¥À¥¤¥Ï¥Ä¤Ï¡¢1·î9¡Á11Æü¤ËËëÄ¥¥á¥Ã¥»¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¡ØÅìµþ¥ª¡¼¥È¥µ¥í¥ó2026¡Ê°Ê²¼TAS¡Ë¡Ù¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢¥Ï¥¤¥¼¥Ã¥È¥È¥é¥Ã¥¯¤ÎÆÃÁõ¼Ö¤Ç¤¢¤ëPTO¥À¥ó¥×¤ò¥Ù¡¼¥¹¤Ë¤·¤¿¡Ø¥À¥¤¥Ï¥Ä¡¦¥Ï¥¤¥¼¥Ã¥È¡¦¥È¥é¥Ã¥¯PTO¥À¥ó¥×ÂçÈ¯Ì¿¡Ê¥À¥¤¥Ï¥Ä¥á¥¤¡Ë¡Ù¤ò½ÐÅ¸¤·¤¿¡£
¡Ú²èÁü¡Û¤½¤ÎÌ¾¤âÂçÈ¯Ì¿¡á¥À¥¤¥Ï¥Ä¥á¥¤¡ª¥À¥¤¥Ï¥Ä¤¬Âç¿¿ÌÌÌÜ¤Ëºî¤Ã¤¿·Ú¥È¥é¥À¥ó¥×¡¡Á´11Ëç
¥Ù¡¼¥¹¼Ö¤ÎPTO¥À¥ó¥×¤Ë¤Ï¡¢¡ØÀ¤Âå¤òÄ¶¤¨¤Æ¡¢¿Í¤ÎÎØ¤ò·Ò¤¤¤Ç¾Ð´é¤Ë¡£Êë¤é¤·¤ò¤ª¤â¤í¤¯¡¢¤ªµÒÍÍ¤ò¸µµ¤¤Ë¤·¤¿¤¤¡Ù¤È¤¤¤¦¥À¥¤¥Ï¥Ä¤Î»×¤¤¤¬¹þ¤á¤é¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢º£²ó¤ÎÅ¸¼¨¼Ö¤Ë¤Ï¼Ò²ñÌäÂê¤ËÂÐ¤¹¤ë²óÅú¤â¹þ¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£
º£²ó¡¢´ë²è¤È³«È¯¤ò¹Ô¤Ã¤¿¥À¥¤¥Ï¥Ä¤ÎÊÆ»³ÃÎÎÉ¤µ¤ó¡£ ÆâÅÄ½Ó°ì
º£²ó¡¢´ë²è¤È³«È¯¤ò¹Ô¤Ã¤¿¥À¥¤¥Ï¥Ä¤ÎÊÆ»³ÃÎÎÉ¤µ¤ó¤Ï¡Ö¥¢¡¼¥È¥È¥é¥Ã¥¯¤ÎÊ·°Ïµ¤¤òºÆ¸½¤·¤Ä¤Ä¡¢·Ú¼«Æ°¼Ö¤ÎÀ£Ë¡¤ò¤·¤Ã¤«¤ê¼é¤Ã¤ÆÀ½ºî¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¡£
³°ÆÍÉôÊ¬¤â¡¢¥¹¥Æ¥ó¥ì¥¹¤Î³Ñ¤Ë¥â¡¼¥ë¤ò²ó¤¹¤³¤È¤Ç¥¢¡¼¥ë¤òÉÕ¤±¡¢°ÂÁ´ÌÌ¤Ë¤âÇÛÎ¸¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£Æ±»þ¤Ë¡¢¥È¥é¥Ã¥¯¹¥¤¤«¤é¸«¤Æ¤âÇ¼ÆÀ¤Ç¤¤ë¥Ð¥¤¥¶¡¼¡¢¥·¡¼¥È¥Ç¥Ã¥¥¥ã¥ê¥¢¡¢ÎÚ¥¹¥Æ¥ó¥ì¥¹¤Ê¤É¥Ç¥£¥Æ¡¼¥ë¤ä¥Ñ¡¼¥Ä¤Ë¤³¤À¤ï¤Ã¤¿¡£
