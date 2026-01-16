²ÃÆ£¥í¡¼¥µ¡Ö¡È°ì½ï¤ËÊë¤é¤»¤½¤¦¤À¤Ê¡É¤È»×¤¦¤°¤é¤¤µ¤¤ò¸¯¤ï¤º¤Ë¤¤¤é¤ì¤ëÂ¸ºß¡×¡§º§³è¥Ð¥È¥ë¥Õ¥£¡¼¥ë¥É37
Ì¿¤¬¤±¤Îº§³è¥Ð¥È¥ë¥³¥á¥Ç¥£¡¼¡¢¥É¥é¥Þ24¡Öº§³è¥Ð¥È¥ë¥Õ¥£¡¼¥ë¥É37¡×¡ÊËè½µ¶âÍË¿¼Ìë24»þ12Ê¬¡¿1·î9Æü¥¹¥¿¡¼¥È¡Ë¼ç±é¡¦²ÃÆ£¥í¡¼¥µ¤µ¤ó¤Ë¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¡£¥¢¥é¥Õ¥©¡¼½÷»Ò¤Î¥ê¥¢¥ë¤Ê¡ÈÀï¤¤¡É¤È¡È¿ÍÀ¸¡É¤ò¡¢°¦¤È¥æ¡¼¥â¥¢¤¿¤Ã¤×¤ê¤ËÉÁ¤¯ËÜºî¡£ÍýÁÛ¤È¸½¼Â¡¢¤½¤·¤Æ¥×¥é¥¤¥É¤¬¤Ö¤Ä¤«¤ê¹ç¤¦¡Èº§³è¡É¡¢¤½¤·¤Æ¡È·ëº§¡É¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¼«¿È¤Î·Ð¸³¤Ê¤É¤â¸ò¤¨»×¤¤¤ò¸ì¤Ã¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¡£
¡ÚÆ°²è¡Û¥Ï¥¤¥¹¤ÚÃË»Ò¸ÂÄê¥Ñ¡¼¥Æ¥£¡¼¡Öº§³è¥Ð¥È¥ë¥Õ¥£¡¼¥ë¥É37¡×Âè1ÏÃÌµÎÁÇÛ¿®
¡½¡½Ãö·§¤³¤È¤ê»á¤ÎÆ±Ì¾Ì¡²è¤ò¸¶ºî¤Ë¥¢¥é¥Õ¥©¡¼½÷»Ò¤Î¡Èº§³è¡É¤òÉÁ¤¯ËÜºî¡£²ÃÆ£¤µ¤ó±é¤¸¤ëÈþ¿Í¤ÇÎø°¦·Ð¸³¤âËÉÙ¤ÊOL¡¦ÀÖÌÚ¥æ¥«¤Ï¡¢37ºÐ¤ò·Þ¤¨¤Æ¡È¤³¤³¤é¤Ç·ëº§¤·¤Æ¤ª¤¯¤«¡É¤È¾å¤«¤éÌÜÀþ¤Çº§³è¤ò»Ï¤á¤¿¤â¤Î¤Î¡Ä!?¤È¤¤¤¦Êª¸ì¡£ËÜºî¤äÀÖÌÚ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¤É¤Î¤è¤¦¤Ë´¶¤¸¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¤«¡£
¡ÖºÇ½é¤Ë¸¶ºî¤òÆÉ¤ó¤Ç´¶¤¸¤¿¤Î¤Ï¡¢»ä¼«¿È¤Ï¡Èº§³è¡É¤ò·Ð¸³¤·¤¿¤³¤È¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¸½Âå¤Î²ÁÃÍ´Ñ¤ä¡È·ëº§¤È¤Ï²¿¤«¡É¤È¤¤¤Ã¤¿¹Í¤¨Êý¤¬¡¢¼«Ê¬¤ÎÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤ë»þÂå¤È¤Ï¿ïÊ¬ÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤·¤¿¡£
ÀÖÌÚ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢¿Í¤ËÂÐ¤·¤Æ¹ë²÷¤ÊÊª¸À¤¤¤ò¤¹¤ë»Ñ¤¬°õ¾ÝÅª¤Ç¡¢¸«¤Æ¤¤¤ÆÁÖ²÷¤Êµ¤Ê¬¤Ë¤Ê¤ë¿Í¤À¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£È¯¸À¼«ÂÎ¤Ï¤«¤Ê¤ê¶¯¤¤¤Ç¤¹¤¬¡¢¤É¤³¤«Áþ¤á¤Ê¤¤°¦ÕÈ¤¬¤¢¤ë¡£¥¨¥Í¥ë¥®¡¼¤¬É¬Í×¤½¤¦¤ÊÌò¤É¤³¤í¤ÇÂÎÎÏÌÌ¤Î¿´ÇÛ¤Ï¾¯¤·¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤½¤ì°Ê¾å¤Ë¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤ËÌ¥ÎÏ¤ò´¶¤¸¤¿¤Î¤Ç¡¢¤¢¤Þ¤êÇº¤à¤³¤È¤Ê¤¯¡Ø¤¼¤Ò¡¢¤ä¤é¤»¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡Ù¤È¤ªÊÖ»ö¤·¤Þ¤·¤¿¡×
