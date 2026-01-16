À¸ÅÄÃÒ»Ò¡¢Êì¤¬Æþ±¡Ãæ¤Ë°ì¿Í¤ÇºÇ°¦¤ÎÉã¤òÁ÷¤ë¡¡É×¡¦¥´¥óÃæ»³¤Ï¡Ö¿´¶¯¤«¤Ã¤¿¡×¡ÚÅ°»Ò¤ÎÉô²°¡Û
¡¡¸µ¥µ¥Ã¥«¡¼ÆüËÜÂåÉ½¤Î¡È¥´¥óÃæ»³¡É¤³¤ÈÃæ»³²í»Ë»á¤ÎºÊ¤ÇÇÐÍ¥¡¦À¸ÅÄÃÒ»Ò¤¬¡¢16ÆüÊüÁ÷¤Î¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü·Ï¡ØÅ°»Ò¤ÎÉô²°¡Ù¡Ê·î¡Á¶â¡¡¸å1¡§00¡Ë¤Ë½Ð±é¤¹¤ë¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û58ºÐ¤â¼ã¡¹¤·¤¤À¸ÅÄÃÒ»Ò
¡¡16ºÐ¤Ç±Ç²è¥Ç¥Ó¥å¡¼¤·¤¿À¸ÅÄ¡£µîÇ¯1·î¤ËºÇ°¦¤ÎÉã¤òÁ÷¤ê¡¢ºÇ¶á¤ä¤Ã¤ÈÅö»þ¤Î¿´¶¤ò¸ì¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£Éã¤¬Ë´¤¯¤Ê¤Ã¤¿»þ¤ËÂÎÄ´¤òÊø¤·¤ÆÆþ±¡Ãæ¤ÎÊì¤ËÂå¤ï¤ê¡¢Áòµ·¤ÎÃÊ¼è¤ê¤Ê¤ÉÁ´¤Æ°ì¿Í¤Ç¼è¤ê»ÅÀÚ¤Ã¤¿¤½¤¦¡£Éã¤ÎÍÆÂÖ¤¬°²½¤·±äÌ¿Á¼ÃÖ¤òÊ¹¤«¤ì¤¿»þ¤Ï¡¢¤µ¤¹¤¬¤ËÂ¨·è¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£É×¤ÏÉã¤ÎÉÂ±¡¤Ë¤âÉÕ¤Åº¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Æ¿´¶¯¤«¤Ã¤¿¤È¸ì¤ë¡£
¡¡À¸ÅÄ¤Ë¤È¤Ã¤ÆËº¤ì¤é¤ì¤Ê¤¤ÀèÇÚ¤Ï¡¢¸ÄÀÅª¤ÊÈ±·Á¤Ç°ìÀ¤É÷óÓ¤·¤¿±öÂô¤È¤¤µ¤ó¡£»×¤¤½Ð¤·¤¿¤À¤±¤Ç¾Ð¤Ã¤Á¤ã¤¦³Ú¤·¤«¤Ã¤¿»×¤¤½Ð¤¬¤¿¤¯¤µ¤ó¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¡£¤½¤·¤Æ¤â¤¦°ì¿Í¤¬ÂçÀèÇÚ¤Î¿·¼î»°ÀéÂå¤µ¤ó¡£¥Ç¥Ó¥å¡¼Á°¡¢»ÒÌò¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿»þ´ü¤Ë¶¦±é¡¢¤½¤Î¸å¡¢¿·¼î¤µ¤ó¤ÈÆ±¤¸»öÌ³½ê¤«¤é¥Ç¥Ó¥å¡¼¤·¤¿¡£Åö»þ¡¢¿·¼î¤µ¤ó¤«¤éÄº¤¤¤¿¥á¥¿¥ë¥Ó¡¼¥º¤Î¥Ð¥Ã¥°¤ÏÊõÊª¤Ç¡¢¥¹¥¿¥¸¥ª¤Ç¤Ï¤½¤Î¥Ð¥Ã¥°¤òÈäÏª¤·¤¿¤ê¡¢±öÂô¤µ¤ó¤Î²û¤«¤·¤¤±ÇÁü¤ò´Ñ¤Ê¤¬¤é»×¤¤½Ð¤òÊ¹¤¯¡£
