¡Ú8Ç¯Á°¤ÎÅú¤¨¹ç¤ï¤»¡ÛGoogle¡¢¥¹¥Þ¥Û¤Î²èÌÌ¤ò¥¹¥Ô¡¼¥«¡¼¤Ë¤·¤è¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤¿
¤³¤Îµ»ö¤Ï¡Ö¥®¥º¥â¡¼¥É¡¦¥¿¥¤¥à¥Þ¥·¥ó¡×¨¡¨¡¤¹¤³¤·Á°¤Îº£Æü¤Ã¤Æ¡¢²¿¤¬¤¢¤Ã¤¿¤ó¤À¤í¤¦¡©Ì¤Íè¤«¤é´Ñ»¡¤·¤Æ¤ß¤¿¤é¡¢²û¤«¤·¤µ¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢°Õ³°¤ÊÈ¯¸«¤À¤Ã¤Æ¤¢¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
2018Ç¯1·î15Æü¡¢¡ÖGoogle¡¢¥¹¥Þ¥Û¤Î²èÌÌ¤ò¥¹¥Ô¡¼¥«¡¼¤Ë¡×¤È¤¤¤¦µ»ö¤ò·ÇºÜ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
Åö»þ¤ÏiPhone X¤ÎÅÐ¾ìÄ¾¸å¤Ç¡¢¥¹¥Þ¥Û¶È³¦Á´ÂÎ¤¬¡Ö¤¤¤«¤Ë¥Î¥Ã¥Á¤ä¥Ù¥¼¥ë¤ò¾Ã¤·µî¤ë¤«¡×¤ËÃíÌÜ¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤¿»þ´ü¡£²èÌÌ¤ò¿¶Æ°¤µ¤»¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¥¹¥Ô¡¼¥«¡¼¤ä¥Ü¥¿¥ó¤ÎÌò³ä¤òÂåÂØ¤¹¤ë¤³¤Îµ»½Ñ¤Ï¡¢µæ¶Ë¤Î¡Ö¥Õ¥ë¥¹¥¯¥ê¡¼¥ó¡¦¥¹¥Þ¥Û¡×¤ò¼Â¸½¤¹¤ë¸°¤Ë¤Ê¤ë¤È´üÂÔ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤·¤«¤·8Ç¯¤¬·Ð¤Ã¤¿º£¡ÖPixel¤Î²èÌÌ¼«ÂÎ¤¬¥á¥¤¥ó¥¹¥Ô¡¼¥«¡¼¤È¤·¤ÆÄêÃå¤¹¤ë¡×¤³¤È¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£¸½ºß¤Î¥¹¥Þ¥Û¤Ç¤â¡¢ÊªÍý¥¹¥Ô¡¼¥«¡¼¤¬ºÎÍÑ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬°ìÈÌÅª¤Ç¤¹¡£²èÌÌ¤ò¥¹¥Ô¡¼¥«¡¼¤Ë¤¹¤ëµ»½Ñ¤Ï¡¢¥¹¥Þ¥Û¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¤à¤·¤íÂç·¿¥Æ¥ì¥Ó¡Ê¥½¥Ë¡¼¤Î¥¢¥³¡¼¥¹¥Æ¥£¥Ã¥¯ ¥µ¡¼¥Õ¥§¥¹Åù¡Ë¤Ë¤ª¤¤¤Æ»È¤ï¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥¹¥Þ¥Û¤Î¥Ç¥£¥¹¥×¥ì¥¤¤Ï¡¢Pixel Fold¤Î¤è¤¦¤Ë¡ÖÀÞ¤ê¤¿¤¿¤ß¡×¤Ø¤È¿Ê²½¤·¤Æ¤¤¤¯¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
