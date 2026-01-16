MISAMO¡¢¿·¶Ê¡ØConfetti¡ÙÀè¹ÔÇÛ¿®¡õMV¸ø³«¡ª¡È±é·à¡É¥³¥ó¥»¥×¥È¤ÇÍÍ¡¹¤Ê¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤ËÊÑ¿È
TWICE¤ÎÆüËÜ¿Í¥á¥ó¥Ð¡¼MINA¡¢SANA¡¢MOMO¤«¤é¤Ê¤ë3¿ÍÁÈ¥æ¥Ë¥Ã¥ÈMISAMO¤¬¡¢¿·¶Ê¤ÎÀè¹ÔÇÛ¿®¤È¤È¤â¤ËMusic Video¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£
MISAMO¤¬Á°ºî¤«¤éÌó1Ç¯3¥«·î¤Ö¤ê¤ËÈ¯Çä¤¹¤ë¡¢MISAMO JAPAN 1st ALBUM¡ØPLAY¡Ù¤«¤é¥¿¥¤¥È¥ë¶Ê¡ØConfetti¡Ù¤ÎÀè¹ÔÇÛ¿®¤ÈMusic Video¤ò¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¡Ö¸«¤¨¤½¤¦¡©¡×¥â¥â¡¢Â©¤ò吞¤à¥Ü¥ê¥å¡¼¥à´¶
¡ØConfetti¡Ù¤Ï¡¢¡È¿ÍÀ¸¤ÏÂæËÜ¤Î¤Ê¤¤Â¨¶½·à¤Î¤è¤¦¤Ê¤â¤Î¡É¤È¤¤¤¦¥Æ¡¼¥Þ¤Î¤â¤È¡¢¤¦¤Þ¤¯¤¤¤«¤Ê¤¤Æü¤Ç¤â¡Ö¤É¤¦¤Ë¤«¤Ê¤ë¡×¤ÈÁ°¤ò¸þ¤±¤ëµ¤»ý¤Á¤ò¸å²¡¤·¤¹¤ë¡¢1Æü¤Î½ª¤ï¤ê¤Ë¼«Ê¬¼«¿È¤Ø»æ¿áÀã¡ÊConfetti¡Ë¤òÂ£¤ë¤è¤¦¤Ê¥¨¡¼¥ë¥½¥ó¥°¤À¡£
¸ø³«¤µ¤ì¤¿Music Video¤Ç¤Ï¡¢MISAMO¤Î3¿Í¤¬¡¢º£²ó¤Î¥¢¥ë¥Ð¥à¡ØPLAY¡Ù¤Î¥³¥ó¥»¥×¥È¤Ç¤â¤¢¤ë¡È±é·à¡É¤ò¼´¤Ë¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¥¸¥ã¥ó¥ë¤Î¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤ò±é¤¸Ê¬¤±¤Æ¤¤¤ë¡£
¥á¥ó¥Ð¡¼¤ÎÆ°¤¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ¥»¥Ã¥È¤¬Ï¢Æ°¤¹¤ëÉñÂæ±é·à¤Î¤è¤¦¤Ê±é½Ð¤òÃæ¿´¤Ë¡¢¥Û¥é¡¼¥Õ¥¡¥ó¥¿¥¸¡¼¤ÎÀ¤³¦¤ä¡¢¤¦¤µ¤®¤ËÊ±¤·¤¿¥³¥ß¥«¥ë¤ÊÀ¤³¦¤Ê¤É¡¢Â¿ºÌ¤Ê°áÁõ¤ÈÉ½¾ð¤Ç¹½À®¤µ¤ì¤¿±ÇÁüºîÉÊ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
º£²óÃåÍÑ°áÁõ¤Ç¤Ï¡¢MISAMO¤¬¤½¤ì¤¾¤ì¥¢¥ó¥Ð¥µ¥À¡¼¤òÌ³¤á¤ë¥Ö¥é¥ó¥É¤È¤Î¥³¥é¥Ü¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤¬¼Â¸½¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
MINA¤Ï¥Õ¥§¥ó¥Ç¥£ 2026Ç¯½Õ²Æ ¥×¥ì¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¤è¤ê¥¤¥ó¥¹¥Ñ¥¤¥¢¤µ¤ì¤¿ÆÃÃí¤Î¥ß¥Ë¥É¥ì¥¹¡¢SANA¤Ï¡¢Polo Ralph Lauren¤¬ËÜºî¤Î¤¿¤á¤ËÆÃÊÌ¤Ë¥¹¥¿¥¤¥ê¥ó¥°¤·¤¿¥ë¥Ã¥¯¡¢MIU MIU¤Ïº£²óMOMO¤Î¤¿¤á¤Ë¥«¥¹¥¿¥à¥Ç¥¶¥¤¥ó¤µ¤ì¤¿¡¢¥ß¥Ë¾æ¤Î¥»¥Ã¥È¥¢¥Ã¥×¤È¥¨¥³¥Õ¥¡¡¼¥Ï¥Ã¥È¤È¡¢MISAMO¤ÎÌ¥ÎÏ¤ò°ú¤¾å¤²¤Æ¤¯¤ì¤ëÆÃÊÌ¤Ê¼è¤êÁÈ¤ß¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
»æ¿áÀã¡ÊConfetti¡Ë¤¬¹ß¤êÃí¤°¥é¥¹¥È¤Î¥À¥ó¥¹¥·¡¼¥ó¤Ï¡¢¤Þ¤ë¤Ç¥ß¥å¡¼¥¸¥«¥ë¤Î¥¯¥é¥¤¥Þ¥Ã¥¯¥¹¤Î¤è¤¦¤ÊÂ¿¹¬´¶¤ËËþ¤Á¤¿»Å¾å¤¬¤ê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢´Ñ¤ë¼Ô¤Î¿´¤òÌÀ¤ë¤¯¡¢Á°¸þ¤¤Êµ¤»ý¤Á¤Ø¤ÈÆ³¤¤¤Æ¤¯¤ì¤ë¤À¤í¤¦¡£
¿·¤¿¤Ê¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¡¢É½¸½¤Ç³Ú¤·¤Þ¤»¤Æ¤¯¤ì¤ëÈà½÷Ã£¤«¤é¤Þ¤¹¤Þ¤¹ÌÜ¤¬Î¥¤»¤Ê¤¤¡£