¡½¡½³Î¤«¤Ë¡¢ÂæËÜ¤òÇÒ¸«¤·¤Æ¤â¡¢¸ÀÍÕ¤ä¹ÔÆ°¤Ê¤É¡¢ÁêÅö¥Ñ¥ï¥Õ¥ë¤µ¤¬µá¤á¤é¤ì¤ëÌò¤Î¤è¤¦¤Ë´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¡£¼ÂºÝ¤Ë»£±Æ¤µ¤ì¤Æ¤ß¤Æ¤¤¤«¤¬¤Ç¤¹¤«¡©
¡Ö´¶¾ð¤ò¶¯¤¯¤Ö¤Ä¤±¤ë¥·¡¼¥ó¤âÂ¿¤¯¡¢²óÁÛ¥·¡¼¥ó¤ÇÀª¤¤¤è¤¯¿Í¤òÅê¤²Èô¤Ð¤¹¤è¤¦¤Ê¾ìÌÌ¤â¤¢¤ê¡¢¤È¤Æ¤â¥¨¥Í¥ë¥®¥Ã¥·¥å¤ÊÌò¤Ç¤¹(¾Ð)¡£ ÂçÊÑ¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢Âè1ÏÃ¤«¤éÂè4ÏÃ¤òÃ´Åö¤µ¤ì¤¿ÆóµÜ¿ò´ÆÆÄ¤Ï¡¢±é½Ð¤¬¤È¤Æ¤âÌÀ³Î¤Ç¡¢ÌÂ¤¤¤Ê¤¯ÃúÇ«¤ËÆ³¤¤¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£ÀÖÌÚ¤ÏÁê¼ê¤Ë¤è¤Ã¤ÆÂÖÅÙ¤òÊÑ¤¨¤ë¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤Ê¤Î¤Ç¡¢ºÇ½é¤Ï¡Ø¤³¤Î¿Í¤È¤Ï¤É¤¦¤¤¤¦µ÷Î¥´¶¤Ê¤Î¤«¡Ù¤È¹Í¤¨¤¹¤®¤Æ¸ÍÏÇ¤¦ÉôÊ¬¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢´ÆÆÄ¤¬À°Íý¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤Æ¡£»£±Æ¤¬»Ï¤Þ¤Ã¤Æ¤«¤éÁá¤¤ÃÊ³¬¤Ç¡Ø¿á¤ÃÀÚ¤ì¤¿¤Í¡Ù¤ÈÀ¼¤ò¤«¤±¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤¿¤Î¤Ç¡¢¿´¶¯¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡×
¡½¡½ÀÖÌÚ¤È¤ÏÀµÈ¿ÂÐ¤Î¡¢º§³èÎò8Ç¯¡È¤³¤¸¤é¤»ÍýÏÀÇÉ¡ÉÀÄÅçÃÒ·Ã»Ò¡ÊÊ¡ÅÄËãµ®¡¿3»þ¤Î¥Ò¥í¥¤¥ó¡Ë¤È¤ÎÆÌ±ú¥Ð¥Ç¥£¤âÌÌÇò¤¤¤Ç¤¹¤è¤Í¡£
¡ÖÀÄÅç¤Ï½ª»Ï¤Ö¤ì¤ë¤³¤È¤Ê¤¯¥¯¡¼¥ë¤Ê¿Í¡£ÀÖÌÚ¤ËÂÐ¤·¤Æ¤Ï¡È¤½¤ó¤Ê¤³¤È¤âÃÎ¤é¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤¹¤«¡©¡É¤ÈÃ¸¡¹¤ÈÀú¤ë¤è¤¦¤Ê¥¹¥¿¥ó¥¹¤Ç¤¹¤¬¡¢¤½¤³¤Ë°°Õ¤Ï¤Ê¤¯¡¢¤¢¤¯¤Þ¤Ç»ö¼Â¤ÈÃÎ¼±¤òÄó¼¨¤·¤Æ¤¯¤ë¿ÍÊª¤Ç¤¹¡£¤½¤Îµ÷Î¥´¶¤¬°ì´Ó¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢ÂÐÖµ¤¹¤ë¤È»ä¤âÌòÊÁ¤È¤·¤ÆÌÂ¤¦¤³¤È¤¬¤Ê¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¤·¤Ð¤é¤¯»£±Æ¤Î´Ö¤¬¶õ¤¤¤¿»þ¤â¡¢ÀÄÅç¤Ï¾ï¤ËÀÄÅç¤Ç¤¤¤Æ¤¯¤ì¤ë¤Î¤Ç¡¢²ñ¤¦¤È°Â¿´´¶¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£ÀÄÅç¤ò±é¤¸¤ëÊ¡ÅÄ¤µ¤ó¤´¼«¿È¤â´Þ¤á¤Æ¡¢¤È¤Æ¤âµï¿´ÃÏ¤¬ÎÉ¤¤¤Ç¤¹¡×
