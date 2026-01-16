¡ÖÆüËÜÀï¤ÏÀäÂÐ¤Ë¾¡¤Á¤¿¤¤¡×´Ú¹ñ¤ÎÆüËÜ¥¥é¡¼¤¬WBC¤Ë¸þ¤±¤Æ¡ÈÂÇÅÝÆüËÜ¡É¤òÆ²¡¹Àë¸À
´Ú¹ñ¤Î¡ÈÆüËÜ¥¥é¡¼¡É¤¬WBC¤Ø¤Î°Õµ¤¹þ¤ß¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£
¤ä¤Ï¤ê¡¢ÆüËÜÀï¤Ë¤Ï¶¯¤¤»×¤¤¤¬¤¢¤ë¤è¤¦¤À¡£
¡ÚWBC¡Û´Ú¹ñ¤ÎÌÜÉ¸¤Ï¡ÖÍ¥¾¡¡×¡ÖÂÇÅÝÆüËÜ¡×¤¸¤ã¤Ê¤¤¡©
LG¥Ä¥¤¥ó¥º¤Î¡È¥Ò¥Ã¥È¥á¡¼¥«¡¼¡É¥·¥ó¡¦¥ß¥ó¥¸¥§¤Ï1·î15Æü¡¢YouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡Ö¥Á¥ç¥ó¡¦¥°¥Ì¤ÎÌîµå¿ÍÀ¸¡×¤Ë½Ð±é¡£¿·¥·¡¼¥º¥ó¤Ë¸þ¤±¤¿°Õµ¤¹þ¤ß¤È¡¢´Ú¹ñÂåÉ½¤È¤·¤Æ¤ÎÀÕÇ¤´¶¤òÎ¨Ä¾¤Ë¸ì¤Ã¤¿¡£
ÆÃ¤ËÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤¿¤Î¤Ï¡¢¡È½ÉÅ¨¡ÉÆüËÜ¤ËÂÐ¤¹¤ë¶¯¤¤ÂÐ¹³¿´¤À¤Ã¤¿¡£¥·¥ó¡¦¥ß¥ó¥¸¥§¤ÏºòÇ¯¹Ô¤ï¤ì¤¿¶¯²½»î¹ç¤ÎÆüËÜÀï¡¦Âè1Àï¤Ç¡¢4ÂÇ¿ô3°ÂÂÇ2ÆÀÅÀ¤òµÏ¿¤·¤¿¡£
¥·¥ó¡¦¥ß¥ó¥¸¥§¤ÏÅö»þ¤ò¿¶¤êÊÖ¤ê¡¢¡ÖÂ®µå¤ËÂÐ±þ¤¹¤ë¤¿¤á¡¢Ä¾µå°ìËÜ¤Ë¹Ê¤Ã¤Æ¾¡Éé¤·¤¿¤Î¤¬ÎÉ¤¤·ë²Ì¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤¿¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¤Ê¤¬¤é¡¢¡ÖÆüËÜÀï¤Ï¡ÈÀäÂÐ¤Ë¾¡¤Á¤¿¤¤¡É¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤¬¼«Á³¤ÈÍ¯¤¤¤Æ¤¯¤ë¡×¤ÈÎÏ¤ò¹þ¤á¤¿¡£
´Ú¹ñÂåÉ½¤Ï2015Ç¯¤Î¥×¥ì¥ß¥¢12½à·è¾¡¤Ç¤Î¾¡Íø°Ê¹ß¡¢ÆüËÜÀï¤ÇÇòÀ±¤«¤é±ó¤¶¤«¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£3·î¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤ëWBC¤ÇºÆ¤ÓÆüËÜ¤ÈÂÐÀï¤¹¤ë¤³¤È¤¬·è¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤À¤±¤Ë¡¢¡ÈÆüËÜ¥¥é¡¼¡É¤È¤·¤Æ¤Î¥·¥ó¡¦¥ß¥ó¥¸¥§¤Î³èÌö¤Ë´ó¤»¤é¤ì¤ë´üÂÔ¤Ï¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç°Ê¾å¤ËÂç¤¤¤¡£
¥·¥ó¡¦¥ß¥ó¥¸¥§¤¬¹çÎ®¤·¤¿´Ú¹ñÂåÉ½¤Ï¡¢1·î9Æü¤è¤ê¥µ¥¤¥Ñ¥ó¤Ç¶¯²½¹ç½É¤ò¹Ô¤¤¡¢3·î5Æü¤Ë³«Ëë¤¹¤ëWBCËÜÂç²ñ¤ò¸«¿ø¤¨¤ÆÄ´À°¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤¤ë¡£ÆüËÜ·âÇË¤òÌÜÉ¸¤Ë·Ç¤²¤ëÃæ¤Ç¡¢Èà¤Î¥Ð¥Ã¥È¤¬Âç¤¤Ê¸°¤ò°®¤ë¤³¤È¤Ï´Ö°ã¤¤¤Ê¤¤¡£