TBS NEWS DIG Powered by JNN

¼Ì¿¿³ÈÂç

Î©·ûÌ±¼çÅÞ¤È¸øÌÀÅÞ¤Ï¿·¤¿¤Ë·ëÀ®¤¹¤ëÅÞ¤ÎÌ¾¾Î¤ò¡¢¡ÖÃæÆ»²þ³×Ï¢¹ç¡×¤È¤¹¤ëÊý¿Ë¤ò¸Ç¤á¤Þ¤·¤¿¡£¤­¤ç¤¦¸á¸å¡¢Àµ¼°¤ËÈ¯É½¤¹¤ëÊý¿Ë¤Ç¤¹¡£¹ñ²ñµ­¼Ô²ñ´Û¤«¤éÃæ·Ñ¤Ç¤¹¡£

¿·ÅÞ¤ò·ëÀ®¤¹¤ëÎ©·û¤È¸øÌÀ¤Ï½°±¡Áª¤Ë¸þ¤±¤¿½àÈ÷¤òµÞ¥Ô¥Ã¥Á¤Ç¿Ê¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£

Î©·ûÌ±¼çÅÞ¡¡ÌîÅÄ²ÂÉ§ ÂåÉ½
¡Ö¤Þ¤À²ò»¶¤Þ¤Ç»þ´Ö¤¢¤ë¤·¡¢¸ø¼¨¤Þ¤Ç¼ã´³»þ´Ö¤¢¤ê¤Þ¤¹¤ó¤Ç¡¢¡Ê¹ñÌ±Ì±¼çÅÞ¤Ë¤â¡ËÇ´¤ê¶¯¤¯À¼³Ý¤±¤ò¤·¤Æ¤¤¤­¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×

¤±¤µ¡¢TBS¤ÎÃ±ÆÈ¼èºà¤Ë±þ¤¸¤¿Î©·ûÌ±¼çÅÞ¤ÎÌîÅÄÂåÉ½¤Ï¡¢¿·ÅÞ¤Ø¤Î»²²Ã¤òÈÝÄê¤·¤Æ¤¤¤ë¹ñÌ±Ì±¼çÅÞ¤ËÂÐ¤·¤Æ¤âÀâÆÀ¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤¯¹Í¤¨¤ò¶¯Ä´¤·¤Þ¤·¤¿¡£

¤Þ¤¿ÌîÅÄ»á¤Ï¿·ÅÞ¤Î¹ËÎÎ¤ä¸øÌó¤ÎºöÄê¤ò¤á¤°¤Ã¤Æ¤â¡¢¥¨¥Í¥ë¥®¡¼¤ä°ÂÁ´ÊÝ¾ãÀ¯ºö¤ÎÊ¬Ìî¤Ç¤â¡Ö¸øÌÀÅÞ¤È¤Ï¤Û¤Ü°ìÃ×ÅÀ¤ò¸«¤¤¤À¤»¤Æ¤­¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¼«¿®¤ò¤Î¤¾¤«¤»¤Þ¤·¤¿¡£

Ê£¿ô¤Î´Ø·¸¼Ô¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢¿·ÅÞ¤ÎÌ¾¾Î¤Ï¡ÖÃæÆ»²þ³×Ï¢¹ç¡×¤È¤¹¤ëÊý¿Ë¤ò¸Ç¤á¡¢¤­¤ç¤¦¸á¸å¡¢ÅÞ¤Î¥í¥´¤Ê¤É¤È¤â¤ËÀµ¼°¤ËÈ¯É½¤¹¤ëÍ½Äê¤Ç¤¹¡£

¤µ¤é¤Ë¡¢Î©·ûÌ±¼çÅÞ¤Ï½°±¡Áª¤Ë¸þ¤±¤Æ¡¢¤­¤ç¤¦¤«¤é¸õÊä¼Ô¤Î¶ÛµÞ¸øÊç¤ò¤«¤±¡¢200¿Í°Ê¾å¤ÎÍÊÎ©¤òÌÜ»Ø¤¹¤ÈÈ¯É½¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢¿·ÅÞ·ëÀ®¤Ë¸þ¤±¤¿Æ°¤­¤ò²ÃÂ®¤µ¤»¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£