ¸ÊüÁ÷ÈÖÁÈ¤¬ÃÂÀ¸¤·¤Þ¤·¤¿¡¡Í½»»¤¬¤Ê¤¯¡¢VTRÀ©ºî¤â¤Ê¤«¤Ê¤«¤Ç¤¤Ê¤¤ÈÖÁÈ¤Ç¡¢¤Û¤È¤ó¤É¥é¥¸¥ª¤Î¤è¤¦¤Ê¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤Î¥¹¥¿¥¸¥ª¤·¤ã¤Ù¤¯¤êÈÖÁÈ¡Ê¾Ð¡Ë¤½¤³¤Ç»ä¤¬¡Ø±Ç²è¥³¡¼¥Ê¡¼¤ò¤ä¤é¤»¤Æ¤Û¤·¤¤¡Ù¤ÈÍê¤ó¤À¤È¤³¤í¡Ø¼«Ê¬¤ÇVTR¤òºî¤Ã¤ÆÇ¼ÉÊ¤¹¤ì¤ÐÊüÁ÷¤·¤Æ¤¢¤²¤ë¡Ù¤ÈÃ´Åö¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¤Ë¸À¤ï¤ì¤Þ¤·¤¿¡¡º£¤«¤é26Ç¯Á°¤Ç¤¹¡×¤ÈÎ©¤Á¾å¤²¤Î·Ð°Þ¤ò¤Ä¤Å¤Ã¤¿¡£
¤½¤Î¾å¤Ç¡Ö¥Ó¥Ç¥ª¥«¥á¥é¤Ï¤¢¤ë¤â¤Î¤Î¡¢¸Ä¿Í¤ÇÊÔ½¸¤Ç¤¤ë»þÂå¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡¡¤½¤³¤Ç¡¢»ä¤Ï¡¢º½»þ·×¤ò»È¤Ã¤Æ3Ê¬´Ö¤¤Ã¤Á¤êÊÔ½¸¤Ê¤·¤Î±Ç²è¾Ò²ðVTR¤ò¸Ä¿Í¤ÇËè½µÀ©ºî¤·¤¿¤Î¤Ç¤¹¡×¤ÈÀâÌÀ¡£¡Ö¡Ê1¡Ë¥«¥á¥é¤ò¸ÇÄê¤·¤Æ¡Ê2¡Ë¼«Ê¬¤Ë¸þ¤±¤Æ¡Ê3¡Ë¼«Ê¬¤¬Áª¤ó¤À¿·ºî±Ç²è1ËÜ¤Î¤³¤È¤ò¼«Í³¤Ë¤·¤ã¤Ù¤ë¡¡¤½¤¦¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤è¡ª¡¡º£¤Î¥æ¡¼¥Á¥å¡¼¥Ð¡¼¤Î¸¶·¿¤ò25Ç¯°Ê¾åÁ°¤Ë»ä¤Ï»Ï¤á¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤·¤¿¡¡¤Þ¤¿¡¢Ã¯¤â¤½¤ó¤Ê¤³¤È¤ä¤Ã¤Æ¤Ê¤¤»þÂå¡¡¤³¤ì¤Ï¼«Ëý¤Ç¤¤Þ¤¹¡¡¥¿¥¤¥È¥ë¤Ï3Ê¬´Ö¤Ê¤Î¤Ç¡Ø³Þ°æ¿®Êå¤Î¥·¥Í¥Þ¡¦¥¹¥Ñ¡¼¥ê¥ó¥°¡Ù¡×¤È¡¢Á°¿ÈÈÖÁÈ¤¬¤¢¤Ã¤¿¤³¤È¤ò¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
¤½¤·¤Æ¡Ö¤¢¤ë¤È¤¡¢·ÚÉô¤µ¤ó¤ò¥²¥¹¥È¤Ë·Þ¤¨¤ÆVTR¤òºî¤Ã¤¿¤é¡¢¤³¤ì¤¬¥Ð¥«¼õ¤±¡¡¤¢¤Þ¤ê¤Ë¤âÌÌÇò¤¤¤Î¤ÇÈÖÁÈ¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤¬Àµ¼°¤ËÀ©ºî¤¹¤ëÆó¿Í¤Î±Ç²è¥³¡¼¥Ê¡¼¤òºî¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê2001Ç¯¡ØÃË¤ª¤Ð¤µ¤ó¤Î¥³¡¼¥Ê¡¼¡Ù¤¬ÃÂÀ¸¡£¤½¤ÎÍâÇ¯¡¢ÈÖÁÈ¤È¤·¤ÆÆÈÎ©¤·¤¿¤Î¤Ç¤¹¡×¤ÈÈÖÁÈ¤¬Àµ¼°¤ËÃÂÀ¸¤·¤¿½Ö´Ö¤ò¤Ä¤Å¤Ã¤¿¡£
³Þ°æ¤Ï¡ÖÅö½é¤ÏÃÏ¾åÇÈ¤Î¿¼Ìë¤Ç¤âÊüÁ÷¡¡º£¤ÏCSÊüÁ÷¡Ø¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥ÓTOW¡Ù¡ØÆüËÜ±Ç²èÀìÌç¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡Ù¤Î2ÇÈ¤ÇÊüÁ÷¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡¡¤¢¤ì¤«¤é25Ç¯¡¡¤¿¤¯¤µ¤ó¤¢¤Ã¤¿±Ç²è¾Ò²ðÈÖÁÈ¤ÏÃÏ¾åÇÈ¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¤Ê¤ê30Âå¤À¤Ã¤¿»äÃ£¤â´ÔÎñ¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡¡CS¤Ç·ÚÉô¤µ¤ó¤È´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢±Ç²è¾ðÊó¤Ï¥Í¥Ã¥È¤äSNS¤¬¼çÀï¾ì¤È¤Ê¤ê¡¢²æ¡¹¤ÎÈÖÁÈ¤â¤Ä¤¤¤Ë¡¡3·î¤ÇTHE