¥Õ¥í¥ó¥È¥Ð¥¤¥¶¡¼¤Ë¤Ï¡¢¥À¥¤¥Ï¥Ä¤Î¥¹¥í¡¼¥¬¥ó¡¢¡Ø¤ªµÒÍÍ¤Ë´ó¤êÅº¤¤¡¢Êë¤é¤·¤òË¤«¤Ë¡Ù¤Èµ¤µ¤ì¡¢¿¿¤óÃæ¤Î¥Ø¥Ã¥É¥Þ¡¼¥¯¤Ë¤Ï¡¢¡ØÂçÈ¯¡ÈÌ¿¡É¡Ù¤È½ñ¤¤¤Æ¡Ø¥À¥¤¥Ï¥Ä¥á¥¤¡Ù¤ÈÆÉ¤à¼ÖÌ¾¤¬¸÷¤êµ±¤¯¡£
¥Ð¥ó¥Ñ¡¼Î¾¥µ¥¤¥É¤Ë¤Ï¡ØÃÓÅÄ¡Ù¤È¡ØÃæÄÅ¡Ù¤È½ñ¤¤¤Æ¤¢¤ë¤¬¡¢¤³¤ì¤Ï¥À¥¤¥Ï¥Ä¤Î¤¢¤ëÂçºå¤ÎÃÓÅÄ»Ô¤È¡¢¤³¤Î¥È¥é¥Ã¥¯¤òºî¤Ã¤Æ¤¤¤ëÂçÊ¬¤ÎÃæÄÅ»Ô¤ò¥ê¥¹¥Ú¥¯¥È¤·¤¿¤â¤Î¡£ÉÁ¤«¤ì¤Æ¤¤¤ë²Ö¤ÏÃÓÅÄ»Ô¤Î¸Þ·î¤Ä¤Ä¤¸¤È¡¢ÃæÄÅ»Ô¤ÎµÆ¤¬¥â¥Á¡¼¥Õ¤È¤µ¤ì¤¿¡£
¤µ¤é¤Ë¤³¤À¤ï¤ê¤Ï¡¢¥µ¥¤¥É¥Ð¥ó¥Ñ¡¼¤Ë¤â¤ª¤è¤Ö¡£Âç·¿¥È¥é¥Ã¥¯¤Ç¤¢¤ì¤Ð¥¬¥½¥ê¥ó¥¿¥ó¥¯¤ò¾å¼ê¤ËÈò¤±¤Ê¤¬¤éÁ°¸å¤ËÄÌ¤¹¤È¤³¤í¤À¤¬¡¢·Ú¤Ç¤¢¤ë¥Ï¥¤¥¼¥Ã¥È¤Ï¥Ð¥Ã¥Æ¥ê¡¼¤¬ÇÛ¤µ¤ì¡¢¤½¤Î¤Þ¤Þ¤À¤È¥µ¥¤¥É¥Ð¥ó¥Ñ¡¼¤òÄÌ¤¹¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¤½¤³¤ÇÊÌ¤Î°ÌÃÖ¤Ë¥Ð¥Ã¥Æ¥ê¡¼¤ò°ÜÆ°¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¤³¤ì¤ò¼Â¸½¡£¤³¤¦¤·¤Æ¡¢¥¢¡¼¥È¥È¥é¥Ã¥¯¤ÎÎ®µ·¤Ë±è¤¦¤è¤¦¤Ë¼ÖÂ¦¤ò²Ã¹©¤·¤Æºî¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
³Æ½ê¤Ë¥¸¥ç¡¼¥¯¤ò¤Á¤ê¤Ð¤á¤Æ
¤³¤À¤ï¤ê¤Ï²ÙÂæ¤Ë¤â¤¢¤ë¡£¤Þ¤º¥µ¥¤¥É¤Î¤¢¤ª¤ê¤Ë¤Ï¡ØDAIHATSU EMOISHI CHOOOU OMOROIDE¡Ê¥À¥¤¥Ï¥Ä¥¨¥â¤¤¤·Ä¶¤ª¤â¤í¤¤¤Ç¡Ë¡Ù¤È½ñ¤«¤ì¡¢¤½¤ÎÆ¬Ê¸»ú¤ò·Ò¤²¤ë¤È¡Ø¥Ç¥³¡ÊDECO¡Ë¡Ù¤Ë¤Ê¤ë¥¸¥ç¡¼¥¯¤â¡£
