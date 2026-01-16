¶¯ÅðÈÈ¤ò·âÂà¤·¤¿¤éµÕ¤ËÁÊ¤¨¤é¤ì¤¿¥Ê¥Ê¡¡»¦¿ÍÌ¤¿ëÍÆµ¿¤Ï·ùµ¿¤Ê¤·¡¢·Ù»¡¤¬ÉÔÁ÷Ã×È½ÃÇ
½÷Í¥¥Ê¥Ê¤Î¼«Âð¤Ë¿¯Æþ¤·¤¿¶¯ÅðÈÈ¤¬¡¢»¦¿ÍÌ¤¿ëÍÆµ¿¤ÇµÕ¹ðÁÊ¤·¤Æ¤¤¤¿»ö·ï¤Ç¡¢·Ù»¡¤ÏÈïµ¿¼Ô¤È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¥Ê¥Ê¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÉÔÁ÷Ã×¤ò·èÄê¤·¤¿¡£
1·î16Æü¡¢¶åÎ¤¡Ê¥¯¥ê¡Ë·Ù»¡½ð¤Ï¡¢»¦¿ÍÌ¤¿ë¤ª¤è¤ÓÆÃ¼ì½ý³²¤ÎÍÆµ¿¤ÇÎ©·ï¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¥Ê¥Ê¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢·ùµ¿¤Ê¤·¤È¤·¤ÆÉÔÁ÷Ã×¤ò·èÄê¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¥Ê¥Ê¡¢¡È¥Î¡¼¥Ö¥é¡É¤ÇÅìµþ´Ñ¸÷
¶¯Åð¤ÎÍÆµ¿¤Ç¿ÈÊÁ¤ò¹´Â«¡¦Á÷Ã×¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿30Âå¤ÎÃËÀA»á¤ÏºòÇ¯12·î¡¢¹´ÃÖ½êÆâ¤Ç¡Ö¥Ê¥Ê¤«¤é¶§´ï¤Ë¤è¤ëÈï³²¤ò¼õ¤±¤¿¡×¤È¤·¤Æ¹ðÁÊ¾õ¤òÄó½Ð¤·¤¿¡£·Ù»¡¤Ï¼êÂ³¤¾å¡¢¥Ê¥Ê¤òÈïµ¿¼Ô¤È¤·¤ÆÎ©·ï¤·¡¢Ä´ºº¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤¿¡£
¤·¤«¤··Ù»¡¤Ï»ö·ï¤Î·Ð°Þ¤Ê¤É¤òÁí¹çÅª¤Ë¸¡Æ¤¤·¤¿·ë²Ì¡¢¥Ê¥Ê¤Î¹Ô°Ù¤ÏÀµÅöËÉ±Ò¤Ë³ºÅö¤¹¤ë¤ÈÈ½ÃÇ¤·¤¿¡£
¥Ê¥Ê¤ÏºòÇ¯11·î15Æü¡¢¼«Âð¤Ë¿¯Æþ¤·¤¿¶¯Åð¤Ë¤è¤Ã¤ÆÉé½ý¤·¤¿¡£¶§´ï¤ò»ý¤Ã¤¿A»á¤¬¤Ï¤·¤´¤ò»È¤Ã¤Æ¥Ê¥Ê¤Î¼«Âð¥Ù¥é¥ó¥À¤Ë¾å¤ê¡¢»Ü¾û¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿Èâ¤ò³«¤±¤Æ²¡¤·Æþ¤Ã¤¿¤È¤µ¤ì¤ë¡£
