Í¢Æþ¼ÖMPV¤Ç5Ç¯Ï¢Â³ÅÐÏ¿Âæ¿ôNo.1Ã£À®¡ª¡¡ÆüËÜ¤Ç¤Î¥·¥È¥í¥¨¥ó¤ò¸£°ú¤¹¤ë¥Ù¥ë¥é¥ó¥´
2021Ç¯¤«¤é2025Ç¯¤Þ¤Ç5Ç¯Ï¢Â³
¥¹¥Æ¥é¥ó¥Æ¥£¥¹¡¦¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤Ï¡¢MPV¡Ø¥·¥È¥í¥¨¥ó¡¦¥Ù¥ë¥é¥ó¥´¡Ù¤¬¡¢Í¢Æþ¼ÖMPV¥»¥°¥á¥ó¥È¤Ë¤ª¤¤¤Æ2021Ç¯¤«¤é2025Ç¯¤Þ¤Ç¤Î5Ç¯´ÖÏ¢Â³¤ÇÅÐÏ¿Âæ¿ôNo.1¤òÃ£À®¤·¤¿¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¡£
¡Ú²èÁü¡ÛÍ¢Æþ¼ÖMPV¥»¥°¥á¥ó¥È5Ç¯´ÖÏ¢Â³ÅÐÏ¿Âæ¿ôNo.1¡ª¥·¥È¥í¥¨¥ó¡¦¥Ù¥ë¥é¥ó¥´¡¡Á´3Ëç
¤³¤Á¤é¤Î¥Ç¡¼¥¿¤Ï¡¢ÆüËÜ¼«Æ°¼ÖÍ¢ÆþÁÈ¹ç¡ÊJAIA¡Ë¤¬È¯É½¤·¤Æ¤¤¤ë2021Ç¯1·î¡Á2025Ç¯12·î ¥â¥Ç¥ëÊÌ¿·¼ÖÅÐÏ¿Âæ¿ô¤Ë´ð¤Å¤¡¢³Æ¥á¡¼¥«¡¼¤¬MPV¤È¤·¤Æ¥«¥Æ¥´¥é¥¤¥º¤·¤¿¤â¤Î¤òÃê½Ð¤·¼«¼Ò¤ÇÄ´¤Ù¤¿¤â¤Î¤È¤Ê¤ë¡£
2020Ç¯¤ÎÆüËÜÆ³Æþ¤«¤é¹¥Ä´¤¬Â³¤¯¥·¥È¥í¥¨¥ó¡¦¥Ù¥ë¥é¥ó¥´¡£ ¥¹¥Æ¥é¥ó¥Æ¥£¥¹¡¦¥¸¥ã¥Ñ¥ó
2020Ç¯¤ÎÆüËÜÆ³Æþ°ÊÍè¡¢¹¥Ä´¤Î¥Ù¥ë¥é¥ó¥´¤À¤¬¡¢2019Ç¯¤Ë¼Â»Ü¤·¤¿¸ÂÄê300Âæ¤ÎÀè¹ÔÈÎÇä¤Ç¤Ï¡¢¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¤Ç¤ÎÃíÊ¸³«»Ï¤«¤é¤ï¤º¤«5»þ´Ö¤Ç´°Çä¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢¤½¤Î¿Íµ¤¤ÏÁá¤¯¤«¤é¾ÚÌÀ¤µ¤ì¤Æ¤¤¿¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢2023Ç¯2·î¤ËÆ³Æþ¤·¤¿¥í¥ó¥°¥Ü¥Ç¥£¥â¥Ç¥ë¤Ï¡¢¸½ºß¤Ç¤ÏÉ¸½à5¿Í¾è¤ê¥â¥Ç¥ë¤ò¾å²ó¤ëÈÎÇäÂæ¿ô¤Ë¡£2024Ç¯10·î¤Ë¤Ï¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Î¥Ö¥é¥Ã¥·¥å¥¢¥Ã¥×¤ò¼Â»Ü¤·¡¢ºÇ¿·¤Î¥Ö¥é¥ó¥É¥í¥´¥Ð¥Ã¥¸¤È¿·À¤Âå¤Î¥Ç¥¶¥¤¥ó¤¬Í¿¤¨¤é¤ì¤¿¡£
2025Ç¯9·î¤Ë¤Ï¡¢ÆÃÊÌ»ÅÍÍ¼Ö¡ØXTR¥°¥ê¥Ã¥×¥³¥ó¥È¥í¡¼¥ë¥Ñ¥Ã¥±¡¼¥¸¡Ù¤Ë¤Ï¡¢¥·¥È¥í¥¨¥óÆÈ¼«¤Î¥¢¥É¥Ð¥ó¥¹¥È¥³¥ó¥Õ¥©¡¼¥È¥·¡¼¥È¤È¡¢Áö¹Ô¥â¡¼¥É¤òÁªÂò¤Ç¤¤ë¥°¥ê¥Ã¥×¥³¥ó¥È¥í¡¼¥ë¤¬ÅëºÜ¡£Æ±11·î¤Ë¤Ï¡¢ÆüËÜ»Ô¾ì¤Î¤¿¤á¤ËÀßÄê¤µ¤ì¤¿¿·¿§¡Ø¥¢¥¯¥¢¡¦¥°¥ê¡¼¥ó¡Ù¤òÄÉ²Ã¤·¡¢ÁªÂò»è¤ÎÉý¤ò¤µ¤é¤Ë¹¤²¤Æ¤¤¤ë¡£