²ÙÂæ¤Ë¤â¡Ø¤Ê¤«¤Ê¤«ÀÑ¤á¤ë¡¡¥¤¥±¥¤¥±¥À¥¤¥Ï¥Ä¼Ö¡Ù¤È¤¢¤ê¡¢ÃæÄÅ¤ÈÃÓÅÄ¤¬¤³¤³¤Ç¤â³Ý¤±¹ç¤ï¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£
¥µ¥¤¥É¤Ë¤Ï¡ØDAIHATSU EMOISHI CHOOOU OMOROIDE¡Ù¡¢Î¬¤·¤Æ¡ØDECO¡Ê¥Ç¥³¡Ë¡Ù¡£ ¾åÌîÏÂ½¨
¤³¤Î²ÙÂæ¤ÏÎòÂå¥Ï¥¤¥¼¥Ã¥È¤¬ÉÁ¤«¤ì¤¿ÎØÅê¤²¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢Æþ¤ë¤ÈÅÀÌÇ¤¹¤ë»Å³Ý¤±¡£¥Ï¥¤¥¼¥Ã¥È¤ÎÁ°¿È¡¢¥ß¥¼¥Ã¥È¤È¤½¤³¤Ë¾è¤Ã¤Æ¤¤¤ë¿Í¤¬ÉÁ¤«¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢10Ï¢¥Æ¡¼¥ë¥é¥ó¥×¤Î¤È¤³¤í¤Ë¤â²¿¿Í¤â¤Î¿Í¤¬ÉÁ¤«¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¤³¤ì¤Ï¤³¤Î¥¯¥ë¥Þ¤Î³«È¯¤Ë·È¤ï¤Ã¤¿¿Í¤¿¤Á¤Ç¡¢¥ß¥¼¥Ã¥È¤Î½õ¼êÀÊ¤ËºÂ¤ë¤Î¤ÏÊÆ»³¤µ¤óËÜ¿Í¤À¡£
ÆâÁõ¤â¶â²Ú»³¤Î¥Ñ¥¿¡¼¥ó¤Ç¡¢ÎòÂå¥Ï¥¤¥¼¥Ã¥È¡¢ÃæÄÅ»Ô¤ÈÃÓÅÄ»Ô¤Î²Ö¡¢¤½¤·¤ÆÃÓÅÄ»Ô¤Î¥Þ¥¹¥³¥Ã¥È¡¢¥¦¥©¥ó¥Ð¥Ã¥È¤¬Æþ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¥·¥ã¥ó¥Ç¥ê¥¢¤È¥Ê¥¤¥ä¥¬¥é¤Ï¤è¤êÄ¹¤¯Âç¤¤«¤Ã¤¿¤¬¡¢¥í¡¼¥ë¡¼¥Õ¤Ç¼Â¸½¤·¤¿¤¤¤È¾å¼ê¤Ë²Ã¹©¤·¤¿¤³¤È¤¬¥Ý¥¤¥ó¥È¤À¡£
¥¢¡¼¥È¥È¥é¥Ã¥¯¤òºî¤Ã¤¿°ÕµÁ¤È¤Ï
ÊÆ»³¤µ¤ó¤Ï¡¢¥¢¡¼¥È¥È¥é¥Ã¥¯¤Ë¾®³ØÀ¸¤Îº¢¤«¤é¶½Ì£¤¬¤¢¤ê¡¢¸«¤«¤±¤¿¤é¥Ñ¡¼¥¥ó¥°¤ÇÀ¼¤ò¤«¤±¤Æ¼ÁÌä¤·¤¿¤ê¡¢¥·¥ç¥Ã¥×¤ò½ä¤Ã¤Æ¥Ñ¡¼¥Ä¤ò¹ØÆþ¤·¤¿¤ê¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¡£¤³¤Î¥¯¥ë¥Þ¤ò¸«¤Æ¤ß¤ó¤Ê¤¬¸µµ¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿¤é´ò¤