A»á¤Ï¡¢²È¤Î¤Ê¤«¤Ë¤¤¤¿¥Ê¥Ê¤ÎÊì¿Æ¤òÈ¯¸«¤¹¤ë¤È¡¢¼ó¤ò¹Ê¤á¤ë¤Ê¤É´í³²¤ò²Ã¤¨¡¢¤ª¶â¤òÍ×µá¡£ÈáÌÄ¤ÇÌÜ¤¬³Ð¤á¤¿¥Ê¥Ê¤Ï¡¢Ä¾¤Á¤ËÊì¿Æ¤òÊÝ¸î¤¹¤ë¤¿¤á¤ËA»á¤È¤â¤ß¹ç¤¤¤Ë¤Ê¤ê¡¢¿Æ»Ò¤ÏA»á¤ÎÏÓ¤ò¤Ä¤«¤ó¤Ç¼è¤ê²¡¤µ¤¨¤¿¸å¡¢·Ù»¡¤ËÄÌÊó¤·¤¿¡£¤½¤Î²áÄø¤Ç¡¢A»á¤Ï³Ü¤ÎÉô°Ì¤òÉé½ý¤·¤¿¤ÈÇÄ°®¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
»¦¿ÍÌ¤¿ë¤Ç¹ðÁÊ¤µ¤ì¤¿Åö»þ¡¢¥Ê¥Ê¤Î½êÂ°»öÌ³½êSUBLIME¤Ï¡Ö²Ã³²¼Ô¤Ï²¿¤éÈ¿¾Ê¤ÎÂÖÅÙ¤â¼¨¤µ¤º¡¢¥Ê¥Ê¤òÁê¼ê¤ËÊÌ·ï¤Î¹ðÁÊ¤ò¹Ô¤¦¤Ê¤É¡¢Èï³²¼Ô¤¬ÃøÌ¾¿Í¤Ç¤¢¤ëÅÀ¤ò°ÍÑ¤·¡¢È¿ÎÑÍýÅª¤Ê¹Ô°Ù¤Ë¤è¤Ã¤ÆÆó¼¡Èï³²¤ò°ú¤µ¯¤³¤·¤Æ¤¤¤ë¡£Ì±»ö¡¦·º»ö¤ÎÎ¾ÌÌ¤Ç¡¢¤¢¤é¤æ¤ëË¡ÅªÁ¼ÃÖ¤ò¹Ö¤¸¤ëÍ½Äê¤À¡×¤ÈÎ©¾ì¤òÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¶¯Åð½ý³²¤ÎÍÆµ¿¤Çµ¯ÁÊ¤µ¤ì¤¿A»á¤Î½é¸øÈ½¤Ï¡¢Íè¤ë1·î20Æü¤Ë³«¤«¤ì¤ëÍ½Äê¤À¡£
¡þ¥Ê¥Ê ¥×¥í¥Õ¥£¡¼¥ë
1991Ç¯9·î14ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡£´Ú¹ñ¡¦ÃéÀ¶ËÌÆ»½Ð¿È¡£¿ÈÄ¹171cm¡£2009Ç¯¤ËAFTERSCHOOL¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤È¤·¤Æ¥Ç¥Ó¥å¡¼¡£¤â¤È¤â¤ÈÈþËÆ¤ËÄêÉ¾¤¬¤¢¤Ã¤¿¤¬¡¢2014Ç¯¤Î¡ÖÀ¤³¦¤ÇºÇ¤âÈþ¤·¤¤´é100¿Í¡×¤Ç1°Ì¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¤ò¤¤Ã¤«¤±¤Ë´Ú¹ñ¤òÂåÉ½¤¹¤ë¡ÈÈþ½÷¥¹¥¿¡¼¡É¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£2016Ç¯¤Ë¥É¥é¥Þ¡Ø¥°¥Ã¥É¥ï¥¤¥Õ¡ÁÈà½÷¤Î·èÃÇ¡Á¡Ù¤Ç½÷Í¥¤È¤·¤Æ¤ÎºÍÇ½¤ò³«²Ö¤µ¤»¡¢°Ê¹ß¤Ï¼ç±éµé½÷Í¥¤È¤·¤Æ³èÌöÃæ¡£2025Ç¯9·î14Æü¡¢1st¥¢¥ë¥Ð¥à¡ØSeventh Heaven 16¡Ù¤Ç¥½¥í¥Ç¥Ó¥å¡¼¤·¤¿¡£