¡½¡½µ¼Ô²ñ¸«¤Ç¤âÊ¡ÅÄ¤µ¤ó¤È¤ª¤Õ¤¿¤ê¤Î³Ú¤·¤½¤¦¤ÊÍÍ»Ò¤¬°õ¾ÝÅª¤Ç¤·¤¿¡£
¡Ö»ä¤Ï¤¢¤Þ¤ê¿Í¤È°ì½ï¤Ë½»¤á¤ë¥¿¥¤¥×¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢Ê¡ÅÄ¤µ¤ó¤È¤Ï¡È°ì½ï¤ËÊë¤é¤»¤½¤¦¤À¤Ê¡É¤È»×¤¦¤°¤é¤¤µ¤¤ò¸¯¤ï¤º¤Ë¤¤¤é¤ì¤ëÂ¸ºß¤Ç¤¹¤Í¡×
¡½¡½²ÃÆ£¤µ¤ó¤´¼«¿È¤Ï¡Èº§³è¡É¤Î·Ð¸³¤¬¤Ê¤¤¤È¤ª¤Ã¤·¤ã¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢20Âå¤Îº¢¤Ï¡¢ÇùÁ³¤È¤·¤¿·ëº§¤Ø¤ÎÆ´¤ì¤Ê¤É¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¤«¡©
¡Ö¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£·ëº§¤Î¤³¤È¤Ð¤«¤ê¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤Í¡£¡È¤É¤¦¤¤¤¦¿Í¤È·ëº§¤¹¤ë¤ó¤À¤í¤¦¡É¤È¤«¡È¤³¤Î¿Í¤È·ëº§¤¹¤ë¤Î¤«¤Ê¡É¤È¤«¡£¹¥¤¤Ê¿Í¤¬¤Ç¤¤Æ¤â¡È·ëº§¤Ï¤Ê¤µ¤½¤¦¤À¤«¤é¤ä¤á¤Æ¤ª¤³¤¦¤«¤Ê¡É¤È¹Í¤¨¤¿¤ê¤â¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£·ëº§¤Ï¡È¤«¤Ê¤êÁá¤¯¤·¤¿¤¤¡É¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿µ¤¤¬¤·¤Þ¤¹¡×
¡½¡½·ëº§¤äÎø°¦¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¤´Í§¿Í¤ËÁêÃÌ¤·¤¿¤ê¤¹¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤«¡©
¡Ö¤¤¤¨¡¢¼«Ê¬¤Îµ¤»ý¤Á¤·¤«¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡Ê¾Ð¡Ë¡£ÁêÃÌ¤¹¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¥À¥á½Ð¤·¤ò¤µ¤ì¤Æ¡È¤½¤ì¤â¤ï¤«¤ë¡É¤È»×¤¤¤Ä¤Ä¡¢¡È¤Ç¤â¡¢»ä¤Ï¤³¤Î¿Í¤¬¤¤¤¤¤ó¤À¤è¤Í¡É¤È¤Ê¤ë¥¿¥¤¥×¤Ç¤·¤¿¡×
¡½¡½¤³¤ì¤«¤é¡Èº§³è¡É¤ò»Ï¤á¤ë¿Í¤Ë¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¤¹¤ë¤È¤·¤¿¤é¡©
