²»ÌµÈþµª»Ò¡¢É×¡¦Â¼°æÔ¢É×¤é²ÈÂ²¤Ø¤Î¡Èºî¤êÃÖ¤ÎÁÍý¡É¤òÈäÏª¡Öº£Æü¤«¤é4½µ´Ö¤Î½ä¶È¤Ç¤·¤Æ¡×¡¡¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£Ë¤«¤Ê¤ª¤«¤º¤¬¥º¥é¥ê¡Ö¤¹¤´¡Á¤£¡×¡Ö¤É¤ì¤âÈþÌ£¤·¤½¤¦¡×
¡¡ÇÐÍ¥¡¦Â¼°æÔ¢É×¡Ê81¡Ë¤ÎºÊ¤ÇÇÐÍ¥¤Î²»ÌµÈþµª»Ò¡Ê76¡Ë¤¬15Æü¡¢¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£¤³¤ÎÆü¤«¤é»Ï¤Þ¤ë4½µ´Ö¤Î½ä¶È¤òÁ°¤Ë¡¢Î±¼éÃæ¤ÎÉ×¤äÂ©»Ò¤Î¤¿¤á¤ËÍÑ°Õ¤·¤¿¡Èºî¤êÃÖ¤ÎÁÍý¡É¤òÈäÏª¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¡Ö¤¹¤´¡Á¤£¡×¡Ö¤É¤ì¤âÈþÌ£¤·¤½¤¦¡×²»ÌµÈþµª»Ò¤¬ÈäÏª¤·¤¿²ÈÂ²¤Ø¤Î¡Èºî¤êÃÖ¤¡É¡¡¢¨ÎÁÍý¼Ì¿¿¤Ï2ËçÌÜ¡Á
¡¡Åê¹Æ¤Ç¤Ï¡¢ÎäÂ¢¸Ë¤äÆé¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤ËÍÑ°Õ¤µ¤ì¤¿ÎÁÍý¤Î¼Ì¿¿¤òÊ£¿ôËç¸ø³«¡£È¬ÊõºÚ¤ä¥Ð¥¿¡¼¥Á¥¥ó¥«¥ì¡¼¡¢¥¯¥é¥à¥Á¥ã¥¦¥À¡¼¡¢¹õ¿Ý¿ÝÆÚ¡¢¶ñ¤À¤¯¤µ¤ó¤Î¤±¤ó¤Á¤ó½Á¤Ê¤É¡¢ºÌ¤êË¤«¤Ê¤ª¤«¤º¤¬¥º¥é¥ê¤ÈÊÂ¤Ó¡¢Æüº¢¤«¤éÃúÇ«¤Ë²ÈÂ²¤ò»Ù¤¨¤ëÍÍ»Ò¤¬¤¦¤«¤¬¤¨¤ë¡£
¡¡²»Ìµ¤Ï¡Öº£Æü¤«¤é£´½µ´Ö¤Î½ä¶È¤Ç¤·¤Æ¡¢µ×¤·¤Ö¤ê¤ÎÃæ¹ñÃÏÊý³ÆÃÏ¤Ë¹Ô¤±¤ë¤Î¤Ç´ò¤·¤¤¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢µ¤¤¬¤«¤ê¤Ï¡¢Î±¼éÃæ¤ÎÉ×¤ÈÂ©»Ò¤Î¿©»ö¡£Ì¼¤¬·ëº§¤·¤¿¤Î¤Ç¡¢²È¤Ë¤ÏÃË¤À¤±¡£¤Þ¤¢¡¢¤Ç¤¤ë¸Â¤ê¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡¢ÎäÂ¢¸Ë¤ÈÎäÅà¸Ë¤Ëºî¤êÃÖ¤¤ò¡×¤ÈÎ¨Ä¾¤Ê»×¤¤¤ò¤Ä¤Å¤Ã¤¿¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡¢¡ÖÉ×¤ÏÅÚÆé¤Ç¤´ÈÓ¤ò¿æ¤¯¤Î¤Ï¾å¼ê¤Ê¤Î¤Ç¿´ÇÛ¤Ê¤·¤Ê¤Î¤Ç¤¹¤±¤É¤Í¡×¤ÈÉ×¤ÎÍê¤â¤·¤¤°ìÌÌ¤òÌÀ¤«¤·¤Ä¤Ä¡¢¡ÖËãÍ§Èþ¤Ë»þ¡¹ÍÍ»Ò¤ò¸«¤Ë¤¤Æ¤¯¤ì¤ë¤è¤¦Íê¤ó¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡×¡Ê¢¨ËãÍ§Èþ¤ÏÌ¼¤ÎÂ¼°æËãÍ§Èþ¡Ë¤È²ÈÂ²¤Ø¤Îµ¤¸¯¤¤¤âµ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥³¥á¥ó¥ÈÍó¤Ë¤Ï¡Ö¤¹¤´¡Á¤£¡×¡Ö²»Ìµ¤µ¤ó¤Î¤Þ¤á¤µ¤È¤ªÎÁÍý¤Î¾å¼ê¤µ¤È°¦¾ð¤ËÃ¦Ë¹¤Ç¤¹¡£Âº·É¤·¤Þ¤¹¡×¡Ö¤¹¤´¤¤½àÈ÷¤Ç¤¹¤Í¡¡¤³¤ó¤Ê¤Ëµ¤¤ò¸¯¤Ã¤Æ²¼¤µ¤ë±ü¤µ¤Þ¤¹¤´¤¹¤®¤ë¤ï¡¡Èþµª»Ò¤µ¤ó¤¹¤´¤¤¡ª¡×¡Ö¤¹¤´¤¤ ÎÁÍý¤·´·¤ì¤Æ¤ëÊý¤ÎÎäÂ¢¸ËÃæ¡×¡Ö¤É¤ì¤âÈþÌ£¤·¤½¤¦¡×¤Ê¤É¤È¡¢¾Î»¿¤ÎÀ¼¤¬Â¿¿ô´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¡Ö¤¹¤´¡Á¤£¡×¡Ö¤É¤ì¤âÈþÌ£¤·¤½¤¦¡×²»ÌµÈþµª»Ò¤¬ÈäÏª¤·¤¿²ÈÂ²¤Ø¤Î¡Èºî¤êÃÖ¤¡É¡¡¢¨ÎÁÍý¼Ì¿¿¤Ï2ËçÌÜ¡Á
¡¡Åê¹Æ¤Ç¤Ï¡¢ÎäÂ¢¸Ë¤äÆé¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤ËÍÑ°Õ¤µ¤ì¤¿ÎÁÍý¤Î¼Ì¿¿¤òÊ£¿ôËç¸ø³«¡£È¬ÊõºÚ¤ä¥Ð¥¿¡¼¥Á¥¥ó¥«¥ì¡¼¡¢¥¯¥é¥à¥Á¥ã¥¦¥À¡¼¡¢¹õ¿Ý¿ÝÆÚ¡¢¶ñ¤À¤¯¤µ¤ó¤Î¤±¤ó¤Á¤ó½Á¤Ê¤É¡¢ºÌ¤êË¤«¤Ê¤ª¤«¤º¤¬¥º¥é¥ê¤ÈÊÂ¤Ó¡¢Æüº¢¤«¤éÃúÇ«¤Ë²ÈÂ²¤ò»Ù¤¨¤ëÍÍ»Ò¤¬¤¦¤«¤¬¤¨¤ë¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡¢¡ÖÉ×¤ÏÅÚÆé¤Ç¤´ÈÓ¤ò¿æ¤¯¤Î¤Ï¾å¼ê¤Ê¤Î¤Ç¿´ÇÛ¤Ê¤·¤Ê¤Î¤Ç¤¹¤±¤É¤Í¡×¤ÈÉ×¤ÎÍê¤â¤·¤¤°ìÌÌ¤òÌÀ¤«¤·¤Ä¤Ä¡¢¡ÖËãÍ§Èþ¤Ë»þ¡¹ÍÍ»Ò¤ò¸«¤Ë¤¤Æ¤¯¤ì¤ë¤è¤¦Íê¤ó¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡×¡Ê¢¨ËãÍ§Èþ¤ÏÌ¼¤ÎÂ¼°æËãÍ§Èþ¡Ë¤È²ÈÂ²¤Ø¤Îµ¤¸¯¤¤¤âµ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥³¥á¥ó¥ÈÍó¤Ë¤Ï¡Ö¤¹¤´¡Á¤£¡×¡Ö²»Ìµ¤µ¤ó¤Î¤Þ¤á¤µ¤È¤ªÎÁÍý¤Î¾å¼ê¤µ¤È°¦¾ð¤ËÃ¦Ë¹¤Ç¤¹¡£Âº·É¤·¤Þ¤¹¡×¡Ö¤¹¤´¤¤½àÈ÷¤Ç¤¹¤Í¡¡¤³¤ó¤Ê¤Ëµ¤¤ò¸¯¤Ã¤Æ²¼¤µ¤ë±ü¤µ¤Þ¤¹¤´¤¹¤®¤ë¤ï¡¡Èþµª»Ò¤µ¤ó¤¹¤´¤¤¡ª¡×¡Ö¤¹¤´¤¤ ÎÁÍý¤·´·¤ì¤Æ¤ëÊý¤ÎÎäÂ¢¸ËÃæ¡×¡Ö¤É¤ì¤âÈþÌ£¤·¤½¤¦¡×¤Ê¤É¤È¡¢¾Î»¿¤ÎÀ¼¤¬Â¿¿ô´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£