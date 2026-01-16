Àè·îË´¤¯¤Ê¤Ã¤¿Éã¤¬NISA¤Ç¡Ö1000Ëü±ß¡×±¿ÍÑ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£ÁêÂ³¤·¤¿¾ì¹ç¡¢Èó²ÝÀÇ¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤«¡©
NISAÀ©ÅÙ¤Î³µÍ×
NISA¤Ï¡¢¾¯³ÛÅê»ñÈó²ÝÀÇÀ©ÅÙ¤È¤·¤Æ¡¢°ìÄê¤Î¾ò·ï¤Î¤â¤ÈÅê»ñ¤«¤éÆÀ¤é¤ì¤ëÇäµÑ±×¤äÇÛÅö¶â¡¦Ê¬ÇÛ¶â¤ËÂÐ¤¹¤ëÀÇ¶â¡ÊÄÌ¾ï¤ÏÌó20¡ó¡Ë¤¬Èó²ÝÀÇ¤Ë¤Ê¤ëÀ©ÅÙ¤Ç¤¹¡£
2024Ç¯°Ê¹ß¤ÏÀ©ÅÙ¡Ê¸ýºÂ³«Àß´ü´Ö¡Ë¤¬¹±µ×²½¤µ¤ì¡¢½¾ÍèÀ©ÅÙ¤ËÈæ¤Ù¤ÆÈó²ÝÀÇÅê»ñÏÈ¤¬ÂçÉý¤Ë³ÈÂç¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¤µ¤é¤Ë¡¢Èó²ÝÀÇÊÝÍ´ü´Ö¤âÌµ´ü¸Â²½¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤Ç¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç°Ê¾å¤ËÄ¹´ü¤Î»ñ»º·ÁÀ®¤ò»Ù±ç¤¹¤ë»ÅÁÈ¤ß¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
NISA¤ÎÂç¤¤ÊÆÃÄ§¤È¤·¤Æ¡¢¤Ä¤ß¤¿¤ÆÅê»ñÏÈ¤ÈÀ®Ä¹Åê»ñÏÈ¤ÎÎ¾Êý¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢Î¾ÏÈ¹ç¤ï¤»¤ÆÇ¯´ÖºÇÂç360Ëü±ß¡¢ÁíÏÈ1800Ëü±ß¡Ê¤¦¤ÁÀ®Ä¹Åê»ñÏÈ¤Ï1200Ëü±ß¤¬¾å¸Â¡Ë¤ÎÈÏ°Ï¤ÇÈó²ÝÀÇ±¿ÍÑ¤¬²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£
¤¿¤À¤·¡¢NISA¤Ï¸ýºÂÌ¾µÁ¿Í¤ÎÀ¸Â¸Ãæ¤Î¤ßÅ¬ÍÑ¤µ¤ì¤ëÀÇÀ©Í¥¶øÀ©ÅÙ¤Ç¤¢¤ê¡¢ËÜ¿Í¤¬»àË´¤·¤¿¾ì¹ç¤Ë¤ÏÊÌ¤Î¼è¤ê°·¤¤¤¬Å¬ÍÑ¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
ÁêÂ³¤¬È¯À¸¤·¤¿¤éNISA¤Ï¤É¤¦¤Ê¤ë¤Î¤«
Á°½Ò¤ÎÄÌ¤ê¡¢NISA¤ÎÈó²ÝÀÇÁ¼ÃÖ¤Ï¡¢¸ýºÂÌ¾µÁ¿Í¤¬À¸Â¸Ãæ¤Ë¸Â¤é¤ì¤ëÀ©ÅÙ¤Ç¤¹¡£¤½¤Î¤¿¤á¡¢Ì¾µÁ¿Í¤¬»àË´¤·¤¿»þÅÀ¤ÇNISA¤È¤·¤Æ¤ÎÈó²ÝÀÇÁ¼ÃÖ¤Ï½ªÎ»¤·¤Þ¤¹¡£
¶ñÂÎÅª¤Ë¤Ï¡¢ÈïÁêÂ³¿Í¡Êº£²ó¤Î¥±ー¥¹¤Ç¤ÏË´¤¯¤Ê¤Ã¤¿Éã¿Æ¡Ë¤ÎNISA¸ýºÂ¤ÇÊÝÍ¤·¤Æ¤¤¤¿³ô¼°¤äÅê»ñ¿®Â÷¤Ê¤É¤Ï¡¢ÁêÂ³ºâ»º¤È¤·¤Æ°·¤ï¤ì¤Þ¤¹¡£¤Ä¤Þ¤ê¡¢NISA¤È¤¤¤¦Èó²ÝÀÇÏÈ¤Î¤Þ¤ÞÁêÂ³¿Í¤ÎNISA¸ýºÂ¤Ë°Ü¤¹¤³¤È¤Ï¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¡£
¤µ¤é¤Ë½ÅÍ×¤Ê¤Î¤Ï¡¢NISA¸ýºÂ¤ÎÈó²ÝÀÇÁ¼ÃÖ¤Ï¸ýºÂÌ¾µÁ¿Í¤Î»àË´»þÅÀ¤Ç½ªÎ»¤¹¤ë¤¿¤á¡¢»àË´Æü°Ê¹ß¤ËÈ¯À¸¤·¤¿´Þ¤ß±×¤äÇÛÅö¶â¡¦Ê¬ÇÛ¶â¤Ï²ÝÀÇÂÐ¾Ý¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤Ï½êÆÀÀÇ¡¦½»Ì±ÀÇ¤Î¼è¤ê°·¤¤¤Ë¤â±Æ¶Á¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ö1000Ëü±ß¡×¤ÎNISA»ñ»º¤òÁêÂ³¤·¤¿¾ì¹ç¤ÎÀÇÌ³¾å¤Î¥Ý¥¤¥ó¥È
