¡ÖÇ½ÅÐ¤Ë¸µµ¤¤ò¡×È¢º¬Ï©¤«¤éÆÏ¤±¤¿¡Ä½çÅ·Æ²Âç¡¦°æ¾åÊþºÈ¡¢Áö¤ê¤Ç¼¨¤·¤¿¸Î¶¿¤Ø¤Î»×¤¤
¡¡ÀÄ³ØÂç¤¬Âç²ñ¿·µÏ¿¤Ç£³Ç¯Ï¢Â³£¹ÅÙÌÜ¤ÎÍ¥¾¡¤ò¾þ¤Ã¤¿Âè£±£°£²²óÅìµþÈ¢º¬´Ö±ýÉüÂç³Ø±ØÅÁ¶¥Áö¡ÊÈ¢º¬±ØÅÁ¡áÆÉÇä¿·Ê¹¼Ò¶¦ºÅ¡Ë¡£
¡¡²¦¼Ô¤¬°µ´¬¤Î¶¯¤µ¤ò¼¨¤·¤¿¥ì¡¼¥¹¤ÎÎ¢Â¦¤Ç¡¢Ç½ÅÐÈ¾ÅçÃÏ¿Ì¤«¤é¤ÎÉü¶½ÅÓ¾å¤Ë¤¢¤ë¸Î¶¿¤Ë¸µµ¤¤òÆÏ¤±¤ë·è°Õ¤ò¶»¤Ë¹¥Áö¤·¤¿¥ë¡¼¥¡¼¤¬¤¤¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢Âç´ë¶È¤òÂà¼Ò¤·¤ÆÈ¢º¬Ï©½ÐÁö¤ÎÌ´¤ò¼Â¸½¤·¤¿¥é¥ó¥Ê¡¼¤â¤¤¤¿¡£È¢º¬±ØÅÁ¤Î¤â¤¦°ì¤Ä¤ÎÊª¸ì¡Ö¥¢¥Ê¥¶¡¼¡¦¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¡×¤ò¾Ò²ð¤¹¤ë¡£
½çÅ·Æ²Âç£³¶è¡¦°æ¾åÊþºÈ¡Ê£±Ç¯¡Ë
¡¡¸Î¶¿¤Ï¡¢Ç½ÅÐÈ¾ÅçÃÏ¿Ì¤ÇÈïºÒ¤·¤¿ÀÐÀî¸©ÃæÇ½ÅÐÄ®¡£¡Ö¤ß¤ó¤Ê¤Ë¸µµ¤¤òÍ¿¤¨¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤ÊÁö¤ê¤¬¤·¤¿¤¤¡×¤ÈÀÀ¤¤¡¢£³¶è¤ØÈô¤Ó½Ð¤·¤¿¡£±èÆ»¤Ë¶î¤±¤Ä¤±¤¿ÃÏ¸µ¤ÎÆ±µéÀ¸¤é¤ÎÀ¼±ç¤ò¸å²¡¤·¤Ë¡¢£²¿ÍÈ´¤¤Î¶è´Ö£´°Ì¤Ç£¶°Ì¤ËÉâ¾å¡£¥Á¡¼¥à¤ÎÁí¹ç£³°Ì¤Ë¹×¸¥¤·¡¢¡Ö¤¹¤´¤¯³Ú¤·¤«¤Ã¤¿¡×¤È¾Ð´é¤¬¤Ï¤¸¤±¤¿¡£
¡¡ÀÐÀî¡¦ÃæÇ½ÅÐÃæ£³Ç¯»þ¤Ë¥¨¡¼¥¹¤È¤·¤ÆÁ´¹ñÃæ³Ø±ØÅÁ£³°Ì¤ÎÎ©Ìò¼Ô¤È¤Ê¤ê¡¢Â´¶È¸å¤ÏÃÏ¸µ¤òÎ¥¤ì¤ÆµþÅÔ¡¦ÍìÆî¹â¤Ë¿Ê¤ó¤À¡£Åö»þ£²Ç¯À¸¤À¤Ã¤¿£²Ç¯Á°¤Î¸µÆü¤Ïµ¢¾ÊÃæ¤Ç¡¢Ãæ³Ø»þÂå¤ÎÃç´Ö¤È¼«¼çÎý½¬¤ËÎå¤ó¤Ç¤¤¤¿¸ø±à¤Ç¡¢·ã¤·¤¤ÍÉ¤ì¤Ë½±¤ï¤ì¤¿¡£
¡¡¼þÊÕ¤Ç¤ÏÂç¤¤ÊÈï³²¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿¤¬¡¢ÅöÆü¤Ï¶á¤¯¤ÎÍ§¿ÍÂð¤ËÈòÆñ¤·¤¿¡£°ìÌëÌÀ¤±¤Æ·Þ¤¨¤ËÍè¤¿²ÈÂ²¤È¤È¤â¤Ëµ¢Âð¤¹¤ë¤È¡¢¶áÎÙ¤Ç¤ÏÂ¿¤¯¤Î²È²°¤¬ÅÝ²õ¤·¡¢¼«ÂðÁ°¤Ç¤âÃÏ³ä¤ì¤¬È¯À¸¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢É÷·Ê¤¬°ìÊÑ¡£¡ÖËº¤ì¤é¤ì¤Ê¤¤·Ð¸³¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤ë¡£
