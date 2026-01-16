¥Æ¥¯¥Ë¥¯¥¹¤Î´°Á´¥ï¥¤¥ä¥ì¥¹¡ÖAZ100¡×¤Ë¿·¿§¥ß¥Ã¥É¥Ê¥¤¥È¥Ö¥ëー¡£Ä¾ÈÎ¸ÂÄê
EAH-AZ100¤Î¿·¿§¡Ö¥ß¥Ã¥É¥Ê¥¤¥È¥Ö¥ëー¡×
¥Ñ¥Ê¥½¥Ë¥Ã¥¯¤Ï¡¢Technics¥Ö¥é¥ó¥É¤Î¼§ÀÎ®ÂÎ¤òºÎÍÑ¤·¤¿´°Á´¥ï¥¤¥ä¥ì¥¹¥¤¥ä¥Õ¥©¥ó¡ÖEAH-AZ100¡×¤Î¿·¿§¤È¤·¤Æ¡¢¥ß¥Ã¥É¥Ê¥¤¥È¥Ö¥ëー¤òPanasonic Store Plus¸ÂÄê¤ÇÈ¯Çä¤·¤¿¡£²Á³Ê¤Ï39,600±ß¡£
¥ß¥Ã¥É¥Ê¥¤¥È¥Ö¥ëー¤ÏºòÇ¯9·î¡¢³¤³°È¯É½¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¥«¥éー¡£´ûÂ¸¤Î¥·¥ë¥Ðー¡¢¥Ö¥é¥Ã¥¯¡¢¥·¥ã¥ó¥Ñ¥ó¥´ー¥ë¥É¤Ë²Ã¤¨¤Æ¡¢Á´4¿§Å¸³«¤È¤Ê¤ë¡£
EAH-AZ100¤Ï¡¢2019Ç¯È¯Çä¤ÎÍÀþ¥¤¥ä¥Õ¥©¥ó¡ÖEAH-TZ700¡×(132,000±ß)¤ËÅëºÜ¤·¤Æ¤¤¤ë¡¢¼§ÀÎ®ÂÎ¥É¥é¥¤¥Ðー¤ò´°Á´¥ï¥¤¥ä¥ì¥¹¥¤¥ä¥Õ¥©¥ó¤Ë½é¤á¤ÆÅëºÜ¤·¤¿À½ÉÊ¡£¼§µ¤¥®¥ã¥Ã¥×¤È¥Ü¥¤¥¹¥³¥¤¥ë¤Î´Ö¤Ë¼§ÀÎ®ÂÎ¤È¤¤¤¦¡¢±ÕÂÎ¤Ç¤¢¤ê¤Ê¤¬¤é¡¢º½Å´¤Î¤è¤¦¤Ë¼§À¤òÂÓ¤Ó¤¿¤â¤Î¤òÅÉÉÛ¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢Àµ³Î¤Ê¥¹¥È¥íー¥¯¡¢Ä¶ÄãÏÄ¤ÊºÆÀ¸¤¬²ÄÇ½¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
ÂÐ±þ¥³ー¥Ç¥Ã¥¯¤ÏSBC¡¢AAC¡¢LC3¡¢LDAC¡£
¼«Æ°ºÇÅ¬²½µ¡Ç½¤òÈ÷¤¨¤¿¥¢¥À¥×¥Æ¥£¥Ö¥Î¥¤¥º¥¥ã¥ó¥»¥ê¥ó¥°¤âÅëºÜ¡£¼þ°Ï¤ÎÁû²»¾õ¶·¤ä¡¢ÁõÃå¤·¤Æ¤¤¤ë¸Ä¿Í¤Î¼ª·Á¾õ¤òÆ§¤Þ¤¨¡¢¥ê¥¢¥ë¥¿¥¤¥à¤Ë¥Î¥¤¥º¥¥ã¥ó¥»¥ê¥ó¥°¥Õ¥£¥ë¥¿ー¤Î¥Ñ¥é¥áー¥¿ー¤òºÇÅ¬ÃÍ¤ËÄ´À°¤¹¤ë¡£³°¤Î²»¤ò¼è¤ê¹þ¤à¥¢¥ó¥Ó¥¨¥ó¥È¥âー¥É¤âÈ÷¤¨¤ë¡£