¡Ö¤³¤Î¥É¥é¥Þ¤ò¸«¤ë¤³¤È¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¤Í¡£ÀÄÅç¤Î¸ÀÍÕ¤Ï¥Ç¡¼¥¿¤Ë´ð¤Å¤¤¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤«¤Ê¤ê»²¹Í¤Ë¤Ê¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£°ìÊý¤Ç¡¢ÀÖÌÚ¤ÏÅö¤¿¤Ã¤ÆºÕ¤±¤Æ¼ºÇÔ¤Ð¤«¤ê¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢È¿ÌÌ¶µ»Õ¤È¤·¤Æ¸«¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤¿¤é(¾Ð)¡£¤½¤ÎÀè¤Ë¤¤Ã¤ÈÎÉ¤¤·ëº§¤¬¤¢¤ë¡Ä¤Î¤«¤Ê¡©¡Ê¾Ð¡Ë ¤¿¤À¡¢¸¶ºî¤â5Ç¯Á°¤ÎºîÉÊ¤Ç¤¹¤·¡¢º£¤Ï¤Þ¤¿°ã¤¦²ÁÃÍ´Ñ¤â½Ð¤Æ¤¤Æ¤¤¤ë¤ß¤¿¤¤¤Ç¤¹¤Í¡×
¡½¡½ËÜºî¤Ë¤ÏÍÍ¡¹¤Ê¡Èº§³è¡É¤Î·Á¤¬ÉÁ¤«¤ì¤Þ¤¹¤¬¡¢²ÃÆ£¤µ¤ó¤¬¶½Ì£¤ò°ú¤«¤ì¤ë¤â¤Î¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤«¡©
¡Ö»ä¤¬¤ä¤ë¤È¤·¤¿¤é¡È¤ªÎÁÍý¹ç¥³¥ó¡É¤Î¤è¤¦¤Ê¤â¤Î¤¬¹ç¤Ã¤Æ¤¤¤½¤¦¤À¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¥Ñ¡¼¥Æ¥£¡¼·Á¼°¤Ï¾¯¤·¥Ï¡¼¥É¥ë¤¬¹â¤¯´¶¤¸¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Î¤Ç¡¢ÎÁÍý¡¢»³ÅÐ¤ê¡¢¥¥ã¥ó¥×¤Ê¤É²¿¤«¤ò°ì½ï¤Ë¤¹¤ë·Á¤Î¤Û¤¦¤¬Æ§¤ß½Ð¤·¤ä¤¹¤¤µ¤¤¬¤·¤Þ¤¹¡×
º£ÌëÊüÁ÷¡¢¥É¥é¥Þ24¡Öº§³è¥Ð¥È¥ë¥Õ¥£¡¼¥ë¥É37¡×¡ÊËè½µ¶âÍË¿¼Ìë24»þ12Ê¬¡ËÂè2ÏÃ¤Ï¡©
Âè2Àï¡ÖÎÁÍý¹ç¥³¥ó¡×
ÀÖÌÚ¥æ¥«¡Ê²ÃÆ£¥í¡¼¥µ¡Ë¤Ï¡¢ÀÄÅç¡ÊÊ¡ÅÄËãµ®¡Ë¤«¤é¤Îº§³èÆ±ÌÁ¤ÎÍ¶¤¤¤òÃÇ¤ê¡¢ÂÎ¸³·¿º§³è¥¤¥Ù¥ó¥È¡ÒÎÁÍý¥³¥ó¡Ó¤ËÃ±ÆÈ»²Àï¡£¤·¤«¤·»²²Ã¼Ô¤ÏÀÖÌÚ¤Î¹¥¤ß¤È¤ÏÄø±ó¤¤µ¤¼å¤Ê¸øÌ³°÷¡¦ÆâÅÄ¡Ê¸ÍÄÍ½ãµ®¡Ë¤ä¥Á¥ã¥é¤¤ÈþÍÆ»Õ¡¦ÃæÀî¡ÊDen¡Ë¤Ê¤É¤ÇÍîÃÀ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¤½¤³¤ËÍýÁÛ¤Î¥¤¥±¥á¥ó¾ÃËÉ»Î¡¦³°»³¡ÊÊÝÅÄ¸Ìé¡Ë¤¬¸½¤ìµÞÀÜ¶á¡ªÎ¾ÁÛ¤¤³ÎÄê¤Î¾¡¤Á³Î¥â¡¼¥É¤ËÆÍÆþ¡ª¡Ä¤È»×¤ï¤ì¤¿¤¬¡¢ÆâÅÄ¤È³°»³¤Ë¤Ï¤Þ¤µ¤«¤ÎÈëÌ©¤Î´Ø·¸¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡ÄÇÈÍðÉ¬»ê¤Îº§³èÂè2ÀïÌÜ¡ª
Âè1ÏÃ¤ÈºÇ¿·ÏÃ¤ò¡ÖTVer¡×¡¢¡Ö¥Í¥Ã¥È¤â¥Æ¥ìÅì¡×¤ÇÌµÎÁÇÛ¿®¡ª¤ªµ¤¤ËÆþ¤êÅÐÏ¿¤â¤ªËº¤ì¤Ê¤¯¡ª
¡Ú¥×¥í¥Õ¥£¡¼¥ë¡Û
²ÃÆ£¥í¡¼¥µ¡Ê¤«¤È¤¦¡¦¤í¡¼¤µ¡Ë