º£²ó¤Î¥±ー¥¹¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢ÈïÁêÂ³¿Í¤¬NISA¸ýºÂ¤ÇÊÝÍ¤·¤Æ¤¤¤¿1000Ëü±ßÁêÅö¤Î³ô¼°¤äÅê»ñ¿®Â÷¤Ï¡¢ÁêÂ³ºâ»º¤È¤·¤ÆÁêÂ³ÀÇ¤Î²ÝÀÇÂÐ¾Ý¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£NISA¤ÇÈó²ÝÀÇ¤À¤Ã¤¿±¿ÍÑ±×ÉôÊ¬¤â´Þ¤á¡¢»àË´»þ¤Î»þ²ÁÁí³Û¤¬¤½¤Î¤Þ¤ÞÉ¾²Á¤µ¤ì¤ë¤Î¤¬¸¶Â§¤Ç¤¹¡£
ÁêÂ³¿Í¤Î¼èÆÀ²Á³Û¤Ï¡¢ÈïÁêÂ³¿Í¤¬NISA¸ýºÂ¤Ç¹ØÆþ¤·¤¿»þÅÀ¤Î²Á³Ê¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢ÁêÂ³È¯À¸Æü¤Î»þ²Á¡Ê½ªÃÍ¡Ë¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£ÁêÂ³¤¬»Ï¤Þ¤Ã¤¿»þÅÀ¤Ë¤ª¤±¤ë»ñ»ºÉ¾²Á³Û¤ò»»½Ð¤·¤Æ¡¢¤½¤Î¤Û¤«¤ÎÁêÂ³ºâ»º¤È¤Î¹ç·×¤«¤é´ðÁÃ¹µ½ü¤Ê¤É¤òº¹¤·°ú¤¤¤¿¶â³Û¤ËÂÐ¤·¤ÆÁêÂ³ÀÇ¤¬¤«¤«¤ë»ÅÁÈ¤ß¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
°Ü´É¡¦¸ýºÂ¶èÊ¬¤È¤½¤Î¸å¤ÎÀÇÌ³
NISA¸ýºÂ¤ÎÌ¾µÁ¿Í¤¬Ë´¤¯¤Ê¤êÁêÂ³¤¬È¯À¸¤¹¤ë¤È¡¢ÁêÂ³¿Í¤¬¼èÆÀ¤·¤¿³ô¼°¤äÅê»ñ¿®Â÷¤Ï¡¢ÆÃÄê¸ýºÂ¤ä°ìÈÌ¸ýºÂ¤Ë°Ü´É¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤é¤Î¸ýºÂ¤Ç¤Ï°Ê¸å¤ÎÇäµÑ±×¤äÇÛÅö¶â¤ÏÄÌ¾ï¤Î²ÝÀÇÂÐ¾Ý¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢ÁêÂ³¿Í¤¬¼«Ê¬¤ÎNISA¸ýºÂ¤òÊÝÍ¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¤·¤Æ¤â¡¢ÈïÁêÂ³¿Í¤ÎNISA¸ýºÂÆâ¤Î»ñ»º¤ò¤½¤Î¤Þ¤Þ°ú¤·Ñ¤¤¤ÇÈó²ÝÀÇÏÈ¤Ç±¿ÍÑ¤¹¤ë¤³¤È¤Ï¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¡£NISA¤ÎÈó²ÝÀÇÀ©ÅÙ¤Ï¸ýºÂ¤´¤È¤Ë¸Ä¿ÍÃ±°Ì¤ÇÀßÄê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤¿¤á¤Ç¤¹¡£
¤Þ¤È¤á
NISA¤Ï¡¢À¸Â¸Ãæ¤Ë¤ª¤±¤ë¡Ö±¿ÍÑ±×¤ÎÈó²ÝÀÇ¡×¤È¤¤¤¦ÀÇÀ©¾å¤ÎÍ¥¶øÁ¼ÃÖ¤Ç¤¢¤ê¡¢Ë´¤¯¤Ê¤Ã¤¿¸å¤Ë¤½¤ÎÍ¥¶ø¤¬¤½¤Î¤Þ¤ÞÂ³¤¯¤ï¤±¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£ÁêÂ³¤¬È¯À¸¤·¤¿»þÅÀ¤ÇÈó²ÝÀÇÁ¼ÃÖ¤Ï½ªÎ»¤·¡¢NISA¸ýºÂ¤ÇÊÝÍ¤·¤Æ¤¤¤¿³ô¼°¤äÅê»ñ¿®Â÷¤ÏÁêÂ³ºâ»º¤È¤·¤Æ°·¤ï¤ì¤Þ¤¹¡£
ÁêÂ³¤ËÉÔ°Â¤¬¤¢¤ë¾ì¹ç¤Ï¡¢ÀìÌç²È¡ÊÀÇÍý»Î¤ä¶âÍ»µ¡´Ø¤ÎÁêÂ³ÁêÃÌÁë¸ý¡Ë¤Ë³ÎÇ§¤·¡¢À©ÅÙ¤È¼êÂ³¤¤òÀ°Íý¤¹¤ë¤³¤È¤ò¤ª¤¹¤¹¤á¤·¤Þ¤¹¡£
