¡Ú¥Ð¥É¥ß¥ó¥È¥ó¡Û¥Õ¥¯¥Þ¥Ä¥Ú¥¢¤¬¥Ù¥¹¥È8Æþ¤ê¡¡»ÖÅÄÀéÍÛ¡õ¸Þ½½ÍòÍ¼Ó¥Ú¥¢¤ÏÀ¤³¦¥é¥ó¥¯1°Ì¤Î¶¯Å¨¤Ë¥Õ¥ë¥²¡¼¥à¤âÇÔÀï¡Ò¥¤¥ó¥ÉOP¡Ó
¡þ¥Ð¥É¥ß¥ó¥È¥ó¡¡¥¤¥ó¥É¥ª¡¼¥×¥ó2026(ÆüËÜ»þ´Ö13¡Á18Æü¡¢¥¤¥ó¥É¡¦¥Ë¥å¡¼¥Ç¥ê¡¼)
¥Ð¥É¥ß¥ó¥È¥ó¡¦¥¤¥ó¥É¥ª¡¼¥×¥ó¤Î2²óÀï¤¬ÆüËÜ»þ´Ö16Æü¤Ë³«ºÅ¡£½÷»Ò¥À¥Ö¥ë¥¹¤Ç¤ÏÊ¡ÅçÍ³µªÁª¼ê¡¦¾¾ËÜËãÍ¤Áª¼ê¡È¥Õ¥¯¥Þ¥Ä¥Ú¥¢¡É¤¬¥Ù¥¹¥È8Æþ¤ê¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¥Õ¥¯¥Þ¥Ä¥Ú¥¢¤Ï¡¢Æ±¤¸¤¯ÆüËÜ¤ÎÀ¶À¥Íþ»ÒÁª¼ê¡¦¸¶ºÚÆá»ÒÁª¼ê¥Ú¥¢¤ÈÂÐÀï¡£Âè1¡¢2¥²¡¼¥à¤È¤â½øÈ×¤Ï¥ê¡¼¥É¤òµö¤¹¤â¤¹¤°¤µ¤Þ¾¡¤Á±Û¤·¡Ö2-0¡×(21-11¡¢21-12)¤Ç¾¡Íø¤·¤Þ¤·¤¿¡£ÆüËÜ¤«¤é¤Ï¡¢ºòÇ¯9·î¤«¤é¿·¥Ú¥¢¤È¤·¤Æ³èÆ°¤·¤Æ¤¤¤ë»ÖÅÄÀéÍÛÁª¼ê¡õ¸Þ½½ÍòÍ¼ÓÁª¼ê¥Ú¥¢¤â2²óÀï¤Ë¿Ê½Ð¡£À¤³¦¥é¥ó¥¯1°Ì¤Ç¤¢¤ê¥Ñ¥ê¸ÞÎØ¶ä¥á¥À¥ê¥¹¥È¤Ç¤¢¤ë¶¯¹ë¡¢Ãæ¹ñ¤ÎÎÀ»½ñÁª¼ê¡¦ëýÇ«Áª¼ê¥Ú¥¢¤Ë¥Õ¥ë¥²¡¼¥à¤ÎÇ®Àï¤È¤¹¤ë¤â¡Ö2-1¡×(9-21¡¢21-10¡¢19-21)¤ÇÇÔ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£