1985Ç¯6·î22Æü À¸¤Þ¤ì¡£¼¯»ùÅç¸©½Ð¿È¡£¥â¥Ç¥ë¡¢¥¿¥ì¥ó¥È³èÆ°¤Ë²Ã¤¨¡¢2005Ç¯¡¢±Ç²è¡ÖÅìµþ¥¿¥ï¡¼ Tokyo Tower¡×ÇÐÍ¥¥Ç¥Ó¥å¡¼¡£¥É¥é¥Þ¡Ö¥À¥ó¥É¥ê¡£¡ÁDance¡ùDrill¡Á¡×¡Ê¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ë¡¢¡Ö½÷Äë¡×¡Ê¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü·Ï¡Ë¡¢¡Ö¥Ñ¡¼¥Õ¥§¥¯¥È¡¦¥Ö¥ë¡¼¡×¡ÊWOWOW¡Ë¡¢¡Ö¤¤ì¤¤¤Î¤¯¤Ë¡×¡ÊNHK¡Ë¡¢¡Ö¿ä¤·¤Î»¦¿Í¡×¡ÊÆÉÇä¥Æ¥ì¥Ó¡¿ÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ë¡¢±Ç²è¡ÖÆä¤ÎÅç¡×¡Ê2022Ç¯¸ø³«¡Ë¡¢¡Ö¤³¤ó¤Ë¤Á¤Ï¡¢Êì¤µ¤ó¡×¡Ê2023Ç¯¸ø³«¡Ë¤Ê¤É¤Ë½Ð±é¡£
Instagram¡§@kato_rosa_
¡ÚÆ°²è¡Û¥Ï¥¤¥¹¤ÚÃË»Ò¸ÂÄê¥Ñ¡¼¥Æ¥£¡¼¡Öº§³è¥Ð¥È¥ë¥Õ¥£¡¼¥ë¥É37¡×Âè1ÏÃÌµÎÁÇÛ¿®
¡Ö°ì½ï¤ËÊë¤é¤»¤½¤¦¤À¤Ê¡×¤È»×¤¨¤ëÂ¸ºß
¡½¡½Ãö·§¤³¤È¤ê»á¤ÎÆ±Ì¾Ì¡²è¤ò¸¶ºî¤Ë¥¢¥é¥Õ¥©¡¼½÷»Ò¤Î¡Èº§³è¡É¤òÉÁ¤¯ËÜºî¡£²ÃÆ£¤µ¤ó±é¤¸¤ëÈþ¿Í¤ÇÎø°¦·Ð¸³¤âËÉÙ¤ÊOL¡¦ÀÖÌÚ¥æ¥«¤Ï¡¢37ºÐ¤ò·Þ¤¨¤Æ¡È¤³¤³¤é¤Ç·ëº§¤·¤Æ¤ª¤¯¤«¡É¤È¾å¤«¤éÌÜÀþ¤Çº§³è¤ò»Ï¤á¤¿¤â¤Î¤Î¡Ä!?¤È¤¤¤¦Êª¸ì¡£ËÜºî¤äÀÖÌÚ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¤É¤Î¤è¤¦¤Ë´¶¤¸¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¤«¡£
¡ÖºÇ½é¤Ë¸¶ºî¤òÆÉ¤ó¤Ç´¶¤¸¤¿¤Î¤Ï¡¢»ä¼«¿È¤Ï¡Èº§³è¡É¤ò·Ð¸³¤·¤¿¤³¤È¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¸½Âå¤Î²ÁÃÍ´Ñ¤ä¡È·ëº§¤È¤Ï²¿¤«¡É¤È¤¤¤Ã¤¿¹Í¤¨Êý¤¬¡¢¼«Ê¬¤ÎÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤ë»þÂå¤È¤Ï¿ïÊ¬ÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤·¤¿¡£
ÀÖÌÚ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢¿Í¤ËÂÐ¤·¤Æ¹ë²÷¤ÊÊª¸À¤¤¤ò¤¹¤ë»Ñ¤¬°õ¾ÝÅª¤Ç¡¢¸«¤Æ¤¤¤ÆÁÖ²÷¤Êµ¤Ê¬¤Ë¤Ê¤ë¿Í¤À¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£È¯¸À¼«ÂÎ¤Ï¤«¤Ê¤ê¶¯¤¤¤Ç¤¹¤¬¡¢¤É¤³¤«Áþ¤á¤Ê¤¤°¦ÕÈ¤¬¤¢¤ë¡£¥¨¥Í¥ë¥®¡¼¤¬É¬Í×¤½¤¦¤ÊÌò¤É¤³¤í¤ÇÂÎÎÏÌÌ¤Î¿´ÇÛ¤Ï¾¯¤·¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤½¤ì°Ê¾å¤Ë¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤ËÌ¥ÎÏ¤ò´¶¤¸¤¿¤Î¤Ç¡¢¤¢¤Þ¤êÇº¤à¤³¤È¤Ê¤¯¡Ø¤¼¤Ò¡¢¤ä¤é¤»¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡Ù¤È¤ªÊÖ»ö¤·¤Þ¤·¤¿¡×
¡½¡½³Î¤«¤Ë¡¢ÂæËÜ¤òÇÒ¸«¤·¤Æ¤â¡¢¸ÀÍÕ¤ä¹ÔÆ°¤Ê¤É¡¢ÁêÅö¥Ñ¥ï¥Õ¥ë¤µ¤¬µá¤á¤é¤ì¤ëÌò¤Î¤è¤¦¤Ë´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¡£¼ÂºÝ¤Ë»£±Æ¤µ¤ì¤Æ¤ß¤Æ¤¤¤«¤¬¤Ç¤¹¤«¡©
