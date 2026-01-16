¡È¥¢¥Ñ¡¼¥ÈÎ©¤ÁÂà¤¡É¤Ç¼¹¹Ô´±¤é2¿Í»¦½ý¡¡ÂáÊá¤µ¤ì¤¿½»¿Í¤ÎÃË¤Ï²ÈÄÂ¿ô½½Ëü±ß¤òÂÚÇ¼¤«¡¡Åìµþ¡¦¿ùÊÂ¶èÏÂÀô¡¡·Ù»ëÄ£
Åìµþ¡¦¿ùÊÂ¶è¤Ç¥¢¥Ñ¡¼¥È¤ÎÎ©¤ÁÂà¤¤Î¶¯À©¼¹¹Ô¤ÇË¬¤ì¤¿¼¹¹Ô´±¤é2¿Í¤¬½»¿Í¤ÎÃË¤ËÊñÃú¤Ç»É¤µ¤ì¡¢1¿Í¤¬»àË´¤·¤¿»ö·ï¡£ÂáÊá¤µ¤ì¤¿ÃË¤¬²ÈÄÂ¤ò¿ô½½Ëü±ß¡¢ÂÚÇ¼¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¤ß¤é¤ì¤ë¤³¤È¤¬¤ï¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¤³¤Î»ö·ï¤Ï¤¤Î¤¦¡¢Åìµþ¡¦¿ùÊÂ¶èÏÂÀô¤Î¥¢¥Ñ¡¼¥È¤ÎÁ°¤ÎÏ©¾å¤Ç¡¢¥¢¥Ñ¡¼¥È¤ÎÎ©¤ÁÂà¤¤Î¶¯À©¼¹¹Ô¤ò¤¹¤ë¤¿¤á¤ËË¬¤ì¤¿ÅìµþÃÏºÛ¤Î¼¹¹Ô´±¤é2¿Í¤¬½»¿Í¤Î»³ËÜ¹¨ÍÆµ¿¼Ô¡Ê40¡Ë¤ËÊñÃú¤Ç»É¤µ¤ì¡¢¤³¤Î¤¦¤ÁÊÝ¾Ú²ñ¼Ò¶ÐÌ³¤Î¿ÀÆàÀî¸©³¤Ï·Ì¾»Ô¤Î¾®·ª¼÷¹¸¤µ¤ó¡Ê61¡Ë¤¬»àË´¤·¤¿¤â¤Î¤Ç¤¹¡£
¾®·ª¤µ¤ó¤Î¶áÎÙ½»¿Í
¡Ö²ñ¤¦¤È°§»¢¤·¤Æ¤¯¤ì¤Æ¡¢·ë¹½¤¤¤¤¿Í¤Ç¤·¤¿¡£Ä«¤Î°§»¢¤À¤Ã¤¿¤ê¡¢Ìë¤Ë²ñ¤Ã¤¿»þ¤Ë¡Ø¤ªÈè¤ìÍÍ¤Ç¤¹¡Ù¤À¤Ã¤¿¤ê¡×
¤½¤Î¸å¤ÎÁÜºº´Ø·¸¼Ô¤Ø¤Î¼èºà¤Ç¡¢»³ËÜÍÆµ¿¼Ô¤Ï²ÈÄÂ¤ò¿ô½½Ëü±ß¡¢ÂÚÇ¼¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¤ß¤é¤ì¤ë¤³¤È¤¬¤ï¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
»³ËÜÍÆµ¿¼Ô¤Ï¡Ö¼«Ë½¼«´þ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡×¤È¶¡½Ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡¢·Ù»ëÄ£¤ÏÆ°µ¡¤ò¤µ¤é¤ËÄÉµÚ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£