º£ÆÉ¤ßÊÖ¤¹¤È¡¢Åö»þ¤Î¡Ö¥Ù¥¼¥ë¥ì¥¹¤Ø¤ÎÇ®¤¤¤³¤À¤ï¤ê¡×¤¬²û¤«¤·¤¯¤â´¶¤¸¤é¤ì¤Þ¤¹¡£¤½¤ó¤ÊÃæ¤Ç¤â¡¢º£¤ÎPixel¤ÎÀöÎý¤µ¤ì¤¿¿¨³Ð¥Õ¥£¡¼¥É¥Ð¥Ã¥¯¤Ë¤³¤ÎÇã¼ý¤Î·ì¤¬Î®¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¤â¡Ä¡Ä¤ÈÁÛÁü¤¹¤ë¤ÈÌÌÇò¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£¤³¤ì¤«¤é¤ÎÌ¤Íè¡¢¥¹¥Þ¥Û¥Ç¥£¥¹¥×¥ì¥¤¤Î¥Ö¥ì¥¤¥¯¥¹¥ë¡¼¤Ë´üÂÔ¤¬¹â¤Þ¤ê¤Þ¤¹¡£
¡Ê°Ê²¼¡¢¸µµ»ö¤òºÆÊÔ½¸¤Î¤¦¤¨·ÇºÜ¤·¤Þ¤¹¡Ë
º£Æü¤Îµ»ö¡§Google¡¢¥¹¥Þ¥Û¤Î²èÌÌ¤ò¥¹¥Ô¡¼¥«¡¼¤Ë
·ÇºÜÆü¡§2018Ç¯1·î15Æü
Ãø¼Ô¡§ À¾Ã«ÌÐ¥ê¥Á¥ã¡¼¥É
¥Î¡¼¥È¥Ñ¥½¥³¥ó¤Ë¤â¤¼¤Ò¡£
Google¤¬¥¤¥®¥ê¥¹¤ÎRedux¼Ò¤òÇã¼ý¤·¤¿¤½¤¦¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢¤É¤¦¤ä¤é¤½¤ÎÌÜÅª¤ÏÆ±¼Ò¤¬ÊÝÍ¤¹¤ë178¤â¤ÎÆÃµö¤È¤½¤Î³«È¯¼Ô¤¿¤Á¤Î¤è¤¦¤Ç¤¹¡£Boomberg¤¬Êó¤¸¤Þ¤·¤¿¡£
Redux¼Ò¤¬³«È¯¤·¤Æ¤¤¤¿µ»½Ñ¤ÏÂç¤¤¯Ê¬¤±¤Æ2¤Ä¤Îµ¡Ç½¤¬¤¢¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ç¤¹¡£1¤Ä¤Ï²èÌÌ¼«ÂÎ¤ò¿¶Æ°¤µ¤»¤ë¤³¤È¤Ç¡¢²èÌÌ¤½¤Î¤â¤Î¤ò¥¹¥Ô¡¼¥«¡¼¤Ë¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¤È¤¤¤¦¤â¤Î¡£ºòÇ¯¤ÎCES¤ÇSony¤¬BRAVIAŽ¢XBR-A1EŽ£¤âÆ±¤¸¤è¤¦¤Êµ»½Ñ¤òÅëºÜ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤Í¡£¤â¤¦1¤Ä¤¬¥¹¥Þ¥Û¤Î¿¶Æ°¡Ê¥Ð¥¤¥Ö¥ì¡¼¥¿¡¼¡¦¥¢¥¯¥Á¥å¥¨¡¼¥¿¡¼¡Ë¤òºÙ¤«¤¯¥³¥ó¥È¥í¡¼¥ë¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢»ØÀè¤Ëµ¼»÷Åª¤Ë¡Ê¥Ü¥¿¥ó¤Ê¤É¤Î¡ËÊªÍýÅª¤Ê´¶³Ð¤ò¤¢¤¿¤¨¤ë¤È¤¤¤¦¤â¤Î¡£¤³¤Á¤é¤ÏiPhone¤ÎTaptic Engine¤Ë»÷¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤·¤Æ¡¢Redux¼Ò¤Ï¤³¤ì¤é¤ò1¤Ä¤Î¥½¥ê¥å¡¼¥·¥ç¥ó¤Ç¼Â¸½¤·¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ç¤¹¡£
Redux tech turns the screen into a speaker, and a haptic surface. Trying it out here. The sound is actually coming from the screen. pic.twitter.com/VPAi6TzKk9- Stan (@franticnews) February 28, 2017
Redux¼Ò¤¬µîÇ¯¤Î4·î¤Ë¥Ä¥¤¡¼¥È¤·¤¿ºÝ¤Ï¡¢Æ±µ»½Ñ¤ò¤³¤¦ÀâÌÀ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡§