¡Ö´¶¾ð¤ò¶¯¤¯¤Ö¤Ä¤±¤ë¥·¡¼¥ó¤âÂ¿¤¯¡¢²óÁÛ¥·¡¼¥ó¤ÇÀª¤¤¤è¤¯¿Í¤òÅê¤²Èô¤Ð¤¹¤è¤¦¤Ê¾ìÌÌ¤â¤¢¤ê¡¢¤È¤Æ¤â¥¨¥Í¥ë¥®¥Ã¥·¥å¤ÊÌò¤Ç¤¹(¾Ð)¡£ ÂçÊÑ¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢Âè1ÏÃ¤«¤éÂè4ÏÃ¤òÃ´Åö¤µ¤ì¤¿ÆóµÜ¿ò´ÆÆÄ¤Ï¡¢±é½Ð¤¬¤È¤Æ¤âÌÀ³Î¤Ç¡¢ÌÂ¤¤¤Ê¤¯ÃúÇ«¤ËÆ³¤¤¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£ÀÖÌÚ¤ÏÁê¼ê¤Ë¤è¤Ã¤ÆÂÖÅÙ¤òÊÑ¤¨¤ë¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤Ê¤Î¤Ç¡¢ºÇ½é¤Ï¡Ø¤³¤Î¿Í¤È¤Ï¤É¤¦¤¤¤¦µ÷Î¥´¶¤Ê¤Î¤«¡Ù¤È¹Í¤¨¤¹¤®¤Æ¸ÍÏÇ¤¦ÉôÊ¬¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢´ÆÆÄ¤¬À°Íý¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤Æ¡£»£±Æ¤¬»Ï¤Þ¤Ã¤Æ¤«¤éÁá¤¤ÃÊ³¬¤Ç¡Ø¿á¤ÃÀÚ¤ì¤¿¤Í¡Ù¤ÈÀ¼¤ò¤«¤±¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤¿¤Î¤Ç¡¢¿´¶¯¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡×
¡½¡½ÀÖÌÚ¤È¤ÏÀµÈ¿ÂÐ¤Î¡¢º§³èÎò8Ç¯¡È¤³¤¸¤é¤»ÍýÏÀÇÉ¡ÉÀÄÅçÃÒ·Ã»Ò¡ÊÊ¡ÅÄËãµ®¡¿3»þ¤Î¥Ò¥í¥¤¥ó¡Ë¤È¤ÎÆÌ±ú¥Ð¥Ç¥£¤âÌÌÇò¤¤¤Ç¤¹¤è¤Í¡£
¡ÖÀÄÅç¤Ï½ª»Ï¤Ö¤ì¤ë¤³¤È¤Ê¤¯¥¯¡¼¥ë¤Ê¿Í¡£ÀÖÌÚ¤ËÂÐ¤·¤Æ¤Ï¡È¤½¤ó¤Ê¤³¤È¤âÃÎ¤é¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤¹¤«¡©¡É¤ÈÃ¸¡¹¤ÈÀú¤ë¤è¤¦¤Ê¥¹¥¿¥ó¥¹¤Ç¤¹¤¬¡¢¤½¤³¤Ë°°Õ¤Ï¤Ê¤¯¡¢¤¢¤¯¤Þ¤Ç»ö¼Â¤ÈÃÎ¼±¤òÄó¼¨¤·¤Æ¤¯¤ë¿ÍÊª¤Ç¤¹¡£¤½¤Îµ÷Î¥´¶¤¬°ì´Ó¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢ÂÐÖµ¤¹¤ë¤È»ä¤âÌòÊÁ¤È¤·¤ÆÌÂ¤¦¤³¤È¤¬¤Ê¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¤·¤Ð¤é¤¯»£±Æ¤Î´Ö¤¬¶õ¤¤¤¿»þ¤â¡¢ÀÄÅç¤Ï¾ï¤ËÀÄÅç¤Ç¤¤¤Æ¤¯¤ì¤ë¤Î¤Ç¡¢²ñ¤¦¤È°Â¿´´¶¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£ÀÄÅç¤ò±é¤¸¤ëÊ¡ÅÄ¤µ¤ó¤´¼«¿È¤â´Þ¤á¤Æ¡¢¤È¤Æ¤âµï¿´ÃÏ¤¬ÎÉ¤¤¤Ç¤¹¡×
¡½¡½µ¼Ô²ñ¸«¤Ç¤âÊ¡ÅÄ¤µ¤ó¤È¤ª¤Õ¤¿¤ê¤Î³Ú¤·¤½¤¦¤ÊÍÍ»Ò¤¬°õ¾ÝÅª¤Ç¤·¤¿¡£
¡Ö»ä¤Ï¤¢¤Þ¤ê¿Í¤È°ì½ï¤Ë½»¤á¤ë¥¿¥¤¥×¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢Ê¡ÅÄ¤µ¤ó¤È¤Ï¡È°ì½ï¤ËÊë¤é¤»¤½¤¦¤À¤Ê¡É¤È»×¤¦¤°¤é¤¤µ¤¤ò¸¯¤ï¤º¤Ë¤¤¤é¤ì¤ëÂ¸ºß¤Ç¤¹¤Í¡×