END¡¡¤ä¤Ï¤ê¡¢¥·¥ç¥Ã¥¯¤Ç¤¹¡×¤ÈÁÓ¼º´¶¤â¤Ë¤¸¤Þ¤»¤¿¡£¤½¤Î¾å¤Ç¡Ö¤Þ¤À¤Þ¤À¡¢Â³¤±¤é¤ì¤ë¤«¤Ê¤È¤â»×¤Ã¤Æ¤Þ¤·¤¿¤Î¤Ç¡Ä¤Ç¤â¡¢»ÅÊý¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡¡²¿»ö¤Ë¤â¡Ø½ª¤ï¤ê¡Ù¤Ï¤¢¤ë¤â¤Î¤Ç¤¹¡¡3·î¤Î¥é¥¹¥È3½µ¤Ï¡Ø¤µ¤è¤Ê¤éÆÃ½¸¡Ù¤Ç25Ç¯¤ò¿¶¤êÊÖ¤ê¤Þ¤¹¡¡¤¢¤È3¥ö·î¡¢¥é¥¹¥È¥¹¥Ñ¡¼¥È¡¡ÃË¤ª¤Ð¤µ¤ó¡¢´èÄ¥¤ê¤Þ¤¹¡ª¡×¤È°Õµ¤¹þ¤ß¤â¤Ä¤Å¤Ã¤¿¡£¡¡¡Ö¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥ÓTOW¡×¤Î¸ø¼°¥Û¡¼¥à¥Ú¡¼¥¸¤Ç¤Ï¡Ö¡ØÃË¤ª¤Ð¤µ¤ó¡Ù¥¹¥Ú¥·¥ã¥ëÊüÁ÷·èÄê¡ª¡¡25Ç¯Â³¤¤¤¿±Ç²èÈÖÁÈ¡ØÃË¤ª¤Ð¤µ¤ó¡Ù¤¬¤³¤Î3·î¤Ç¤Ä¤¤¤ËºÇ½ª²ó¡ª¡×¤ÈÈÖÁÈ½ªÎ»¤¬È¯É½¤µ¤ì¤¿¡£¤½¤Î¾å¤Ç¡Ö¥é¥¹¥È¤Î3ÏÃ¤Ï»ÍÈ¾À¤µª¤ÎÎò»Ë¤ò¿¶¤êÊÖ¤ë¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë²ó¤òÊüÁ÷¤·¤Þ¤¹¡£²áµî¤ÎÌ¾¾ìÌÌ¤«¤é»þÂå¤òºÌ¤ë¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥²¥¹¥È¡¢¡Ø·ÚÉô¿¿°ì¤È³Þ°æ¿®Êå¤¬Áª¤Ö25Ç¯Ê¬¤Î±Ç²è¥Ù¥¹¥È5¡Ù¤Þ¤Ç¡¢ÃË¤ª¤Ð¤µ¤ó¤ÎÌ¥ÎÏ¤¬¤®¤å¤Ã¤ÈµÍ¤Þ¤Ã¤¿¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¥·¥ê¡¼¥º¤Ï±Êµ×ÊÝÂ¸ÈÇ´Ö°ã¤¤¤Ê¤·¡£¤¼¤Ò¤ª³Ú¤·¤ß¤Ë¡ª¡×¤È¡¢ÆâÍÆ¤â¾Ò²ð¤µ¤ì¤¿¡£3·î14Æü¤Ï¡ÖÃË¤ª¤Ð¤µ¤ó¡¡¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¡ÝÎò»ËÊÔ¡Ý¡×¡¢Æ±21Æü¤Ë¤Ï¡Ö¡Ý¥²¥¹¥ÈÊÔ¡Ý¡×¡¢Æ±28Æü¤Ë¤ÏºÇ½ª¤È¤Ê¤ëÂè391²ó¤È¤·¤Æ¡Ö¡Ý25Ç¯´Ö¤¢¤ê¤¬¤È¤¦ÊÔ¡Ý¡×¤¬¡¢¤½¤ì¤¾¤ìÊüÁ÷¤È¤Ê¤ë¡£
¡ÖÃË¤ª¤Ð¤µ¤ó¡×¤Ï¡¢¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¤Ç00Ç¯4·î¤«¤é08Ç¯3·î¤Þ¤ÇÊüÁ÷¤µ¤ì¡¢Æ±4·î¤«¤é10Ç¯9·î¤Þ¤Ç¡Ö¡ÝÇ³¤¨¤í¡ª¡¡¥Ç¥¸¥¿¥ëÉô¡×¡¢Æ±10·î¡Á11Ç¯3·î¤Þ¤Ç¡Ö¡Ý¥ï¥ó¥Ä¡¼¥Í¥¯¥¹¥È¡×¤ÈÈÖÁÈÌ¾¤òÊÑ¤¨¡¢ÊüÁ÷¤¬Â³¤¤¤¿¡£¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥ÓCSÊüÁ÷¤Ç¤Ï¡¢04Ç¯4·î¤«¤é08Ç¯3·î¤Þ¤Ç¡ÖÃË¤ª¤Ð¤µ¤ó2¡×¡Ö¡ÝÆÃÀ¹¡×¡Ö¡Ý¡Ü¡×¤Ê¤É¤ÈÌ¾Á°¤òÊÑ¤¨¤Ä¤Ä¡¢12Ç¯¤«¤é¸½ÈÖÁÈÌ¾¤ÇÊüÁ÷¤¬Â³¤¤¤Æ¤¤¤¿¡£