¥¹¥Þ¥Û¥Ç¥¶¥¤¥ó¤ÎŽ¢Åý¹ç²½Ž£¤Ï¤¤¤¯¤Ä¤«¤ÎÊªÍýÅª¤ÊÀ©¸Â¤Ë¤è¤ë¤â¤Î¤Ç¤¹¡£¥Þ¥¤¥¯¥í¥¹¥Ô¡¼¥«¡¼¤Ê¤É¤ÎÉôÉÊ¥µ¥¤¥º¤ä¡¢¥¤¥ä¥Ô¡¼¥¹¤Ë¹ç¤ï¤»¤ÆÁ°ÌÌ¥¬¥é¥¹¤òÀÚ¤êÈ´¤«¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¤³¤È¡£¤½¤·¤Æ¡¢¥Ü¥¿¥ó¤Î¼ÂÍÑÅª¤ÊÇÛÃÖ¥Ñ¥¿¡¼¥ó¤¬¸Â¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ç¤¹¡£
Redux¤ÎŽ¢bending waveŽ£µ»½Ñ¤Ï¤³¤ì¤é¤ÎÀ©¸Â¤ò¹îÉþ¤·¡¢¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Î¿·¤¿¤Ê²ÄÇ½À¤ò³«¤¤Þ¤¹- ³°´Ñ¤«¤éUI¤Þ¤Ç¡£
Í×¤ÏÊ£¿ô¤ÎÉôÉÊ¤òÅý¹ç¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¥¹¥Þ¥Û¤Î¥¹¥Ú¡¼¥¹¤òÍ¸ú³èÍÑ¤Ç¤¤Þ¤¹¤è¤È¡£
Æ±µ»½Ñ¤òºÎÍÑ¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¶õ¤¤¤¿¥¹¥Ú¡¼¥¹¤ÏÂ¾¤ÎÉôÉÊ¤Ë³ä¤¯¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¤¿¤È¤¨¤Ð¥Ð¥Ã¥Æ¥ê¡¼¤ÎÍÆÎÌ¤òÁý¤ä¤»¤ë¤È¤Î¤³¤È¡£¤µ¤é¤Ë¡¢¶áÇ¯¿Ê¤à¥Ù¥¼¥ë¥ì¥¹²½¤ÏŽ¢Á´ÌÌ²èÌÌŽ£¤Ë¡¢ËÉ¿å¤ÏŽ¢´°Á´ËÉ¿åŽ£¤Ë¤Þ¤Ç¾º²Ú¤Ç¤¤ë¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ç¤¹¡£
º£²ó¤ÎÇã¼ý¤Ï¡¢Google¤Î¥¹¥Þ¥Û¥Ö¥é¥ó¥É¤Ç¤¢¤ëPixel¥·¥ê¡¼¥º¤Ë¡¢¤¤¤º¤ì¤½¤Î¤è¤¦¤Êµ»½Ñ¤¬ÅëºÜ¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤ò¼¨º¶¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£º£Ç¯È¯Çä¤ÎPixel¤Ë´Ö¤Ë¹ç¤¦¤«¤Ï¤ï¤«¤ê¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢ÍèÇ¯¤Ë¤ÏÁ´ÌÌ²èÌÌ¤Î¥¹¥Þ¥Û¤¬ÇÒ¤á¤½¤¦¤Ç¤¹¤Í¡£¥Ç¥£¥¹¥×¥ì¥¤²¼¤Ë»ØÌæ¥»¥ó¥µ¡¼¤òËä¤á¹þ¤àµ»½Ñ¤âºÎÍÑ¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¤Ê¤¡¡£
Image: Shutterstock
Source: Bloomberg, Redux
¡ÊÀ¾Ã«ÌÐ¥ê¥Á¥ã¡¼¥É¡Ë
ËÜÆü¤Î¥Æ¥Ã¥¯¤ÊÅú¤¨¹ç¤ï¤»Í½¸ÀÅªÃæÅÙ¡§¡ú¡ú
¥í¥¹¥È¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸¡¼ÅÙ¡§¡ú¡ú¡ú
ºÆÉ¾²ÁÅÙ¡§¡ú¡ú¡ú¡ú