¡Èº§³è¡É¤Î¥¤¥á¡¼¥¸¤È¼«¿È¤Î·ëº§´Ñ
¡½¡½²ÃÆ£¤µ¤ó¤´¼«¿È¤Ï¡Èº§³è¡É¤Î·Ð¸³¤¬¤Ê¤¤¤È¤ª¤Ã¤·¤ã¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢20Âå¤Îº¢¤Ï¡¢ÇùÁ³¤È¤·¤¿·ëº§¤Ø¤ÎÆ´¤ì¤Ê¤É¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¤«¡©
¡Ö¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£·ëº§¤Î¤³¤È¤Ð¤«¤ê¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤Í¡£¡È¤É¤¦¤¤¤¦¿Í¤È·ëº§¤¹¤ë¤ó¤À¤í¤¦¡É¤È¤«¡È¤³¤Î¿Í¤È·ëº§¤¹¤ë¤Î¤«¤Ê¡É¤È¤«¡£¹¥¤¤Ê¿Í¤¬¤Ç¤¤Æ¤â¡È·ëº§¤Ï¤Ê¤µ¤½¤¦¤À¤«¤é¤ä¤á¤Æ¤ª¤³¤¦¤«¤Ê¡É¤È¹Í¤¨¤¿¤ê¤â¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£·ëº§¤Ï¡È¤«¤Ê¤êÁá¤¯¤·¤¿¤¤¡É¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿µ¤¤¬¤·¤Þ¤¹¡×
¡½¡½·ëº§¤äÎø°¦¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¤´Í§¿Í¤ËÁêÃÌ¤·¤¿¤ê¤¹¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤«¡©
¡Ö¤¤¤¨¡¢¼«Ê¬¤Îµ¤»ý¤Á¤·¤«¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡Ê¾Ð¡Ë¡£ÁêÃÌ¤¹¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¥À¥á½Ð¤·¤ò¤µ¤ì¤Æ¡È¤½¤ì¤â¤ï¤«¤ë¡É¤È»×¤¤¤Ä¤Ä¡¢¡È¤Ç¤â¡¢»ä¤Ï¤³¤Î¿Í¤¬¤¤¤¤¤ó¤À¤è¤Í¡É¤È¤Ê¤ë¥¿¥¤¥×¤Ç¤·¤¿¡×
¡½¡½¤³¤ì¤«¤é¡Èº§³è¡É¤ò»Ï¤á¤ë¿Í¤Ë¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¤¹¤ë¤È¤·¤¿¤é¡©
¡Ö¤³¤Î¥É¥é¥Þ¤ò¸«¤ë¤³¤È¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¤Í¡£ÀÄÅç¤Î¸ÀÍÕ¤Ï¥Ç¡¼¥¿¤Ë´ð¤Å¤¤¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤«¤Ê¤ê»²¹Í¤Ë¤Ê¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£°ìÊý¤Ç¡¢ÀÖÌÚ¤ÏÅö¤¿¤Ã¤ÆºÕ¤±¤Æ¼ºÇÔ¤Ð¤«¤ê¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢È¿ÌÌ¶µ»Õ¤È¤·¤Æ¸«¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤¿¤é(¾Ð)¡£¤½¤ÎÀè¤Ë¤¤Ã¤ÈÎÉ¤¤·ëº§¤¬¤¢¤ë¡Ä¤Î¤«¤Ê¡©¡Ê¾Ð¡Ë ¤¿¤À¡¢¸¶ºî¤â5Ç¯Á°¤ÎºîÉÊ¤Ç¤¹¤·¡¢º£¤Ï¤Þ¤¿°ã¤¦²ÁÃÍ´Ñ¤â½Ð¤Æ¤¤Æ¤¤¤ë¤ß¤¿¤¤¤Ç¤¹¤Í¡×