·¤¤¤Î¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢Æ±»þ¤Ë¡¢¿¼¹ï¤Ê¼Ò²ñÌäÂê¤Ç¤¢¤ë¥É¥é¥¤¥Ð¡¼ÉÔÂ¤Ë¤âÌÜ¤ò¸þ¤±¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö¥È¥é¥Ã¥¯¤ò¼«Ê¬»ÅÍÍ¤Ë»ÅÎ©¤Æ¤ë¤³¤È¤Ç¡¢»Å»ö¤Ø¤Î¸Ø¤ê¤¬À¸¤Þ¤ì¡¢Î¥¿¦ËÉ»ß¤Ë¤â¤Ä¤Ê¤¬¤ë¤È¹Í¤¨¤Þ¤·¤¿¡×
ÃæÄÅ¤ÈÃÓÅÄ¤Ë¤«¤±¤Æ¡Ø¤Ê¤«¤Ê¤«ÀÑ¤á¤ë¡¡¥¤¥±¥¤¥±¥À¥¤¥Ï¥Ä¼Ö¡Ù¡£ ¾åÌîÏÂ½¨
¤Þ¤¿¡¢¤³¤¦¤¤¤Ã¤¿¥¯¥ë¥Þ¤ÏÌÜÎ©¤Ä¤¿¤á¡¢¥Ñ¡¼¥¥ó¥°¤Ç¥È¥é¥Ã¥¯¥É¥é¥¤¥Ð¡¼Æ±»Î¤¬¾ðÊó¸ò´¹¤ò¤·¡¢½õ¤±¹ç¤¦¤¤Ã¤«¤±¤Ë¤â¤Ê¤ë¡¢¥³¥ß¥å¥Ë¥±¡¼¥·¥ç¥ó¥Ä¡¼¥ë¤È¤·¤Æ¤ÎÌò³ä¤â²Ì¤¿¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤À¤½¤¦¡£
¡Ö»Å»ö¤Ø¤Î¸Ø¤ê¤ä¡¢¥¢¥Ê¥í¥°¤Ê¿Í¤È¿Í¤È¤Î¤Ä¤Ê¤¬¤ê¤È¤¤¤Ã¤¿¡¢º£¤Ç¤Ï¾¯¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¾¼ÏÂ¤Î²¹¤«¤µ¤ò¡¢ÎáÏÂ¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î²ò¼á¤Ç¥À¥¤¥Ï¥Ä¤é¤·¤¯É½¸½¤·¤Æ¤ß¤Þ¤·¤¿¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¤¿¡£
¥À¥¤¥Ï¥Ä¡¦¥Ö¡¼¥¹¤Ç¤È¤¤¤¦¤è¤ê¤â¡¢²ñ¾ìÁ´ÂÎ¤ò¸«ÅÏ¤·¤Æ¤ß¤Æ¤â¡¢ºÇ¤âÌÜÎ©¤Ã¤Æ¤¤¤¿ÂçÈ¯Ì¿¡£¥Ñ¥Ã¤È¸«¤Ï¤®¤ç¤Ã¤È¤¹¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤¬¡¢¥¸¥ç¡¼¥¯¤¬¤Á¤ê¤Ð¤á¤é¤ì¡¢¤½¤³¤Ë¥Ë¥ä¥Ã¤È¤µ¤»¤é¤ì¤ë¤È¤È¤â¤Ë¡¢°Õ³°¤Ë¤â¡Ê¼ºÎé¡Ë¿¿ÌÌÌÜ¤Ê°Õ¿Þ¤¬¤¢¤ë¤¢¤¿¤ê¡¢¥À¥¤¥Ï¥Ä¤é¤·¤¤À¸¿¿ÌÌÌÜ¤µ¤â´¶¤¸¤¿1Âæ¤À¤Ã¤¿¡£