¡¡¾×·â¤ÎÂç¤¤µ¤ËÄÀ¤ß¤«¤«¤Ã¤¿¿´¤òÊ³¤¤Î©¤¿¤»¤¿¤Î¤Ï¡¢¥Æ¥ì¥Ó´ÑÀï¤·¤¿£³Æü¤ÎÈ¢º¬±ØÅÁÉüÏ©¤Ç¡¢¾ëÀ¾Âç¤Î£¶¶è¤òÇ¤¤µ¤ì¤¿ÀÐÀî¸©½Ð¿È¤Îµ×ÊÝ½ÐÍºÂÀ¡ÊÅö»þ£³Ç¯¡¢¸½Ãæ¹ñÅÅÎÏ¡Ë¤ÎÎÏÁö¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡Æ±¹¥²ñ¤«¤éÅÓÃæÆþÉô¤òÇ§¤á¤é¤ì¡¢¶è´Ö£±£³°Ì¤Ê¤¬¤é¥Á¡¼¥à¤Î£³°Ì¤ò»à¼é¤·¤¿Æ±¶¿Áª¼ê¤ÎÊ³Æ®¤Ë¡¢¡Ö¤¹¤´¤¯¡Ø´èÄ¥¤ì¡Ù¤Ã¤Æ±þ±ç¤·¤¿¤¯¤Ê¤ëÁö¤ê¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¤ä¤Ã¤Ñ¤êÈ¢º¬±ØÅÁ¤Ï±Æ¶ÁÎÏ¤¬¤¢¤ê¡¢Â¿¤¯¤Î¿Í¤Ë´¶Æ°¤òÍ¿¤¨¤é¤ì¤ëÂç²ñ¤Ê¤ó¤À¤È²þ¤á¤Æ´¶¤¸¤¿¡×¡£Æ±¤¸ÉñÂæ¤òÌÜ»Ø¤¹·è°Õ¤Ï¤ª¤Î¤º¤È¸Ç¤Þ¤Ã¤¿¡£
¡¡ÍâÆü¤Ë¤Ï¸ø¶¦¸òÄÌµ¡´Ø¤¬¤Þ¤Ò¤¹¤ëÃæ¡¢Ãæ³Ø»þÂå¤Î³°Éô¥³¡¼¥Á¡ÊÅö»þ¡Ë¤À¤Ã¤¿¼é»³Âç²ð¤µ¤ó¡Ê£´£·¡Ë¤Ë¼Ö¤ÇµþÅÔ¤Þ¤ÇÁ÷¤êÆÏ¤±¤Æ¤â¤é¤¤¡¢¥Á¡¼¥à¤Ë¹çÎ®¤·¤¿¡££³·î¤ÎÀ¤³¦¥¯¥í¥¹¥«¥ó¥È¥ê¡¼Áª¼ê¸¢£Õ£²£°¤ÎÉô¤ÇÆüËÜÀªºÇ¾å°Ì¤Î£±£¶°Ì¤ËÆþ¤ê¡¢²Æ¤ÎÁ´¹ñ¹â¹»ÁíÂÎ£µ£°£°£°¥á¡¼¥È¥ë¤Ç¤Ï£´°ÌÆþ¾Þ¡£¼é»³¤µ¤ó¤Ï¡Ö¤¢¤ÎÃÏ¿Ì¤Î·Ð¸³¤¬¡¢°æ¾å¤ò°ì²ó¤ê¶¯¤¯¤·¤¿¡×¤È´¶¤¸¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡Ç°´ê¤ÎÈ¢º¬Ï©¤Ç¸«¤»¤¿Æ²¡¹¤ÎÁö¤ê¤Ë¤â¡¢£µ¶è¶è´Ö¿·µÏ¿¤ÇÀÄ³ØÂç¤òÍ¥¾¡¤ËÆ³¤¤¤¿¹õÅÄÄ«Æü¡Ê£´Ç¯¡Ë¤ò°ú¤¹ç¤¤¤Ë½Ð¤·¡¢¡Ö¤¢¤ì¤À¤±¤¹¤´¤¤Áö¤ê¤ò¤·¤Æ¡¢¥Æ¥ì¥Ó¤Ë¤â¤¤¤Ã¤Ñ¤¤±Ç¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¼«Ê¬¤Ï¤Þ¤À¤Þ¤À¡££²¡¢£³¡¢£´Ç¯ÌÜ¤È¡¢¤â¤Ã¤È¤¤¤¤Áö¤ê¤ò¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡×¡£È¢º¬¤«¤é¸Î¶¿¤Ø¡¢¤µ¤é¤Ê¤ë¥¨¡¼¥ë¤òÆÏ¤±¤ë¡£¡ÊÀ¾¸ýÂçÃÏ¡Ë