¡½¡½ËÜºî¤Ë¤ÏÍÍ¡¹¤Ê¡Èº§³è¡É¤Î·Á¤¬ÉÁ¤«¤ì¤Þ¤¹¤¬¡¢²ÃÆ£¤µ¤ó¤¬¶½Ì£¤ò°ú¤«¤ì¤ë¤â¤Î¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤«¡©
¡Ö»ä¤¬¤ä¤ë¤È¤·¤¿¤é¡È¤ªÎÁÍý¹ç¥³¥ó¡É¤Î¤è¤¦¤Ê¤â¤Î¤¬¹ç¤Ã¤Æ¤¤¤½¤¦¤À¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¥Ñ¡¼¥Æ¥£¡¼·Á¼°¤Ï¾¯¤·¥Ï¡¼¥É¥ë¤¬¹â¤¯´¶¤¸¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Î¤Ç¡¢ÎÁÍý¡¢»³ÅÐ¤ê¡¢¥¥ã¥ó¥×¤Ê¤É²¿¤«¤ò°ì½ï¤Ë¤¹¤ë·Á¤Î¤Û¤¦¤¬Æ§¤ß½Ð¤·¤ä¤¹¤¤µ¤¤¬¤·¤Þ¤¹¡×
º£ÌëÊüÁ÷¡¢¥É¥é¥Þ24¡Öº§³è¥Ð¥È¥ë¥Õ¥£¡¼¥ë¥É37¡×¡ÊËè½µ¶âÍË¿¼Ìë24»þ12Ê¬¡ËÂè2ÏÃ¤Ï¡©
Âè2Àï¡ÖÎÁÍý¹ç¥³¥ó¡×
ÀÖÌÚ¥æ¥«¡Ê²ÃÆ£¥í¡¼¥µ¡Ë¤Ï¡¢ÀÄÅç¡ÊÊ¡ÅÄËãµ®¡Ë¤«¤é¤Îº§³èÆ±ÌÁ¤ÎÍ¶¤¤¤òÃÇ¤ê¡¢ÂÎ¸³·¿º§³è¥¤¥Ù¥ó¥È¡ÒÎÁÍý¥³¥ó¡Ó¤ËÃ±ÆÈ»²Àï¡£¤·¤«¤·»²²Ã¼Ô¤ÏÀÖÌÚ¤Î¹¥¤ß¤È¤ÏÄø±ó¤¤µ¤¼å¤Ê¸øÌ³°÷¡¦ÆâÅÄ¡Ê¸ÍÄÍ½ãµ®¡Ë¤ä¥Á¥ã¥é¤¤ÈþÍÆ»Õ¡¦ÃæÀî¡ÊDen¡Ë¤Ê¤É¤ÇÍîÃÀ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¤½¤³¤ËÍýÁÛ¤Î¥¤¥±¥á¥ó¾ÃËÉ»Î¡¦³°»³¡ÊÊÝÅÄ¸Ìé¡Ë¤¬¸½¤ìµÞÀÜ¶á¡ªÎ¾ÁÛ¤¤³ÎÄê¤Î¾¡¤Á³Î¥â¡¼¥É¤ËÆÍÆþ¡ª¡Ä¤È»×¤ï¤ì¤¿¤¬¡¢ÆâÅÄ¤È³°»³¤Ë¤Ï¤Þ¤µ¤«¤ÎÈëÌ©¤Î´Ø·¸¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡ÄÇÈÍðÉ¬»ê¤Îº§³èÂè2ÀïÌÜ¡ª
Âè1ÏÃ¤ÈºÇ¿·ÏÃ¤ò¡ÖTVer¡×¡¢¡Ö¥Í¥Ã¥È¤â¥Æ¥ìÅì¡×¤ÇÌµÎÁÇÛ¿®¡ª¤ªµ¤¤ËÆþ¤êÅÐÏ¿¤â¤ªËº¤ì¤Ê¤¯¡ª
¡Ú¥×¥í¥Õ¥£¡¼¥ë¡Û
²ÃÆ£¥í¡¼¥µ¡Ê¤«¤È¤¦¡¦¤í¡¼¤µ¡Ë
1985Ç¯6·î22Æü À¸¤Þ¤ì¡£¼¯»ùÅç¸©½Ð¿È¡£¥â¥Ç¥ë¡¢¥¿¥ì¥ó¥È³èÆ°¤Ë²Ã¤¨¡¢2005Ç¯¡¢±Ç²è¡ÖÅìµþ¥¿¥ï¡¼ Tokyo Tower¡×ÇÐÍ¥¥Ç¥Ó¥å¡¼¡£¥É¥é¥Þ¡Ö¥À¥ó¥É¥ê¡£¡ÁDance¡ùDrill¡Á¡×¡Ê¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ë¡¢¡Ö½÷Äë¡×¡Ê¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü·Ï¡Ë¡¢¡Ö¥Ñ¡¼¥Õ¥§¥¯¥È¡¦¥Ö¥ë¡¼¡×¡ÊWOWOW¡Ë¡¢¡Ö¤¤ì¤¤¤Î¤¯¤Ë¡×¡ÊNHK¡Ë¡¢¡Ö¿ä¤·¤Î»¦¿Í¡×¡ÊÆÉÇä¥Æ¥ì¥Ó¡¿ÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ë¡¢±Ç²è¡ÖÆä¤ÎÅç¡×¡Ê2022Ç¯¸ø³«¡Ë¡¢¡Ö¤³¤ó¤Ë¤Á¤Ï¡¢Êì¤µ¤ó¡×¡Ê2023Ç¯¸ø³«¡Ë¤Ê¤É¤Ë½Ð±é¡£
Instagram¡§@kato_rosa_